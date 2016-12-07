Мифы о полезном и вредном Жизнь не должна быть путешествием к гробу с намерением прибыть к нему в добром здравии

Доктор медицинских наук Пауло Убиратан ( dr. Paulo Ubiratan) работает главврачом больницы в Пуэрто Алегре в Бразилии. Ниже приведён фрагмент интервью, взятого у него местным телевидением .

- Упражнения для сердечно-сосудистой системы продлевают жизнь, правда ли это?

- Сердце создано для выполнения определённого количества сокращений. Не растрачивайте их на упражнения. Ваш период жизни истечёт независимо от способа использования сердечных сокращений. Это всё равно, что говорить, будто вы можете продлить жизнь своему автомобилю, гоняя его на повышенной скорости. Хотите жить дольше? Спите сиесту*.

- Следует ли прекратить потребление красного мяса и употреблять больше фруктов и растительной пищи?

- Нужно понять стратегию эффективности в питании. Что едят коровы? Траву и кукурузу. Что это такое? Растительная пища. Таким образом шмат говядины - наиболее эффективный способ поместить растительную пищу в ваш организм. Желаете есть злаковые? Кушайте курицу.

- Следует ли уменьшить потребление алкоголя?

- Ни в коей мере. Вино изготавливается из ягод. Бренди - это дистиллированное вино, что означает, что из ягод удалена жидкость, благодаря чему вы извлёчете из них большую пользу. Пиво же производится из злаков. Не ограничивайте его потребление чрезмерно.

- Каковы преимущества регулярных физических упражнений?

- Моя философия такова: если у вас ничего не болит, ничего не делайте. Вы в порядке.

- Жареное вредно?

- В наше время еда жарится на масле растительного происхождения и насыщается им. Как может быть вредна дополнительная растительная пища?

- Как спортзал помогает уменьшить избыточный вес?

- Абсолютно никак. Единственное, к чему приводят упражнения для мускула - это к увеличению размера данного мускула.

- Шоколад наносит вред?

- Это какао. Еще один представитель растительной пищи. Хороший продукт питания для счастья. Жизнь не должна быть путешествием к гробу с намерением прибыть к нему в добром здравии, с привлекательным и хорошо сохранившимся телом. Лучше всего начать путь с пивом в одной руке и бутербродом в другой и закончить его после многочисленных занятий сексом, с полностью уставшим, использованным телом, крича: оно того стоило, какое прекрасное путешествие!..

- Что вы можете ещё посоветовать?

- Если бы постоянная ходьба была полезна, почтальоны были бы бессмертны. Касатки всю жизнь плавают, едят рыбу и пьют воду, и несмотря на это они толстые. Зайцы бегают и прыгают без остановки, но живут не более 15 лет. Черепахи не бегают и ничего не делают, однако живут 450 лет.

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*Сиеста (исп. Siesta) - послеобеденный сон, являющийся общей традицией некоторых стран.