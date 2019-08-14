Маршрутом Зеленского

ЭПИЦЕНТР

СМИ Украины: 3 августа Владимир Зеленский совершил с рабочую поездку во Львовскую область. Глава государства принял участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине…



Львов, памятник Георгию Победоносцу.

КУРОРТНОЮ ПОРОЮ

Курортная пора и пора отпусков пока еще в разгаре. Украинцы отдыхают по-разному. Кто скромно, на даче. Кто отрывается в зарубежных поездках-путешествиях, либо на модных курортах. Например, генпрокурор Украины Юрий Луценко убежден, что лучший для украинца отдых - это Мальдивы, причем, потратить там на неделю семейного отпуска 50 тыс. евро - это сущие пустяки и вполне приемлемо для среднего по достаткам гражданина страны.

То ли высокий чиновник нагло и неуместно ехидничал, то ли он настолько витает глубоко в облаках, что абсолютно и тупо не в курсе, чем и как дышит его народ… Бессовестно делать такие заявления. Они глубоко ранят душу среднего украинского обывателя.

Но вот мы с женой решили этим летом все-таки поддаться соблазнам "нескромного" и яркого отпуска и начали свой курортный вояж с Запада Украины, с городка Трускавца, а позже побывали и на Юго-Востоке, в Одессе. Потом оказалось, что мы невольно имитировали "маршрут Зеленского". Украинский президент обучение своего депутатского корпуса недавно проводил в Трускавце.

А потом Зеленский сам отправился в Одессу, чтобы пару деньков демократично эдак позагорать после трудов праведных (выборы же таки выиграл) с друзьями на местном пляже.

Этими записками, которые потом возникли спонтанно, я ничего никому не хочу доказать: ни преимуществ именно вышеуказанного маршрута, ни агитировать наших и зарубежных туристов за отечественные зоны массового отдыха трудящихся. Частично, результат этого очерка может показаться рекламным. Но я исходил из объективистских мотивов и хотел даже назвать его, очерк этот, "Трускавец и Одесса - города контрастов..."

Итак. В Трускавец, в котором побывал на этот раз через почти 15 лет после последнего приезда в этот городок, показался сначала вполне провинциальным и совковым. Побитый тротуар и отвратительно перекрашенные чугунные ротонды у главного бювета (Нижнего). Невероятно - но почти полное отсутствие большого фрагмента полотна дороги до самого города-курорта: участок, километров 15, без асфальта. Фактически грунтовка.

И мы еще ждем сюда сонмы зарубежных туристов?

В самом пейзаже городка также контрастирует ко всему прочему заброшенный Верхний бювет и там же закрытые для отдыхающих (уже года четыре, как оказалось) гигантские корпуса санаториев "Алмаз" и "Рубин". Рядом - еще один полуржавый корпус, но уже был явный "недострой" на 14 этажей…

Все это навевало тоску и поначалу сильно портило настроение. Но потом мы пригляделись и - снова влюбились (я уже в "надцатый" раз, а жена-литовка впервые) в этот уютный и колоритный, со своим чудным шармом украинский уголок природы, первоклассный курорт.

Внушали восторг и синеющие вдалеке горы, и целебные источники (знаменитые уже полтораста лет в этой части Европы), удивительный воздух, пропахший смереками (кстати, что это за дерево - искал по всем гуглам, оказалось - сосна обыкновенная… таковы уж свойства местного этноса). Удивили и чисто местного колорита грибные базары и хороший, вполне европейский сервис, прекрасное умение угодить курортнику трускавецких поваров и кулинаров. Местные вареники, шашлыки, рыбные блюда, сладости - все легко и мило ложилось на душу!

Очень респектабельными показались вновь выстроенные - за те же всего 15 лет - кварталы с виллами "под старину", с выложенными ровной плиткой и украшенные клумбами аллеи. Украинцы могли бы на самом деле гордиться этим уголком Прикарпатья.

