"Жиды": почему их так не любят?

РЕЗОНАНС

"Здравствуйте! Я хотела написать комментарий к статье о мнении, что иудеи ненавидят гоев. Побоялась, что меня назовут антисемиткой, хоть я вообще не понимаю, как можно любить или ненавидеть любых людей из-за их национальности. Ответ израильского писателя Казарновского вроде всё объясняет но я всё-таки не понимаю, а почему же так не любят евреев? Почему их называют уничижительно "жидами", "пархатыми", "малайцами", "сароабрамами" и пр.? И не в египетскую старину, и не во время царизма, а в. 21 веке. И считают их виноватыми во всём. Условно меня зовут Ира, и мой парень еврей, и из-за этого нам мешает его родня. И зачем я всё это пишу, сама не знаю, просто некому сказать…"

/Письмо в "Кругозор"/

Уф! Прошу прощения, задумался и забыл поздороваться. Итак, здравствуйте, дорогая Ира!

Вот теперь с полным правом говорю "Уф!" И со всеми на то основаниями. Поскольку, если письмо об отношении "иудеев к гоям" писать было легко, словно катиться по гладенькой дорожке, то ненависть к евреям имеет кучу самых разных причин, причем зачастую, как это ни странно, самых противоположных. Как писал Губерман:



За всё на еврея найдётся судья.

За живость. За ум. За сутулость.

За то, что еврейка стреляла в вождя.

За то, что она промахнулась.

Давайте попробуем разгадать этот клубок и выделить хотя бы некоторые причины, которые сможем квалифицировать в качестве основных.

Ну, начнем с элементарной ксенофобии. Человеку свойственно принимать в штыки тех, кто на него не похож. До нынешней "либеразматической" все в открытую ненавидели всех! Белые дискриминировали негров. Негры в Калифорнии устраивали погромы корейцам, а в Нью-Йорке - евреям. Сегодня русские ненавидят кавказцев, а также "укров", "пиндосов" и пр. Похоже, "жиды", они же "пархатые", они же "маланцы", они же "сароабрамы" оказываются чуть ли не на последнем месте. По крайней мере, сейчас я во время своих визитов в Москву спокойно разгуливаю в кипе. А попробовал бы в вышиванке!

Кстати, еще в советские годы меня в городе Себеже чуть не избили, приняв за латыша.

Евреи в этом плане не отстают от других. Причем, когда не хватает чужаков "извне", в них начинает бурлить ксенофобия по отношению к евреям другого розлива.

Меня привела в восторг цитата из статьи Петра Люкимсона, где описывается реакция немецкого банкира (еврея!), когда будущий лауреат нобелевской премии по литературе Шмуэль Агнон - тогда еще Шмил-Йосеф Чачкеса - попросил руки его дочери:

"Сказать, что Шимшон-Джордж Маркс был в ярости - это все равно, что назвать ураган приятным весенним ветерком. Нет, банкир Маркс знал, что такое любовь, а Эстер была его любимой дочерью, и он хотел для нее только счастья. Поэтому он готов был простить дочери, что та нашла себе избранника без традиционного "шидуха", то есть посредничества профессионального свата. Он мог смириться с тем, что у будущего зятя нет ни гроша за душой - в конце концов, он вполне мог и сам обеспечить семью дочери или подыскать для нового родственника доходное место. Но вот то, что его дочь полюбила "ост-юден", восточного еврея, да еще из Галиции, жители которой были во всем еврейском мире предметом насмешек и анекдотов, - этого он уже ей простить никак не мог".

О том, как в Израиле нагнетается взаимная неприязнь между различными группами населения (искусственно, но порой весьма успешно!), я умолчу, а то и впрямь в антисемиты подадитесь.

Так вот, к вопросу об антисемитизме - можем ли мы объяснить его обычной ксенофобией. Увы, не всегда.

