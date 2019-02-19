Израиль и еврейская диаспора

БОЛЬ ДНЯ

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Комментарий В Янта , 9ый канал ТВ:

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"Пиковая дама"

Я пишу на эту тему под определённым влиянием дискуссии, развернувшейся вокруг статьи Л. Мадорского об израильском поэте " Тайна Давида Гроссмана ", опубликованной в интернет-журнале "Мастерская" под редакцией Е. Берковича. В этой статье поднимается вопрос о том, как совместить талантливость и мудрость поэта Гроссмана с его совсем не мудрой и просто вредной для Израиля политической позицией. Мадорский подчёркивает, что, как еврей Диаспоры, человек, живущий вне Израиля, ограничен в праве оценки того, что в Израиле происходит, но хотел бы в отмеченном им противоречии разобраться.

Разумеется, не всё удаётся понять, и находясь внутри страны. В статье " Мои университеты " в 2008 я уже писал о своих, даже после тогдашних десяти лет работы в Израиле, безуспешных попытках понять позицию левых коллег, в результате которых стороны, выслушав друг друга, остались каждый при своём. Они ко мне относились, как к еврею из Диаспоры, который преждевременно получил слишком большие политические права, но, тем не менее спорили со мной, стараясь переубедить. Да и я их слушал, поскольку было очевидно, что с иудаизмом, несмотря на левизну, равно как и с реалиями жизни страны, они знакомы очень хорошо. Хотя понимания не достиг, но осознал, что их позиция не есть следствие банальной глупости, подкупа грантами, которые получал сам их не хуже, чем коллеги. Не было у них и желания "продать" Израиль арабам, самим на этом заработав, а потом уехать за границу (никто из них не имел второго гражданства"!) или страха перед военной службой - все прошли армию и войны.

Мы много спорили, доходило и до резких обвинений в мой адрес, в том числе и в фашизме. Моя жена и я стали неприглашаемыми в ряд домов, эти люди старались не ходить к нам, но отношения в остальном были нормальные. Увы, в ключевых вопросах - о вреде соглашений Осло, об одностороннем размежевании, о принципе "территории в обмен на мир", да и по ряду других пунктов я оказался прав, и они это признали, но не согласились экстраполировать мою правоту на настоящее и будущее. Так, для них ПМ Б. Нетаньяху - нарушитель закона, поскольку "брал подарки" и должен был давно уйти в отставку.

Я, в свою очередь, понял, что Государство для не слишком молодого израильтянина - его создание, его ребёнок. Это не значит, конечно, что ему позволено убивать это дитё, но его право несомненно больше, чем у приехавшего на готовое. Для себя описываю отношение коллег к стране ёмкой формулой "Люблю отчизну я, но странною любовью". Я для них остался новоприбывшим из Диаспоры. Но теперь на моём счету уже почти двадцать один год в стране. Как сама статья г-на Мадорского, так и последующая дискуссия, побудили меня кратко высказаться об отношениях Диаспоры и государства Израиль.

Несомненна огромная помощь Диаспоры в создании Израиля, сама идея которого именно там и зародилась. С момента провозглашения государства множество евреев, как жертв недавнего Холокоста, так и вполне благополучно пережившие годы европейского кошмара, восприняли Израиль как нечто близкое, своё, кровное. Солдатами армии Израиля стали не только вчерашние жертвы Холокоста, но и добровольцы-евреи из, наверное, всех, включая благополучнейшие, стран мира.

Диаспора помогала не только добровольцами, но и деньгами, без чего была бы невозможна покупка вооружения. Велика помощь и групп поддержки, мобилизующих общественное мнение в своих странах, влияющих и на своих политиков, с тем, чтобы добиться поддержки Израиля на государственном уровне. Приятно сознавать, что в этой деятельности не оказалось напрасных усилий - всё шло на пользу Израилю, помогало ему стать на ноги, а затем успешно развиваться.

Материальная помощь Израилю от добровольных доноров идёт и сегодня, хотя и составляет незначительную долю общего ВВП страны. Доноры помогают учебным заведениям, больницам. Богатые евреи совсем нередко завещают своё состояние университетам, с тем, чтобы те успешно расширялись, строили новые здания, покупали современное оборудование. Так, например, один из кампусов Еврейского университета в Иерусалиме носит имя бразильского миллиардера Э. Сафра, пожертвовавшего немало средств этому университету. Обращу внимание и на доски с фамилиями жертвователей в иерусалимских больницах Адасса и Шаарей Цедек. Широко известна деятельность произраильской группы при конгрессе США.

