СТРАНСТВИЯ

1

Путешествие на Пиратский Берег

Дубай олицетворяет собой урбанистический центр ОАЭ, это на самом деле самый густонаселенный эмират, но столицей государства является соседний Абу Даби - и мегаполис, и резиденция Президента, и самый большой по территории эмират из всех государств ОАЭ.

Автору этих строк на своем веку привелось немало поездить-постранствовать по городам и весям. Из европейских столиц, например, побывал в очень многих, стажировался в США, путешествовал в Египте и на Кипре… Но такого необычного мегаполиса как Дубай и такой невероятно экзотической страны как Эмираты - видеть не приходилось.

Собственно, ездил туда не как турист или журналист, а по частному приглашению, и потому эмираты Дубай, Абу Даби, Шарджа и Рас-аль-Хайма увидел немножечко как бы изнутри. Контраст бесплодной пустыни и парящих над ней далекими миражами небоскребов поражает. Но еще более фантастическими кажутся все эти современные хайвеи (12-рядные как в США автомагистрали), мега-маркеты сады из пальм и благоустроенные пляжи, когда вдумаешься в короткую историю этой Восточной страны, экономического чуда арабского мира.

Всего сорок лет назад ничего из сегодняшней суперсовременной инфраструктуры тут не было. Ни-че-го-шень-ки! Голая песчаная пустыня. Самая большая в мире пустыня (если иметь в виду, что именно песчаная), и самая неприветливая для человека территория: летом температура до 55 градусов, пресной воды нет. Если мы вспоминаем хотя бы те же "экономические чудеса ХХ века": Южную Корею, Японию, Гонконг или Сингапур - то в этих странах и городах-государствах не было таких жестких природных условий для развития цивилизации и люди там вели оседлый образ жизни издавна. Не одно столетие. Люди давно осваивали Корейский полуостров и японский архипелаг, они жили на пересечении торговых путей из Азиатского востока в Европу и веками извлекали из этого выгоду, копили и развивали высокую культуру и потенциал дальнейшего развития.

Ничего этого НИКОГДА не было на этой территории, которую европейцы называли Пиратским берегом . Потому как, кроме пришлых пиратов из соседних аравийских стран и местных ловцов жемчуга тут никто не проживал. Да и жизнью это можно было назвать условно: так… влачили жалкое существование.

Арабский писатель Мухаммед-аль-Фахим, чья книга "Из нищеты к богатству", написанная в середине 90-х выдержала несколько переизданий только на английском языке рассказывает много интересного и поучительного. В этом экономически-публицистическом бестселлере Аль-Фахим описывает собственную жизнь бедуина: как погибали от жары и жажды его близкие и родственники… От одного оазиса к другому, сотню всего километров, но верблюды преодолевали этот путь за семь дней. Поэтому неудивительно, что путешественники часто гибли - элементарно от тепловых ударов.

Писатель сообщает, как он сам начал приобщаться к благам цивилизации только в конце 60-х. Юношей он увидел в соседнем Абу Даби первый многоэтажный дом и в нем - лифт! О! Эта странная коробочка, которая переносила людей с этажа на этаж, показалась ему тогда необыкновенным чудом, чуть ли не ковром-самолетом из арабских сказок. Он рассказал по приезду домой об этом матери - та не поверила…

Мухаммед-аль-Фахим довольно подробно описывает историю вражды местных бедуинских кланов. Борьба за власть была по средневековому жестокой: брат убивал брата… Шла борьба также за землю, точнее за пастбища для верблюдов и за воду. Которой тут практически не было. Пили полу соленую, едва опресненную воду из залива.

"Достойно сожаления, - писал Аль- Фахим, - что англичане, несмотря на свое присутствие в регионе на протяжении почти двух столетий, даже пальцем не пошевелили, чтобы помочь нам в сфере образования или медицинского обслуживания".

Первая светская школа была открыта в этих краях в 1959 году. А первые и то, относительно лишь современные транспортные средства (списанные из британской армии военные грузовики и вездеходы) появились во второй половине 50-х годов.

И вот "первый прорыв в век ХХ": в 1961 году шейх Зайд построил первую в Абу-Даби глиняную дорогу! Был даже электрифицирован его дворец: энергию вырабатывал передвижной генератор...

Конечно же, современные СМИ сегодня во многом преувеличивают цивилизационную мировую роль Объединенного Британского Королевства. Во всяком случае, местным шейхам и эмирам, было крайне сложно в период создания ими Объединенного Эмирата с кучкой нищего населения (в столице Абу Даби, точнее даже - во всем эмирате, на инкубационный момент этого периода проживало аж…13 тысяч жителей). Так вот. Жителям этой "благословенной" Аллахом территории повезло только под конец ХХ века, благодаря стечению нескольких благоприятных обстоятельств. Об этом чуть ниже.

Первые впечатления от "бархатного сезона в Дубае"

Автор этих строк приехал в самый населенный город Эмиратов (3 млн. жителей) в середине ноября - и как оказалось, попал в самый благоприятный для европейского туриста сезон. Хотя тут чаще идут дожди, но зато дневная жара не столь изнурительна: всего 30-32 градуса, а утром даже еще свежее! Но общее ощущение после Киева было: духотища! И если это они называют "бархатным сезоном" - то какой тогда "нормальный"?

Я поселился в центре Старого Дубая в довольно неплохой гостинице - правда ощущение было, что я единственный тут "белый человек из Европы". Все номера занимали тут индонезийцы, китайцы и явные африканцы (не знаю из каких стран). В моем номере был мини-бар. Но меня жестко предупредили: поскольку "командировочные средства" ограничены, то Боже упаси касаться этих невзрачных пузырьков с алкоголем. Потому как это (касание и употребление) обойдется дороже, чем само проживание!

Я все же попробовал местное красное ординарное вино (200-грамовую бутылочку) и это мне стоило всего каких-то 15 долларов… Тема алкоголизма очень для Дубая и Эмиратов в целом многообразна и волнительна для европейца. Алкоголиков тут нет, спиртное запрещено к продаже очень жестко (я так и не увидел его ни в одно из магазинов). За появление в нетрезвом виде тут полагается фантастический штраф, а за вождение машины пьяным - штраф, тюремное заключение, лишение водительских прав на три года и… побитие палками! Телесное наказание в Эмиратах практически уже отменено, ворам руки не отрубают, но за уголовные проступки наказание очень жестокое и потому Дубай - самый, как говорят, безопасный город в мире!

Наркомании тут тоже не имеется, ибо наказание за "курение травки" тут нашему нарику не приснится даже в страшном сне: 25 лет тюрьмы! И никакое гражданство и заступничество хоть самого американского президента не спасет от этого "срока"!

Мне приводили примеры. Очень убедительные. Я никогда доселе не курил гашиш, а после Эмиратов - даже и своим врагам закажу припасть на это "вовсе невинное" (как считают в каком-нибудь Амстердаме) зелье.

За более тяжелый наркотик наказание в ОАЭ еще более ужасное. Тоже тюрьма, но пожизненно.

Даже курение простых сигарет - все более и более ограничивается властями территориально. В моем отеле на всех коридорах и рецепшн были развешены предупреждающие курильщиков знаки. Я на всякий случай спросил у метрдотеля: а можно ли курить папиросы в номере? Переживал при этом искренне, - а как вдруг скажет, что и тут по местным правилам поведения -"секир башка"… Но метрдотель улыбчиво и благосклонно кивнул: да, в номере можно!

