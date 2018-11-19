Франкфурт-на-Майне: Международная книжная ярмарка

ВЫСТАВКИ

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И снова во Франкфурте - Книжный бал! В этом году уже юбилейный, 70-й. Если оглянуться назад, можно вспомнить, что впервые Франкфуртская книжная ярмарка состоялась в 1949 году по инициативе Ассоциации Немецкой книжной торговли. За прошедший период Ярмарка превратилась в крупнейший в мире международный форум книгоиздателей, книготорговцев, авторов книжной продукции и книголюбов: как и ранее, прибывшие на ярмарку в эти дни могли посетить около 4000 различных мероприятий, так или иначе связанных с книгой, встретиться с более чем 3400 экспонентами из 109 стран мира. Освещали работу ярмарки более 10000 аккредитованных журналистов со всего света, и 2000 блогеров. А посетителей (в первые три дня, традиционно доступные для специалистов книжной отрасли, и в заключительные субботу и воскресенье, открытые для публики, книголюбов), как и в прошлые годы, пришло более 300 000.

Радоваться рано…

Правда, на сей раз не всё так уж радужно. Рекордов представительства на стендах и в павильонах и, в том числе, количества посетителей в этом, хотя и юбилейном, году не случилось: 70-я Франкфуртская книжная ярмарка, как признают ее организаторы, проходила в весьма непростое время. Тенденции развития отрасли, увы, не утешают: по данным, обнародованным накануне открытия форума его оргкомитетом, за первые восемь месяцев текущего года объемы продаж книжной продукции в немецкой торговле снизились на 1 процент. А в прошлом году книжный рынок Германии сократился на 1,6 процента. В качестве одной из основных причин такого снижения эксперты почти единодушно называют всё более распространяющееся использование читателями Интернета, социальных сетей... И ещё тревожная цифра: за 2013-2017 гг. число покупателей книжной продукции составило 6,4 миллиона человек, что аж на 18% меньше, чем за предыдущую пятилетку.

И вот негативный результат этой тенденции: целый ряд книжных издательств, в числе которых и крупные, отказались в этом году от участия во Франкфуртской ярмарке либо, даже присутствуя на ней, существенно сократили свое представительство… И еще: если посетителей 70-й ярмарки в выходные дни на этот раз оказалось на 0,8 % больше, чем в 2017-м, то специалистов книжной отрасли, увы, на 1,8 % меньше…

Президент - за расширение свободы

Прибывший специально во Франкфурт федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, торжественно открывший Ярмарку и, в том числе, новый "Франфурт-Павильон" на центральной площади между выставочными залами, в первых же словах своей речи призвал участников всемирного книжного форума и посетителей к диалогу о состоянии демократии в сегодняшнем немецком обществе: "Мы должны, сказал президент страны, - осознавать реальность, существующую в Европе". И добавил: "Сегодня в Европе мы наблюдаем тенденцию привлекательности авторитаризма" …

Официально же ярмарку, в которой приняли участие 2200 почетных гостей открыл, как всегда, её многолетний директор Юрген Боос с акцентом на проблемы защиты прав человека, связав юбилей Франкфуртской книжной ярмарки с аналогичным юбилеем Всеобщей Декларации прав человека Организации Объединённых Наций. Затронув тему появления правых издательств, Боос сказал: "Книжная ярмарка - это место свободы, которое использует эту свободу, и мы её защищаем всеми доступными нашей отрасли средствами". В подтверждение своих слов Боос упомянул основанную с его участием кампанию под названием "На той же странице", в рамках которой Книжная ярмарка подчеркивает универсальность прав человека и их значимость для книжной индустрии, в том числе свободу прав на выражение мнений, подчас весьма противоречивых, право на образование и интеллектуальную собственность и на свободу собраний.

"Разница между книгой и йогуртом"…

Да, 70-й ярмарке, как и предыдущим, фактически был дан старт ещё до официальной церемонии открытия: накануне была торжественно вручена, пожалуй, самая значимая премия в области немецкой литературы - "Премия немецкой книги года". В этом году за этот весьма престижный приз на последнем этапе - в Шорт-листе - боролись 6 актуальных романов на немецком языке, в которых с разной степенью художественной убедительности исследовались как историческое прошлое, так и сегодняшние проблемы: это романы и М. Барбетта "Ночные огни", и М. Биллера "Шесть чемоданов, и Нино Харатишвили "Кошка и Генерал", и И.-М. Мальке "Архипелаг", и Ш. Тома "Бог варваров", и С. Рёккель "Птичий бог".