Ксенофобия есть неприятие чужих. Можно понять расиста - я белый, он черный, ату его! Можно понять ненавистника кавказцев - и профиль не такой как надо, и акцент тяжелый, и глаза всё вращаются да сверкают - страшно! Можно было понять юдофоба былых времен - лапсердак, пейсы, бормочет что-то не по-нашему - короче, срочно спасаем Россию. Но в свое время наши еврейские ассимиляторы оделись по-европейски, освоили туземные языки получше самих туземцев, поменяли имена, а зачастую и фамилии. От религии и традиций своего народа отреклись. Всеми силами мимикрировали к окружающей среде. Как говорил Светлов, глядя на в дупель пьяных еврейских юношей: "Ну вот, мы уже пьем, как они. Так чего от нас еще хотят?" Не помогло.

В семидесятых я побывал в ныне шумно известном украинском городе Умань. Жили там по всей округе русские, украинцы и евреи. Русские говорили только по-русски. Украинцы говорили по-украински и тщательно берегли свои обычаи. Евреи говорили в совершенстве и по-русски, и по-украински, и сами себя считали своими и среди тех, и среди других. Я спросил одну украинку, как обстоят дела со смешанными браками. Она ответила: "Ну, браки между русскими и украинцами смешанными вообще не считаются, а вот с евреями…"

При этом катастрофичность ситуации заключается в том, что сами евреи зачастую считают себя русскими, французами, немцами и проч., забыв спросить об этом мнения коренных жителей.

"И пусть я покажусь им узким

И их всесветность оскорблю,

Я - патриот. Я воздух русский,

Я землю русскую люблю…"

- писал поэт с красивой русской фамилией Коган, впоследствии отдавший жизнь за Россию.

При этом нас терпят, а порой даже любят, пока мы не начинаем гладить против шерсти - не окажемся чересчур успешными конкурентами в бизнесе или на социальной лестнице, не рванем в революцию вообще и в ВЧК в частности, не бросимся пропагандировать взгляды жалких четырнадцати антипутинских процентов. И удивляемся тому, что местное население не в восторге. Мне же его реакция, пока она не вылилась в откровенное хамство или что пострашнее, представляется вполне естественной. Попробую пояснить.

Жил на Руси некий товарищ, чью фамилию Дина Рубина в своем очерке закодировала под "Черноусова". Будучи чисто русским, в тринадцать (!) лет выучил идиш и стал писать стихи на нем. Стал еврейским поэтом. В девяностом вместе с женой-еврейкой переехал в Израиль. Я идиша не знаю, стихи его читал мало и в переводах. Мне они нравились. А в его свободном выборе, в метаморфозе, случившейся с ним, было что-то очень трогательное.

В 1993 году премьер Израиля Рабин (еврей) заключил в Осло с палестинскими террористами договор, который сразу привел к дикому росту террора, затем частично привел к разделу нашей страны и в конце концов должен был привести к поголовному истребению еврейского населения Израиля. Наши левые (все до одного евреи), как безумные (почему как?), бросились одобрять этот кошмарный договор, стремясь отдать как можно больше наших земель. Это было невыносимо больно. Но когда "Черноусов" выступил в его поддержку, моя первая мысль была: "А ЭТОТ-то куда лезет? Так хочется что-то отдать? Пусть свою Сибирь отдает!" Никогда бы я ему этого не сказал, но многие не только скажут, но и сделают.

И такое же отношение к евреям, которые лезут в чужую историю или чужую культуру - от Зиновьева и Троцкого до Шендеровича и Гозмана.

Но есть еще одно явление, которое обычной ксенофобией объяснить невозможно. Ксенофобия заканчивается, когда исчезает или, по крайней мере, удаляется ее объект. Главная причина - "понаехало этих чурок" или "кругом одни евреи" и т.д.

Ненависть россиян к "пиндосам" - не в счет. Им "за державу обидно", а так, съездить в этот самый Пиндостан, да еще с билетом в один конец - почему бы и нет?

Короче, если дело в ксенофобии, то рецепт прост :уедут евреи - исчезнет антисемитизм. Примерно так рассуждали сто лет назад поборники светского сионизма, а после того, как всеобщая ассимиляция накрылась Холокостом, недобитые еврейские массы.