Вообще, в ОАЭ очень много непривычных для европейца табу и запретов - Шариат тут особо жесток и к местным, и к приезжим. Возможно, если говорить о причинах "Дубайского чуда", и этот фактор играет экономически положительную роль. И это тоже рушит все мои, например, представления о том, что "монополия государства на торговлю спиртным" высокие акцизные сборы на курево и алкоголь - наполняют казну и следовательно, содействуют развитию социальной сферы и социальных программ.

Первый поход на пляж и первый шопинг

Пляж был довольно далеко от гостиницы, и мой друг вез меня с полчаса - проехали весь так называемый Старый Дубай, состоящий из модерных зданий и оснащенный современнейшей структурой автодорог. Каков тогда Новый Дубай? Мой друг, индус по национальности Шуайб, улыбнулся и ответил по-английски: "Увидите. Но позже"

Приехали на пляж. На удивление он был совсем пустынным - хотя все цивилизованно. Пляж был и публичный, и бесплатный и оборудованный раздевалками, туалетами и душем. Почему так мало народу? Ума не приложу. Погода была чудесная. Но на километровой полосе песка загорали (недалеко от автострады) двое пожилых россиян, группа выходцев из африканского континента и несколько, судя по говору, итальянцев.

Эта местность и именно прибрежная зона заселена была давно, но совсем негусто. Она обязана фактом своего существования располагавшимся там поселениям пиратов, которые были ликвидированы лишь в начале прошлого века.

Персидский залив еще в древние времена считался колыбелью мореплавания. Здесь проходил старейший торговый путь между Востоком и Западом. Торговля Китая с Индией, с одной стороны, и Европы с Африкой - с другой, долгие годы была сосредоточена в руках жителей Аравийского полуострова. Упоминания о ней можно найти в древних надписях на стенах Ниневии* и Вавилона, насчитывающих около пяти тысяч лет. Арабы, проживающие на побережье Персидского и Оманского заливов, сначала занимались рыболовством и добычей жемчуга. Со временем, технически усовершенствовав свои барки, оснастив их парусами и постепенно увеличив размеры, арабы перешли к более прибыльным для них морским перевозкам.

o * * *

Когда я пришел позагорать на этот публичный пляж, удивила, повторюсь его девственная чистота и такая же пустынность. Наиболее активными отдыхающими были черные ребята и девушки, которые резвились рядом и орали как дети.

Спасатели пляжа, явно выполняя еще некую дополнительную функцию полиции нравов, ожесточенно свистели в свисток и бегали с окриками к молодой компании. Парни лапали в воде девок, а это считается ГРУБЕЙШИМ нарушение здешних правил общественного сожительства по законам шариата. Шариат в ОАЭ особенно строг.

Поэму спасатель, вместо того, чтобы спасать, сначала свистел как оглашеный, а потом летел со скоростью спринтера к группке нигеров. Что-то им долго орал. Потом вдруг успокаивался и уходил восвояси. Забавное зр-р-релище, целый спектакль!

o * * *

Отдыхать так, чтобы "оторваться по полной" хочет тут едва не каждый из арбайтеров (туристов в расчет не беру). Ибо жизнь здесь нелегка. Арбайтеры пашут как папы карлы большую часть суток, а живут по дюжине человек в одной однокомнатной квартире и не могут позволить себе купить на день целую пачку сигарет - покупают поштучно (сам видел).

Мне начали понемногу открываться секреты и тайны здешнего процветания - об этом можно написать книгу. Желаю всем гражданам страны и ее гостям (а также рабочим, создающим эту СКАЗКУ в самой большой песчаной пустыне мира) процветания и счастья в личной жизни.

Что же касается шопинга, то был я и на самом большом открытом рынке Дубая. Здесь может осуществиться мечта белой женщины: задешево купить элегантную норковую шубку... Но особенное впечатление оставил самый большой в мире гипермаркет (по оценкам большинства рейтингов и дотошных маркетологов) Дубайский Мол.

Он расположен под знаменитой рекордной Башней Халифа (более 880 метров и 163 этажа, не считая технические). Его, этого Мола, площадь в свою очередь тоже рекордная - 1 124 000 квадратных метров. Но арендуемая площадь для торговли меньше - 350 000.

По арендуемой площади Дубайский Мол никогда, несмотря на все притязания здешних гигантоманов-халифов, не был первым в мире. На момент открытия в 2008 году он был "всего" на 17-м месте - но это именно по арендуемой под торговлю площади... В Моле, тем не менее, более 1200 магазинов. Тут же эти дотошные маркетологи посчитали все торговые точки, включая маленькие ларьки. Рекорд тут держит Иран, где в торговом центре Persian Gulf Complex более 2500 магазинов.

Я не буду перечислять все торговые "заманухи" и развлекательные точки и запятые этого чудовищного по размерам комплекса.

Удивил самый большой в мире Аквариум, в котором плавали трехметровые акулы (явно людоеды) и такие же громадные скаты. Я отдал последние оставшиеся от шоппинга наличные на билет в это заведение, имея слабость к экзотическим рыбкам. Я как-то бывал в подобном же аквариуме в Чикаго, и скажу честно: по разнообразию водоплавающих животных и рыб Дубай и тут, в этой развлекательно-просветительской категории (в Аквариуме копошилось много сотен детей с родителями) может претендовать на пальму мирового первенства.

2

Спите, жители Дубая, в столице, Абу Даби - все спокойно!

Или Мечеть как памятник отцу нации

При аналитическом подходе - всегда меньше эмоций. Но и самая трезвая аналитика самый ясный ученый ум не проясняет этот вопрос! Пока. Но я все же еще раз попробую. Эту главу посвящаю анализу возникновения Экономического чуда Эмиратов. Как уж там дальше получится…

В столице ОАЭ действительно уютней как-то, чем в Дубае - где небоскребы торчат эдаким Манхэттеном. В столице они более-менее рассредоточены по территории … гм… мегаполиса-эмирата. В этом, более спокойном контексте особенно впечатляют дворцы шейхов и эмира с его отпрысками... Плюс еще много, больше, чем в Дубае, зелени. Плюс еще удивительные мангровые сады, погруженные в воду и полные невероятной дичи. Но при этом, сады эти недоступны туристам - только для местных…

Возможно, не очень даже такая экзотика удивительной была бы где-нибудь в Турции. Очень все это зато странно здесь, на краю обитаемого мира.

Рынок фиников в Абу Даби. Обычная часть традиционной экскурсионной программы (его поэтому нельзя было и мне объехать), и он тоже в общем-то не очень удивил - поэтому даже фотографировал без особого энтузиазма. Рынок как рынок. Это не Дубайский Мол, а скорее полтавский центральный городской - по размерам…

Не делал там я и крупных покупок, всего на полкило обольстился, но зато вкусных невероятно оманских фиников. Оманские финики и специфические сладости, кстати, тут более популярны, чем местные. Многие друзья мои в Эмиратах скупаются основательно и едут домой с полными кошелками всяких вкусняшек. Ибо в этом сладком арабском мире соблазнов все-таки много: финики многообразнейших сортов, ценой от 3-5 долларов за кило до 30 и даже выше. Крупные и мелкие, темные и светло-рыжие, фаршированные всяческой невероятной вкуснотой (фисташками, например), в разноцветном шоколаде - и просто с косточками…

Да-а-а-а. Финики - это в прошлом был основной хлеб местного народонаселения. Финики полезны. Они очень питательны и могут быть в составе многих диет. За редким исключением: нельзя употреблять при ожирении (чем тут мало кто страдает) и при сахарном диабете. Хотя моя одна знакомая гид утверждала, что есть такой сорт, который полезен даже и при этом сложном и капризном заболевании!