В итоге решением жюри Премия за 2018 год (7 500 евро) была присуждена известной берлинской писательнице Ингер-Марии Мальке за её четвёртый роман "Архипелаг". Сюжет книги начинается на острове Тенерифе, месте рождения матери автора, и повествует об истории 3-х семей из разных социальных классов, в которых история Испании показана со своими взлётами и падениями, включая переворот генерала Франко в 1936 г. на Тенерифе, где Мальке провела детство.

В церемонии вручения награды в замке "R?mer" жюри отметило, что роман этот, "являющийся зеркалом европейской истории, убеждает ослепительными деталями, сделавшими этот семейный роман впечатляющим событием немецкой литературы".

В своей краткой благодарственной речи при вручении 40-летняя И.-М. Мальке сказала "спасибо всем тем, кто ещё знает, что есть разница между книгой и йогуртом" …

Слишком много свободы?..

Писатели Германии, в том числе и участвующие в Форуме книги, как это ни парадоксально, очень обеспокоены… беспредельной свободой самовыражения в стране, согласно опросу, обнародованному в дни ярмарки немецким ПЕН-Центром. Причина: писателям все больше угрожают. Согласно опросу, три четверти литераторов-респондентов жалуются на общее увеличение угроз, запугивания и криминальных реакций. Так, каждый второй из опрошенных 526 писателей испытал нападения на себя лично - особенно в Интернете. Из этих нападений в 31 % случаев словесные атаки, угрозы и оскорбления произошли при личных контактах, в 2 % они случаев - с физическими проявлениями. В итоге, инциденты имели негативные последствия для литературного творчества: почти каждый четвертый подвергнувшийся нападениям, был после этого более осторожен в выражении своего мнения, а каждый пятый отныне меньше пишет о критических проблемах.

Генеральный секретарь PEN-Центра Карлос Колладо Зайдель назвал результаты исследования "шокирующими". Свободное слово никогда ранее не было "под таким давлением".

Еще один случай угроз писателю стал известен в дни ярмарки: официальный отказ - из страха - известной американской писательницы, автора эротических романов-бестселлеров 29-летней Анны Тодд, придти для подписания автографов на своих книгах. Она сообщила организаторам, что была неоднократно в устной форме оскорблена по несколькими мужчинами, не немцами, в баре Франкфуртского отеля "Marriott": "Они называли меня грустной и глупой, которую они не хотели бы иметь как женщину (они сказали грубее)". Ее издательство Heyne-Verlag написало в Twitter: "Этот инцидент заставил Анну опасаться, что на ярмарке ей будет небезопасно". Сама Анна Тодд добавила: "Мне очень жаль, что я не даю автографы во Франкфурте, но эти мужчины все еще не найдены полицией и не удалены с Ярмарки".

Для реального обеспечения свободы на ярмарке организаторами была дана возможность представить свою продукцию также нескольким авторам и издателям, которые не слишком популярны в сегодняшнем немецком обществе. Одним из таких неоднозначных персонажей является, например, 73-летний Тило Сарразин, бывший член правления Бундесбанка, известный своими скандальными высказываниями, в том числе антисемитскими ("У всех евреев есть особые гены, как и у басков есть определенные гены, которые отличают их от других", - сказал Сарразин в интервью газете "Welt am Sonntag"), писатель (прежние его книги тоже вызывали скандалы), презентовавший свою новую книгу "Враждебное изъятие: как ислам останавливает прогресс и угрожает обществу", вызвавшую резкую полемику в немецкой прессе. Он заявил при этом, что "проштудировал от корки до корки немецкий перевод Корана". Но… его чтение собрало всего несколько посетителей, и никто не решился вступать в дискуссию со скандальным автором.

Столь же немногочисленным был интерес любителей книги и к трём представленным на ярмарке издательствам праворадикального толка: "Leopold Stocker"_ "Katon" и "Junge Freiheit ("Молодая свобода")". При их участии было организовано выступление еще одного скандального политика-праворадикала Бьёрна Хёкке, спровоцировавшего громкий скандал на прошлой ярмарке, презентовавшего свою книгу "Никогда - в одну и ту же реку". В этот раз, к счастью, ничего криминального не произошло, хотя полиция внимательно наблюдала за ходом мероприятия. А, может, именно поэтому и обошлось…

В связи с появлением на ярмарке правых издательств директор Юрген Боос, отвечая на наши вопросы, сказал: "Мы всегда были за свободу выражения. Поэтому они здесь, как бы мы к этому ни относились. Конечно, мы не можем влиять на содержание продукции этих издателей, но мы можем создать со своей стороны встречную программу. И это важно для нас".