Вот опять же - если бы не досадные мелочи, устранить которые совсем не обязательно революционными постановлениями Майдана или официально проводимыми реформами из Киева.

Немного гривен нужно потратить, чтобы радикально подправить уныло покосившиеся "памятники ХХ века" - старые киоски над источниками целебных вод. Или такое. Идём-идём вполне уютными, покрытыми асфальтом улочками, а тут попадается... такое вот дикое чудо. Улица состоит из уютных коттеджей, но дорога между ними, равно как и тротуары отсутствуют.Грустно...

КОНТУРЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Одновременно с этим раздраем и постсоветским хаосом уже налаживаются современные инфраструктуры. Выросли здания пятизвездочных отелей. Один из них показали, в связи с приездом группы депутатов от фракции "Слуга народа". И украинцам вовсе не было стыдно и роскошь, и уют... Очень презентабельно и убедительно выглядят новые городские "малые архитектурные формы". То есть это памятники, исторические инсталяции.

Например, мне очень понравился, произвел впечатление памятник Степане Бандере. Монумент невысокий, но он намного выразительней, чем во Львове - там он очень структурно и фигурально похож на… памятник Ленину! Та же "могучая" поза и поступь типа как у "вождя пролетариата" (львовский Бандера может удивить только размерами статуи и громадным обелиском, увенчанным тризубом).



Трускавец, памятник Степану Бандере.

Я оставлю вне зоны внимания и описания теперь именно "курортно-лечебную" составляющую привлекательности Трускавца. Оставлю ее для специалистов, врачей и бальнеологов всяких. Но уверяю вас: другой такой целебной минеральной воды как Нафтуся не найти во всем мире. А кроме того, серьезные болезни тут лечат целым набором из еще 5-6-ти минеральных вод, аналоги которых существуют только на самых знаменитых водных санаториях, типа Карловы Вары в Чехии, Баден Баден в Германии или Миргород на украинской Полтавщине.

Из Трускавца, города в Прикарпатье, можно посетить многие живописные и памятные места края.

В наш маленький вояж поэтому также вписался красавец Львов, побывали в маленьких уютных Дрогобыче и Бориславе, на новых курортах Прикарпатья Схидныце и Моршине.

Возвращаясь же последний раз (в этом очерке) ко Львову и Трускавцу, скажу еще: оба города, и курорт, и западно-украинский мегаполис - наделены некой аурой. Странным образом здесь происходят невероятные встречи и знакомства. Например, на Ратушной площади Львова мы буквально наткнулись на старую знакомую из Вильнюса! На площади, на одном из кафе-шантанов пила ароматный местный кофе (чуть не главную фишку Львова) пани Наталья (см. наше фото вдвоем). То есть, эта пани возглавляет на данный момент украинско-литовское общество (диаспору) в Литве, и с ней, Натальей Шертвитьене, я знаком давно. В Вильнюсе мы сотрудничали в плане развития культурных связей украинцев и литовцев - и нате вам! Даже во Львове не смогли разминуться!

А в Трускавце мы с женой так же неожиданно встретили подругу детства и юности Танечку… Конечно уже, теперь солидную женщину Татьяну Шевченко, преподавательницу музыки из Кременчуга. Невероятно! Много лет не виделись - и вот судьба свела-таки...

Такие встречи придают любому путешествию особый шарм и смысл.

Ну, а венчала нашу всю поездку по курортно-развлекательной Украине фантастическая Одесса... Тоже, если сказать уж всю правду, это город контрастов. Шумный и многими местами грязноватый мегаполис… Но вот как раз за эти годы, которые у нас принято считать "кризисными", этот украинский порт, туристический промышленный центр и фешенебельный даже в советское время курорт (кто не знает знаменитый Куяльник?) расцвел и по-европейски заматерел.

Об Одессе я в свое время, на известном балтийском портале "Дельфи", поместил целый фоторепортаж. Это тоже в некотором смысле была реминисценция в прошлое. Потому как я тут побывал предпоследний раз еще аж… аж в прошлом тысячелетии.