Ну, а в целом и общем это был точно по всем параметрам как базар у нас в Полтаве, только сортов тех фиников в 50 раз больше, чем у нас в Украине и плюс еще фрукты разные продают экзотические. Перечислять не буду. Найдете в туристических проспектах... Подумаешь, невидаль!

В Торговом Центре Феррари, который проезжали по дороге в центр Абу Даби тоже взгляду особо не за что было зацепиться, - разве что за концептуальный кар и многие сувениры, футболки фирменные и бейсболки "от Феррари" по бешенным ценам. Купил себе там я такую кепку, в "сэйле" и всего за 20 долларов - и рад как дите…

Вернусь же к истории Экономического Чуда

Вот что еще занимательно в этом вопросе: пока собирался в это путешествие, не было времени хоть сколько-нибудь основательно подготовиться. Зато сейчас только засел за Интернет. И вижу две важные вещи.

Первое. Сведения скудные, они повторяются от источника к источнику и в целом понятно почему: государство молодое. У него фактически нет истории, и также нет письменных источников, манускриптов или книжных свидетельств путешественников, бывавших здесь в прежние века. Абу Даби, напомню, до конца 70-х прошлого века был поселком с населением пару десятков тысяч, - а через двадцать лет стал мегаполисом миллионщиком, найдите мне еще другой пример в истории!

И второе. Все, без исключения, побывавшие здесь европейцы, пребывают в замешательстве. Все - и простые туристы, и эксперты по экономике и политологии, - задаются вопросом о природе здешнего Экономического Чуда.

Например, профессор, доктор экономических наук, Василий Козлов, он же ректор одного из известных в РФ вузов, Бизнес-школы "Грин сити", утверждает, что целью последних лет его аналитики экономической сфере было как раз: понять природу мировых Экономических Чудес. Но этот эксперт, подчеркивающий, что проехал ради своего исследования пол мира и побывал во всех выдающихся в этом смысле странах - начиная Японией и заканчивая современным Вьетнамом, - даже он "споткнулся" на ОАЭ! Феномен Дубая, Абу Даби и еще пяти примкнувших к ним эмиратов труднообъясним даже для глубоких аналитиков.

Козлов, впрочем, очень точно "расшифровал" неуспех самих россиян в области продвижения к прогрессу и креативным технологиям ХХІ века. Плавающим на нефти, владеющим неслыханно богатыми природными ресурсами гражданам РФ, не хватает одного: грамотного управления обществом. Профессор назвал только две цифры: из 64 млн. трудоспособных россиян 18 млн. не заняты в производстве, а работают в "надзорных, контрольных и охранных" органах. Это, считает Козлов, основная проблема РФ, страшная нагрузка на всю страну!

Иначе все в Дубае и Абу Даби

Пиратский Берег и его бедуинское народонаселение попало, конечно же, в нужную пространно-временную точку! Нефть - конечно же, это был важный фактор!

Экономический бум, связанный с разведанными в Эмиратах запасами углеводородов создал беспрецедентно благоприятные условия для иностранного капитала. И ушлая и всегда державшая нос "по нефтяному ветру" Британия, на этот раз сплоховала! Эмиры запросили слишком большой процент за помощь европейцев в добыче нефти. Британцы гордо развернулись на 180 градусов и не захотели этим воспользоваться. Лондон переориентировался на Ближнем и среднем востоке на Израиль. Большинством арабов это было воспринято резко негативно - то есть, как попрание палестинской проблемы. Эмираты и их сателлиты начали бойкотировать промышленную продукцию, оборудование и все прочие товары из Европы (Британии), зато ведущее место в их импорте заняла Япония.

Но это было только начало пути и всего переворота в сознании бывших погонщиков верблюдов и ловцов жемчуга. И даже не в том этот переворот состоял, что японцы стали поставлять эмиратцам самые лучшие в мире внедорожники, оборудование для нефтедобычи и др. и т.п.

Люди, ведомые мудрыми лидерами, получили грандиозную Национальную Идею и правильные методы для продвижения к Цели.

Соревнование Западного и Арабского мира за создание лучшей модели государства на ближнем Востоке выиграли арабы. Сегодня Эмираты по макроэкономическим показателям опережают Израиль. При почти одинаковых, тех же непростых обстоятельствах (окружение, климат, недостаточность ресурсов). Ведь на сегодняшний день Дубай имеет свой основной прирост ВВП не за счет нефти, а благодаря туризму, торговле недвижимостью… И вот даже новая "замануха" появилась: состоятельные европейские мамы и папы направляют своих детей учиться в здешние университеты. Тут хорошие преподаватели - но и очень строгие нравы! Уж во всяком случае, дите не будет отвлекаться на бары и заигрывание с девочками. Тут с этим крайне строго!

Но вернемся к "макроэкономическим" показателям здешнего социума (да и к микро - тоже)

Внешне и в тех же Дубае, и Абу Даби, и в соседних эмиратах все уже выглядит как в нормальных европейских столицах. На улицах - роскошные супермаркеты, торгующие всемирными брендами, респектабельные отели и рестораны. Водители автотранспорта тут, правда, не столь корректны и выдержаны как в Европе. Движение интенсивное и очень жесткое, к этому не сразу привыкаешь. Зато полицейские тут очень любезны, объективно настроены и в любых конфликтных ситуациях разбираются с достаточным профессионализмом. Наверное, это тоже одна из притягательных черт этих мест: стражи порядка чрезвычайно строги. Но справедливы.

В супермаркетах цены… не то чтобы слишком высоки. Но меня удивило, например, что те же бананы - хотя на вкус однозначно "только что сорванные", - все же чуть дороже, чем, например в Литве! Недешевы забегаловки и кафе. Самый экономичный и быстрый способ перекусить здесь - это воспользоваться в тех же супермаркетах услугами кулинарий. Пищу подают горячую, с пылу с жару и, например, грамм 300-400 "биффа" вам обойдется всего в 3-4 доллара (я не буду - для простоты - сравнивать в дирхемах). Так же дешево и горючее. Литр высокооктанового бензина - всего 60-70 центов. Автомашины в салонах баснословно дешевы. Шмотки в "секондах" - тоже. В общем, жить можно. Только при условии, если ты зарабатываешь и не пропиваешь… Пардон. Последнее тут категорически исключено. Не видно ни пьяных рож (даже из нашего брата, европейского туриста), ни бомжей, ни побирушек.

Мне показали самых убогих, местных нищих: но они вовсе не ходят с протянутой рукой и с плакатиками на груди - они торгуют на улицах всякой ерундой и мелочевкой, и люди, прекрасно понимая, в чем тут дело, покупают эту дребедень охотно. Даже если в ней вовсе нет нужды.

Смотришь на этот респектабельный ХХІ век и вдруг вспоминаешь: в том же Абу-Даби еще лет 40-45 даже никакой пресной воды не было! Просто морская вода проходила через песчаный слой пустыни и потому была менее соленая, чем в море... А первый опреснительный завод был построен только в 1961 году. Тогда люди жили в хлипких хижинах "барасти" - убогих сооружениях из ветвей финиковых пальм.

