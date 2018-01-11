Чеченский Армагеддон, или Кели

БОЛЬ ДНЯ

КРАМОЛЬНЫЙ ЛИСТОК ЧУКЧИ

Эски проснулся от стука в дверь.

- Да, - крикнул он спросонья.

- Доброго утра. Ваш завтрак, - в комнату вошла весело улыбающаяся женщина с подносом. Он еле поздоровался в ответ и закрыл глаза.

- Какой у вас беспорядок! Давайте приберу немного.

Он чуть приоткрыл глаза. На столе посуда с остатками еды, полупустые и пустые бутылки и разбросанные распечатанные листья его пьесы на столе и на полу.

- Забери посуду, а остальное потом я сам приберу, - произнёс он спросонья и отвернулся к стене.

Со двора донеслись голоса и весёлый смех. Приподнявшись, Эски чуть отдёрнул занавеску и увидел в окошко участников семинара. Они группами, весело переговариваясь, шли по заснеженной дорожке в столовую. Было время завтрака.

Это пятый день его участия на Всероссийском семинаре драматургов. Руководителями семинара были именитые деятели театра и литературы - сценарист и драматург Семён Злотников, искусствоведы, театроведы. Виолетта Гудкова и Анатолий Вольфсон…. Дом творчества Союза театральных деятелей РСФСР, куда их собрали со всех регионов, находился на живописном месте Подмосковья посреди соснового бора. Всех участников семинара разместили в номерах по три - четыре человека, Эски сделали исключение и поселили в отдельный номер с обслуживанием. Зональный семинар драматургов РСФСР проходил в Грозном, и о итогам конкурса его пьесу выделили как одну из лучших для участия в уже Всероссийском конкурсе.

Обращаясь к участникам семинара из Чечено-Ингушетии, руководитель семинара Вольфсон Анатолий Яковлевич с упрёком и досадой говорил:

- Сколько можно топтать могилы отцов, почему вы пишете такие пьесы, принижающие героическое прошлое своих отцов. Прочитайте Эски и учитесь свободе мысли и творчества...

На самом деле пьеса Эски была откровенно антисоветской, как и все его произведения, хотя даже тогда никто не мог и предположить, что через два года произойдёт развал СССР, а ещё через четыре - очередное русское нашествие на Чечню и убийство чеченского народа с очередной насильственной депортацией его остатков русскими.

Повалявшись ещё пару часов, Эски принял душ и стал прибирать в комнате. Когда собирал разбросанные около стола листки и раскладывал их по номерам, наткнулся на распечатанный лист с незнакомым ему текстом и стал читать:

"…В Международном Пакте "Об экономических, социальных и культурных правах" записано: "Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами…(ч. 2 ст. 1). Применительно к коренным народам, содержание данного права достаточно подробно раскрывается в Конвенции 169 "О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах", принятой Генеральной конференцией Международной организации труда 26.06.1989 года.

…В США аборигенам предоставлен особый юридический статус. В настоящее время он определяется федеральными законами. Применительно к аборигенам штата Аляска, где неоднородный состав населения, Законом 1971 года "Об удовлетворении земельных притязаний коренного населения Аляски" была введена особая модель отношений. Туземные поселки как корпорации объединялись по территориальному признаку. Держателями их акций являются все жители данных поселков. Месторождения могут быть сданы в аренду на разработку. Доходы поступают в Аборигенный фонд штата…".

Эски в крайнем изумлении от этого текста опустился в кресло рядом и продолжил читать.

"…Малые народы в России изначально лишены этого права русскими оккупантами. СССР - это единственное государство в мире, где нет закона о природных ресурсах, потому они принадлежат только одной верховной власти узурпаторов. Фактически малые народы своими природными ресурсами содержат русских и их империю, не давая ей разрушиться. У наших сородичей на Аляске, в Арктике, оставшихся на стороне США, Канады - конечно, совсем по-другому. И я в этом убедился, прожив там несколько лет.

В 1972 году на Аляске нашли нефть. Президентом США была приостановлена разработка нефти, так как по международному праву американцы, как и русские, не имеют право на её разработку без согласия коренных жителей. На Аляске качают теперь нефть и каждый из коренных жителей получает за это свою долю. Кроме того, огромные суммы идут на социальные нужды. Такое возможно предположить даже теоретически со стороны русских? Нет!. Русские подвергают коренные народы тотальному грабежу и геноциду. Недаром их называют в нашем народе кели. Они есть кели, и в этом убеждаешься и из их кровавого исторического прошлого, и на примере не менее кровавого настояшего.

