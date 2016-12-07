Коллегия выборщиков - защитница свободы

"Сделай проводником своей жизни свой гений, а не мнение народа".

/Ответ оракула в Дельфах, Древняя Греция, на вопрос Цицирона о том, как достичь славы/

8 ноября американский народ избрал выборщиков, которым предстоит выбрать президента и вице-президента США. Это произойдёт 19 декабря. В этот день избранные выборщики соберутся в своих штатах и проголосуют за республиканского или демократического кандидата в президенты и вице-президенты. Ни Конституция страны, ни федеральные законы не заставляют выборщиков голосовать за кандидата, выигравшего в данном штате. Только в 27 штатах приняты законы, обязывающие выборщиков штата делать это.

ЧЕСТНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА

Выборы президента и вице-президента США происходят в два этапа. На первом этапе избиратели в каждом штате и округе Колумбия выбирают прямым голосованием список выборщиков, который предлагается партиями, участвующими в предвыборной кампании. Если в данном штате больше голосов избирателей набирает, например, республиканский кандидат в президенты США, то побеждает республиканский список выборщиков. Этот способ выбора списка выборщиков называется "выигравший получает всё".

Способ избрания выборщиков определяется каждым штатом. Во всех штатах кроме Мэйн и Небраска действует способ "выигравший получает всё". В штатах Мэйн и Небраска число выборщиков каждой партии определяется по результатам голосования в избирательных округах (принцип пропорционального представительства). Если, например, республиканский кандидат выиграл в 30-ти избирательных округах, то он получил 30% выборщиков из списка своей партии. Кроме этого кандидат, набравший большинство голосов в штате, получает дополнительно двух своих выборщиков. По числу сенаторов штата в Сенате.

Партии, участвующие в избирательной кампании, формируют список выборщиков в каждом штате .

8 ноября американский народ избрал выборщиков, которым предстоит выбрать президента и вице-президента США. Это произойдёт 19 декабря. В этот день избранные выборщики соберутся в своих штатах и проголосуют за республиканского или демократического кандидата в президенты и вице-президенты.

Ни Конституция страны, ни федеральные законы не заставляют выборщиков голосовать за кандидата, выигравшего в данном штате. Только в 27 штатах приняты законы, обязывающие выборщиков штата делать это.

Коллегия выборщиков состоит из 538 делегатов. Это число определяется как сумма из 435 конгрессменов в Палате представителей, 100 сенаторов и трёх выборщиков округа Колумбии. Кандидат считается выбранным, если за него проголосовало не менее 270 выборщиков. На выборах 8 ноября Дональд Трамп получил 306 выборщиков, а Хиллари Клинтон 232 выборщика. Поэтому Дональд Трамп считается победившим. Но официально президент и вице-президент США будут избраны 19 декабря 2016 г. Результаты голосования утверждаются на заседании Конгресса 6 анваря 2017 г. Если ни один из кандидатов не наберёт большинства голосов выборщиков, то президента и вице-президента выбирает Конгресс.

Каждый раз после завершения очередных выборов президента и вице-президента раздаются голоса, призывающие к переходу от системы Коллегии выборщиков к прямому общенациональному голосованию (система мажоритарного голосования). Поднимают этот вопрос демократы, когда их кандидат терпит поражение. Левые утверждают, что это несправедливо, когда побеждает кандидат не всегда получивший большинство голосов избирателей.

Вопрос о механизме выбора президента США долго обсуждался на Конституционной конвенции 1787 г. Основной задачей этой конвенции была разработка Конституции новой страны, не имеющей аналогов в истории и состоящей из различных по характеру и размеру государств (штатов). В новом государстве все штаты должны иметь возможность влиять на результаты выборов Президента. Коллегия выборщиков - один из защитных инструментов от произвола большинства.

У отцов-основателей не было доверия к мнению народа. Они опасались, что человек, умеющий хорошо говорить, а также обещать то, что льстит людям, может заручиться их поддержкой. Александр Гамильтон, защищая идею создания Коллегии выборщиков, утверждал, что система промежуточных посредников гарантирует бОльшую стабильность. Он считал, что при значительно меньшем числе выборщиков по сравнению с числом голосующих при общенациональном голосовании, вероятность попадания в коллектив выборщиков безответственных людей меньше. Гамильтон писал также, что "промежуточные избиратели гораздо менее склонны к конвульсии сообщества с какими-либо чрезвычайными или насильственными движениями".

ПРОЗОРЛИВОСТЬ ОТЦОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ

Отцы-основатели боялись "разрушительных страстей" "прямой демократии", боялись господства элиты, отвечающей на запросы большинства. Чистая, не ограниченная демократия опасна. Она легко превращается в диктатуру большинства. Например, 51% населения может навязывать свою волю остальным 49%. При чистой демократии может быть принят любой закон, ущемляющий религиозные и гражданские свободы. Воля большинства далеко не всегда бывает справедливой. Например, большинство может проголосовать за переселение евреев страны в гетто. Неограниченная демократия - это самосуд, это анафема личной свободы, это тирания большинства, спрятанная за потоком красивых слов.

