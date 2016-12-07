И вот у новых мы ворот... Стихи о разном

Дария Лобашкова родилась и выросла в Москве. С ранних лет много путешествовала. Вместе с семьей трижды уезжала жить за границу в связи с командировками отца. Довелось жить в Германии, Индии и США. Стихи начала писать ещё в детстве и всерьёз увлеклась поэзией. С отличием окончила социологический факультет Государственного Университета Управления (Москва).. В 2016 году издала собственный сборник стихов. Значительную часть свободного времени уделяет поэзии.



НЬЮ-ЙОРК

Оставив позади свои проблемы,

Я близкому кому-то позвоню.

Писать закончу грустные поэмы,

Пойду гулять по Пятой авеню.

Буду смотреть на яркие витрины,

Потом дойду до площади времён.

Все люди здесь свободою хранимы,

И каждый здесь как будто окрылён.

Слушая джаз в Центральном парке,

Я буду вдохновение ловить.

Отдам хот-дог я пробегающей овчарке.

Здесь научилась я душою не кривить.

Дела свои закинув на парковку,

Пешком я прогуляюсь в южный порт.

Здесь променяют алкоголь на тренировку,

Но на десерт себе позволят сырный торт.

Почувствовав себя вдали от дома,

На Брайтон я под вечер загляну.

Здесь так привычно, так мне всё знакомо,

Тут всё настроено на русскую волну.

Поеду в Чайнатаун я за суши,

И по Бродвею я пройдусь затем.

Фрэнка Синатры дух здесь вездесущий.

Здесь атмосфера, несравнимая ни с чем...

Большое Яблоко, столица ярких красок!

Тебя ведь невозможно не любить...

Нью-Йорк, ты - автор добрых сказок.

Я, как вино, тебя смакуя, буду пить.



ДОМА

Как хорошо, когда ты снова дома.

Родные рядом, чай уже кипит.

Пусть за окном слышны раскаты грома,

В душе - покой, в углу собака спит.

Семейный ужин и без пауз разговоры.

Всегда найдутся темы для бесед.

И вдохновят они, чтоб мы свернули горы,

Вперёд смелее шли дорогою побед.

Закат. Уйти в себя самое время

И, словно в кокон, завернуться в мягкий плед.

Ждать тёплых снов, и, в лучшее лишь веря,

Встречать потом малиновый рассвет.

С утра себя будить молочным кофе,

Придумать дню заманчивый сюжет.

И, пустоту заполнив в междустрофье,

На риторический вопрос найти ответ.



ЛЕТЯТ ГОДА

Летят года. Мы стали старше,

Но не нашли ещё свой путь.

Плывём мы по теченью дальше.

Что позади, то не вернуть.

Слушаем тех, кто нас мудрее.

А иногда - наоборот.

Свернём мы в тёмные аллеи,

И вот у новых мы ворот.

На незнакомом поле боя,

На неизведанной тропе

Мы боремся сами с собою,

Не доверяемся судьбе.

Не открываемся мы ближним.

О важном в страхе мы молчим.

Читать мы реже стали книжки,

И реже к маме в дверь стучим.

Уже не держат стены дома,

Как прежде, под стальным замком.

Нас не пугают звуки грома.

Только куда идти потом?

Куда идти за тёплым словом

И за улыбкой в хмурый день?

В то место, что зовётся домом,

Где не исчезла детства тень.