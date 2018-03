Эндрю Брейтбарт: суперзвезда американской консервативной политики

ЛИЧНОСТЬ

Сегодня весь англоконсервативный и еврейский правый мир вспоминает Эндрю Брейтбарта (Andrew Breitbart, 1969-2012). Весь не весь, но читающий, пишущий, думаюший вспоминает точно. Эндрю Брейтбарта, суперзвезду американской консервативной политики.

"Я любил его чувство юмора, он был смешным, не пытаясь быть смешным. Я сразу понял, почему он и мой друг Greg Gutfeld были так близки.

Я любил его прямоту. "Значит, вы были профессором? Бросили ли вы эту работу, когда пошли на Fox News?" - это было первое, о чем он меня спросил.

Я любил в нем то, что он мог придумать столько творческих идей в одну ночь, сколько не мог никто в жизни.

Я любил в нем то, что он больше всего ненавидел новостные шоу, потому что не мог доверять комментаторам, не верил, что все это они говорят искренне.

Я любил его страсть к лучшему. Он видел вещи, которые необходимо изменить, перья, которые необходимо почистить, и не боялся вызвать некоторый шок, чтобы добиться результатов.

Мне очень нравилось, что он не был в восторге от людей из-за их важных званий, больших банковских счетов или их модной одежды. Его впечатляла искренность тех редких людей, которые действительно имеют в виду то, что они говорят, и говорят то, что они имеют в виду.

…Эндрю был одним из немногих людей, которые действительно понимают, что нужно сделать. И он, возможно, был единственным, кто не побоялся это сделать.

Он был из тех, кто скажет вам правду, даже если это плохо слышно. Он был таким парнем, с которым люди просто хотели быть рядом, потому что все, что исходило из его уст, было очень интересным. Он был креативным, не боялся рисковать, он оставил свой след в истории и изменил сердца и умы.

…Хотя бы раз в неделю мне его не хватает. Чтобы кто-то меня подталкивал и вдохновлял…".

Так писал о нём ровно 5 лет назад, 1.03.2013, в выпуске Breitbart.com Jedediah Bila.

Эндрю не стало 1 марта 2012 года. Сердце. Все случилось быстро.

Учился у Раша Лимбо

Эндрю Брейтбарт почитаем теми, кто читает, смотрит, слушает материалы англоамериканских ресурсов. Почитаем как консервативный американский публицист, комментатор The Washington Times, писатель. Он был гостем многих программ новостей. Редактировал вебсайт the Drudge Report. Работал с Арианной Хаффингтон (Arianna Huffington), помогал ей запустить The Huffington Post. Создал сайты-агрегаторы

Breitbart.com, and five other websites: Breitbart.tv, Big Hollywood, Big Government, Big Journalism и Big Peace. Да-да, эти самые сайты.

Этнический ирландец по происхождению, Эндрю воспитывался и рос в еврейской семье своих приемных родителей - Джеральда и Арлины Брейтбартов. Джеральд был владельцем ресторана, Арлина работала в банке.

Учась в школе, Эндрю подрабатывал водителем по доставке пиццы. Он получил степень бакалавра по American studies в Tulane University, 1991. Сначала работал на кабельном ТВ Entertainment Television, затем в Интернет-журнале, а потом в киноиндустрии.

Начав как политик левого толка, Эндрю Брейтбарт изменил свои политические взгляды после "прозрения" в конце 1991 года, чему помогли слушания в Верховном суде по делу Кларенса Томаса, которого обвиняли в сексуальных домогательствах. Позже Брейтбарт позиционировал себя как "консервативного Рейгана" с либертарианскими симпатиями.

Постоянное слушание таких радиоведущих, как Раш Лимбо (Rush Limbaugh), помогло Брейтбарту уточнить свои политические и философские позиции, воспылать к учебе, что было подавлено его неприязнью к "нигилистическим выкладкам мертвых теоретиков-критиков", а именно такие преподавали во время его учебы в Tulane University. В это время Эндрю прочел книгу Camille Paglia's - Sexual Personae (1990), объемный обзор западного искусства, литературы и культуры от Древнего Египта до 20-го века. Эта книга, как он писал, "заставила меня понять, как реально мало я узнал в колледже".

Его журналистика началась с любви к профессионализму другого

Очень интересна творческая история Эндрю Брейтбарта.

В 1995 году он увидел издание Drudge Report и был так впечатлен, что написал по электронной почте самому Matt Drudge. В ноябре 2005 года в Chet News Брейтбарт сказал: "Я подумал, что то, что он делает, - безусловно, самая крутая вещь в Интернете. И я делаю так до сих пор". Он даже стал называть себя "верным псом издателя Matt Drudge". Он выбирал и размещал ссылки его сайта на других источниках и ресурсах. Именно Matt Drudge познакомил его с Арианной Хаффингтон (когда она еще была республиканкой), и Брейтбарт помог ей в создании The Huffington Post.