Сейчас с Севера начался их массовый отток - нет дармовых северных надбавок. Закрываются многие отрасли промышленности. Но есть на нашей земле золото и полиметаллические руды, нефть, газ. Хорошо бы нам уйти от русских кели куда-нибудь к американцам или канадцам или ещё лучше жить самим, и мы стали бы жить так же хорошо, как наши сородичи в Америке, Канаде…"

Слова этого текста выражали давние, выстраданные годами мысли и чаяния Эски и его единомышленников из Чечни. Этот текст ошеломил его настолько, что он забыл всё остальное и мог думать только об этом. Кто мог так правильно мыслить и, главное, так правильно и доходчиво изложить эти мысли?

Он стал припоминать вчерашний вечер, пытаясь понять, как этот листочек попал к нему в номер и вспомнил, что один из руководителей семинара, Анатолий Вольфсон, был с какой-то рукописью в руках. Вспомнил Эски и то, как он положил рукопись на край стола и сел в кресло на углу справа от стола.

"Значит, выронил этот листочек Анатолий Яковлевич", - предположил Эски. "Семён работает и со своей пьесой, и с пьесами участников семинара, но он не пишет о малых народах. У него тема совершенно другого рода. А Анатолий Яковлевич занимается только пьесами участников семинара. Значит, листочек скорее всего из пьесы кого-то из участников семинара, и этот участник - представитель Дальнего Севера", - сделал он вывод.

Среди участников семинара были несколько человек оттуда.

Почему-то у Эски сразу вознило в памяти перед озорное, с пытливым умным взглядом чёрных угольков прищуренных глаз лицо Михаила. Он часто выступал на читках пьес, и каждый раз при его выступлении обсуждение пьесы плавно переходило на политику, а потом и на бесправие "порабощённых" и "эксплуатируемых" малых народов.

За неделю руководители семинара три-четыре раза собирали участников в холле и устраивали поочерёдные читки их пьес. Читал сам автор, а все другие начинали обсуждать. Пьесы в своём большинстве были "совковые", идеализирующие "братство народов стран социализма" и пресловутое русское культуртрегерство. Тогда одним из первых вступал в полемику Михаил.

- Русские грабят и уничтожают малые народы. Они выбирают во власть самых подлых и самых мерзких, а потом разводят руками и говорят, что они не виноваты - мол, такие правители, они и нас самих в одних лаптях оставили. Вспомните слова русского классика Салтыкова - Щедрина: "Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину". Разве это не так? Русские цари были лучше Сталина или нынешнее Политбюро и КГБ лучше сталинского и НКВД? Проедьте по нашему Дальнему Северу - одни лагеря и колючая проволока. Да и вся Россия - страна-концлагерь.

Никто с Михаилом не вступал в полемику, хотя среди участников семинара были и русские.

От размышлений Эски оторвали весёлые голоса и смех за окном. Он подошёл и раздвинул занавеску. По уже затоптанной дорожке из столовой возвращались участники семинара. Они приветливо замахали ему руками. Эски заметил среди них Михаила. Он приоткрыл форточку и крикнул:

- Миша, зайди ко мне срочно - есть разговор.

- Иду, Эски. Приготовь только строганину или кусочек медвежатины, - засмеялся он.

- Я кушать не буду, - Михаил сделал отталкивающий жест рукой, когда они сели за стол и Эски пододвинул к нему тарелку с едой. - А вот это - можно, - взял он бутылку коньяка и стал разливать в стаканы.

Эски положил перед ним листочек с текстом:

- Это твой?

Михаил пробежал текст глазами:

- Да! Как он у тебя оказался?

- У меня вчера были Анатолий Яковлевич и Семён. Видимо, кто-то из них уронил его, скорее - Анатолий Яковлевич. Расскажи, кто такие кели, и почему ты называешь так русских?

САЦ ЗУД

- Ты чеченец, Эски? Имя какое-то странное, - Михаил будто и не слышал вопроса Эски.

- Да. Это чисто чеченское имя. Для меня странное твоё имя - Николай.