Со временем значение поддержки со стороны диаспоры уменьшилась, а Израиль всё большим числом евреев стал рассматриваться как убежище, как своего рода запасной аэродром, куда можно будет податься, если в том или ином месте для евреев жизнь станет невмоготу.

Слова Декларации независимости Израиля, принятой непосредственно перед провозглашением государства 14 мая 1948 прямо обращены и к Диаспоре: "Мы призываем еврейский народ во всех странах рассеяния сплотиться вокруг евреев Эрец-Исраэль в деле репатриации в страну и её строительстве, и поддержать Израиль в великой борьбе за осуществление стремления сотен поколений еврейского народа к избавлению". Эти слова, вкупе с большим вкладом в дело развития страны, породили нередкие предложения расширить права евреев Диаспоры вплоть до их прямого участия в политической жизни государства. Заговорили, в том числе, и о предоставления права голосовать на выборах в Израиле и о моральном праве активно вести работу на тему "Как им управлять нашим государством".

Предложения об участии в выборах тех, кто в стране фактически не проживает, властями государства Израиль отвергаются. С моей точки зрения это справедливо. Израиль - страна, долгое время жившая в условиях постоянной угрозы своему существованию. И, хотя в этом отношении ситуация сейчас принципиально отличается от той, которая существовала до 1973, опасности для Израиля, связанные с ошибками в выборе руководства, равно как и ошибки этого руководства, куда больше, чем для большинства крупных развитых стран. Надо жить в этой стране, ходить или ездить по улицам её городов и посёлков, чтобы иметь право выбирать власть страны. Конечно, такой сопричастностью не обладают те, кто только совершил алию, но они сразу по приезде получают право избирать. Однако фактом алии приезжие заявляют о своей готовности делить с государством Израиль не только его успехи, но угрозы и неудачи. Простая принадлежность к евреям такой готовности не означает.

Иное дело - учить израильтян, как им следует управлять государством, разоблачать, в особенности, основываясь лишь на данных СМИ, внутренних врагов Израиля, направлять всех на путь истинный и т.п. Как проявление универсальной свободы слова, это занятие законно. Но полезной для Израиля такая деятельность, я уверен, не является. И дело здесь не только в евнухоидном её оттенке. Просто отсутствие человека в Израиле не позволяет ему понимать и квалифицированно оценивать происходящее в этой стране. Конечно, если "советы издалёка" совпадают с твоими взглядами, вспоминаешь присказки про "взгляд издалека, дающий общую незамутнённую частными деталями картину", про "большое видится на расстоянии", да и другое в том же роде…

Помню, был такой инженер-электронщик из США, который в любых действиях, как и бездействии, Израиля всегда видел грядущий, вот-вот наступающий крах. Давал указания. Тратил время своего отдыха (поскольку работал электронщиком) на непрерывные поучения. Его советы власть не слушала, и не слышала. Прошло с тех пор больше двадцати лет, страна успешно развивается всё это время. А он просто людям с напряжёнными нервами портил жизнь. Другой на этой ниве трудится и сейчас. Будучи пенсионером "федерального" назначения, он на еженедельной основе переписывает из сравнительно старых газет "новости", бичует в основном им воображаемые трудности, разоблачает беспорядки, клеймит внутренних врагов Израиля, и советует, что делать. Он даже завёл сайт CDAL&INSI , якобы для помощи Израилю, первоначально привлёк туда ряд патриотически настроенных израильтян, в том числе, и меня - близорукого. А превратил этот сайт в по сути антиизраильский, полный "советов постороннего" из "прекрасного далёка". Этим советам всё равно никто следовать не будет, поскольку это и не нужно и не реализуемо. А кое-кто, почитав его, в очередной раз подумает, проклиная Израиль в который раз, пусть и слегка искажая классика, "Чёрт догадал меня приехать в такую страну с моей душою и моим талантом!". Пустые и вредные это старания.

С годами желаемая Израилем помощь от Диаспоры меняет свой характер. У Израиля теперь нет нужды в добровольцах - своей молодёжи подрастает больше, чем требуется для ежегодного призыва в Армию обороны Израиля. Нет острой нужды в классных специалистах, научных работниках - хорошие собственные университеты готовят их в достатке, и даже экспортируют. Спасибо евреям Диаспоры за денежную помощь, но она - капля по сравнению со своим ВВП. Сейчас, пожалуй, как никогда ранее Израиль осознаётся теми евреями Диаспоры, которые там чувствуют себя в опасности, своим надёжно защищённым домом.

