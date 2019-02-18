18 Февраля 2019МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ
У Армянского радио спросили: коммунизм придумали ученые или политики? Армянское радио ответило: конечно, политики, ученые свои опыты вначале на собаках делают...
15 Февраля 2019Как относиться к прошлому?
У нас - мало того, что не извинились перед миллионами безвинно расстрелянных - но продолжают возвеличивать палача: он же цены на молоко и мороженное снижал...
12 Февраля 2019Папаха (Махмуд Эсамбаев)
11 Февраля 2019Свобод стало меньше: тупо реформ захотелось...
Недавняя и чрезвычайно характерная для текущей политической обстановки новость: Украина по рейтинговому исследованию известной правозащитной организации Freedom Нouse набрала 60 баллов. Это оценка уровня гражданских свобод в стране. Это примерно столько же, сколько у Индонезии, Фиджи, Папуа Новой Гвинеи, Мексики, Филиппинах, Шри-Ланки, Сьерра-Леоне, Либерии, Македонии, Сербии...
10 Февраля 2019Борьба с нищетой
Остап Бендер имел 400 сравнительно честных способов изъятия денег у населения, у российской власти их не меньше. Самым доходным стало увеличение пенсионного возраста. А еще ─ вместо качественных продуктов продавать дешевый суррогат типа пальмового масла, уменьшать количество продукта при прежней цене, поднимать цены на ЖКХ, лекарства и т.…
09 Февраля 2019КАИНОВА ПЕЧАТЬ
В чём поразительная схожесть русского мира с каинитским - даже в казавшихся на первый взгляд мелочами событиях и явлениях? Рассмотрим изнутри русский мир в настоящем и прошлом, и перейдём к описанию каинитского мира в Божественных Откровениях - и это убедит нас в поразительной схожести обоих сатанинских центрах мирового зла.
02 Февраля 2019СИНЕРГИЯ
Синерги́я (греч. συνεργία - сообщничество; от греч. σύν - вместе, - усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов, эмерджентность.…
01 Февраля 2019Государство хочет любви
Почти ежедневно СМИ сообщают об арестах представителей органов государственной власти за различные преступления, начиная от взяток, заканчивая убийствами. За три года – сотни арестованных глав регионов, глав региональных правительств и парламентов, глав крупных городов. И после этого эти самые представители органов государственной власти требуют к ним уважительного отношения.
31 Января 2019Едем-Едим
28 Января 2019Случай с Гриценко или Слишком много клоунов
Сколько весит слово политика? Какова цена обмана министра минобороны? Сколько лет подряд надо не лгать людям, вести моральный образ жизни, чтобы они таки удостоверились: перед ними действительно достойный кандидат в президенты?…
27 Января 2019ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ КАВКАЗСКИХ ВОЙН
Анализируя ситуацию на Кавказе в контексте событий последних лет, связанных с очередным геноцидом его народов русскими шовинист-националистами и православными фашистами, создаётся впечатление, что история взаимоотношений Кавказа с сатанинскими силами зла русского мира движется по тупиковому, заколдованному кругу – от языческих локальных масштабов с территориальными или национальными окрасками государственных образований разных форм и наименований к единому обшекавказскому государству - Имамату (или эмирату – назови как хочешь) Кавказа. И это свидетельствует о том, что последний Кавказский Эмират во главе поистине великого имама Докку Умарова является вовсе не случайностью, а тем более чьей – либо прихотью, а есть закономерность политической эволюции форм государственности в истории Кавказа, когда от языческих, автократических форм государственности по востребованности подавляющего большинства комбатантов новое независимое государство Кавказа переходит в Имарат (Эмират)..
24 Января 2019ЦЕНА НАГРАДАМ И ЗВАНИЯМ
Эксперимент по совершенствованию кадров президент продолжил. На этот раз чести удостоились личные его охранники: Дмитрий Миронов стал губернатором Ярославской области, Сергей Морозов губернатором Астраханской области, Алексей Дюмин губернатором Тульской области. Евгений Зиничев возглавил МЧС, Виктор Золотов стал главой Росгвардии.…
24 Января 2019Два мира и Голем
Мировое сообщество принято разделять на две составляющих – это мир цивилизации и мир отстальых стран и народов, оказавшихся в задворках цивилизации. Но есть присутствующий порой в обоих мирах зримо и незримо третий – русский мир, который причисляют обоснованно и без основания то к миру цивилизации, то к миру отсталых стран и народов. Но в действительности это Голем.…
22 Января 2019О Томосе, о правде, о Мстиславе
Мстислав Первый, Патриарх всей Руси-Украины... "Русь- Украина" - именно так называют мою страну, многие ее граждане, особенно в контексте произошедших недавно событий. На религиозном и политическом поприще разыгралась настоящая шекспировская драма, а Патриарх Мстислав Первый - это был выдающийся церковный деятель не только украинский, но и европейского, мирового масштаба.…
21 Января 2019КАК УЧИЛ ЛЕНИН
Коммунисты ─ мудрый народ, умеют приспособиться к любым обстоятельствам. Если в советские годы граждан преследовали за веру, то теперь стали наказывать за неверие. Даже появилась соответствующая в законе статья ─ (148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих).