А сегодня, ОАЭ стал Меккой, для любителей дешевого шоппинга, всяческих зевак, готовых платить незначительные доллары за экскурсии между удивительными небоскребами и другими достопримечательностями. Как сказал один политолог: Дубаи и Абу Даби - это живая Книга Гиннеса!

Про сверхвысокую Башню Халифа и сверх гигантский торговый центр Дубай Мол я уже упоминал. Среди прочих приманок - и уже в Абу Даби, - это так называемый Мир Феррари, Ferrari World - первый в мире тематический парк Феррари, а также крупнейший парк развлечений на планете, расположенный в закрытом помещении.

Из окна автомобиля я наблюдал за странным комплексом АЛЬБАХАР Al Bahar * - это парные башни-небоскрёбы с уникальным "подвижным" фасадом.

В подражание итальянской Пизе эмиратцы Абу Даби соорудили такой себе небоскребчик Capital Gate - падающую башню. У нее и наклон, больше и высота - во всем старались эти арабы превзойти европейцев! Мне он слабо напомнил Падающую Пизанскую… Скорее, в небоскребе угадывался некий женственный силуэт.

И вот еще небоскреб Aldar HQ - он построен в виде монеты. Еще говорят - похож, мол, на гигантскую пуговицу. Здание было введено в эксплуатацию в 2010 году. В небоскребе 23 этажа, на каждом открывается панорамный вид. Идеальная округлость здания символизирует, по замыслу авторов, гармонию и бесконечность. В небоскребе могут одновременно находится 120 тысяч человек. Алдар был признан самым оригинальным архитектурный шедевром (в 2008 году). Это первое в мире здание такой формы и таких размеров. О небоскребе ходит легенда (как правило, гиды ее подпитывают и смакуя, передают из уст в уста). Она гласит о том, что некий шейх, заказавший этот АЛДАР, пришел за несколько дней до окончания (установленного контрактом) строительства. Ему не понравилась одна ванная комната небоскреба (то есть, целый туалетный комплекс, в котором здешние мусульмане имеют и помещения для омовения и молитвы). Шейх велел поменять весь кафель. Коварство восточного деспота было оценено европейцами по достоинству, и они поднажали, и в поте лица пропахали круглосуточно еще неделю.

Последнюю - по контракту - строительную операцию завершили в критический момент…

Ибо когда уложили эту последнюю кафельную плитку, вошел шейх. Он остался доволен. Но если бы плитку уложили на десять минут позже - по жестким условиям контракта это считалось бы его нарушением по сроку. И тогда строители и архитекторы могли пролететь как фанера над Парижем. Коварный шейх мог не уплатить условленную сумму. Мог бы потребовать и неустойку - у выиграть суд! Тогда все вернулись бы домой, в свою Европу ни с чем. **

_____________________________________

* Задачей зодчих башен Аль-Бахар было обеспечить прохладу в офисных помещениях без использования множества кондиционеров. Для этого был создан гигантский экранирующий фасад из более 1000 подвижных элементов. Здания эти выглядят оттого как два гигантских ананаса! Кожура каждого из этих "фруктов" раскрывается и закрывается в течение дня. Элементы этой ширмы скользят по стеклу, в зависимости от положения солнца. В итоге решётчатый фасад закрывает практически всю площадь стен обоих зданий, кроме северной их стороны. Оригинальное инженерное решение не только вдвое сокращает перегрев здания, но и обеспечивают его вентиляцию и уменьшают потребность в искусственном освещении.

** История с "коварным шейхом" выглядит анекдотически, но на самом деле местные богачи жестоко эксплуатируют арбайтеров и нередко недоплачивают им или не платят под любым предлогом вовсе.

_________________________________

История, написанная одним шейхом Аравии

Этот аравийский шейх вошел в историю ХХ века как самый выдающийся мусульманин Восточного мира. Кто из нас знает об этом? Кто знает что-нибудь о шейхе Зайде ибн Султан Аль Нахайяне из эмирата Абу Даби? И что такое в Законе Шариата и Корана означает само слово?

Шейх по своим функциям и месту в мусульманском мире близок к Учителю, даже в том смысле как в Индии - к Гуру. Ведь в отличие от простого преподавания (пусть даже и богословия) шейх не только преподает предмет, но и устанавливает духовную связь…

Шейху Зайду, первому президенту ОАЭ, удалось убедить народы эмиратов и другие правящие семьи к объединению в федерацию. Причем, хотя это по своей структуре была даже рыхлая конфедерация племен-государств, но союзничать никто не хотел, объединить всех было не просто. Шейхи других эмиратов, хотя им предлагалось владеть и своими подданными и землями и всем, что под землей, были настроены подозрительно и скептически. Ведь эта федерация, как ни крути, ослабляла их личную монархическую власть.

Только после беспрецедентных уговоров и переговоров шейху Зайду в 1971 году удалось провозгласить основание Объединенных Эмиратов.

В них вошли сначала шесть эмиратов. Потом к собратьям-мусульманам присоединился эмир Рас-аль-Хайма. Министрам первого федерального правительства было чуть больше тридцати каждому. Зайд, президент ОАЭ, был тоже не стар, пятидесяти лет от роду. Им всем пришлось вести нелегкую борьбу с пережитками прошлого, создавать новую госструктуру. Бедуины, как коренное население Пиратского Берега, со своими проблемами привыкли обращаться к племенным вождям. Пришлось перестраиваться. Появились официальные бюрократические государственным учреждения, которые - надо признать работали эффективно и почти не знали что такое коррупция. Государство создавалось на белом листе.

Президент Зайд правил Эмиратами 33 года. Почему и как он умер - до сих пор загадка истории. Ее вряд ли разгадают следующие поколения. Хотя и рождение и смерть Правителя и Учителя нации остались под покровом тайны, благодарные эмиратцы воздвигли в честь Зайда Мечеть.

* * *

Считается она шестой по величию, величине и красоте во всем мусульманском мире. Шейх Зайд, скажу сразу, заслужил такое почитание. Он многое поменял в жизни людей. Дикарям дал государство, черной, неграмотной черни(единственную книгу, которую тут знали просвещенные, был Коран) он дал образование и одну из лучших в мире систем здравоохранения.

… Я не видел эти первые пять мечетей мусульманского мира, но скажу честно: когда вечером над Абу-Даби, резиденцией королей ОАЭ понеслась "песнь муэдзина" (призыв на молитву для правоверных), мне страстно захотелось вступить в магометанство!

В этой религии много позитива, невычурной и прагматичной строгости. Я учусь уважать эту часть земной суши, то есть, именно ее религиозное народонаселение (довольно пестрое, кстати) за трудолюбие, высокую мораль и устремленность в будущее. Этих людей есть за что уважать! И нам стоит в некоторых моментах им даже и подражать. Но не во всех...

Несколько слов о самой мечети. Сказать, что красота невероятная и что все тут так строго и так со вкусом, и что Аллах - единый Бог, а Магомет пророк его - значит сказать мало или почти ничего.

Пространство мечети повергает в трепет. Мрамор под ногами и вокруг, перламутровая инкрустация колон, люстры из... громадных драгоценных камней (не вызывает никакого сомнения, что это не стекляшки какие-нибудь)! И это тоже создает настроение и мысли о вечном.

