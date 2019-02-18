Леонид АНЦЕЛОВИЧ: МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ У Армянского радио спросили: коммунизм придумали ученые или политики? Армянское радио ответило: конечно, политики, ученые свои опыты вначале на собаках делают...

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: Как относиться к прошлому? У нас - мало того, что не извинились перед миллионами безвинно расстрелянных - но продолжают возвеличивать палача: он же цены на молоко и мороженное снижал... 1

Виталий Цебрий: Свобод стало меньше: тупо реформ захотелось... Недавняя и чрезвычайно характерная для текущей политической обстановки новость: Украина по рейтинговому исследованию известной правозащитной организации Freedom Нouse набрала 60 баллов. Это оценка уровня гражданских свобод в стране. Это примерно столько же, сколько у Индонезии, Фиджи, Папуа Новой Гвинеи, Мексики, Филиппинах, Шри-Ланки, Сьерра-Леоне, Либерии, Македонии, Сербии...

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: Борьба с нищетой Остап Бендер имел 400 сравнительно честных способов изъятия денег у населения, у российской власти их не меньше. Самым доходным стало увеличение пенсионного возраста. А еще ─ вместо качественных продуктов продавать дешевый суррогат типа пальмового масла, уменьшать количество продукта при прежней цене, поднимать цены на ЖКХ, лекарства и т.… 1

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ: КАИНОВА ПЕЧАТЬ В чём поразительная схожесть русского мира с каинитским - даже в казавшихся на первый взгляд мелочами событиях и явлениях? Рассмотрим изнутри русский мир в настоящем и прошлом, и перейдём к описанию каинитского мира в Божественных Откровениях - и это убедит нас в поразительной схожести обоих сатанинских центрах мирового зла.

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ: СИНЕРГИЯ Синерги́я (греч. συνεργία - сообщничество; от греч. σύν - вместе, - усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов, эмерджентность.… 17

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: Государство хочет любви Почти ежедневно СМИ сообщают об арестах представителей органов государственной власти за различные преступления, начиная от взяток, заканчивая убийствами. За три года – сотни арестованных глав регионов, глав региональных правительств и парламентов, глав крупных городов. И после этого эти самые представители органов государственной власти требуют к ним уважительного отношения.

Виталий Цебрий: Случай с Гриценко или Слишком много клоунов Сколько весит слово политика? Какова цена обмана министра минобороны? Сколько лет подряд надо не лгать людям, вести моральный образ жизни, чтобы они таки удостоверились: перед ними действительно достойный кандидат в президенты?…

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ: ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ КАВКАЗСКИХ ВОЙН Анализируя ситуацию на Кавказе в контексте событий последних лет, связанных с очередным геноцидом его народов русскими шовинист-националистами и православными фашистами, создаётся впечатление, что история взаимоотношений Кавказа с сатанинскими силами зла русского мира движется по тупиковому, заколдованному кругу – от языческих локальных масштабов с территориальными или национальными окрасками государственных образований разных форм и наименований к единому обшекавказскому государству - Имамату (или эмирату – назови как хочешь) Кавказа. И это свидетельствует о том, что последний Кавказский Эмират во главе поистине великого имама Докку Умарова является вовсе не случайностью, а тем более чьей – либо прихотью, а есть закономерность политической эволюции форм государственности в истории Кавказа, когда от языческих, автократических форм государственности по востребованности подавляющего большинства комбатантов новое независимое государство Кавказа переходит в Имарат (Эмират).. 7

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: ЦЕНА НАГРАДАМ И ЗВАНИЯМ Эксперимент по совершенствованию кадров президент продолжил. На этот раз чести удостоились личные его охранники: Дмитрий Миронов стал губернатором Ярославской области, Сергей Морозов губернатором Астраханской области, Алексей Дюмин губернатором Тульской области. Евгений Зиничев возглавил МЧС, Виктор Золотов стал главой Росгвардии.…

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ: Два мира и Голем Мировое сообщество принято разделять на две составляющих – это мир цивилизации и мир отстальых стран и народов, оказавшихся в задворках цивилизации. Но есть присутствующий порой в обоих мирах зримо и незримо третий – русский мир, который причисляют обоснованно и без основания то к миру цивилизации, то к миру отсталых стран и народов. Но в действительности это Голем.… 8

Виталий Цебрий: О Томосе, о правде, о Мстиславе Мстислав Первый, Патриарх всей Руси-Украины... "Русь- Украина" - именно так называют мою страну, многие ее граждане, особенно в контексте произошедших недавно событий. На религиозном и политическом поприще разыгралась настоящая шекспировская драма, а Патриарх Мстислав Первый - это был выдающийся церковный деятель не только украинский, но и европейского, мирового масштаба.… 2

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: КАК УЧИЛ ЛЕНИН Коммунисты ─ мудрый народ, умеют приспособиться к любым обстоятельствам. Если в советские годы граждан преследовали за веру, то теперь стали наказывать за неверие. Даже появилась соответствующая в законе статья ─ (148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих).