Сказанное вовсе не означает, что Израиль не нуждается в Диаспоре, что ему от неё ничего не нужно. Израиль ощущает помощь Диаспоры и сегодня, высоко ценит добрые слова и нечастые добрые дела зарубежных политиков. Неоценима моральная поддержка американского народа, проявляющаяся в регулярно принимаемых конгрессом США законах, которые укрепляют позиции Израиля на международной арене. С поддержкой администрацией дело обстоит сложнее, и не всегда она свободна от условий, которые, как видно из Израиля, либо невыполнимы, либо не укрепляют положения Израиля. Пока сегодняшняя администрация явно настроена произраильски. Я при этом стараюсь забыть о её намерении обнародовать план урегулирования арабо-израильского конфликта, который, как сообщали высокие представители этой администрации, хорош, и всеобъемлющ, но "не устроит обе стороны". А зачем мне план, который меня не устроит, и почему кто-то собирается принять план без меня?! Однако я, да, уверен, и многие другие, высоко оцениваем уже сделанное, в первую очередь перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Что касается пожеланий о действиях высших властей других стран, то они сводятся к сформулированному моим когдатошним учеником, а ныне крупным физиком-теоретиком, "принципу Никиты" (отмечу, что Никита - имя его кота): "Помогай мне. Не лезь в мои дела". О таком, однако, можно лишь мечтать… Что касается Диаспоры, то вижу у неё возможные направления важной и вполне конкретной помощи, которая могла бы быть весьма полезна Израилю. Перечислю то, какой мне видится такая деятельность.

1. Моральная поддержка. Хорошо, когда евреи Диаспоры, да и не-евреи, а просто порядочные люди обращаются к правительствам своих стран, настаивая на поддержке Израиля в его борьбе с террором. Важны про-израильские демонстрации, их организация и участие в них, выступления против антиизраильских движений в Европе и США, которых совсем немало. Такие действия сложны и, вполне вероятно, не всегда безопасны.

Но возможны и более простые формы моральной поддержки. Речь идёт о письмах, с выражением поддержки, со словами в тяжёлые моменты "Мы мысленно с вами", со статьями в газетах местных, если владеете языком, или русскоязычных. Не с советами типа "Как вам реорганизовать Израиль", а с искренними словами поддержки. Малочисленность подобных голосов особенно остро ощущалась, например, в период "интифады Осло", 2000-2004 гг, когда остальной мир от террора ещё не страдал. Сейчас со-понимание, особенно на уровне обычных людей, несказанно выросло. Но тогда очень редки были эти нужные, как ложка к обеду, слова. Их было просто до неприличия мало. Не знаю ни одного русскоговорящего, да, пожалуй, и говорящего на другом языке, деятеля культуры, который написал в адрес атакующих Израиль бандитов и своих молчаливых правительств что-то вроде "Я обвиняю".

Не баловали нас и письма поддержки на более низком уровне. Впрочем, это редко и сейчас. Недаром в такой обстановке росли внутри Израиля настроения "весь мир против нас", "мы совершенно одиноки", "все не могут быть неправы, а только мы - правы". Отпора этому пугающему "все" почти не было. Не хочу приводить имён тех, кому посылал письма с простой просьбой "Поднимите голос в защиту детей", говоря о всех детях - и еврейских и арабских, становящихся жертвами террористической войны. Молчала не только "совесть человечества", но и обычные люди. Рекомендации с диванов про то, как уничтожить сразу всех террористов одним ударом, мы получаем в изобилии, а слова сочувствия, со-понимания и моральной поддержки, что-то вроде "В мыслях своих - мы с вами" - крайне редки. Подвернулись же Сталину, когда стало ему необходимым, эти спасительные "Братья и сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои…". А ведь жители Израиля для евреев Диаспоры и есть эти взаправдашние братья и сёстры! Так почему бы к ним так не обращаться? Притом не только в минуты особо тяжёлых испытаний, тем более, что для Израиля испытания - совсем не редки.

2. Когда человек (или страна) как-то действует, чего-то достигает, очень важна благожелательная, позитивная оценка и усилий, и их результатов. Поощрять надо не только детей, но и взрослых, и даже целые страны, когда они достигают успеха в сложнейших условиях, под непрестанным внешним, отнюдь не всегда доброжелательным, взором и давлением. Сидя на стадионе, болельщики не забывают чуть-что кричать своей команде "Молодцы". Евреям Диаспоры определённо стоит считать Израиль во всех отношениях своей командой. А вот уместное "Молодцы!" звучит, увы, достаточно редко. Конечно, нет числа похвалам в адрес "старт-апов" и медицины, но ведь и то, и другое совершенно не исчерпывает жизнь уже не маленькой, но уже почти средней (на удивление!) страны.