Народу тут в туристические дни тут много. Все почти позируют на камеру - хотя это запрещено. Мусульманские стражи делают по этому поводу замечания, но вполне лояльны к этим всем иноверцам (европейцам, китайцам, малайцам, индусам…) и не слишком строги. Кстати - это довольно уникальный случай, когда мусульмане пускают неверных в свое святилище. Этот случай, вероятно, тоже достоин Книги Гиннеса!

3

Восток - дело тонкое!

Для большей убедительности своих слов и, так сказать, ассоциативности и доходчивости, приходится использовать иногда банальные, ходячие афоризмы и идиомы. Но и это не помогает. Например, у меня читатели моего блога, где частично были напечатаны эти записки, переспрашивали: "Почему такой заголовок - Спите жители Дубая, в Абу Даби все спокойно"?

Объясняю популярно для невежд. В одном из советских еще фильмах-сказках на тему известной всем "1001 ночи" смотритель-сторож ходит по ночному городу и громогласно взывает к спящим почти жителям: "Спите жители Багдада! В Багдаде все спокойно!" То есть, уже в самой этой сценке есть определенная ирония и даже сарказм. Мне же хотелось эти ощущения ироничности приумножить: спите, мол, спокойно в своем суетливом Дубае, ведь и в столичном Абу Даби заботятся о вашем спокойствии!

Эмираты дело тонкое, - перефразирую другую известную фразу из кино. В одном мегаполисе решается тут туристическая составляющая экономики страны, а в другом - нефтяная. Абу Даби также является административным центром. И также и маленькие эмираты: типа Рас-аль-Хайма, - играют совсем не малую роль в конфедеративном устройстве. Наблюдаются определенные дифференциации и "разделение труда". В Рас-аль-Хайме свободней себя чувствует европейский турист, тут большие поблажки с употреблением алкоголя и пиво можно заказать даже и в ресторане.

В эмирате Шарджа больший упор на транспорт, авиаперелеты и пляжный отдых (я прилетел именно сюда, как большинство украинских и европейских туристов ). Говорят, что сюда лучше всего прилетать с детьми - особенно тем, кто не озабочен проблемам шоппинга. Шарджу считают культурным центром страны. Но в то же время (какая еще культура?), тут более жестко действуют, чем даже в Дубае, законы Шариата и если европеец вдруг захочет выпить банального пива, то лучше бы он купил его в своем аэропорту, в родном дьюти-фри.

На Пиратском Береге сейчас лучшие пляжи!

Также напоминаю: эту всю полосу суши Персидского залива, которая сейчас территориально принадлежит ОАЭ и Оману и которая уже в средние века имела важное стратегическое значение, называли Пиратским Берегом. Местные, как их называли, пираты мешали экспансии пришельцев из Западных стран (равно и Европы, и Азии). Благодаря упорному такому сопротивлению Берег был реально малодоступен европейским купцам и даже просто любопытным путешественникам и миссионерам. Один из них, сэр Уилфрид Тесайджер, достаточно знаменитый британский исследователь и путешественник, описывая в 1959 году местные реалии, отмечал, что Оман (который тогда охватывал и территорию нынешних ОАЭ) есть "наименее известное из обитаемых мест Востока, даже менее известное, чем Тибет".

Представляете? Всякие там Мессенеры уже освоили, покорили на тот момент Эверест, большая часть Тибета стала местом паломничества альпинистов и туристов из Европы, - а Оман и "дикие" эмираты, которые были иже с ним, оставались "белым пятном на карте"!

А сейчас местные эмиры друг перед другом соревнуются: кто построит самый необычный… или… или уже на худой конец - самый высокий небоскреб в мире! Я уже называл только самые знаменитые из них небоскребы двух эмиратов, и если чисто образно еще раз перечислить, то один - это гигантская Пуговица, другой - в форме Паруса, третий - километровый Шпиль, четвертый - Падающая Башня, пятый - "Свернутая Газета" (так его именуют гиды и некоторые архитекторы), шестой и седьмой - Два Ананаса… И так далее.

Карл Маркс был не прав

Все-таки в Эмиратах я лишний раз убедился в ошибочности марксистского тезиса о том, что "массы двигают историю". Историю двигают лидеры этих масс. Пиратскому Берегу, который кроме своих флибустьеров, был славен до 40-х годов еще добычей жемчуга (после того, как японцы освоили технологию производства искусственного жемчуга, и эта отрасль пришла в упадок), - так вот, Берегу повезло, что власть над здешними племенами сосредоточилась в начале 70-х в руках известного выходца из эмирата Абу Даби шейха Зайда.

Он уже упокоился с миром десять лет назад, и Аллах, наверное, уготовил ему место в раю, рядом с гуриями... Но за более чем 30 лет своего правления шейх провел ряд радикальных реформ. Он начал с того, что открыл казну и раздал все денежные накопления - любому нуждающемуся из любого эмирата. Ранее эту казну пополнял изо всех сил его предшественник и поступок Зайда выглядел нелепым. К раздачам выстраивались длинные очереди.

Эмиратцы, как народ еще недостаточно образованный, деньги поначалу транжирили спонтанно и почем зря: покупали дорогие авто, всякие брендовые шмотки и дорогущие по тем временам мобильные телефоны (этот последний факт с мобильниками я нашел во многих туристических проспектах, но прокомментирую его еще - в последней главе этих записок).

Но вскоре шейх, как щедрый отец нации и ее Учитель, усмирил эту понятную первоначальную потребительскую алчность своих граждан. Он приступил к созданию администрации, сформировал с нуля правительственные ведомства во всех сферах. То есть, появилась местная бюрократия, которая девственно и еще не так разбалована была коррупцией (за воровство и мздоимство в этих краях и в веке ХХ наказывали еще отрубанием рук). Министерства и ведомства, правда, тут первоначально возглавляли иностранцы, но и они усекли жесткость законов Шариата.

Построив административный аппарат, шейх-Президент принялся внедрять в жизнь программу строительства инфраструктур

Я очень рекомендую туристам и приезжим гостям Дубая прокатиться на местном автоматическом метро (почему-то этот пункт развлечения не всегда входит в экскурсионную программу). Впечатление - захватывающее и чисто футуристическое. Не зря тут были сняты несколько голливудских фантастических фильмов! Автоматический (!) то есть, без машиниста, поезд пролетает над современными кварталами и автомагистралями. Как истребительна бреющем полете! Можно усесться в первый вагон, в самой голове его и вообразить себя водилой этого невероятного "локомотива".

Дубайское метро-автомат, к тому же, самое безопасное, оно держит первенство в мире (самое большое из автоматизированных) до сих пор, и шейх Зайд лишь чуть-чуть не дожил до воплощения еще и этого "проекта ХХІІ века". Так вот - при президентстве Зайда вся территория ОАЄ превратилась в кипящую стройку. В аравийской пустыне возникали одновременно деловые, правительственные здания, жилые дома, магазины, склады. В быту и в бизнесе внедрялись передовые технологии со всего мира.

Тогда же была создана сфера образования, построены школы, привлечены из Европы учителя, многих из своих детей бедуины отправляли учиться за границу.

И наконец, великий отец рождавшейся Нации позаботился изначально о трех важных вещах.