И вот, наконец, евреи уехали в свое государство. Антисемитизм никуда не делся - достаточно пройтись в кипе по улицам европейского города или заглянуть на российские сайты! А что до того, чтобы отсидеться в своем государстве…

Организация Объединенных Наций (й-краткий здесь, пожалуй, лишняя буква) выносит в среднем по 20 антиизраильских резолюций в год.

Каждая третья осуждающая резолюция ООН относится к Израилю (для примера - Ливия или Сирия, оккупировавшая Ливан, ни разу не были осуждены)

Израиль - единственая страна, не имеющая права заседать ни в Совете Безопасности, ни в одном из региональных советов.

Израиль - единственая страна, агрессия на которую в пяти войнах прошла безнаказанно для всех нападающих стран. Ни одна из них никогда не была осуждена.

Израиль - единственная страна, подвергающаяся примерно два раза в год проверкам Комитета по соблюдению Прав Человека, причем всегда с неограниченными полномочиями (в других странах такое чрезвычайно редко и всегда с ограниченными полномочиями). Пример работы такой комиссии: когда в Хевроне арабы обстреляли еврейский детский сад, евреи принесли жалобу в эту комиссию. Взять ее отказались, поскольку она была на иврите (из 60 членов международной комиссии арабский знало 40 человек, иврит - никто). Жалобу перевели на английский, и тогда евреям было заявлено: "наша задача собирать жалобы на евреев, а не от них".

В 1991 году сирийцы потребовали расследования метода приготовления израильтянами мацы из крови христианских младенцев. В 1997 году Арафат потребовал расследования того, что израильтяне заражают вирусом СПИДа палестинских детей. Вето США спасло ООН от такой комиссии.

Израиль - единственная в мире страна, ради которой собиралась особая внеочередная сессия Генеральной ассамблеи ООН, причем, дважды. Ни события Индонезии-Пакистана, ни гражданская война в Боснии, ни оккупация Тибета китайцами, ни миллионы жертв Руанды не удостоились Особой Внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ее собрали только когда израильские власти выдали разрешение на строительство нескольких жилых домов на пустыре на юге Иерусалима!!! Вот оно! ООН резко осудила израильтян за строительство домов в Иерусалиме.

Список очень длиный. Чего только стоит резолюция "Осудить название "Израиль - еврейское государство" как дискриминационное" или "Сионизм как разновидность расизма".

В Секретариате ООН образовано два особых кабинета: "The Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories" и

"A Division for Palestinian Rights". В их деятельность входит антиизраильская разъяснительная работа в мире, пропаганда, учебники для школ, фильмы, брошюры. Это самая крупная статья расходов всего бюджета ООН.

В пятницу, 23 марта этого года, Совет по правам человека ООН принял сразу пять антиизраильских резолюций. Во как!

А прогрессивная общественность? Сильно она заморачивалась против асаловского террора в Сирии или рек крови пролитых в Ливии? Но стоит Израилю выпустить ракету в ответ на бомбежки Западного Негева - демонстрации по всему миру! Кто только не отметился в рядах борцов за право уничтожать евреев - от Марадонны до недоброй памяти Грасса, Хокинга и Ванессы Редгрейв! Ну, и евреям вне Израиля чуток попроще. Раньше крестись или в КПСС прорывайся, а сейчас - благодать! - подключайся, как Ноам Чомски или Натали Портман, ко всеобщей антиизраильской вони, и порядок. Появились даже чисто еврейские оголтело антисемитские банды типа "One Jewish Voice" или "J-Street".