В основном же, по моим наблюдениям, ярмарка прошла весьма позитивно, в хорошем настроении, со значительным - особенно в два заключительных дня, открытых для публики - интересом к представленной книжной продукции и, конечно, ее авторам. Скажем, в самом многолюдном, даже тесноватом для большого количества гостей, павильоне 3.1 лично наблюдал огромную очередь книголюбов (по-моему, их собралось несколько сотен) за автографом к ирландской писательнице, автору бестселлеров Сесилии Ахерн, на стенде издательства "Fischer Verlag". Такая же очередь в основном из очень молодых людей выстроилась и в павильоне 3.0 - к недалеко от читателей ушедшей по возрасту 28-летней, но уже весьма успешной писательнице Лауре Кнейдл… Словом, в конечном итоге, думаю, и авторы, и книголюбы, и издатели были этими очередями явно довольны.

Главный гость - Грузия

На церемонии открытия 70-й Франкфуртской книжной ярмарки наряду с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером, директором ярмарки Юргеном Боосом, обер-бургомистром Франкфурта Питером Фельдманом выступил премьер-министр Грузии - почётного Гостя Ярмарки - Мамука Бахтадзе, который, поблагодарив за приглашение, обратил внимание на европейские корни своей страны.

Под девизом "Грузия - сделано персонажами" эта кавказская страна представила на книжная ярмарка во всем своем многообразии древнейшую историю и культуру, уникальные аспекты в сегодняшнем развитии книжной отрасли. Интересующиеся посетители грузинских стендов воочию убеждаются в том, что долгая история литературы и яркие проявления в национальном искусстве сделали страну захватывающей и необычайно привлекательной. Павильон Грузии на ярмарке представил специалистам и гостям свой уникальный старый алфавит, а также многочисленные видеосюжеты, фотографии и более 600 книг авторов, в самых разных жанрах и формах дающих всестороннее представление о сегодняшней Грузии.

Тбилисская писательница Нино Харатишвили, которая долгое время жила в Гамбурге и пишет на немецком языке, давно и хорошо известна на немецкой литературной сцене. Вместе с грузинским автором Акой Морчиладзе она является основным модератором Гостя-Грузии на Франкфуртской ярмарке. Прибыли на Ярмарку также и многие талантливые авторы, творчество которых в этой стране и вообще на Западе пока широко не известно, но чьи произведения постепенно выходят на международную книжную сцену. Это, в частности, Руска Жориолиани, чей роман "Твой воздух со мной" номинирован на приз независимых издателей.

Говоря о представленном Грузией на нынешней Ярмарке, директор Юрген Боос особо отметил, в частности, что "Почетный гость Грузия затронул сердца посетителей: презентация, в которой красивейший грузинский алфавит представлен с легкостью и элегантностью, восхитил публику яркими выступлениями, завораживающей музыкой, национальными кулинарными открытиями, чтением и, прежде всего, впечатляющим разнообразием современных литературных голосов. Грузия пригласила нас в путешествие, чтобы мы открыли эту страну для себя, - и мы с радостью приняли это приглашение".

Объявлено, что в 2019 г. (16-20 октября) Почетным гостем Франкфуртской книжной ярмарки будет Норвегия.

А теперь - "Читай Россию!"

На своем привычном месте в павильоне 5.0 - по соседству со стендами стран Восточной и Центральной Европы - уютно разместилась экспозиция российского объединённого стенда под уже традиционным лозунгом "READ.RUSSIA" - "ЧИТАЙ. РОССИЮ". Судя по моему впечатлению, на этот раз к книгам, привезённым из России и выставленным на стенде, был явно более живой интерес со стороны посетителей. По сравнению с прошлыми годами (а я посещаю книжную ярмарку уже много лет подряд), в этом году - юбилейном - российский стенд пользовался значительно большей популярностью и иностранных издателей, и книготорговцев, и просто любителей русской литературы. Здесь, на площади более чем в 120 кв. метров расположились новинки отечественного книгоиздания: и русская классика, и произведения современных российских авторов, и книги по филологии и русской лингвистике, философии, истории и географии России, издания о культуре и политике, а также произведения для детей и юношества. Всего на стенде, по данным устроителей, было представлено около 700 наименований от более 50-ти отечественных издательств. Также можно будет ознакомиться с переводами произведений российских авторов на иностранные языки.

Вероятно, в немалой степени в этом заслуга появления на стенде интересных, высокохудожественных, широких по тематике - не только внутренней российской, но и общечеловеческой - самых последних по времени произведений, а также прекрасно изданных знаменитых сочинений русской классики, весьма, как выясняется, острых и актуальных по сей день, а также представленная довольно всеобъемлюще русская литература, переведённая в последнее время на иностранные языки и ставшая популярной во многих странах мира. Этому возросшему интересу ярмарочной публики, конечно, способствует и заинтересованная, умелая, компетентная работа организаторов российского стенда на Франкфуртской ярмарке - сотрудников Института перевода при поддержке Роспечати.