Во-первых, еще до появления ОАЭ, в самом Абу Даби, где властвовал Зайд, в 1969 было создано Управление Для Контроля администрации. Это было, наверное, изначально что-то вроде украинского Антикоррупционного Бюро, но похоже, оно действовало много эффективней и в эмирате Зайда, и во всей вскоре возникшей конфедерации…

Во-вторых, шейх Зайд инициировал (понимая, что создать города в пустыне своими бедуинскими силами будет уж и вовсе наивной сказкой) приток в ОАЭ раннее эмигрировавших жителей. То есть, собственных граждан, искавших счастья в других краях за свои нефтедоллары… Потом, усилиями Зайда и других эмиров и их администраций был также организован наплыв иностранцев.

Без этих миллионов арбайтеров, - а ведь и до сих пор сохраняется пропорция: на одного местного 8 иностранных рабочих и служащих - сказочный Оазис в Аравийской пустыне был бы невозможен.

У меня сложилось впечатление, что все последующее реформы и строительства, уже с конца ХХ и начала следующего века пошли по накатанной плоскости: офшорные зоны притягивали торговцев и инвесторов, отсутствие налогов создавало условия для иностранного капитала. Говорят, ни один вложенный в местную экономику доллар не ушел за пределы ОАЭ - все, или большая их часть осели в местных банках… Где вы такое еще видели и почему правители иных стран и весей не додумались до таких простых решений глобальных национальных проблем?

Итак, с первых лет основания ОАЭ тут сносили старые жилища, но их владельцам, бедуинам "из оседлых" выдавали тут же и без проволочек приличные компенсации, которых хватало на приобретение нового жилья и открытие своего дела.

Третье. Госказна от примитивных раздач перешла к целевым программам, поменяла политику: теперь жители отдаленных поселений получали бесплатные земельные участки и все необходимое для их возделывания (включая технику и консультации).

И я доложу вам, результаты этой важной реформы Зайда я ощутил собственным носом! Проезжая по голой песчаной пустыне, можно, тем не менее, то тут, то там услышать запах… скотоводческих ферм. Я уже не уточнял у своих гостеприимных хозяев, что именно и в каких количествах разводят на этих фермах вчерашние кочевники-бедуины. Но имеем факт: эмиратцы уже сегодня и в значительной степени обеспечивают себя собственной с/х продукцией.

Итак, в конце 80-х вся земля была распределена,

а в 90-е строительный бум потихоньку начал спадать. Но и сегодня любой из граждан ОАЭ может подать заявку и получить в собственное владение готовое коммерческое помещение или участок земли для строительства дома.

Еще интересные особенности и льготы, которыми пользуются местные жители: все муниципальные услуги им предоставляются бесплатно (включая свет и воду), эмиратцы не платят муниципальные сборы.

Замечу: невероятные льготы исключительно для местных! Уже все прочие проживающие здесь иностранцы за жилье платят "по полной". Одна моя хорошая знакомая, например, проживая в хорошем, но достаточно отдаленном от центра районе Дубая, платит за однокомнатную квартиру по 15 тыс. баксов в год, за комун-услуги - в среднем по 300 долларов в месяц. Все тут для приезжих реально дорого!

Но зато как сплачивает нацию ощущение бывших погонщиков верблюдов, что они - элита местного общества! Не так давно также правительством ОАЭ издан важный декрет: иностранные компании могут работать здесь без ограничений, но при условии опеки и влияния местного спонсора. Предпочтение при госзаказах и тендерах отдают тем фирмам, в которых минимальна доля участия иностранного капитала. Кстати сказать, тут сильно развита именно система правительственных заказов.

Ну, и наконец, понимая, что природные ресурсы - и именно нефть, - тут в обозримом будущем закончатся, правители Эмиратов делают акцент на развитие туризма, как альтернативный источник доходов.

o * * *

Как мы с вами убедились, всяческих заманух для европейских, а равно и со всего мира гостей тут понастроено достаточно! И еще не могу не упомянуть о том, что здешнее общество достаточно толерантно к приезжим. И хотя общество мусульманское, а приезжие большей частью иноверцы, миролюбивая политика, гостеприимство и веротерпимость здесь стали нормой общежития.

Меня удивляли некоторые отступления от строгостей Шариата. Например - это громадные портреты вождей нации на многих зданиях и которые поменьше - во многих офисах! Коран ведь запрещает изображать равно и людей, и животных! Но видимо, местные власти, в рамках небольшой европеизации и почитания мудрости эмиров, позволили себе определенные отклонения.

Напомню еще: Шариат Шариатом, а в знаменитую Мечеть Зайда тут приезжим гостям открыт обычный туристический доступ. А ведь это тоже большой компромисс с местными обычаями!

И тем не менее, все другие невероятные строгости арабского мира, непривычные европейцу, тут царствуют и "работают на процветание".

Ибо как сказал приближенный к шейху Зайду и очень сегодня популярный в мире правоверный писатель Мухаммед аль Фахим (сын друга шейха), "Из всех усвоенных нами уроков, два оказались наиглавнейшими. Первое и самое главное это вера в Аллаха, без Него мы ничто. Второе - это образование, которое является самым мощным орудием и необходимым условием процветания нации. Без него общество увядает и погибает".

4

Кровь флибустьеров

В эмирате Рас-аль-Хейма прекрасные пляжи, современные, не хуже дубайских инфраструктуры и десятки супермаркетов и ресторанов с мировыми брендами еды и товаров ширпотреба. И совсем не хочется верить, что всего сто лет (ну, 120, если точнее) тут еще функционировал невольничий рынок. Последний на планете.…

Жить в Эмиратах теперь престижно. Не только выходцам из Азии, - которые расстраивают ОАЭ, и (или) развивают теперь тут бизнес. Я общался с людьми, россиянами в основном, которые имеют тут свою маленькую недвижимость. Говорят: скучновато тут (живут эти мои знакомые пожилые граждане в зимние месяцы в своей квартире в эмирате Шарджи). Однако все же предпочитают греть свои старенькие кости (они ж таки пенсионеры) в этих именно местах, а не в Сочи и не в Болгарии какой-нибудь…

Я сам жил на этот раз в благоустроенном микрорайоне, который называется официально Дамака Хиллз, но он еще имеет и неофициальное название - "Гольфы Трампа". Это не метафора, Трамп действительно имеет среди этого жилого массива собственные поля гольфа и довольно регулярно приезжает для отдыха и деловых переговоров. То есть, я к тому, что в ОАЭ создаются все условия для отдыха и проживания и людей из мирового среднего класса и сильных мира сего. Самых сильных… Причем из разных сфер, не только из сферы политики и политической власти.

* * *

В соседнем с Дубаем эмирате Рас-аль-Хайма побывал я в одном курортном местечке. Тут есть радоновые источники, и желающие могут принять целебные ванны. Точнее, это купание происходит в специальных бассейнах. Отдельно - для мужчин и соответственно - для женщин (все по законам Шариата, тут даже на океанских пляжах есть "женские дни" и мужские дни"). Ну. Это к слову сказано.

Большинство отдыхающих на курорте - это местные, но немало и приезжих, главным образом из России. Замечу также, что в Эмиратах проживает постоянно более 100 тысяч выходцев из России и постсоветских стран, которых нужда, безработица, национализм, возможность заработать привела к миграции.

