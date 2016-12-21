Если Америки не будет рядом …

Последние события в мире, казалось бы, убедительно продемонстрировали, насколько основной массе населения, будь то в Америке или в Европе, надоели эти бесконечные игры правящей элиты, когда говорят не то, что думают, а делают не то, о чём говорят. Это называется политкорректностью, которая стала играть роль своего рода религии, объединившей правящую элиту стран Запада.

Такой миропорядок последних десятилетий устраивал не только тех, кто находится непосредственно у власти, но и десятки, если не сотни миллионов людей, либо зависимых от этой власти, либо боящихся кардинальных перемен. И вот пришел человек, который пообещал в случае своего избрания президентом США, отбросить политкорректность и начать называть вещи своими именами.

Как будет Израилю с таким Президентом США? Для руководства Израиля, находящегося с момента образования государства в окружении врагов, стало нормой говорить не то, что они думают. Сейчас, когда в преддверии грядущих перемен, практически все признали нереализуемость формулы "двух государств", израильский премьер в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что его конечной целью по-прежнему является создание двух государств для двух народов, и он рассчитывает в этом на помощь Президента Трампа, когда тот въедет в Белый дом.

Можно нащупать корни этого стремления быть вассалом при сильном сюзерене. Однажды при встрече лидера сионистов Нахума Соколова, будущего Президента ВСО, с авторами соглашения "Сайкса и Пико" по будущему разделу ОИ, Франсуа Пико польстил Соколову, отметив успехи еврейской колонизации в Палестине. Соколов в ответ поблагодарил его и заявил, что евреи хотели бы в перспективе видеть Палестину под британским суверенитетом. (Кстати, Ллойд Джордж, став премьер-министром ВБ, высказывался резко против этого "Соглашения", считая, что оно изуродует страну. Он утверждал, что "Если Палестина будет завоевана, она должна быть единой и неделимой, чтобы возродить её величие как живого организма").

Однако вернёмся к текущим вопросам. А что если Дональд Трамп воспримет это высказывание Нетаньяху, как говорится, за чистую монету и начнет с присущей ему энергией помогать "выкручивать руки" палестинскому лидеру, от которого требуется, как сказал Нетаньяху, лишь "признать еврейское государство в каких бы то ни было границах", причем, по-английски. Полагают, что Нетаньяху нащупал "точку правды": мусульмане никогда не признают еврейскую власть в Эрец Исраэль. Я считаю эту стратегию не столько мудрой, сколь рискованной. Ведь пошел же в своё время Арафат на обман.

С арабами может идти речь лишь о мире без евреев и еврейского государства. Только понимание этого могло бы стать истинным освобождением Израиля. К тому миру, в котором нуждается Израиль, арабов можно принудить только силой: сопротивляющихся с оружием - уничтожить; тех, которые не смогут отступиться от своих притязаний, выслать из страны; смирившихся, пусть на время, можно было бы оставить. И при этом - строить, строить и строить.

Что же касается Трампа, то он, скорее всего, предоставит право израильскому руководству принимать любые решения под их собственную ответственность. И вот тут может случиться непредвиденное. Израильское руководство предпочитает ничего не делать, а руководство ПНА продолжит с ещё большей энергией дипломатическую войну против Израиля. Трампа же эта ситуация может вывести из себя, и тогда он может начать действовать в привычной ему манере, подобно слону в посудной лавке.

Почему израильское руководство, причем, чаще правое, чем левое, так стремится поддерживать статус-кво? После войны Судного дня возникло движение "Гуш эмуним" (Единой и неделимой Эрец-Исраэль), а после "Переворота" 1977 года - движение "Шалом ахшав". Сторонники "Гуш эмуним" считали, что вернуть былое величие можно, возрождая сионизм, заселяя страну. Только так, по их мнению, можно лишить арабов надежды сломить и уничтожить евреев.

Сторонники же "Шалом ахшав" мечтают построить "Новый Ближний Восток", добившись мира с арабами. На становление движения "Шалом ахшав" оказал влияние "кризис Вьетнамской войны" в США.

Так возникли два лагеря: "Национальный лагерь" и "Лагерь мира", а идеологическая поляризация общества превратилась в политическую. Судя по численности коалиции и оппозиции в Кнессете, силы их примерно равны. Кроме того, согласно существующему в Израиле закону, чиновничий аппарат не меняется со сменой власти по результатам выборов. Это правило было введено ещё Бегиным, - когда он пришел к власти, то всех левых оставил на своих местах.

Правда, после "Размежевания" 2005 года поляризация ослабла, так как многие израильтяне, верившие в мир с арабами, убедились, что это иллюзия, недостижимая мечта, и произошел общий сдвиг вправо.

Мне трудно представить себе Трампа в роли золотоордынского хана, раздающего согласия на одни предложения и накладывающего вето на другие предложения стран, которым Америка оказывает помощь. Достаточно того, что администрация новоизбранного президента США не будет ставить палки в колёса израильскому руководству. Трамп, как успешный предприниматель, будет рассчитывать на свою интуицию и поверит тому, кто сумеет его убедить в своей правоте.

