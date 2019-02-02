Иисус Христос - реальная личность

НАУКА О РЕЛИГИИ

Если Мария знала, что Иисус рожден мессией, ибо его рождение сопровождалось такими сверхъестественными явлениями, как благовещение архангела Гавриила, это и был римский беглый солдат греческого происхождения, которого использовали парфяне-зороастрийцы в качестве "главного вестника". Ранее он "посетил" родственницу Марии Елизавету, у которой тоже появился сын - Иоанн, который и стал Предтечей. Они стали сводными братьями.

Мария считала Иисуса безумцем. Цельс пишет в своём труде "Правдивое слово" (178 г.): "Что касается матери Иисуса, Марии, то она никогда не сознавала, что породила неземное существо, сына божьего. Напротив - христиане забыли вычеркнуть из евангелий фразу о том, что Мария считала Иисуса безумцем и вместе с другими членами семьи пыталась его пленить и изолировать от окружающих".

А о проведении крещений евангелист Иоанна сначала сообщает, что Иисус лично крестил своих последователей (3:22), а вслед за этим объявляет, что крестил вовсе не Иисус, а его ученики (4:2). Об этом пишет польский библейский исследователь Зенон Косидовский в книге "Сказания евангелистов", с. 177.

И далее продолжает: "А вот еще более важная информация. Матфей (3:13-16), Марк (1:9) и Иоанн (1:31-32) сообщают, что Иоанн Креститель крестил Иисуса на реке Иордан. В четвертом евангелии мы читаем даже, что он не только крестил, но - единственный из присутствующих - видел, как на Иисуса сошел с неба святой дух в облике голубя.

Между тем из Евангелия от Луки ясно, что Иоанн Креститель не мог ни крестить Иисуса, ни видеть святого духа, сходящего с неба, потому что в то время, когда Иисус принимал крещение, Иоанн сидел уже в тюрьме по приказу Ирода. Кто же совершил обряд? Из текста не ясно: "Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу.

Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и дух святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: ты сын мой возлюбленный; к тебе мое благоволение!" (3: 19-22). Из этого отрывка следует, что святого духа видели все, кто присутствовал при крещении".

Он же там же утверждает, с. 181-182: "Заканчивая разговор об отношениях между Иисусом и Иоанном Крестителем, следует отметить, что обряд крещения, который связывают главным образом с деятельностью Иоанна, не был его изобретением, и не был в Палестине новостью. Он не представлял собою посвящения в новую веру, и вообще не был исключительно христианским обрядом. Его соблюдали некоторые иудаистские секты, прежде всего секта есеев с центром в Кумране, с которой Иоанн Креститель, несомненно, был как-то связан.

Но родословная крещения намного древнее - она уходит корнями в третье тысячелетие до н. э., когда на берегах Евфрата родился культ воды. Как показывает открытая археологами мозаика, изображающая божество реки Евфрат, культ этот продолжал существовать вплоть до III века н. э.

Американский востоковед В. Ф. Олбрайт, опираясь на древнюю иконографию, доказал, что идея крещения, то есть духовного очищения через погружение в воду, месопотамского происхождения. Кроме того, обряд крещения был распространен в Египте, а также представлял собою магический способ единения с богом в религиозных мистериях, в частности в елефсиской и орфической мистериях, равно как и в митраизме.

Итак, это был языческий обычай, неразрывно связанный с миром религиозных представлений Ближнего Востока. Христианство, под давлением традиций своих новых эллинских адептов, вынуждено было довольно рано включить крещение в свой ритуал, вкладывая в него, разумеется, новое теологическое содержание".

Крещение в воде Иордана восходило к древнееврейскому омовению водой, которая, как и у многих других народов, считалась священной. В иудаизме рекомендуется совершать омовения в микве - специальном бассейне с дождевой водой, что восходит к древнейшим временам, когда дождь с неба, "посылаемый" богом, давал долгожданную воду для полей. Но в данном случае, из-за того, что иудеи отошли от "правильного" понимания бога, стали сотрудничать с оккупантами - римлянами, стало необходимо отделиться от них и использовать "священную" воду для крещения прозелитов - новообращённых - ессенов, с арамейского "набожных", впоследствии этот обряд приобрёл в христианстве один из главных атрибутов присоединения к этой религии).

Иоанн Креститель с детских лет жил в пустыне в общине ессеев на берегу Мёртвого моря, он провозглашал скорый приход мессии, который можно приблизить аскетическим образом жизни и покаянием в грехах, у него были свои ученики. Фактически Иоанн проводил "священное" помазание, вместо иудейских священников, которые стали коллаборационистами и забыли своего бога.

