Новости об антисемитизме
…И таких примеров тыщи
Был властям германским голос,
членам правящей элиты:
оглушительная новость -
есть в стране… антисемиты (?!..),
что привиделось правителям
прямо форменным открытием…
Юдофобы, безусловно,
в ФРГ не поголовно,
не всеобщее явление -
всего… четверть населения.
А точней, из документов, -
если их разворошим, -
только… 26 процентов,
с небольшим.
Пресса, явно по команде, -
об антисемитской банде.
Возопила мать о сыне:
"Мой Абрам избит в Берлине!"…
А зачем, себе на грех,
кипу носит он при всех?!..
Школьник Янкель входит в класс -
тут же получает в глаз…
Быть ему бы похитрей
и не хвастать, что еврей,
не носить бы кипу-шапочку,
а сидеть, молчать бы в тряпочку, -
и не били б раз за разом -
и, глядишь, остался б с глазом.
Случай следующий нелеп
(иль - иронии каприз?):
за антисемитский рэп
рэперам… вручили приз!?..
И таких примеров тыщи,
вызывающих тревогу:
жгут еврейские кладбища,
оскорбляют синагогу…
Каясь за года подмоченные
и в припадке гуманизма,
власть ввела "Уполномоченного
против антисемитизма".
Что ж, мол, это за элита мы,
коль мИримся с антисемитами?!
Их пошлём куда подальше
завтра же. С утра пораньше…
За борьбу возьмёмся резво:
будь ты, на худой конец, еврей,
хоть ты в кипе, хоть обрезан,
ходи средь нас и не робей!
Ну а если в нарушение
что-то там пойдет не так,
напиши, еврей, прошение
прямо дяде в Бундестаг.
Юдофобов всех осудят,
bitte sehr, danke sch?n,
и вопрос еврейский будет
окончательно решён.
В прессе - давняя хвороба,
патология скорее:
славят Маркса-юдофоба,
хоть по крови и еврея…
Вовсе и не коммунизма
бродит призрак по Европе.
Призрак антисемитизма.
Снова мы в глубокой… яме.