- Меня зовут вовсе не Николай, а Мэмыл в переводе с чукчи - тюлень. Мать, когда я родился, увидела тюленя и назвала меня так, а Михаилом меня записали русские кели, когда выписывали метрическое, а потом и в паспорте. А ты знаешь чеченский?

- А как же?! Это же мой родной язык.

- Как перевести слова - "Сац зуд"?"

Брови Эски удивлённо поползли вверх. Он хмыкнул и покачал головой. - Откуда ты знаешь эти слова, Миша? Это ругательные слова, в переводе с чеченского это озаначает: "Стой, сука!"

- Когда мой отец был ещё молодым, он жил у дедушки в яранге на стойбище, а недалеко от них был барак для заключённых. Там было много кавказцев, особенно чеченцев. Один чеченец во время их расстрела русскими потехи ради сумел вырваться и забежал к отцу в ярангу за винтовкой, и когда отец хотел перехватить винтовку, чтобы не отдать ему, крикнул: "Сац зуд!".

- Это в наше время? Это не в сталинские времена?

- В наше, в наше. В этих местах длинная зима, которая длится семь - воемь месяцев, и короткое лето. Минимальная температура зимой доходит до минус 72 градуса. Практически вся наша территория расположена в зоне вечной мерзлоты. Зима у нас начинается в конце сентября. Снега, как правило, мало, а морозы убийственные, особенно для жителей юга. В населенных пунктах часто зависают ледяные туманы,

Это, считай, ледяная камера смерти. Похуже, чем у немецких фашистов - особенно для южан. В декабре средняя дневная температура воздуха около минус 40 - минус 50 градусов. Я это всё рассказываю к чему? Чтобы ты представил, что значит для южного человека - кавказца - жить в этих местах даже в цивилизованных условиях. Холодом, голодом -и верная мучительная смерть. Ничего страшнее и тяжелее быть уже не могло.

Но русским оказалось и этого мало - они всех этих кавказцев расстреляли и перерезали.

Это не при Сталине. Это было совсем недавно - в 1970году. Тогда Горбачёв возглавлял коммунистов оккупированного русскими Ставрополья, и не могли он или его окружение так быстро измениться. Собственно, они и не изменились в отношении малых народов. Они и не скрывают свою приверженность и преданность русскому великодержавному шовинизму.

Когда русские поменяли декорацию империи на СССР - тоже была перестройка. Русская перестройка - это очередное спасение империи зла от гибели и продолжение рабства малых народов под прикрытием новой лживой идеологии…", - Михаил достал с пачки на столе сигарету и стал прикуривать.

- Этот чеченец, который забежал к твоему отцу за винтовкой, живой?

- И ещё - откуда я знаю слова "сац зуд": ты поймёшь, насколько верно моё утверждение, что русские и есть кели - демоны, убийцы, - продолжал, отрицательно покачав головой в ответ на вопрос Эски, Михаил.

- Мистика какая-то, - Эски недоумённо пожал плечами. - Ты не шаман, случаем, Миша?"

- Шаманов не было в нашем роду. Мы были оленоводами и рыбаками. Я вырос в интернате. Прошёл полный курс русификации в русской школе, а потом и в педагогическом институте, и стал драматургом и писателем. Уехал к сородичам в американскую Аляску, там прожил несколько лет и я понял окончательно, что за сволотная страна эта Россия, и что сами русские и есть кели.

Сейчас я собираю материалы по уничтожению русскими заключённых в лагерях на Дальнем Севере. И я всё больше убеждаюсь, что русские - и есть кели. У нас заключённые при нечеловеческих условиях содержания больше двух лет редко выживают, но русским кели этого садизма недостаточно - они вырезают и расстреливают несчастных.

- Ты откуда всё это взял, чукча? Почему об этом не пишут - сейчас же плюрализм?

- Плюрализм, перестройка - это всё очередные попытки русских кели спасти свою сатанинскую империю. Ты, наверное, слышал про массовое убийство заключённых на Мульде?

- Нет!

- В районе железнодорожных станций Мусюр и Мульда был русский концлагерь В конце 1940-х годов весь лагерь русские кели уничтожили. Потом написали, что тамбыло вооружённое восстание - но это ложь. Там был массовый побег. Люди бежали от невыносимых пыток голодом, холодом, побоями и русские кели всех перерезали и расстреляли.

