Приятных снов!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ



15 марта 2019 года - Всемирный день сна (World Sleep Day)

Сон - наше привычное состояние. Но оно полно загадок. Сны хранят тайну времени! Во сне некая летучая часть человека покидает тело, чтобы путешествовать по мирам, в которые нет доступа наяву. Если мы разгадаем тайну снов, мы найдем новые дороги к бессмертию! Снег - это "сонное" состояние воды. Причудливые сны природы зависят от причудливых колебаний температуры и давления, земного и космического магнетизма…

Сны - это строители, учителя и врачи человеческой души. Во сне мы "ремонтируем крышу", чтобы она не "поехала", смешивая времена, восстанавливаем Время. Сны - это экскурсии в Прошлое, которое мы превращаем в Настоящее и в Будущее.

Ученые экспериментально доказали, что во время сна отходы деятельности мозга канализируются в "нижние этажи" кишечника. Отработанные мозги превращаются в какашки…Сны, словно дворники подметают улицы нашей души, чтобы утром она была чище. Эсхиловский герой ("Скованный Прометей") гордился тем, что он первым применил толкование снов. Поль Элюар писал: "Поэт - бодрствующий сновидец!..". В своих записных книжках(1905 г.) Максимилиан Волошин отметил, что "Хранители древнего сонного сознания - поэты..., но они и жрецы нового возврата к сну, который будет вновь доступен, уже сознательно просветлённый дневным сознанием". Увы, наше дневное сознание, даже в эпоху мировых коммуникаций "просветляется" с трудом. Мы все остаемся студентами факультета иллюзий… Ведь сновидения - это не просто увлекательный кинофильм. Погружаясь в них, мы попадаем в другое пространство, которое живет по своим законам и проявляется в других формах материи и времени.

Если сначала было Слово, то я - сын слов и снов! Подражая Марине Цветаевой многие "полеты во сне и наяву" записываю в дневник, который называется "Парадоксальная Муза". Более пятидесяти тетрадей ПМ хранят сны-испытания, сны-стройки, сны-дороги, эротические сны… ПМ - это мои космодромы для запуска ракет в "параллельный космос". Во сне я встречаюсь с великими мира сего, сдаю экзамены и стреляю из автомата, блуждаю по лестницам и строю, пою и танцую, летаю и пишу стихи. А наяву делаю то, что и во сне. Время спряталось в сны. И главное назначение снов - хранить время жизни! Как корова жвачку мы "пережевываем" былые страсти, чтобы дать энергию нынешним дням. Потребность "перевидений" - главное отличие человека, благодаря ему ( а не труду, палке и т.д.) человек выделился из стада животных. Животные тоже видят сны, но человек первым использовал их в своей практической деятельности. В снах - главная тайна рождения цивилизации! Драма человеческой жизни в том, что тело, душа и дух живут с разной скоростью и имеют разный биологически-космический возраст! Телу-100, душе -1000, духу 100 000 лет! Сны смешивают эти слои человека. "Прогресс - это сновидение ХIХ века, подобно тому, как воскресение из мертвых было сновидением Х века; у каждого времени свои сны" - утверждал немецкий философ Артур Шопенгауэр.



Сон - концентрация творческих способностей человека. Предстоит осмыслить роль снов как огромных сокровищ, которые будут, может быть, главным богатством в условиях "космической зимы", катаклизмов… Сны дают энергию и удлиняют жизнь. Поэтому, пусть оживает поэзия сновидений! Пусть заботы сокращают наш сон, лишь бы не делали его вечным!..