3. Распространение правды об Израиле вопреки вранью совсем не короткого ряда СМИ. На первый взгляд, это кажется невыполнимым - создать нечто, способное конкурировать с всемогущими СМИ, которые своей картинкой и текстом за кадром давно и успешно конкурируют с реальным миром. На смех подымут человека, который скажет "Я там был и всё было не так" в ответ на телекартинку. Однако электроника, в особенности, изобретение социальных сетей, появление буквально армии въедливых и внимательных к деталям блоггеров, ситуацию резко изменило.



Израилю не нужна "ложь во спасение". Она ему просто противопоказана. Но распространение правды ему крайне нужно. Нередко говорят, что мир настроен антисемитски, и пытаться ему говорить правду об Израиле и евреях бесполезно - никто и слушать не будет. Мой опыт показывает, что такая точка зрения неправильна. Абсолютное большинство людей заняты своими каждодневными проблемами, и к евреям, равно как и Израилю, абсолютно безразличны. Они на про всё это не думают, и ничего не знают. И убедительную, уместно и умело поданную информацию, люди воспримут с признательностью.

Помню, как несколько лет назад мы с женой организовали "Трафальгарское сражение" на этой самой площади, в центре Лондона, где собралась довольно большая демонстрация в поддержку газских бандитов. Ораторы говорили своё, а мы переходили от группы к группе, узнавая, что никто из них в Газе да и в Израиле не был, убеждая, что то, как они себе представляют ситуацию в Газе до "размежевания" и ситуацию в Израиле в отношении арабов - крайне далеко от реального положения дел. Замечу, что нас слушали, не перебивая, не угрожая, не пытаясь обидеть. Понимаю, что сказанное само по себе - не основание для далеко идущих выводов, но усилия в описанном направлении, уверен, полезны.

Израилю, думаю, нужно, чтобы о нём как можно больше людей знали правду, и ничего, кроме правды. Израилю не повредит, даже если о нём узнают всю правду, но без дополнительных эмоциональных добавок и оценок. Этим пусть занимаются те, кто получает "правдивую информацию свободного радио", как обещала когда-то одна известнейшая корпорация, в применение к Израилю позднее от этого напрочь отказавшаяся. Честный репортаж ( Honest reporting - подпишитесь, не пожалеете!) - именно то, что Израиль ждёт от рассказа иностранца, в первую очередь - еврея Диаспоры, о стране евреев.

4. Крайне важно изгнать из мирового политического, да и бытового, лексикона вредные, по сути бессодержательные, но пропагандистски мощные слова. Я имею в виду "палестинец", "палестинский народ", "оккупация", "оккупированные" или даже "аннексированные территории", "Западный берег", равно как и их производные. Известно, что слово и лечит, и калечит. Существует множество примеров, убеждающих в том, что подходящим выбором слов можно добиться резкого увеличения пропагандистской силы идеи. В течение многих лет приведенные слова составляли основу антиизраильской пропаганды всех уровней, подрывали признанную историческую связь сегодняшнего Израиля с его древними корнями, искажали смысл важнейших действий нашей страны на международной арене. Однако работа по их изгнанию осложняется их широким распространением и тем, что эти вредные термины применяют, увы, и высшие руководители страны.

Общеизвестно, что "палестинского народа" никогда не было. Это ублюдок, зачатый в лубянковской пробирке в начале шестидесятых годов прошлого века. Он и замышлялся для борьбы и подрыва государства евреев. Добиться успеха в этом деле не удалось, но порочная идея "государства" для несуществующего народа висит угрожающе над Израилем. Ликвидация "правого или Западного берега Иордана", во имя сохранения старых, прямо говорящих о своём происхождении названий этих земель - Иудея и Шомрон - тоже важная задача.

Находясь вне Израиля, я нередко читаю лекции по поводу того, что, как и почему там происходит, при этом исключая приведенные термины. Но, пользуясь нормальными словами, я поясняю лживость и вредность антиизраильского сленга. Уверяю, важнейшая задача умерщвления этих слов гораздо проще, чем оживление иврита. Она определённо не потребует чрезмерных усилий от евреев Диаспоры, от их пишущей (а кто сейчас не пишет?) и говорящей (а кто из евреев не любит поговорить?) частей, но лишь памяти и внимания - в письме и разговоре.