Это было в русском концлагере на строительстве железнодорожной ветки Хановей - Мульда. О массовом убийстве в Мульде в конце сороковых знают и много написано, но о массовом убийстве кавказцев в лагерях Дальнего Севера, в том числе и рядом со стойбищем моего отца не пишет и не говорит никто... У чеченцев есть имя Алви?

Эски вздрогнут, как от громкого звука, и весь напрягся:

- Откуда ты знаешь это имя? - Эски побагровел и вытянулся через стол в сторону Михаила. - Говори, откуда, - угрожающе захрипел он.

- Этот Алви и сидел в том лагере, и прокричал моем отцу "Сац зуд!", когда заскочил в ярангу за его винтовкой…

- Какого он был возраста? Ты сам его видел?

- Нет! С ним дружил отец. Он им носил в лагерь еду. Даже один раз тушей оленя подкупил их начальника и тот отпустил Алви на неделю в ярангу…

- В 1958-ом, после нашего возвращения из депортации, русские устроили вооружённые погромы. Они в Грозном прямо перед обкомом КПСС, в присутствии многотысячного отряда милиции, подвергали публичным казням чеченцев и ингушей. Местная власть коммунистов их вооружила и выдала лицензию на убийство чеченцев и ингушей. Мой старший брат Алви возвращался с работы домой, русские напали на него толпой с целью убить. Он сумел у одного выбить нож и троих ранил, а одного убил. Ему, как и всем чеченцам и ингушам, дали высшую меру. Но через десять лет после этого один наш односельчанин, служивший охранником в лагере на Дальном Севере, рассказал, что видел Алви, - Эски говорил с волнением и дрожью в голосе.

- Успокойся, друг, - Михаил положил руку на плечо Эски. - Я очень сожалею, что тебе об этом поведал. Недаром предупреждает поговорка: "Болтуна надо бояться так, как олень боится волка". Извини.

- Да ты что! Какие извинения? Ты для меня находка бесценная. Какого он был возраста - как нам узнать?

- До отца невозможно дозвониться - он на стойбище. Ты лучше бы со мной полетел в тундру и увидел всё своими глазами. Ты же писатель и политик - тебе это будет полезно. Там многие русские концлагеря сохранились - они не уничтожены, они законсервированы, чтобы вновь пополнить навинными жертвами русскогого великодержавного шовинизма. Одно дело читать или слышать, а совсем другое - увидеть это всё самому. Вот увидел я своими глазами как там, на "загнивающем" Западе пожил, в Америке, и у меня будто поменяли мозги. Я воочию убедился, что не будет никогда счастливым тот народ, который находится в составе русских кели. Да и народом не будет. Это однозначно. ГДР-ФРГ, Северная Корея - Южная Корея и Япония, Чехословакия, Югославия и страны Европы, не входящие в русский соцлагерь. И так было всегда. Любое мирное соприкосновение с этой Богом проклятой страной русских кели чревато нищетой, разрухой гибелью. Тебе надо в тундру.

- Почему бы нет - ради брата и в тундру полечу, а надо будет - и в космос…Ты лучше скажи: что такое - кели, кто они? Это выдуманный образ в твоей пьесе?

РУССКИЕ КЕЛИ

- Это одним словом, Эски, не скажешь и, как говорится у русских кели, без бутылки не разберёшься, - засмеялся Михаил и поднял стакан:

- За твоё и моё здоровье!

Он выпил и с иронией добавил:

- Однако… Кажется, так вы дразните чукч?.

Потом, упёршись локтями и взглядом в стол, стал рассказывать в глубокой задумчивости, будто размышляя вслух о чём-то сокровенном: - Русские кели - не выдуманный мной образ. Это очень злые, коварные и кровожадные существа. По образу существования и действий они делятся на три взаимодополняющих вида. Они могут быть порой различные, но все же переплетающиеся.

К первому виду относятся злые существа из иного неземного измерения. Они невидимо обитая в нашем пространстве, охотятся за человеческими душами и телами. Их ещё у нас называют "настоящими кели - убийцами". Они постоянно вмешиваются в чуждые для них человеческие дела.

Второй вид кели составляют кровожадные каннибалы, которые живут где-то на отдаленном берегу и часть проживает среди людей. Они вечно враждуют с людьми. Захватывают их жизненное пространство, дают этому пространству выдуманные ими имена...

