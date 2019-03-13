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КругозорБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
март '19
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Приятных снов!

Строители, учителя и врачи человеческой души…


15 марта 2019 года - Всемирный день сна (World Sleep Day)

      Сон - наше привычное состояние.  Но оно полно загадок. Сны хранят тайну времени! Во сне некая летучая часть человека покидает тело, чтобы путешествовать по мирам, в которые нет доступа наяву. Если мы разгадаем тайну снов, мы найдем новые дороги к бессмертию!  Снег - это "сонное" состояние воды. Причудливые сны  природы зависят от причудливых колебаний температуры и давления, земного и космического  магнетизма…

      Сны - это строители,  учителя и врачи человеческой души. Во сне мы "ремонтируем крышу", чтобы она не "поехала", смешивая времена, восстанавливаем Время. Сны - это экскурсии в Прошлое, которое мы  превращаем в Настоящее и в Будущее.

        Ученые экспериментально доказали, что во время сна отходы деятельности мозга канализируются в "нижние этажи" кишечника. Отработанные мозги  превращаются в какашки…Сны, словно дворники подметают улицы нашей души, чтобы утром она была чище. Эсхиловский герой ("Скованный Прометей") гордился тем, что он первым применил толкование снов. Поль Элюар писал: "Поэт - бодрствующий сновидец!..". В своих  записных книжках(1905 г.) Максимилиан Волошин отметил, что "Хранители древнего сонного сознания - поэты..., но они и жрецы нового возврата к сну, который будет вновь доступен, уже сознательно просветлённый дневным сознанием". Увы,  наше дневное сознание, даже в эпоху мировых коммуникаций "просветляется" с трудом. Мы все остаемся студентами факультета иллюзий… Ведь сновидения - это не просто увлекательный кинофильм. Погружаясь в них, мы попадаем в другое пространство, которое живет по своим законам и проявляется в других формах материи и времени.

           Если сначала было Слово, то я - сын слов и снов! Подражая Марине Цветаевой многие "полеты во сне и наяву" записываю в дневник, который называется  "Парадоксальная Муза". Более пятидесяти  тетрадей ПМ хранят сны-испытания, сны-стройки, сны-дороги, эротические сны… ПМ - это мои космодромы для запуска ракет в "параллельный космос". Во сне я   встречаюсь с великими мира сего, сдаю экзамены и стреляю из автомата, блуждаю по лестницам и строю,   пою и танцую, летаю и пишу стихи. А наяву делаю то, что и во сне. Время спряталось в сны. И главное назначение снов - хранить время жизни!  Как корова  жвачку мы "пережевываем" былые страсти, чтобы дать энергию нынешним дням. Потребность "перевидений" - главное отличие человека, благодаря ему ( а не труду, палке и т.д.) человек выделился из стада животных. Животные тоже видят сны, но человек первым  использовал их в своей практической деятельности.  В снах - главная тайна рождения цивилизации!  Драма человеческой жизни в том, что тело, душа и дух живут с разной скоростью и имеют разный биологически-космический возраст! Телу-100, душе -1000, духу  100 000 лет! Сны смешивают эти слои человека. "Прогресс - это сновидение ХIХ века, подобно тому,  как воскресение из мертвых было сновидением Х века; у каждого времени свои сны" -  утверждал немецкий  философ Артур Шопенгауэр. 
      
     Сон - концентрация творческих способностей человека. Предстоит осмыслить роль  снов как огромных сокровищ, которые будут, может быть, главным богатством в условиях "космической зимы", катаклизмов… Сны дают энергию и удлиняют жизнь. Поэтому, пусть оживает поэзия сновидений! Пусть заботы сокращают наш сон, лишь бы не делали его вечным!..

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