5. Невмешательство в наши внутренние дела очень важно. В Израиле своих разоблачителей и чёрных предсказателей полно - привозных не надо. Проведенные здесь годы показали мне, что Израиль - очень сложное общество, изобилующее группами со своими, подчас противоположными интересами. До сих пор им удавалось объединяться лишь в минуты смертельных испытаний для страны. А чуть опасность отступала, и все, кроме групповых интересов, уходили на задний план, и упорство в достижении своих целей, идущее подчас рука об руку с обыкновенным упрямством, брали своё. Так как сейчас прямая угроза существованию страны отсутствует, то платформы для взаимного примирения и уступок нет, и ждать их неоткуда.



Многие не понимают, почему, например, в Израиле множество партий, нет конституции, парламентская, а не президентская форма правления, служат в армии и мальчики и девочки, а некоторые из ультра-ортодоксов от этой службы отказываются. И вообще существует очень много другого, странного, и, на их взгляд, вредного, того, что в странах исхода давно ликвидировано. При этом почему-то забывают, что это они сюда приехали, а не местные недотёпы - к ним. Пожив, понимаешь, что не уложиться разноликому Израилю в 2.5 партии, не договориться ему о конституции, что успешное развитие есть существенный довод в пользу того, что в целом, через пробы и ошибки, страна следует верным путём.

Впрочем, откуда вы знаете, будто страна успешно развивается? Видите это своими глазами? Это не доказательство. А вот если вы послушаете радио, посмотрите ТВ, почитаете утром газеты, то выясните для себя нечто другое, просто прямо противоположное. Премьер, как и его жена воры и обманщики, треть населения - голодает, а ещё большая доля детей также занимаются именно этим делом. Нет того факта, полуфакта или очевидного вымысла, способных в ком угодно посеять уныние и ужас даже перед ближайшим будущим, которые СМИ бы не выливали на вашу голову. А с израильтян как с гуся вода. Они либо слушают в пол уха, либо не реагируют.

Мой коллега по Еврейскому университету, проф. А. Галь сказал как-то мне: "К Израилю надо относиться с юмором. Без этого здесь не прожить". Этот юмор из-за границы понять трудно. Не приобретёшь там, к сожалению или к счастью, информации, абсолютно необходимой для достоверности суждений. Надо, как писал выше, ходить по этим улицам, ездить на этих автобусах, подчиняться сигналам службы тыла, слышать вой сирены. И да, в таком счёте вес суждений человека, за Израиль бившегося, потерявшего в этих боях сына*, больше чем моих, не говоря уж о еврее из Диаспоры. Поэтому рекомендую последним от осуждений, рекомендаций и поучений воздерживаться хотя бы из-за заведомой бесперспективности этих занятий.

6. Частые визиты в качестве туристов. Помню, как в разгар интифады Осло случайно узнал, что несколько моих коллег по Еврейскому университету регулярно, буквально каждую неделю, с после полудня пятницы до вечера субботы, проводят время в в гостинице в Тель-Авиве. Оказалось, что так они посильно помогают гостиничному делу, сильно пострадавшему от уменьшения потока туристов из-за рубежа. Действительно, вспомнил, что в Эйлате мы с женой видели буквально пустые гостиницы, ходили по совершенно безлюдному Старому городу в Иерусалиме.

12.

Сейчас туристический поток очень велик, однако места есть ещё в избытке. Я не рекламирую залежалый товар, поскольку природные красоты Израиля, глубочайшие пласты истории, которые открываются при поездках по этой стране, общеизвестны. Никто из наших с женой родных и знакомых о своих визитах не пожалел, вспоминают увиденное с приятными чувствами. Но я напоминаю евреям Диаспоры, что, приезжая в Израиль как туристы, они совмещают приятное с полезным, помогая в том числе и гостинично-ресторанному делу. А такая помощь никогда лишней не будет.

***

Тему взаимоотношения Израиля и еврейской Диаспоры во всех аспектах не закроешь одной короткой заметкой. Даже в её части, касающейся помощи Диаспоры Израилю я определённо упомянул не всё. Воистину, "никто не обнимет необъятного".

Иерусалим

ПС: См. http://club.berkovich-zametki.com/?p=44531

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* Я имею в виду Гроссмана, упомянутого в самом начале заметки