- Ты понимаешь о чём я? - в глазах Николая сквозь узкие щелочки заискрились озорные огоньки. - Московия, Россия, СССР, а по сути - была орда, и осталась ордой в помеси с византийской деспотией. И такой она останется, пока её не уничтожат. Все русские перестройки - это очередное спасение русской империи от гибели.

К третьему виду кели относятся "духи", которые помогают в колдовстве, - продолжил он свой рассказ. - Эти кели пугают людей так, что с ними начинаются припадки и они могут стать сумасшедшими, даже если кели предвидятся им во сне.

Все виды кели насилуют и убивают, нападая толпами. Чукчи, например, утверждают, что они бесчисленны и лица у них безобразные, ничуть не похожие на другие земные существа. Вспомните слова русского классика Бунина. Он писал о русских: "Какие-то мерзкие даже по цвету лица, желтые и мышиные волосы... Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью. Каким-то угрюмо-холуйским вызовом всему и всем. Даже глаза мутные, наглые".

Иван Бунин - истинно русский человек. Он очень любил свой народ, и этим описанием безобразной внешности русских кели выражает чувство собственной досады, стыда и безысходного разочарования. А ведь Иван не был ни разу на Дальнем Севере, и я уверен, что он не знал нашу легенду - быль о русских кели; но как точно списал он этот портрет! Собственно, ему незачем было бывать в наших улусах и знать наши легенды, ведь он родился и вырос среди русских кели и сам был одним из них, потому - кому знать их лучше, чем Ивану Бунину. Так же, Эски?..

- Охренеть! - покачал головой Эски в изумлении. - Какие духи?! Что ты ахинею несёшь? Воистину сказано - чукча дурак!

-

- Дело не в духах, Эски. Я твою реакцию понимаю, и неприятие язычества тоже. Нарицательным образом кели в наших легендах являются русские. Русские и есть кели - демоны смерти по всем описанным в легендах признакам…

- Я не говорю, что ты язычник. Чукчи, по моему, христиане...

- Нет, Эски. Христианство у нас не прижилось. У нас по этому поводу говорят: "христианство проел русский поп. Первым и единственным православным миссионером, попытавшимся по-честному привить чукчам христианство, был священник Иркутской православной епархии Андрей Аргентов. В 1848 году колымчане по его просьбе построили ему избу на побережье и оставили его там с женой и служанкой.

Всю зиму Аргентов ездил по стойбищам, достигал реки Чаун, мыса Шелагский, в итоге впал в искушение и заключил групповой брак с чукчей Атато и его женой, не потрудившись толком узнать обычаи "просвещаемого" им народа; после этого был немало удивлен ответным визитом вежливости братьев во Христе чукч. В результате спать с чукчами пришлось служанке (чукчам отец Аргентов, как и положено русским кели, солгал, представив служанку младшей женой). После этого позора для его православного сана священника отец Аргентов спешно оставил свою миссию.

Больше подобных попыток христианизации чукч русская церковь не предпринимала, и миссионеры жили в русских поселениях, остерегаясь визитов к чукчам.

- Забавно. Даже христианизация у русских через одно место, - засмеялся Эски.

- …Это пример того, что кели живут тоже человеческой жизнью, хотя и отличаются от людей. Так же разделяются на племена. У них есть свои поселки и стойбища. Они могут ездить на собаках и на оленях, а сейчас даже на машинах.

В легенде говорится: кели приходят к жилищам людей и забирают их души. Если бы ты видел, что они творят в лагерях у нас на Севере.

- Ты что, мне не веришь, Эски?, - упёршись локтями об стол, Михал уставился на Эски испытующим взглядом сквозь узкие щёлки. - Думаешь, я всё это сочиняю?

- Я ещё раз повторяю: вопрос не в моей вере. Ты говоришь много правильных вещей, но мне не нравится, что ты впутываешь сюда языческие бредни чукч - Эски нахмурился и явно был недоволен.

- Легенды тоже имеют исторические корни. Легенды о кели родились не на голом месте. По моему убеждению, демоны смерти - кели из этих легенд - и есть русские. Смотри: концлагеря немецких фашистов уничтожены, а концлагеря русских фашистов только законсервированы, и после прикрытия всей этой перестроечной трескотни те лагеря русские кели расконсервируют и начнут наполнять новыми жертвами, - голос Михаила его перешёл на зловещие нотки. -Придумают сейчас новую аббревиатуру и начнут свой садизм по-новому. Полетим в тундру - и ты убедишься в этом.