16 Января 2019трудоголик
Журналисту Песков рассказал о том, как работает президент.
15 Января 2019ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
─Какие будут предложения по улучшению экономики?
13 Января 2019СЛУЖЕБНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
Что касается «объективности в освещении событий в Республике Крым» ─ то здесь понятие ОБЪЕКТИВНОСТЬ вызывает некоторое сомненье. Слегка интерпретируя слова Булгаковского персонажа Коровьева: «Все зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет, все это условно и зыбко. Сегодня освещение аннексии Крыма объективно, а завтра, глядишь, субъективно!…
08 Января 2019Опера
Хана российскому бюджету,
В казне валюты больше нету. Привет.
08 Января 2019Юрист «приснопамятных времён» Медведев и прецеденты русского мира
Не надо быть специалистом, чтобы знать ситуацию с судебным произволом в России. Недавний президент РФ нагло и бесстыдно лгал не только швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, но и многомиллионным телезрителям и читателям. И вот почему.…
05 Января 2019А что не пить, когда дают...
Называть советскую коррупцию так же, как нынешнюю ─ язык не поворачивается.
04 Января 2019Патологоанатомия российских террора и терроризма
История терроризма уходит в века. Террористические акты насилия нескончаемой чередой сопровождают развитие языческих и современных неоязыческих цивилизаций. Одно из первых упоминаний терроризма связано с терактами, совершенными в 66-73 гг.…
01 Января 2019ЗНАМЕНИЕ КАРЫ: ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ И БИБЛЕЙСКИЕ СОДОМ И ГОМОРРА
Учёные в процессе комплексных исследований пришли к однозначному выводу:«Содом и Гоморру уничтожил метеорит, похожий на тунгусский». И один примечательный момент: если бы метеор продолжил своё полёт ещё пару часов, он упал бы на столицу русского мира Санкт-Петербург и город вместе с жителями был бы уничтожен полностью. В 206г.…
01 Января 2019Венец дрессуры
Наш человек, даже когда бульдозерами давили самую изысканную еду,, не отреагировал...
29 Декабря 2018ДЕНЬГИ ХРАНИТЕ В ГОСБАНКЕ - ДЛЯ ВАШЕГО ЖЕ СПОКОЙСТВИЯ!..
Где хранить валюту? В частных банках нынче ненадежно, дома – просто опасно. Поэтому лучше пусть государство и возьмет на себя эту ответственность.…
28 Декабря 2018Крибле – Крабле – Бумс
Нет, я не мальчик-паж из «Золушки» и не волшебник, но атмосфера Нового года наводит на сказочный лад. А время, проведенное в коридорах власти и в студиях телеканалов, научили анализировать.
27 Декабря 2018опыт профессора
Чтобы смотреть российское телевидение, нужно обладать критическим мышлением. А, как выясняется, большинство россиян его не имеет вовсе - это большинство ибо слепо верит всему, что им из ящика вещают.
24 Декабря 2018Не лопнуть бы с натуги
В нынешний России пропаганда преподносит спорт не как довольно прибыльный бизнес, которым фактически и является, а как важнейшая, щедро финансируемая и обласканная сфера, защищающая честь страны. В моем понятии честь страны - это когда пенсионеры могут позволить себе на пенсию съездить на море, а не ошиваются на оптовых рынках, торгующих дешёвой просрочкой. Это новые школы и в том числе детские спортивные, уютные детские сады, хорошие дороги, эффективные больницы, доступное жильё, достойная оплата труда, низкие цены на лекарства и ЖКХ...
22 Декабря 2018Бог любит троицу (дополнение к двум предыдущим статьям)
Верю, прогресс остановить нельзя, для этого наверное всем нужно следовать мудрости А. П. Чехова «По капле, по крупице, выдавливать из себя раба…» И тогда, возможно, Время покажет, что в России можно жить как людям, жить а не бороться за выживание.
22 Декабря 2018Бермудский треугольник на суше
Древний как мир спор первичности материи или сознания разрешился к концу 20-го века явно не в пользу материалистов- безбожников. Учёные ЦЕРН на Большом адронном коллайдере - ускорителе подтвердили первичность сознания. Тем временем физики из Мельбурнского университета Роберт Фут и Сайбал Митра выступили с ошеломляющей гипотезой о том, что антиматерия окружает нас буквально со всех сторон.…
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