Короче говоря, болит Израиль у человечества, ой болит! И на обычную ксенофобию свалить это никак не получится. Не вписывается в нее такое уникальное в мировой истории явление, как повсеместная ненависть к целой стране, которая от твоей собственной зачастую находится в тысячах километров, да которую и на карте-то еле найдешь…

Итак, за что же нас не любят? Говорят, в каком-то местечке евреи обратились с этим вопросом к своему раввину, и он пообещал дать ответ после того, как каждый вольет в пустую кадку перед его крыльцом бутылку водки. Когда один из его прихожан, ликуя оттого, что скоро узнает великую тайну, поведал об этом жене, она воскликнула: "Хаим, ты сума сошел? В местечке сотни людей! Принеси бутылку воды, кто там что заметит!" Так он и сделал. И на следующий день ребе окунул в кадку черпак и, отпив из него, философски заметил: "Вот за это нас и не любят!"

Оставим в стороне антисемитский душок этой истории. Предположим, дыма без огня не бывает. И что? У других народов нет недостатков? Пьянство русских вызывает антирусизм? Тупое солдафонство немцев вызывает антигерманизм? Куда там! В худшем случае добродушную насмешку! А наши отрицательные черты, (с которыми я, кстати, за свои 67 лет ни разу не сталкивался), если и существуют, то преувеличиваются в сотни раз и вызывают дикую ненависть. Почему?

Нам не прощают то, что прощают остальным.

И правильно делают!

Если сам Всевышний объявил нас избранным народом, народом священников - избранным не властвовать, но быть посредником между Ним и человечеством, то… В Талмуде сказано, что мудрец, у которого есть пятно на одежде, достоин "смерти". Под мудрецом имеется в виду человек, несущий людям Тору. А под одеждой - совесть. Потому что любой еврей в этом мире - представитель Всевышнего. Любой, даже самый закоренелый безбожник. Как писал Достоевский, "Еврей без Бога как-то немыслим, не верю я даже в образованных евреев-безбожников". А следовательно, любое пятно на совести еврея - "хилуль ашем" - поношение имени Всевышнего.

Народы мира не всегда понимают это. Но чувствуют всегда.

При этом они чувствуют еще очень важную вещь. В ответе Сергею Клевакову я писал, что мы в этом мире являемся средством, а народы мира - целью. Но на мистическом уровне мы влияем на мир куда больше, чем народы. Им дано семь заповедей, при этом шесть запретительных - "не поклоняйся идолам"," не богохульствуй", " не развратничай", "не занимайся грабежом" и "не ешь от живого", то есть не проявляй жестокости к живым существам. И лишь одна положительная - "Твори справедливый суд". Выполнение этой последней заповеди - единственное, что дает неевреям возможность улучшить мир, исправить его - остальные лишь не дают портить его.

Между тем, на евреев возложено целых 613 заповедей - 365 запретительных и 248 обязывающих. Иными словами, у еврея имеется в 248 раз больше, чем у нееврея, возможностей улучшить мир и в 52 раза больше возможностей изгадить его. К сожалению, последние реализуются достаточно активно. А первые?

Кто-то из хасидских ребе сказал, что если бы царь знал, какую пользу его империи приносит изучение евреями Торы, то справа и слева от каждого еврея он поставил бы по казаку с саблей, и стоило бы еврею оторваться от текста, как те, хватаясь за саблю, кричали бы: "Учи Тору!"

И еще. В Европе до конца девятнадцатого века в ешивах (это религиозные заведения, где евреи учат Тору) существовали специальные ночные занятия. Смысл? На земле ни на минуту не должно прекращаться изучение Торы, иначе

"Из них ослабни кто-то,

И небо упадет.

Во тьме заплачут вдовы,

Повыгорят поля.

И встанет гриб лиловый…

/Александр Городницкий/

Потом эти ночные смены упразднили. Почему? Потому что к концу девятнадцатого века появилось достаточно ешив в Америке (на обратной стороне планеты), чтобы европейские евреи утёрли пот со лба и сказали "ныне отпущаеши".

Но в первые десятилетия двадцатого веки свободолюбивые еврейские массы поснимали кипы и забили на Тору. Я ничего не хочу сказать, только почему-то и вдовы заплакали, и поля повыгорели, и гриб лиловый поднялся. Может, совпадение…

Ирина, многие из ваших знакомых евреев учат Тору? Вот то-то и оно! А ведь люди всё чувствуют!