Но вернемся к отдыхающим. Я случайно познакомился там, на курорте Рас-аль-Хайма, с жителем Татарстана, 46-летним Вадимом Токаревым, - был при этом крайне удивлен, что имею дело не с кем-нибудь, а с Чемпионом мира по тайскому боксу и также профессиональным боксером - в мировом рейтинге он занимает третью позицию среди боксеров-тяжеловесов. Его даже называют легендой российского бокса… Поговорить о том о сем с живой легендой было, конечно, лестно для моего самолюбия. Вадим рассказал, что приезжает сюда регулярно и со всей семьей… Оказалось, что он давно уже "гражданин мира" - много лет прожил в США, Лос-Анжелесе. В Европе тоже жил подолгу. Свою родную Казань тоже любит, он женат на татарке и Татарстан считает очень продвинутым регионом в России (Казань, по его мнению, третий после двух российских столиц город в РФ). Путина уважает. У нас разгорелась дискуссия относительно политических и военных уже даже проблем между Украиной и РФ. Впрочем, я не сильно напрягал свои полемические способности. Я видел, что моего собеседника все равно не переубедить за один сеанс "раззомбирования" - это раз. Ну, и второе, мы были реально разных весовых категорий. Понимаете? Мало ли что могло бы случиться, если кто-то из нас реально вошел бы в раж? Я, по крайней мере, в рейтинге мировых профессиональных боксеров где-то так далеко…

В целом, мне до сих пор удивительна даже не "дремучесть" убеждений моего собеседника, сколько биографические факты, свидетельствовавшие о его вероятном космополитизме: столько лет прожить за пределами РФ, столько увидеть разно-полюсного и разноцветного мира - и при этом оставаться упорным сторонником тоталитарного режима…. Странные пацаны, эти русские!

В подобного рода путешествиях всегда встречаются люди, которые могут намного лучше рассказать о стране, чем политологи, специалисты по арабскому Востоку и экономические эксперты. Перед глазами всплывают некоторые из встреч и разговоров.

Имелда Сисон, филлипинка. Сорок лет ей, но давно уже живет в Дубае, и как большинство ее соотечественниц (пока мужчины заняты на стройках) работает в сфере обслуживания. Была няней. Теперь ее величают супервайзером по чистоте в отелях. То есть, в переводе на обычный язык - она бригадир группы уборщиц и надсматривает над девушками, чтобы у хозяев гостиницы не возникало вопросов по уборке помещений. Имелда очень любит своих детей и переживает, что еще долго придется тут быть в "рабочей командировке". Чтобы обеспечить им хорошее образование и достойное будущее… В свободное от работы время она путешествует по Эмиратам и любит фотографироваться у всяких здешних достопримечательностей.

Ольга Орлова, украинка, риелтор. Приехала из Украины тоже давно. Ей почти сорок, но она, вероятней всего, побудет здесь еще несколько лет. Ей тут нравится все: и страна, и люди. И даже, как ни странно, климат! "Знаете, если правильно построить график работы, то учитывая обеспеченность здешних офисов кондиционерами (и то, что они есть в на общественном транспорте), можно не слишком страдать от жары. Мне тут также нравятся пляжи и горные пейзажи Рас-аль-Хаймы. Картина может кому-то показаться слишком суровой и однообразной - но меня эта архаическая, величественная красота захватывает. Я также люблю свою работу, надеюсь на успешную карьеру, - а вечерами могу расслабиться и вкусно покушать в ресторанчике…"

Азербайджанка Тара, - она уже более двадцати лет работает гидом для русскоговорящих туристов: "Я сюда приехала еще в начале 90-х, потому что у меня дома случилась беда. Умер муж и семья, потеряв кормильца, оказалась на грани нищеты. Пришлось "искать варианты". Наилучшим тогда показалось - приехать сюда, в Эмираты. Я не жалею, что сделала это. Хотя пахать приходится тяжело и конца и края не видно этой работе. А хочется уже семейного уюта, домашнего очага!"

Индус Шуайб-Мухаммед, 33 года, по вероисповеданию мусульманин, живет здесь 11 лет, занимается торговлей недвижимостью. За эти годы стал классным специалистом, но пока настоящего богатства не приобрел. Купил дорогой черный джип, машину представительского класса, но это в дубайских краях не показатель жизненного успеха. Живет скромно. По три раза на день, как полагается порядочному мусульманину, ходит в мечеть помолиться. Недавно женился на… украинке. Счастлив в браке. Они с женой строят грандиозные планы на будущее.

И таких лиц и таких судеб за всего несколько дней в Эмиратах перед моими глазами прошло много. Их объединяет одно: вера в лучшее будущее и в то, что в этих краях можно если не феноменально разбогатеть, то уж во всяком случае сделать карьеру и вернуться на родину состоятельным человеком. Но здешняя фортуна по моим наблюдениям улыбается не всякому.

Арабские хозяева этих территорий, прошлом Пиратского Берега (не забываем!) сохранили в генах характерные черты предков: изворотливость, стремление к успеху, жадность и страсть к обогащению (даже алчность), жесткость, временами переходящую в даже непонятную европейцу жестокость. Азербайджанка Тара рассказала мне историю одной местной дамы (гражданки ОАЭ), которую наказали за вождение авто в нетрезвом виде обычным для этих краев ТРОЙНЫМ НАКАЗАНИЕМ. Штраф - 25 тысяч, тюремным заключением (небольшим, всего полгода) и лишением прав водительских сроком на три года. Даму также хотели покарать побиением палками! По законам Шариата, все как полагается… Но она написала слезное прошение местному эмиру, а потом фактически доказала свою непричастность к исламу (судья поверил, что она не мусульманка, иначе наказал бы по всей строгости, несмотря даже на хлопотание эмира). И вот только посему она избежала самого унизительного и страшного - физического наказания. А всего-то она (по ее, правда, словам) выпила бокал пива и совершила незначительное ДТП!

Так я к чему это? К тому, что кровь флибустьеров все еще бурлит в жилах эмиратцев, и хотя в разных эмиратах наказания за уголовные преступления и административные проступки отличаются по строгости… Да, все они жесткие. Но в целом, зато условия для существования тут преступности или наркомании - минимальные. Наверное, если не самые минимальные на всей планете

Кровь флибустьеров

Ассоциативная память подсказала мне схожесть здешнего Экономического Чуда с тем, что произошло в Японии, еще лет за сорок до начала расцвета ОАЭ. В молодости я прочитал книгу японского журналиста Такеси Кайко "С высоты Токийской башни". В ней описано несколько удивительных эпизодов из жизни послевоенной Японии. Но меня особо потряс один из них.

Очень коротко, буквально пунктиром, постараюсь его изложить.

Весной 1945 года, когда Токио был разрушен американской авиацией и весь пылал пожарами, местное правительство для разрядки обстановки (в городе накопились сотни тысяч бездомных и безработных) пошло на такую авантюру. Пострадавшим от бомбардировок пообещали райские кущи на острове Хоккайдо: мол, все переселившиеся туда беженцы получат от государства землю, с-х инвентарь и даже домашних животных для ведения полноценного хозяйства. Люди поверили. Но когда оказались на Хоккайдо (а пропаганда сравнила остров по "благодатности" с … Украиной - надо же!), то увидели перед собой голую суровую равнину, чуть ли не тундру. С сибирским холодным климатом. И на земле этой бесплодной - ничего не могло расти из привычного и съедобного… У них не было ни жилищ, ни запаса еды (только привезенное с собой), ни домашних обещанных животных. Полное надувательство со стороны божественного Микадо! Колонисты оказались на грани вымирания, и однажды, в степени крайнего отчаяния, собрались своей маленькой общиной и решили совершить МАССОВОЕ ХАРАКИРИ - для того лишь, чтобы показать государю императору, что они верили в него, но веру эту потеряли…

Но в этот день Япония капитулировала во Второй Мировой войне, и общинники от харакири отказались. Они назначили делегацию в Токио и эти их посланники добились-таки, чтобы правительство выделило им субсидию на скромный харч и… на строительство дороги!