- Я согласен, Миша. Сказка - ложь, но в ней намёк. Так, кажется, говорят эти кели русские. Были сталинские репрессии - да. Но сейчас сама власть во главе с великим реформатором Горбачёвым отказывается от прошлого, и идёт на демократические реформы, и возврата не будет - однозначно!..

- А ты назови мне период, чтобы у русских не было репрессий или реформ в кавычках, начиная с Московской орды, Столыпина и прочих…- запальчиво перебил Эски Михаил, - Назови! Опричнина Ивана Грозного - не репрессии?! Убийство казанских и крымских татар - тоже не репрессии?! Убийство народов Кавказа, уничтожение целых этнических пластов до единого ребёнка - тоже не репрессии?! И, наконец, убийство народов Дальнего Севера - не репрессии?! А голодомор немцев Поволжья, украинцев, продолжающийся грабёж природных ресурсов на Кавказе, на Дальнем Севере, Сибири? Эти все земли не русские, а коренных народов, и никто не спрашивает, можно оттуда вывозить все эти богатства или нет. Это ты не считаешь репрессиями?..

- Но мы взамен получаем продукты, товары из России…

- Ха-ха-ха!.. Взамен мы получаем, Эски, дулю от русского кели. Они вывозят на сотни миллиардов долларов наши природные ресурсы, а нам отдают никем не покупаемый товар, да и за это их дерьмо мы расплачиваемся рабским трудом. Это рабство, Эски!

- Так американцы, ведь, тоже не подарок, Миша. Они уничтожили индейцев, депортировали во время войны японцев…

- Мы сейчас не об американцах говорим, мистер адвокат русских кели, а о русских кели. Но коль затронут такой вопрос, отвечу: это всё пропаганда. Американцы переселили американских японцев с равными условиями в другое место, и не в скотских вагонах везли два месяца, как вас, выбрасывая тысячу трупов умерших .от голода. Индейцев они не уничтожали, как это пропагандируют русские. Индейцы в основном вымерли из-за завезённых из Европы болезней. В США извинились перед индейцами и японцами и выплатили им компенсацию. Извинение или компенсация за нанесённый ими ущерб - такого даже понятия нет у русских кели…

- Откуда ты всё это знаешь, чукча? - Эски смотрел на Михаила с нескрываемым удивлением. - Где ты всю эту хрень вычитал?

- Я же говорю тебе - я жил в Америке несколько лет. Там у меня родственники на десяти стойбищах.

- Но репрессий при Брежневе нет. Это факт!

- Да, нет чисток, как при Сталине, но нам с вами от этого ничуть не легче. Мы не являемся хозяевами своей земли. Кто у малых народов спрашивает, можно вывозить их природные богатства или нет? Никто. Нас оккупировали и грабят. Сейчас цены на нефть и газ упали ниже плинтуса, СССР в неоплатных долгах, в стране - придатке сырья - разруха и русские кели кинулись спасать свою империю, объявив Перестройку...

- Здесь ты, Миша, передёргиваешь. Твой тёзка сам из семьи репрессированных, и он хочет перестроить государство, очеловечить его.

- Горбачёв из той же обоймы, что и все эти русские кели, Эски. Ему досталась страна с огромным непомерным долгом. Сейчас надо, как балласт, сбрасывать дотационные республики, дотационный соцлагерь, пойти на какие-то уступки, чтобы не потерять всё. Увидишь, как начнёт разваливаться соцлагерь и давать дёру союзные республики. Потому и Перестройка с их хреновым плюрализмом. Всё что пишут, говорят, показывают русские кели - ложь. Их история, политика, традиции, чувства и они сами - ложь!

- Коммунизм, конечно, был, к сожалению, неудачный эксперимент марксизма-ленинизма на практике…

- Хм. А ты можешь назвать хоть один удачный эксперимент у русских кели? Кстати, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, занимающие одно из первых мест в пантеоне русских божеств, не без основания считали русских носителями планетарного зла и насилия. Классики при своей жизни прославились антагонистическим неприятием России и русскихю как цивилизованного субъекта мирового сообщества. Ты читал у Маркса работу: "Тайная дипломатическая история 18-го столетия"?