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: трудоголик Журналисту Песков рассказал о том, как работает президент.

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ─Какие будут предложения по улучшению экономики?

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: СЛУЖЕБНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА Что касается «объективности в освещении событий в Республике Крым» ─ то здесь понятие ОБЪЕКТИВНОСТЬ вызывает некоторое сомненье. Слегка интерпретируя слова Булгаковского персонажа Коровьева: «Все зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет, все это условно и зыбко. Сегодня освещение аннексии Крыма объективно, а завтра, глядишь, субъективно!…

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: Опера Хана российскому бюджету,

В казне валюты больше нету. Привет.

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ: Юрист «приснопамятных времён» Медведев и прецеденты русского мира Не надо быть специалистом, чтобы знать ситуацию с судебным произволом в России. Недавний президент РФ нагло и бесстыдно лгал не только швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, но и многомиллионным телезрителям и читателям. И вот почему.… 23

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: А что не пить, когда дают... Называть советскую коррупцию так же, как нынешнюю ─ язык не поворачивается.

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ: Патологоанатомия российских террора и терроризма История терроризма уходит в века. Террористические акты насилия нескончаемой чередой сопровождают развитие языческих и современных неоязыческих цивилизаций. Одно из первых упоминаний терроризма связано с терактами, совершенными в 66-73 гг.… 13

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ: ЗНАМЕНИЕ КАРЫ: ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ И БИБЛЕЙСКИЕ СОДОМ И ГОМОРРА Учёные в процессе комплексных исследований пришли к однозначному выводу:«Содом и Гоморру уничтожил метеорит, похожий на тунгусский». И один примечательный момент: если бы метеор продолжил своё полёт ещё пару часов, он упал бы на столицу русского мира Санкт-Петербург и город вместе с жителями был бы уничтожен полностью. В 206г.… 14

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: Венец дрессуры Наш человек, даже когда бульдозерами давили самую изысканную еду,, не отреагировал...

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: ДЕНЬГИ ХРАНИТЕ В ГОСБАНКЕ - ДЛЯ ВАШЕГО ЖЕ СПОКОЙСТВИЯ!.. Где хранить валюту? В частных банках нынче ненадежно, дома – просто опасно. Поэтому лучше пусть государство и возьмет на себя эту ответственность.…

Григорий Амнуэль: Крибле – Крабле – Бумс Нет, я не мальчик-паж из «Золушки» и не волшебник, но атмосфера Нового года наводит на сказочный лад. А время, проведенное в коридорах власти и в студиях телеканалов, научили анализировать.

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: опыт профессора Чтобы смотреть российское телевидение, нужно обладать критическим мышлением. А, как выясняется, большинство россиян его не имеет вовсе - это большинство ибо слепо верит всему, что им из ящика вещают.

Леонид АНЦЕЛОВИЧ: Не лопнуть бы с натуги В нынешний России пропаганда преподносит спорт не как довольно прибыльный бизнес, которым фактически и является, а как важнейшая, щедро финансируемая и обласканная сфера, защищающая честь страны. В моем понятии честь страны - это когда пенсионеры могут позволить себе на пенсию съездить на море, а не ошиваются на оптовых рынках, торгующих дешёвой просрочкой. Это новые школы и в том числе детские спортивные, уютные детские сады, хорошие дороги, эффективные больницы, доступное жильё, достойная оплата труда, низкие цены на лекарства и ЖКХ...

Григорий Амнуэль: Бог любит троицу (дополнение к двум предыдущим статьям) Верю, прогресс остановить нельзя, для этого наверное всем нужно следовать мудрости А. П. Чехова «По капле, по крупице, выдавливать из себя раба…» И тогда, возможно, Время покажет, что в России можно жить как людям, жить а не бороться за выживание.