Понятное дело, за эти годы город и вырос, и сильно похорошел. Перемены разительны.

Улучшились дороги, город стал чище. Ведь раньше и на Дерибасовской, центральной одесской улице, на дороге и тротуарах было относительно прибрано, - зато уже в подъездах, за входными арками в маленькие дворики смердело от мусора и нечистот.

Теперь, говорят, в этих двориках квартиры выкупили одесские богачи-миллионеры. Внешне они даже довольно скромны и прилично ухожены, ну, а уже за этими сероватыми стенами - утверждают компетентные товарищи - таятся просто до неприличия роскошные апартаменты!

* * *

Наше с женой путешествие по "Украине курортной" с ее Запада (Трускавец) и до южной Одессы было и солнечным, и главное (как уже говорил), насыщенным приятными встречами и знакомствами.

Выезжая со Львова в Одессу разговорились с двумя дамами в купе: Наталкой и Лялей. Наталке на вид было лет сорок, а ее спутнице (и как выяснилось, родной тете) 71 год. Ляля в этом призналась сразу, хотя всем своим видом доказывала, что женщина в любом и самом … гм... почтенном возрасте может выглядеть женственной и обаятельной.

В СЛАВНОЙ ОДЕССЕ

Обе одесситки (а они в этом тоже сразу признались) ехали из вояжа по Европе. Побывали в Венгрии и в Австрии. С увлечением рассказывали об этих странах, но вскоре мы перешли на одесскую тему и прочно ее оседлали. Обе дамы были фанатически влюблены в Одессу и все это наше многочасовое путешествие поездом мы слушали их рассказы. Т.е. что в Одессе можно посмотреть из театров, какие есть музеи и развлекательные центры, и где еще послушать такого замечательного дирижера как токо вот ихнего одесского американца Хобарта Эрла. Кстати! Однажды и я его слушал - талантливый дирижер и прекрасный оркестр!

Конечно, нам не представилось возможным побывать даже и в пятой части любезно обзначенных дамами культурных одесских местах. Но зато жили мы (целую неделю) на экзотической Молдаванке, посетили театр (очень модный, "На чайной"). А в Немецкой Кирхе прослушали шикарный органный концерт.

Наконец, посидели в пивном ресторане "Гамбринусе" (заведение сие описал еще писатель Александр Куприн). И еще посетили странную одесскую таверну под названием "Доброе утро". Точнее, назывался ресторанчик "ДОМИНИК", но прикол в том, что это заведение круглосуточное и в нем принципиально кормят почти одними только завтраками. Но зато... разных стран и народов.

Да! Еще мы прямо на Дерибассовской посмотрели вечером камерный театр марионеток и грандиозное шестиэтажное рок-шоу на Потемкинской лестнице!

С невероятным числом забегаловок, рестораций и таверн конкурируют тут только музеи и музыкальные театры. У оперного театра всегда собираются толпы зевак. Мы побывали тут на прекрасной опере "Набуко" Верди. Полный катарсис: музыка роскошная сама по себе, а по красоте архитектуры и интерьера сам театр, как говорят, второй в мире (первый - это Венская Опера).

Одесса - город чрезвычайно свободолюбивых граждан. Республика тут была создана впервые в 1917 году, сразу же после Октябрьской революции. Одесситы провозгласили себя "вольным городом" - вплоть до заседания Всероссийского Учредительного Собрания. Но государственный орган сей так и не был созван. Тогда в городе объявили Республику, независимую ни от старорежимных центров в Москве и Петербурге, ни от новой столицы, города Киева. Одесское "государство в государстве" существовало недолго. Но тут до сих пор чувствуется гордый дух "портофранко", свободного города-порта. В одесские промышленные предприятия портовые терминалы и курортную отрасль охотнее, нежели в бизнесовые структуры других городов Украины, вкладывают свои капиталы иностранные инвесторы.

Здесь, как считают специалисты, создался некий особый благоприятный микроклимат для предпринимательства.