Ну вот теперь, когда я вдоволь оттоптался на собственном народе, пора и бросить свое "J'accuse" ("Я обвиняю") нашим антиподам. Евреи - полномочные представители Всевышнего в нашем мире. А жить в мире, которым правит Всевышний, не совсем удобно. Человеческой натуре свойственно лелеять свое "я хочу" и ненавидеть "я должен", а тут какие-то идеалы, заповеди, смысл существования… Да пошел Он со всеми этими прибамбасами!..

В древности существовал народ, у которого ненависть к Всевышнему превратилась в идею-фикс. Назывался он Амалек. Не будучи полными кретинами, амалекитяне осознавали, что добраться до главного Объекта своей ненависти - руки коротки и кишка тонка. Догадайтесь с трех раз, на ком решили оттянуться эти наши братья по разуму? Ну вот, догадались с первого раза - конечно же на евреях! Закончилось все это для Амалека печально: был Амалек - нет Амалека. Но дело его живет! В каждую душу - еврейскую и нееврейскую - пытается проникнуть этакий маленький амалечонок, противник всего светлого, всего Божественного, и, в случае удачи, он конденсируется в еврейской душе в ненависть к религиозным, к Израилю, к еврейской культуре, а в нееврейской - в антисемитизм.

Как указывал наш великий мудрец девятнадцатого века Раби Меир-Лейбуш бар Йехиэль-Михл или сокращенно - Мальбим коре - еще и ревность! То есть, еще можно было бы стерпеть наличие Б-га, который Сам вежливо пригласит тебя в Свои объятия, но Б-г, передающий тебе привет через каких -то там евреев - это совсем невыносимо!

Подведем итог. Когда-то в СССР мы изучали работу Ленина "Три источника и три составных части марксизма". Сейчас у нас идет речь о трех, не связанных между собою, источниках антисемитизма - ксенофобии, подсознательном ощущении, что на евреях держится мир, а они, гады, и т.д., и в неприятии связи со Всевышним, а вследствие этого, ненависти к евреям как к связующему звену. Надеюсь, что в общем я картину обрисовал правильно. Причем, понять, из какого источника происходит очередная вспышка юдофобии, часто нелегко. В нынешнем мире три составных части антисемитизма давно перепутались.

И последнее - вы пишете: "мой парень еврей, и из-за этого нам мешает его родня". Давайте уточним - что такое "парень". Если нечто принципиально временное, то любая нормальная родня - еврейская и нееврейская - будет хотя бы в душе против, потому что человек рождается, чтобы обрести того, с кем проведет всю жизнь, полную земного и Божественного смысла. И нужен поиск именно такого человека, а не эрзацев. Если же Вы всерьез готовы связать с ним свою судьбу, то самое правильное - путем особой процедуры, именуемой "ГИЮРОМ" вы можете присоединиться к еврейскому народу, взять на себя миссию привнесения в мир Божественного света и создать еврейскую семью. Среди моих друзей и родных много таких евреев, вчерашних "гоев", которые любому этническому еврею сто очков вперед дадут. Я не знаком с родней вашего "парня" и не знаю, что движет ею - понимание того, что еврейская семья есть фундамент мира, или просто тупой шовинизм. Как бы то ни было, и для него самого Вы можете стать путеводной звездой.

Как в той историей с еврейским юношей, которого мама умоляла не жениться на нееврейке, встреченной им во время учебы за границей, а он успокаивал: "А на фига! Найдем какого-нибудь раввинчика, сбацаем гиюр, будет считаться еврейкой!" Через год заявляется с новоиспеченной женой - та первым делом очищает холодильник от свинины, заменяет посуду на кошерную, распаковывает субботние свечи…

- Я же тебе говорила: не женись на гойке!

Вот именно такой "гойкой" я Вам от души желаю стать!

Всего доброго, А.Казарновский.