Нетаньяху, кажется, единственный раз выступил как настоящий политик, когда пытался в Конгрессе США, пренебрегая протоколом, доказать преступность ядерной сделки с Ираном. Уверен, что тогда Нетаньяху удалось убедить Трампа в своей правоте, но теперь создалась просто какая-то шизофреническая ситуация. С одной стороны, республиканская партия США в знак поддержки Израиля убирает из своей партийной программы положение о "двух государствах". С другой стороны, ПМ Израиля, лидер национального лагеря утверждает, что всегда был и остаётся приверженцем концепции "двух государств". С третьей стороны, Аббас обращается во все международные организации за помощью в создании Палестинского государства. При этом сам он практически занимается лишь подстрекательской деятельностью против Израиля, борьба за уничтожение которого приносит ему основные доходы.

И что делать Трампу, который, к тому же, не хотел бы глубоко погружаться в БВ-проблемы? Это заявление Нетаньяху о неизменности его позиции по вопросу "двух государств" вызвало не только обеспокоенность у лидеров поселенческого движения, но и растерянность американской общественности, которая "смущена и удивлена" поведением правого правительства Израиля. Как это может быть: "при премьер-министре Нетаньяху и министре Беннете в правительстве сносят еврейские дома, эвакуируют еврейские поселения в Иудее и Самарии, а в Иерусалиме продолжается незаконное арабское строительство на еврейской, муниципальной и государственной земле"?

А как Трампу понять израильские равенство, законность и демократию, на страже которых якобы стоит БАГАЦ. Однако равенства не существует между евреями и арабами: еврейские налогоплательщики в бюджет страны больше вносят, чем потребляют; с арабами дело обстоит с точностью до наоборот. Нет равенства и в соблюдении законов, на что БАГАЦ тоже смотрит сквозь пальцы. А что такое израильская законность, когда любой принятый парламентом закон может быть отменен БАГАЦем на никому непонятном основании? Есть ли у членов БАГАЦа что-нибудь, кроме ощущения себя носителями высшей справедливости? И, наконец, это демократия или диктатура, когда не подконтрольный никому БАГАЦ может отменить любой принятый Кнессетом закон или наложить запрет на любое решение правительства?

В Израиле даже в пределах "зеленой черты" уже 20 процентов жителей - арабы, которые ассоциируют себя с палестинскими арабами. Последние же хотят всю Палестину, а не только часть ее территории, которую им предлагает Израиль, и выражают это языком войн, интифад и террора. Кроме того, ни один араб-мусульманин не может признать право еврейского государства на существование, поскольку это противоречит базисному положению ислама: весь мир должен присоединиться к исламу (или погибнуть), а то, что однажды принадлежало "умме" (мусульманскому миру) - принадлежит ей навсегда.

Предположим, Нетаньяху удавалось успешно лавировать в ситуации, когда Обама был президентом США и вместе с ЕС оказывал давление на Израиль, добиваясь создания Палестинского государства. Но сегодня ситуация в мире стремительно меняется и, продолжая лавировать, можно "упустить историческую возможность", по выражению Йоси Дагана. А настоящий лидер должен обладать интуицией, пониманием исторической закономерности.

В чем суть исторического момента? Во второй половине прошлого века в послевоенной Европе и Америке укоренялось левое мировоззрение, основанное на антизападном, антикапиталистическом настрое, на признании величайших преступлений Запада в мировой истории. Постепенно негодование левых распространилось на всю белую расу, которую американская писательница Сьюзан Зонтаг назвала "раковой опухолью мировой истории". В любом уголке планеты стал прославляться всякий антизападный режим и, конечно, израильские левые оказались в этом потоке.

Вслед за успехом иранской революции, воспринятой левыми как восстание униженных и оскорбленных, направленное против капитализма Запада и Америки, ислам был объявлен путем к обретению справедливости, а классовая борьба перешла в джихад. Образ исламского мира как жертвы насилия империалистов стал разрастаться вплоть до признания ХАМАСа и ХЕЗБОЛЛЫ прогрессивными социальными движениями левого лагеря.

Эта гиперактивность левых, которая вела к исламизации западного мира, построенного на иудео-христианских ценностях, начала вызывать всё более массовый протест. Успех Дональда Трампа в Америке объясняется ничем иным, как поддержкой этого протестного движения. Европа, где позиции левых более сильные по сравнению с Америкой, отстаёт, но движется по тому же пути. Необходимо отметить такую опасность: по мере усиления сопротивления левых будет идти радикализация правого протестного движения.

Израиль в силу особенностей своей демократии оказался на обочине этого мирового процесса выхода из под власти левой элиты. В Израиле, как показано выше, представительские ветви власти (законодательная и исполнительная) находятся под пятой неизбираемой судебной власти и СМИ. Так исторически сложилось, что последние, как были, так и остались в руках левых.

В Израиле неизменно сокращается число людей, продолжающих верить в перспективы "мирного процесса" и создание "Нового Ближнего Востока". Но статус евреев, живущих на "территориях", по-прежнему остается незаконным, поскольку из-за

поведения политической верхушки Израиля любая бумажка о праве на землю в руках араба приоритетнее в глазах левой международной общественности права еврея, живущего на этой земле.

Сможет ли Нетаньяху распространить израильский суверенитет на "территории" и донести до палестинцев мысль о том, что "это наша земля, а у вас нет и не будет шансов"? Либерман считает, что "все разговоры о распространении суверенитета на Иудею и Самарию - болтовня. Когда Бегин решил распространить израильский суверенитет на Иерусалим и Голаны, он не обсуждал это в прессе, а просто взял и сделал". Так же и Бен-Гурион, понимая все опасности, все же решился провозгласить государство. А Либерман, наверное, знает, как никто другой, что Нетаньяху будет только пытаться сохранять статус-кво.