Как сказал мне коллега и друг, редактор влиятельной одесской газеты "Слово" Сергей Милошевич, в Одессе "не делает деньги только совсем уж ленивый "парниша" (молодой мужчина, по-одесски, - авт.). Правда, успешность всякого бизнеса тут имеет специфический оттенок. Значительную часть якобы свободных предпринимателей жестко "крышует" местный криминалитет. С ним даже сам Саакашвили ничего не смог поделать! То есть здешний бизнес имеет традиции, идущие еще от известного одесского налетчика и рекетира Мишки Япончика. Бизнесмену надо "договариваться" кроме как с государством (платя ему исправно налоги), еще и с некими негласными "структурами". Договариваться надо по-хорошему. Никакие волевые методы либо апелляции к официальным властям тут не помогут.

То есть все как в анекдоте, рассказанном мне местным таксистом. У одесского фермера спросили: как это ему удается от коровы своей получать по 100 литров молока в сутки? Тот ответил: Я со своей буренкой всегда могу договориться по-хорошему. У нас полный консенсус. Прихожу с утра в хлев и предлагаю ей мирно, на ее усмотрение, выбор: что на сегодня даешь: сто литров молока или кило говядины?

На этой мажорной ноте, пожалуй, и закончу. Все мы должны уметь договариваться. И даже иногда можем это делать!

И еще: прежде чем поставить последнюю точку, расскажу любопытным (лето ведь не закончилось еще), что и почем на основных курортах Украины касательно жилья и пропитания.

В Трускавце цена пребывания, пропитания и частичного лечения (некоторые основные процедуры) на курортах от 500 грн. до 3-5-ти тысяч грн. "суточных". В бассейн с сауной можно сходить за 100 грн./час. В частном секторе цены значительно дешевле: за сутки мы, например, снимали ухоженную двухкомнатную квартиру всего за 320 грн. И это рядом с Главным бюветом… Комплексное (завтрак-обед-ужин) питание можно купить во множестве ресторанчиков и кафе всего за 110 грн. (3 евро для европейца кажутся смешными). Что касается стоимости курса лечения, то он зависит от назначения врача, может оказаться джороже проживания и питания вместе взятых… Благо, что минеральные воды в бюетах тут еще бесплатные. Воспользуйтесь этим обстоятельством, пока ни поздно!

Об Одессе. Проживание тут в разы дороже. Если на четверых отдыхающих вы сняли приличную комнату с завтраками за полторы- две тысячи грн. в сутки, то считайте, что вам повезло. В гостиницах и на курортах - цены заоблачные для украинского гражданина, вполне европейского масштаба!

На одном из самых дешевых пляжей (вход к морю пока бесплатный почти везде), на Лузановке, снять напрокат на двоих два лежака и зонтик от солнца - 200 гривен. Нет гривен - ложись на песочек бесплатно.

Пропитание, если оно "с рынка" и самоприготовленное - будет недорогим, почти как везде в Украине. Об ужине в ресторане могу сказать, что в средней руки заведении и для двоих персон вам он может легко обойтись в тысячу гривен. Или около того… Нашему брату-пенсионеру лучше кушать у себя на кухне.

Теперь еще несколько строчек о ценах на побережье украинского Азовского моря, тут не так дорого и всегда считалось, что лучший отдых с детьми - именно здесь! Правда цифры я привожу не из своего опыта (до Азова мы с женой не доехали), а из данных СМИ.

Итак. Приличный номер в курортном Бердянске на 2-3 людей в номере с удобствами, холодильником и кондиционером обойдется минимум в 800 гривен. Он же почти вдвое дороже будет стоить в Кирилловке:1100-1500 грн.

В Приморске отдых в номере с питанием потянет от 400 до 700 гривен с человека (в сутки), без питания - от 700 гривен за номер на двоих.

В частном секторе жилье дешевле. Но разницу с лихвой перекроют поездки на маршрутке к морю на косу или толчея на городском пляже.