На Конституционной конвенции 1787 г. был найден компромисс между прямыми мажоритарными и непрямыми выборами. Первые используются при выборе должностных лиц в штатах, а вторые при выборе президента и вице-президента страны. Коллегия выборщиков - результат этого компромисса.

Двухэтапная система выбора президента и вице-президента усиливает влияние каждого штата на выборы высших должностных лиц страны, лучше учитывает интересы населения каждого штата независимо от его размера. Не секрет, что интересы и проблемы фермеров Айовы и банкиров Нью-Йорка различны.

При общенациональной системе выборов кандидат в президенты США должен получить большинство голосов в пяти или шести густонаселённых штатах: Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Огайо, Пенсильвания и Флорида, т.е учесть мнение граждан только этих штатов. Сельские районы и небольшие города не будут оказывать серьёзного влияния на результат выборов. При общенациональной системе выборов голос каждого гражданина этих районов практически ничего не стоит по сравнению с голосом жителя, например, Калифорнии. И с точки зрения левых это является справедливым. Их громкие крики о том, что при отказе от системы выборщиков, "каждый голос будет иметь одинаковую силу" - очередная левая ложь.

При системе выборщиков кандидаты в президенты США борются за каждый штат. Отцы-основатели хотели, чтобы президент представлял все штаты страны, а не только крупные. Каждый штат должен вносить свой вклад в победу кандидата. США - это добровольный союз суверенных государств (штатов). Если все они являются равноправными участниками этого союза, то нельзя иметь политическую систему, подавляющую возможности мелких штатов при выборе президента страны.

В прошедших выборах Хиллари Клинтон не могла полагаться на успех только в Калифорнии и Нью-Йорке, а Дональд Трамп - в Техасе. Чтобы быть успешным, кандидат должен набрать большинство голосов во многих штатах. Именно это и удалось Дональду Трампу.

При прямой общенациональной системе выборов президента США подсчёт голосов затягивался бы на многие недели и даже месяцы. Дело в том, что мошенничество на избирательных участках стало обычным явлением. Поэтому на следующий день после выборов мы вряд ли бы узнали имя победителя. Вероятнее всего заголовки американских СМИ сообщали бы о планируемых пересчётах голосов и о намечаемых судебных процессах.

Существующая система выборов президента США нивелирует также влияние мошенничества при голосовании на избирательных участках. Поэтому хотя во время выборов 8 ноября в "голосовании" приняло участие около четырёх миллионов нелегалов и ещё трёх миллионов умерших, это не повлияло на результаты выборов по стране. (Данные True the Vote). 8 ноября нужно было знать, кто победил в каждом штате, а не в целом по стране. Двухэтапная система выборов обеспечивает стабильность их проведения. При общенациональном голосовании мошенничество в любом крупном штате или во многих мелких штатах повлияло бы на результаты голосования по стране.

Тара Росс (Tara Ross), техасский адвокат, написала в Heritage Foundation: "В течение более, чем 200-х лет избирательная система Америки действует гладко, потому что Коллегия выборщиков выполняет свою задачу. Существующая система президентских выборов сохраняет федерализм, предотвращает хаос, тираническое или необоснованное правление. Отцы-основатели создали стабильную, хорошо спланированную и тщательно продуманную систему и она работает". Требовать отмену этой системы из-за того, что кто-то проиграл в данной избирательной кампании, по крайней мере неразумно.

Левые утверждают, что система выборщиков нарушает гражданские права граждан США. Это неверно. Все граждане штатов имеют право принять участие в голосовании в день выборов. И если сторонников республиканцев, например, в Калифорнии меньше, чем сторонников демократов, и республиканцы не смогли получить большинство, то это не означает, что они лишены своих прав, как и демократы в республиканских штатах. Это обычная ситуация в демократических странах, и она никак не связана в системой Коллегии выборщиков.

За более, чем 200 лет существования Коллегии выборщиков технический прогресс во всех областях жизни человека развивался ускоренными темпами. Но разве технический прогресс изменил природу человека? Сегодня люди могут ошибаться так же, как и 200 лет назад. Безграничная власть по-прежнему развращает человека. Большинство, как правило, будет всегда стараться диктовать свою волю. Отцы-основатели хорошо видели эту опасность.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДХОД В НЕСОВЕРШЕННОМ МИРЕ

Поэтому в нашей Конституции заложена система трёх независимых друг от друга ветвей власти, дополненная системой сдержек и

противовесов. Поэтому Конгресс состоит из Палаты представителей и Сената. В Палате представителей число её членов пропорционально населению штатов, а в Сенате каждый штат имеет двух своих представителей. Поэтому для принятия поправки к Конституции требуется её одобрение двумя третями членов Палаты и Сената и дальнейшая её ратификация тремя четвертями штатов в течение семи лет.

Коллегия выборщиков - компромисс между всеобщим голосованием в штатах и выборами президента США представителями штатов. Эта система по-прежнему необходима для защиты свободы в нашем далеко не совершенном мире.