Происхождение слова "мессия" (древнеевр. "помазанник") связано с обрядом, который у древних израильтян совершался обычно при возведении на престол царя или при посвящении в сан первосвященник. При этом на голову помазуемого возливалось немного оливкового масла, после чего "помазанник" считался особой священной и неприкосновенной (1 Цар. 26:10). Свенцицкая И.С. в книге "От общины к церкви" пишет (53-55): "Среди религиозных течений, групп, сект была одна, учение и организация которой имеют непосредственное отношение к истокам христианства.

Это ессеи, о которых рассказывают древние авторы (Иосиф Флавий, Филон из Александрии, римский писатель Плиний Старший) и к которым, по мнению большинства ученых, принадлежали члены религиозной общины, чьи рукописи, а затем и поселения были обнаружены в районе Мертвого моря после второй мировой войны.

Община эта обычно называется в научной литературе кумранской (по имени местности Вади-Кумран, где впервые случайно арабскими пастухами были найдены спрятанные в пещере рукописи). Рукописям этой общины, описанию ее поселений, раскопанных археологами, посвящена обширная литература. Наиболее полная характеристика всех аспектов, связанных с кумранской общиной, содержится в книге И. Д. Амусина "Кумранская община" (М., 1983). Члены этой религиозной общины, существовавшей во II в. до п. э.- I в. н. э., удалились в пустыню и создали замкнутую религиозную организацию.

Они исповедовали иудаизм, но считали, что жречество осквернило иерусалимский храм нечестием, исказило божественное учение. Именно поэтому кумраниты порвали отношения с храмом и стали называть себя "Новым союзом" (или "Новым заветом"), нескольку старый союз с богом, старый завет, был, по мнению кумранитов, нарушен сторонниками ортодоксального иудаизма. Два других самоназвания общины, встречающиеся в кумранских рукописях,- "община нищих" или просто "нищие" - отражали ее социальный состав и отношение к богатству членов общины.

Следует отметить, что слово "эбионим" ("нищие") употреблялось впоследствии в качестве самоназвания некоторыми ранними христианскими группами, не порывавшими еще с иудаизмом. Кумраниты называли себя также "сынами света" - в противоположность "сынам тьмы", к которым они причисляли все остальное человечество, а также "простецами", "немудреными" в отличие от профессиональных законоучителей, фарисеев, которые брали на себя смелость толковать законы и предписания священных книг.

Уже из этих самоназваний вырисовывается организация, оппозиционная взглядам, господствующим в окружающем кумранитов обществе.

Заратуштра, главное действующее лицо зороастризма, действующее в Парфии (Ирана, Персии) предсказал приход великого спасителя человечества от власти зла - Соашианта, которому будут предшествовать два спасителя рангом пониже (подобно тому, как Иоанн Креститель предшествовал Иисусу).

Легенды гласят, что в десять лет, уйдя из отцовского дома, бродил Заратустра по родным просторам Арьяна Вэджи, то есть территории населенной близкими ираноязычными (арийскими) племенами на территории Южного Урала, Центральной Азии, а затем на территории современного восточного Ирана на границе с Афганистаном (Дрангиана). На юге от высоких гор Хара Березайти (Уральские горы, сравните русское слово "береза!"), у великой реки Даити (Урал), впадающей в большое соленое озеро Воурукарта (Каспий), арии поселились, это место получило название Хайрат (Арьяна Вэджа). В Воурукарту впадала еще одна великая река Ранха (Рах, Араг, Аренг) - Волга. Радха - раджа (царственная), у античных авторов название сократилось до "Ра" по аналогии с египетским богом (правило омонизации!).

Иоанну внушили "заинтересованные лица" - жрецы зороастризма, что он только предтеча, а главным "учителем" выступит Иисус, в зороастрийской религии тоже существовали идеи о том, что "спасителей" человечества будет несколько, и им предшествуют некие предтечи, предваряющие их "выход в свет". Авеста. "Бахман-яшт": "На это я вот что тебе отвечу, о Заратуштра верный, - сказал Ахура Мазда. - Как только приспешники Айшмы появятся на востоке, из озера Фраздану родится первый из Саошьянтов - Ухшйат-Эрета (Хушедар), твой сын. Он встретится со мною, великим Ахура Маздой. И тогда же родится Божественный царевич из династии Кавиев" (Стеблин-Коменский И.М., Авеста в русских переводах (1861-1996). СПб, 1998, с.8). Саошьянт или Саошиянт (Спаситель) - это и есть мессия в зороастризме, которого и копировал Иисус Христос по внушению жречества зороастризма, есть место в Авесте и "божественной" матери Саошьянта "Воплотившего истину", её имя Виспатаурвари).

Существовала в зороастризме и "священная" Триада: хумата - хухта - хваршта - благие помыслы - благое слово - благое дела, то есть формирование послушного раба, сравните греческое слово "евангелие" - "благовещение"). Троица существовали в религиях Древнего Египта (Осирис, Исида, Гор), Древней Индии (Брахма, Вишну, Шива), Вавилонии (Ану, Эа, Бэл) и др., явившись отражением факта существования моногамной семьи (папа, мама и ребенок, роль мамы преуменьшена из-за господства патриархата).

По мнению ряда исследователей, троица богов возникли как связующее звено между многобожием и единобожием в период перехода от политеизма к монотеизму.

В конце I в. до н.э. интересы Парфии и Рима обострились из-за соперничества этих двух крупнейших государств в Средиземноморье, из-за важнейшего торгового "Шёлкового пути", связывающего Китай и Средиземноморье.

Иисус Христос - реальная личность и не просто реальная, а фигура мирового значения и им он стал фактически ещё до своего рождения.

Как такое возможно? Главное заключается в том, что Иисус сам фактом своего рождения стал ключевой фигурой в борьбе за Иудею (и Палестину в целом) между Римом и Парфией, так как через восточное Средиземноморье шёл "шёлковый путь" из Китая. Просто так стать царём было нельзя, каждый претендент должен иметь "божественное" происхождение.

Поэтому и были выбраны ангелами (то есть жрецами зороастризма, главной религии тогдашней Парфии, ныне Ирана), две двоюродные сестры, у которых и родились два сына: Иоанн и Иисус (евр. Йоханнан и Иешуа, имена довольно распространённые в Иудее того времени). "Шёлковый путь" - общее название торговых караванных путей, связывавших с древнейших времён до XVI в. Китай с Передней Азией и проходивших через области Средней Азии. Эти пути начали складываться во II в. до н. э. За преобладание в торговле по "Шёлковому пути" шла ожесточённая борьба между Римской империей и Парфией. Первое столкновение между Римом и Парфией произошло из-за Армении.

Недавно в Ватикане была обнаружена древняя рукопись, проливающая свет на обстоятельства рождения Христа. Документ представляет собой написанную от первого лица историю о том, как волхвы принесли дары младенцу Иисусу. Американский ученый, дешифровавший текст, не исключает, что его автор своими глазами видел Христа, пишет Times. Уникальный исторический документ более 250 лет пролежал в архивах Ватикана. Больше о его происхождении ничего не известно. Текст озаглавлен как "Откровение волхвов" и написан на мертвом сирийском языке, который является диалектом арамейского. На нем говорили ранние христиане, проживавшие на территории нынешних Сирии, Ирака и Ирана. Рукопись расшифровал и перевел на английский профессор религиоведения университета Оклахомы Брент Ландо.

Согласно древнему документу, волхвов, принесших дары младенцу Иисусу, было не трое, как во многих вариантах легенды, а десятки. В Евангелии от Матфея, впрочем, количество волхвов вообще не упоминается. Кроме того, в тексте говорится, что мудрецы пришли к Марии и Иосифу не из Персии, а из страны Штар, которую переводчик отождествляет с древним Китаем, что вполне возможно, так как китайцем был нужен "свой" правитель, который бы способствовал торговле Китая со станами Средиземноморья. Парфия стремилась не допустить римлян к непосредственным торговым сношениям с Китаем и сохранить положение посредника в торговле китайским шёлком с западными государствами.

До образования арабского халифата эта торговля находилась главным образом в руках иранских и согдийских купцов. "Шёлковый путь" начинался в портах восточного Средиземноморья, за которые и шла борьба между Римом и Парфией и шёл на восток в древности через Ктесифон и Экбатаны (а в средние века - через Багдад) к Мерву. Затем караваны направлялись либо по северному пути: через Самарканд, Кашгар, Турфан на Дуньхуан, либо по южному: Мерв - Балх - Яркенд - Хотан - Дуньхуан. Далее северный и южный варианты пути смыкались и через Ланьчжоу шли к центральным областям Китая, родины шелководства, где им занимаются около пяти тысяч лет.