- Нет!

- А ты почитай. Не знаю, есть она на русском. Я его читал на английском. Маркс пишет, что Московия выросла в гнусной школе монгольского рабства и продолжает играть роль раба, ставшего господином, а русский божок Пётр Великий был монгольский раб с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому, якобы, Чингиз-хан завещал осуществить план завоевания мира. Это тоже ложный идеологизм русских, как и пресловутый "Москва - третий Рим". Маркс в своих статьях называл Россию раковой опухолью Европы. Она такой и остаётся. Посмотрим хотя бы на примере стран соцлагеря, а вернее - стран русской поствоенной оккупации. Возьми Японию, Южную Корею и Северную, или ГДР и ФРГ, Югославию, Чехословакию и капиталистические страны Европы. Большие разницы, как между Ледовитым океаном и речкой Айпочмесъёганом. Даже соприкосновение с русским кели пагубно для страны и человека.

Эски налил конъяк и подвинул стакан к Михаилу.

- Всё! Хватит. А то нас и так споил кели русский, - Николай сделал отталкивающий жест рукой. - По легенде кели обладают свойством постоянно менять свой вид и вид мест своего проживания, они то в Рязани, а потом смотришь - тихой сапой уже на Кавказе и даже в тундре. И везде они меняют на свой лад названия местности. Заметил, они даже Север не называют иначе как русский Север? Кели - злые и кровожадные демоны, бесы, черти в чукотском видении мира. Но они могут находится в человеческом образе, являясь по своей сути людоедами. Людоедство их не обязательно носит характер прямой, оно может быть и косвенным, как мы наблюдаем на примере многовекового порабощения русскими кели наших народов.

- Ты меня уже достал этими ваньками-встаньками, Миша. Они не стоят внимания настоящих мужчин.

Есть "Кели" - советский короткометражный мультфильм, снятый в прошлом году по мотивам наших легенд. Мультик о Кели и девушках. Смотрел?

- Нет! Ты мне сегодня прокрутил его по всем извилинам - мультик про русски кели.

- Подожди, то ли ещё будет. Перестройка - это ещё и не преамбула. Русский кели ещё не начал свой кровавый пир. Спасибо этому столу! - Миша встал и стал одевать куртку. - А в тундру полетим?

- Базара нет! - Эски ударил ладонью в приподнятую ладонь Мэмыл - тюленя. - Я обязан найти брата или его могилу.

- И отомстить, - добавил Эски, закрывая дверь за уходящим гостем.

Эски не успел отойти от двери - как она вновь отворилась.

- Я знаю, что тебе не нравится, и понимаю твою неприязнь к этой легенде. Я в Америке встречался с Малкольмом. Слышал о нём? - обратился к Эски Миша, стоя у даери.

- Какой-то негритянский Лумумба-два, по моему. Заходи - не стой у двери.

- Нет, - Миша сделал отрицательный жест рукой. - "Лумумба, говоришь. Оно может и так, но не совсем. Его настоящая фамилия - Литтл. В 1946 году он оказался за решёткой, где попал под влияние идей "Нация ислама", возглавляемой Элайджей Мухаммедом. После этого он сменил "рабскую" фамилию на латинскую букву "Икс", символизирующую потерю знаний о собственном происхождении и истории предков - проданных в рабство африканцев. После он совершил хадж. Отрёкся от всех идей, противоречащих Исламу. Кстати, под его влиянием принял Ислам и легенданрный боксёр Касиус Клей. Малкольм знаешь, что мне сказал? Есть одна единственная форма правления человеческим обществом от Всевышнего - это шариат, но это идеал человеческого бытия на Земле, и тому свидетельство - исламская цивилизация, давшая миру все сегодняшние науки. Но много выдуманных людьми форм правления человеческим обществом, и среди них наиболее прогрессивным является демократия, а перенятым от обезьян - вертикаль власти. Я добавлю от себя - вертикаль власти русских кели. И знаешь, Малкольм прав насчёт перенятия вертикали власти русскими кели от обезьян. Почитай лауреата Нобелевской премии американского биолога Лоренца Конрада и убедишься.

- До встречи в тундре! - Миша прощально махнул рукой и закрыл дверь.