Достаточно назвать лишь некоторые из мероприятий весьма насыщенной пятидневной программы (в самом центре стенда - "авторская площадка" для семинаров, круглых столов, встреч с писателями и презентаций, проходящих на стенде четко с периодичностью в час-полтора), предложенной и, что не менее важно, осуществленной, без сбоев и отмен, энтузиастами Института перевода, во главе с его исполнительным директором Евгением Резниченко. Это и презентация переводов на немецкий "Записок охотника", повести "Первая любовь" и романа "Отцы и дети", приуроченных к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. И разговор известных переводчиц русской литературы из Франции и США на тему "Русская литература по обе стороны океана". И представление новых российских изданий, выпущенных к 150-летию Максима Горького. И презентация нового полного собрания сочинений Владимира Маяковского к его 150-летию. И большая дискуссия "Роман умер? Да здравствует роман!" о состоянии современного романа в России. И разговор писателей и критика о биографической литературе в сегодняшней России и о причинах ее читательской популярности. И дискуссия "Великий русский роман о революции и Гражданской войне": Александр Ницберг (Австрия), удостоенный в свое время премии READ. RUSSIA за лучший перевод с русского, представил свой новый перевод на немецкий романа Михаила Булгакова "Белая гвардия". И диалоги, например, на темы "Почему в России так любят Ремарка", "Как влияет интернет на русский язык и речевой этикет?", "Как революция 1917 года изменила русский язык?", "Десять лет Президентскому центру Б.Н. Ельцина", "Русская литература сегодня: новые тренды, новые имена"...

Кстати, в конце последней дискуссии литературный критик Галина Юзефович, отвечая на мой вопрос, "как поживает сейчас русская литература?", сказала:

- Я считаю, что, во всяком случае, она поживает сегодня лучше, чем вчера. Русская литература постепенно перестает быть замкнутой на самое себя и начинает говорить о тех вещах, которые могут быть понятны, интересны, близки не только российскому читателю, но и читателю во всём мире, то есть она всё больше и больше занимает то место, которое и должна занимать. Она становится литературой мировой, глобальной, и это, безусловно, не может не радовать.

Конечно, успеху нынешней российской экспозиции, безусловно, способствовало и участие в ее мероприятиях известных писателей и критиков - Игоря Волгина, Павла Басинского, Майи Кучерской, Дмитрия Глуховского, Галины Юзефович, Лизы Хейден (США), Захара Прилепина…

Премия Мира - супругам

И не просто супругам. Премию Мира (25 000 евро), учрежденную Биржевым союзом Немецкой книжной торговли, в 2018 году получили живущие в Констанце два ученых, принадлежащие к самым известным немецким ученым-гуманитариям, действительно, муж и жена, культуролог и египтолог: 71-летняя Алейда и 79-летний Ян Ассманн. Премию, присужденную ученым за их исследования в области сохранения культуры памяти в обществах - от древнего Египта до наших дней, как всегда, торжественно вручили супружеской паре в последний день Франкфуртской книжной ярмарки в Паульскирхе (Paulskirche).

По мнению жюри, супружеская пара создала "двухчастную работу", которая имеет большое значение для современных дискуссий и, в частности, мирного сосуществования в мире".

Работа, исследующая проблему сохранения культурной памяти, помогает тому, чтобы в Германии и в мире сегодня исключить культурное забвение. Учёные понимают это, в частности, как ответ на забвение Холокоста. После "спора историков" с 1986 года, в котором те пришли к выводу об "уникальности геноцида евреев", учёные Алейда и Ян Ассманн использовали результаты своих исследований, в том числе, для сооружения мемориала Холокоста в Берлине. Таким образом, заключает жюри, "Премия мира для супружеской пары должна установить барьер против исторического и культурного забвения".

А говоря об общем впечатлении от нынешней Франкфуртской книжной ярмарки, Генрих Ритмюллер, глава Биржевого союза Немецкой книжной торговли, подчеркнул: "70-я Франкфуртская ярмарка была на пульсе времени. Книжная индустрия четко продемонстрировала свою приверженность правам человека, свободе, многообразию и уважению. В течение пяти дней Франкфурт был крупнейшим в мире книжным рынком идей и историй. Издатели и книжные магазины интенсивно работают над новыми способами для сегодняшних клиентов, что было ощутимо на ярмарке".

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На фото автора:

Франкфуртская книжная ярмарка - 2018;

Грузия представляет;

Стенд России;

Лауреаты Премии мира.