Брейтбарт публиковался в The Wall Street Journal, National Review Online и the Weekly Standard Online, в других изданиях. Он вел свои колонки в The Washington Times, Real Clear Politics. Был соавтором Марка Эбнера в написании "Hollywood, Interrupted: Insanity Chic in Babylon" - книги, которая в высшей степени раскритиковала американскую звездную культуру. 19 января 2011 г. группа геев-консерваторов, членов Республиканской партии, объявила Брейтбарта членом своего консультативного комитета.

Брейтбарт запустил свои сайты изначально как сайты новостей. Иногда пускал линки к Drudge Report и другим вебсайтам. Перепечатывал статьи из Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, Fox News, PR Newswire, U.S. Newswire, а также бросал линки на основные зарубежные издания. Его линки Blog & "Network" обычно направлены в правую сторону американского политического спектра (National Review, Townhall.com). Сайт также имеет поисковую систему, обеспечиваемую Lingospot, и канал финансирования FinancialContent. В 2007 г. Брейтбарт запустил видеоблог Breitbart.tv. Кроме того, Breitbart.com является источником для неофициального BreitbartMate Android app.

Неоднократно был гостем программы O'Reilly "O'Reilly Factor". Был комментатором Real Time с Bill Maher и Dennis Miller, на канале Fox News в утреннем шоу, часто появлялся в поздней вечерней программе Fox News - Red Eye с Greg Gutfeld. Был комментатором в документальном фильме Michael Moore Hates America.

В октябре 2009-го Брейтбарт появился в the C-SPAN, программе Washington Journal. Он высказал свое мнение по поводу мейнстрим-медиа, Голливуда, Обамовской администрации и поделился своими личными политическими вглядами.

Когда не стало сенатора Теда Кеннеди, через пару часов после его смерти Брейтбарт назвал его "злодеем", "двуличным ублюдком", "уродом" и "кучей человеческих экскрементов".

В феврале 2010 г. Брейтбарт получил the Reed Irvine Accuracy in Media Award во время конференции консервативных политических сил в Вашингтоне, D.C. В своей речи Брейтбарт ответил на выпады репортера New York Times Kate Zernike против Jason Mattera, молодого консерватора, который использовал "расистские тона", говоря о Бараке Обаме. С трибуны Брейтбарт назвал Zernike "презренным человеком". На этой же конференции Брейтбарт назвал журналиста Max Blumenthal "выскочкой" и "презренным человеком" из-за записи в блоге, размещенной Блюменталем.

Брейтбарт часто появлялся как спикер движения Tea Party во многих местах США. В феврале 2012 года он обратился к протестующим в Вашингтоне возле отеля, принимавшего конференцию консервативных политических сил (CPAC). Видео выложено в ютубе и его можно посмотреть. Посмертно Брейтбарт вошел в документальный фильм, который рассказывает о движении Occupy Wall Street movement как о движении "наивных студентов и заинтересованных граждан, ищущих ответы", которое было организовано лидерами-злодеями и насильниками в целью не просто изменить, но уничтожить американское правительство".

Брейтбарт был женат на Susannah Bean, дочери актера Orson Bean, и падчерице актрисы Alley Mills, имел четверых детей.

Будьте такими, как он…

Кандидаты в президенты от Республиканской партии США на выборах-2012 Рик Санторум, Митт Ромни и Ньют Гингрич назвали уход Эндрю Брейтбарта "огромной потерей". Ромни назвал Брейтбарта "бесстрашным консерватором", а Гингрич - "самым инновационным пионером социальных медиа активистов-консерваторов Америки".

Его похоронили на 6 марта 2012 года на еврейском кладбище в Западном Лос-Анджелесе. Его провожали в последний путь среди прочих его тесть Orson Bean, а также активисты-консерваторы Matt Drudge, Herman Cain, Thaddeus McCotter, Greg Gutfeld, Ed Morrissey, Guy Benson и Rob Long.

"Если вам его не хватает, вам остается одно: будьте Брейтбартом (таким, как он)", - написал сегодня Glenn Reynolds на Instapundit.com.

FTR Radio сегодня 13 часов кряду посвятило эфир трансляции интервью Эндрю Брейтбарта в разные годы, отдавая таким образом дань памяти пламенному борцу за консервативную Америку.

Материалы с воспоминаниями об Эндрю Брейтбарте разместили на своих ресурсах The Right Sphere, MareZilla.com, RedState, Texas Slant, Misfit Politics, The New York Times и др.

Вспомним Эндрю Брейтбарта, уважаемые читатели. Посетим его сайты. Они активно работают, бесконечно информативны и последовательны - его детища достойны своего создателя… Эндрю Брейтбарт всю жизнь не уставал восхищаться талантами мысли, не уставал у них учиться. Теперь пришло время нам учиться у него.