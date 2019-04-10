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КругозорКИНОХРОНИКА
апрель '19
КИНОХРОНИКА

Документальный фильм "Эпоха бреда"

"Age of Delirium" Film by David Satter

Лауреат премии Большого жюри имени Ван Гога, Амстердамский кинофестиваль 2013. Это - полная, "не разрезанная" версия  документального фильма Дэвида Саттера "Эпоха бреда" о падении СССР. В фильме рассказывается история Александра Шатравки, который пересек финскую границу и был возвращен финнами. Александра подвергли пыткам в психушке… Воссоздавая через личные истории жуткую реальность вымышленного мира СССР, Саттер показывает, что значит жить в обществе, основанном на ложной идее. Фильм рассказывает о брежневской эпохе, Горбачёве и Перестройке - кончая  переворотом в августе 1991 года.

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