Новости об антисемитизме

ОСТРЫЙ УГОЛ

Был властям германским голос,

членам правящей элиты:

оглушительная новость -

есть в стране… антисемиты (?!..),

что привиделось правителям

прямо форменным открытием…

Юдофобы, безусловно,

в ФРГ не поголовно,

не всеобщее явление -

всего… четверть населения.

А точней, из документов, -

если их разворошим, -

только… 26 процентов,

с небольшим.

Пресса, явно по команде, -

об антисемитской банде.

Возопила мать о сыне:

"Мой Абрам избит в Берлине!"…

А зачем, себе на грех,

кипу носит он при всех?!..

Школьник Янкель входит в класс -

тут же получает в глаз…

Быть ему бы похитрей

и не хвастать, что еврей,

не носить бы кипу-шапочку,

а сидеть, молчать бы в тряпочку, -

и не били б раз за разом -

и, глядишь, остался б с глазом.

Случай следующий нелеп

(иль - иронии каприз?):

за антисемитский рэп

рэперам… вручили приз!?..

И таких примеров тыщи,

вызывающих тревогу:

жгут еврейские кладбища,

оскорбляют синагогу…

Каясь за года подмоченные

и в припадке гуманизма,

власть ввела "Уполномоченного

против антисемитизма".

Что ж, мол, это за элита мы,

коль мИримся с антисемитами?!

Их пошлём куда подальше

завтра же. С утра пораньше…

За борьбу возьмёмся резво:

будь ты, на худой конец, еврей,

хоть ты в кипе, хоть обрезан,

ходи средь нас и не робей!

Ну а если в нарушение

что-то там пойдет не так,

напиши, еврей, прошение

прямо дяде в Бундестаг.

Юдофобов всех осудят,

bitte sehr, danke sch?n,

и вопрос еврейский будет

окончательно решён.

В прессе - давняя хвороба,

патология скорее:

славят Маркса-юдофоба,

хоть по крови и еврея…

Вовсе и не коммунизма

бродит призрак по Европе.

Призрак антисемитизма.

Снова мы в глубокой… яме.