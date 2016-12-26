Жар пылких эпельграмм

НИКИТЕ МИХАЛКОВУ

Звенят фанфары юбилея.

Синематограф был таков.

Толкает речи с мавзолея

Совейский барин Михалков.

Он говорит о русском сплине

И славит царственный лубок.

Он в сладкой жизни не Феллини -

Простой усатый полубог.

Плутая в кадровых вопросах,

Поводыря сжимая посох,

Втирает мелкий бес-огон

Про государство и закон.

И люд внимает. Зритель замер

Пред плодовитым, всеблагим ...

В стране пустых небес и камер

Всё льётся, льётся папин гимн...

В очах березки и ракиты,

Богоявление Никиты,

Плюс дядя Стёпа - старый мент...

Плюс исторический момент...

Он много создал. Жил неслабо.

Про это снял "МефИсто" Сабо...

Он херит Запад кока-кол...

А дом ограблен, пуст и гол.

Всё - пустота... Провал и пропасть...

Талант зарыт... Воспето зло...

Так планер падает на плоскость

И тёмный ангел на крыло.

Расклад ли? Время ли? Судьба ли?

На механическом рояле

Уже озвучен сей распад...

Родня - ушла... Двенадцать - спят.

ВