Америке нужны новые Джоны Маккейны, - говорят сейчас и республиканцы, и демократы

ПЕРСОНА НОМЕРА

Джон Маккейн… Совсем недавно Америка и все прогрессивное человечество простилось с выдающимся политическим деятелем, большим патриотом Америки, прослужившим своей стране 60 лет, сенатором США от штата Аризона, председателем Комитета по вооруженным силам, принципиальным политиком, человеком огромного мужества Джоном Маккейном. Над Белым домом и по всей стране были приспущены флаги. Только президенты и выдающиеся деятели удостаивались таких посмертных почестей.

Проститься с ним приехало большое число представителей других стран, включая Россию, Украину, Грузию. Торжественное прощание с сенатором прошло 31 августа в Вашингтоне в здании Капитолия. "Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!". - написал Дональд Трамп. Приглашение выступить на церемонии прощания семья направила Президентам Бушу - младшему и Обаме.

Джон Маккейн пошел по стопам своего деда и отца, которые были адмиралами военно-морских сил США, окончил Военную академию, став лётчиком палубной авиации. 26 сентября 1967 года Маккейн в составе группы из 23 самолетов летел на бомбардировку электростанции в Ханое и был сбит советской ракетой. При катапультировании у него оказались сломанными обе руки и нога, он был схвачен вьетнамскими солдатами, жестоко избит и помещён в тюрьму.

Каждые два часа подвергался избиениям - старались сломить его волю. Надзиратель требовал, чтобы заключенный кланялся ему, а в ответ за отказ пленник получал удар в висок.

Позднее Маккейн вспоминал: "Я узнал там, что каждый человек имеет свой предел. Я достиг своего". Никто не имеет морального права осуждать пленного, никто, кроме него самого. В своей автобиографии "Вера моих отцов", опубликованной в 1999 году, Маккейн пишет, что все долгие пять с половиной лет плена он мучился от того, что тюремщики предоставляли ему некоторые льготы; он испытывал острое чувство вины, так как не выдержал неимоверного силового давления во время пыток и подписал покаяние. "Я чувствовал себя предателем и не мог преодолеть чувства отчаяния", - признается он. Такое мог написать только сильный человек.

После возвращения из плена и долгого изнурительного лечения Маккейн остался на военной службе, окончив в Вашингтоне Национальный военный колледж и став морским офицером связи при американском Сенате. Но тяжелые травмы не давали ему возможности достичь чина адмирала, какими были его дед и отец, и он оставил службу в звании капитана первого ранга. За время военной карьеры был награжден медалями "Серебряная звезда", "Бронзовая звезда", "Легион почета", "Пурпурное сердце" и Крестом за выдающиеся летные достижения.

Будучи человеком удивительной скромности, Маккейн никогда не кичился своими наградами и своими высокопоставленными родственниками. Он легко был избран в Конгресс, спустя два года переизбрался на следующий срок, поддерживая политический и экономический курс Рональда Рейгана. Как военный аналитик, Маккейн выступал против присутствия американских военных пехотинцев в Ливане, что было против интересов Республиканской администрации, однако взрыв бейрутских казарм подтвердил правоту Маккейна. С ноября 1986 года он был избран в Сенат, а затем многократно переизбирался на следующие сроки, где занимался делами вооруженных сил, торговли и положением индейцев - коренных жителей Америки.

В 2000 году Маккейн участвовал в президентских выборах от республиканской партии, став конкурентом Буша-младшего. Он одержал победу во всех штатах Новой Англии, в Аризоне и Мичигане. Но против него были применены грязные методы, слухи, не имеющие ничего общего с реальностью. В результате он проиграл, и мы получили то, что получили 11 сентября 2001 года и далее - везде. Бесполезное 16-летнее президентство Буша и Обамы ввергло Америку в экономический спад, высокую безработицу, привело к падению нравственности, засилью мусульман и увеличению государственного долга. Этот период, пожалуй, можно сравнить с правлением Брежнева в СССР (хотя не в такой степени) - полный застой во всех областях жизни, косность, равнодушие, общий упадок нравственности, взяточничество.

Как человек твердых убеждений и высокой порядочности, Маккейн поддержал кандидатуру Буша-младшего на второй президентский срок. Избирательная кампания на президентский пост в 2008 году показала огромное преимущество Джона Маккейна, про которого Буш сказал: "Это именно тот человек, который нам необходим как Президент, тот, кто может принимать твёрдые решения, кто не будет пасовать перед лицом опасности". Но в тот злосчастный период сам Буш был весьма непопулярен, и Маккейн опять проиграл. Одним из его предвыборных предложений было создание нового ООН без России и Китая. В Сенате Маккейн выступал за увеличение численности американских вооружённых сил и за развертывание системы противоракетной обороны. Он был сторонником либерализации иммиграционного законодательства.

Что касается отношения к России, он писал: "..мы видим Россию, возглавляемую кликой бывших разведчиков. Они пытаются запугать своих демократических соседей реваншистскими намерениями…". Маккейн критиковал деятельность Лукашенко, в связи с чем ему был запрещён въезд в Белоруссию. Он выступал как защитник интересов Грузии, которая подвергается кровавому насилию со стороны России. "Многочисленные преступления совершаются российскими военными, которые пытаются вернуть контроль над странами бывшего Советского Союза". Маккейн говорил, что никогда не прекратит своих усилий в поддержку свободы, независимости и территориальной целостности Украины, включая Крым. 22 января 2015 года Маккейн призвал Обаму предоставить Украине оружие, что естественно не было выполнено.

В немногочисленных интервью российскому ТВ сенатор неизменно отмечал, что он любит российский народ и восхищается его героями, особенно теми, кто не побоялся выступить против коррупции, авторитаризма и власти узурпаторов. Он хотел бы видеть Россию в одном ряду с Америкой, а не с государствами - изгоями, где правящая элита навязывает гражданам образ страны, окруженной врагами, как в осажденной крепости.

Это выглядит как анекдот: когда Джордж Буш-младший после первой встречи с Путиным сказал, что, заглянув в глаза российскому коллеге, он увидел его душу и многое понял про Путина. Маккейн саркастически заметил на сей счет: в глазах российского президента можно увидеть только три буквы - КГБ.

На вопрос, каким бы он хотел остаться в памяти американцев, Джон Маккейн ответил: "Человеком, который внес важный вклад в оборону страны". Известие о своем смертельном диагнозе он принял мужественно, сказав, что жизнь каждого человека неизменно кончается так или иначе.

У него были ошибки, и Маккейн всегда был готов признать, что в прошлом принимал неверные решения. Американский консерватор и одновременно убежденный поборник демократических прав и свобод (Маккейн, например, поддержал принятие Акта Магнитского) в своей стране и во всем мире - Джон Маккейн остался в памяти американцев как политик, ставивший интересы страны выше интересов собственной партии. В истории Америки Джон Сидней Маккейн занял видное место.