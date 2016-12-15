Сатана там правит бал О неожиданной аналогии поведения Путина и представления Церкви о том, как ведёт себя Сатана

Когда Путин воссоединил Крым с Федерацией, заявляя, что ни о каких "вежливых зелененьких человечках" понятия не имеет, мне померещилось, будто что-то это отрицание напоминает. Ну, как бывает, когда встретишь лицо, кажущееся знакомым, а точно припомнить не можешь.

Когда на Донбасе разгорелась война с использованием повстанцами против украинской власти в большом количестве тяжелого российских танков, артиллерии и прочего - а Путин утверждал и утверждать продолжает, что это трофейное, отобранное у украинцев - мне сразу почудилось что-то знакомое. Но что именно - припомнить никак не мог, так же, как и отогнать эту мысль. Когда Путин говорит, что в Луганде (Донецке и Луганске) российские военнослужащие не воюют, а если кто-то из них и есть - то только отпускники, командиры которых о том, где находятся их подчиненные во время отпуска знать не знают и слыхом не слышали, я снова понял, что и это утверждение напоминает что-то, что уже было.

Когда над Украиной ракетой самоходного зенитного ракетного комплекса БУК был сбит малазийский лайнер с сотнями пассажиров, как однозначно доказало расследование, проведенное в Голландии, причём, БУК тот был доставлен из России, а после выстрела туда же обратно увезенный, а Путин заявляет о своей непричастности - мне вновь показалось, что о чем-то аналогичном я где-то читал.

А недавно американские спецслужбы заявили о причастности России к манипуляциям с выборами в США, а спецслужбы европейских стран и Великобритании однозначно утверждают о наличии попыток влияния хакеров из России, курируемых высшими эшелонами российской власти, на выборы в странах Европы. И в который раз мне это напомнило что-то знакомое, но неясное.

И только сегодня, когда пришло сообщение специальной комиссии антидопиногового комитета МОК о том, что более тысячи российских атлетов замешаны в манипуляциях с допингами, которые без организации и покрывательства российской властью происходить не могли бы, а спортивное руководство России, подчиняющееся Путину, запело на все голоса, что российская власть к этому преступлению, разрушающему сами основы спорта, спортивной состязательности отношения не имели - я вспомнил!..

Вспомнил - кто вёл себя имено так, согласно христианскому убеждению, складывавшемуся столетия и к считавшемуся незыблемым. Отрицая собственное существование!..

Это - Дьявол!

Не Бог, который не показывается или почти не показывается людям явно, но и не отрицает Себя.

Не Ангелы Господни.

Не святые.

И даже не черти.

Лишь только Дьявол!

Скрывает всегда и во всем.

А ведь именно так ведёт себя Путин.

Раз за разом.

Отрицая свое присутствие в действиях, организация им которых очевидна и отрицать которую невозможно.

И что из этого следует? - спросите вы. - Что Путин и есть Дьявол? О, нет, разумеется. Я этого не утверждаю. Тем более, что в антихристы Церковь записывала самых разных людей, а российская Церковь в какой-то момент антихристом объявила даже Наполеона.

Я лишь указываю на странную и бесспорную аналогию поведения Президента России, возлюбленного россиянами, и поведения Сатаны. А что из этого следует и следует ли что-либо, пусть каждый из вас, почтенные читатели, решает сам...