Японцы, оказывается, начинали как древние римляне - с хороших дорог! По новым дорогам переселенцы на Хоккайдо завезли на свои участки земли грунт для растений. Потом там же возникли за несколько всего лет благоустроенные села и даже цветущие города.

Ох, как это знакомо оказалось тут, Эмиратах, - с той лишь разностью, что у местных жителей, у бедуинов этой феноменально жаркой и безжизненной пустыни, в конце 60-х карманы оказались туго набиты нефтедолларами! И еще важное отличие от японцев 40-х годов: арабские шейхи оказались очень заботливыми отцами своих племен, никого не надували, и так отчетливо и бесцеремонно как в Японии военных годов, не "кидали". Может еще потому, что они шагнули в 21-век непосредственно из века "первобытно-общинного", когда связи между вождями племен и народонаселением были крепки и происходили на кровном, родственном уровне.

Тоже можно провести еще одну параллель: японской самурайской абсолютной монархии оккупационной американской администрацией были привиты азы европейского демократического устройства общества. Новые административные реформы способствовали процветанию Японию и ее мощному экономическому рывку - уже в 60-е годы, когда в Аравии, на бывшем Пиратском Берегу еще передвигались на верблюдах и пили полусоленую воду.

Не знаю, не уверен, изучал ли шейх Зайд, отец Нации и первый президент ОАЭ, политический и экономический опыт страны Восходящего солнца. Но то, что Эмираты на заре своего развития наладили мощные экономические связи именно с Японией - уже исторический факт.

Итак, формулу процветания и невиданного обогащения народа Эмиратов я бы прописал следующим образом. Путь от нищеты к богатству = Нефтедоллары+ сплоченность нации вокруг вождя + амбиции и пассионарность пиратов-завоевателей прошлых веков (кровь флибустьеров) + суровые законы Шариата + врожденная предприимчивость и искусство торговли потомков пророка Магомета. Если к этому добавить стремление теперь уже только к миру, толерантность к арбайтерам и иноверцам, - то получится общая причинно-следственная картина процветания ОАЭ.

Если кто из моих читателей сможет добавить больше объективных факторов - с удовольствием приму и поверю.

* * * *

Пока же приведу-напомню еще один только факт. Если взять большую, просто "агромадную", но растрепанную административно и настроенную к внешнему миру агрессивно, Россию, так сказать, матушку - взять, и вычленить для сравнения из сфер дающих прибыль в ее казну один лишь туризм, то РФ принимает в год чуть более 20 млн. туристов. Арабские Эмираты, полоска прибрежной пустыни с народонаселением 3 млн. (арбайтеров не считаем) - 18 млн. туристов! Чувствуете разницу?

В конце всех этих записок напомню еще один ряд (о небоскребах, супермаркетах и дубайском автоматическом метро уже говорил) мирового уровня "заманух", которыми Эмираты славятся и привлекают к себе в гости все новые и новые миллионы.

Это соревнования знаменитой автогонки Формула-1. Гран-при проходит регулярно в Абу-Даби, причем это мировое шоу длится полторы недели - то есть, полных 10 дней будут проходить развлечения и невероятные зрелища! Можно попасть в интерактивную зону для поклонников Формулы-1, на бесплатный концерт знаменитой рок-группы, посмотреть фильм прямо на пляже, или побить мировой рекорд, построив замок из песка.

В столице эмиратов можно также посетить Abu Dhabi Art, выставку-ярмарку современного изобразительного искусства. Художники и художественные галереи со всего мира принимают участие в этой популярной выставке. Свои полотна и скульптуры тут представляют как признанные мастера, так и никому неизвестные. На многие из названных шоу и зрительных мероприятий вход свободный.

А вот еще известные в мире Скачки имени шейха Мансура ибн Зайда аль-Нахайяна! Это - мировой чемпионат, и жокеи потрясут ваше воображение невероятным зрелищем, местными резвыми арабскими скакунами.

Ну и наконец, Всемирный Фестиваль верблюдов Аль-Дафра! Нам непривычна красота и специфическая грация этих животных. Однако сами бедуины обожают своих кормильцев (верблюд не только способ передвижения, но и предмет эстетики, источник питания). Увы, почти ни на одном из выше перечисленных мировых чудес я не побывал.

Правда, что касается верблюжьих гонок, то нечто специфическое испытал все-таки… Из-за этих местных питомцев пустыни я и мои спутники чуть было серьезно не пострадали в чуть было не возникшем ДТП. Виновниками нашего сильнейшего стресса были эти твари.

На ночной дороге из Дубая в эмират Рас-аль-Хайм на нас чуть не "наехали" три упитанных красавца-драмадера. То есть, наехать, конечно, могли именно мы, мчавшиеся на джипе со скоростью 140 км по пустынной автостраде. Нас спасла только реакция шофера. Почувствовал ли я тогда к верблюдам ту любовь и симпатию, которую питают к ним местные жители? Вряд ли!

Нахальная эта троица, как сказал водитель, прорвала ограждение из проволоки, которое устроено вдоль всех автострад. Верблюдам, возможно, было просто скучно! И эти любопытные и совершенно дикие животные чуть было не испортили нам жизнь. Могли бы все косточки в аварии переломать. Поэтому я теперь смотрю на эти "корабли пустыни" иначе, чем ранее… Без приязни.

* * * *

В заключении о перспективах и о возможном будущем этой восточной страны, где по шоссе бродят еще дикие верблюды, но над головами уже летают современные супер лайнеры. По приезду из Дубая в Каунас, где у меня много друзей и родственников и где я пишу эти записки, я поспорил с одним местным профессором. Его зовут Саулюс и он преподает технологию современных средств связи и коммуникации в каунасском университете.

Выслушав мой рассказ о Дубае, он внес свою правку - мол, иметь сотовые телефоны в 1971 году абудабийцы не могли, равно как и дубайцы и жители других эмиратов. Потому как сама сотовая связь была изобретена и внедрена в массовое производство на десятилетия позже… Кстати говоря, это сравнение - относительно владения бедуинами мобильной сотовой связью еще в начале 70-х, я прочитал во многих туристических источниках и справочниках. Прошу выправить везде этот ваш фейк! Профессору из Каунаса надо верить, но я даже и проверил по солидным источникам: да, связь с мобильными телефонами появилась в мире массово только в 80-е… Также с профессором мы побились об заклад: какими будут Эмираты лет эдак через сорок, когда нефть в этом регионе иссякнет. Сумеют ли найти бедуины Аравийского полуострова свой путь к новым технологиям, как это сделали японцы? Или останутся все той же, хоть и развитой и с небоскребами, - но провинцией мира? С туризмом, офшорными зонами - но провинцией? Я отстаивал мнение, что Эмираты и Саудовская Аравия, вместе с Оманом и Катаром вскоре догонят по созданию новых технологий, образованию и науке и даже перегонят Японию и Южную Корею. Мой друг Саулюс - что нет, мол, куда им!

Время нас рассудит. Поживем - увидим.

Объединенные Эмираты - Каунас (Литва), ноябрь 2018.