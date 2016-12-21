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декабрь '16
ОСТРЫЙ УГОЛ

Одному журналисту из РФ

"Промолчи - попадёшь в палачи"

Марк Эпельзафт

Если Вы думаете, что сможете спокойно, припеваючи жить и дальше так, как Вы живете, - Вы глубоко ошибаетесь. Ваше государство совершает военные преступления. Агрессию против несчастных людей Украины. Матери получают гробы. Тысячи гробов. А Вы - над схваткой. Это Ваша позиция.  Вы ханжески называете беззаконие и зло политикой. Это удобная формула. Вы предпочитаете не замечать подонства вашего государства. Молчать о нём стыдливо.

Вы рассказываете читателям сказки о том, что в России никого не интересует Сталин, и не происходит ре-сталинизация. Что оппозиция в России живёт припеваючи. Потому что умеете устраиваться и выживать. Всё это намного больший грех, чем то, что делают черносотенцы и рупоры фашистского кремлёвского режима - Киселевы. Соловьевы и прочие ничтожества аля Юлиус Штрайхер. Штрайхер был повешен в Нюрнберге..

Я не знаю, произойдёт ли новый Нюрбергский процесс: над вашим государством, над его преступлениями, тянущимися уже 100 лет. Преступлениями против человечности и человечества. Наверняка, если он будет, Вы снова отсидитесь в стороне. Как всегда. Вы снова скажете, что ни при чём. И формально будете правы. Но Вы - при чём! Именно потому, что молчите и большинству других граждан вашей страны плевать на происходящее - совершаются преступления. Именно поэтому. Вы живете в фашистском государстве, и там всем на все плевать...

Молчание - тоже палачество. Ровно такое же, как убийство. "Промолчи - попадешь в палачи". А ведь отвечать за равнодушие и удобное молчание придется. Если не на земном суде, то на суде небесном. Сколько бы ни резать ветчину и сколько бы ни молчать в тряпочку...

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Валерий Шурик (США)   22.12.2016 15:29

Глухо. Как в танке. Всё погрязнет в лязганье гусениц.
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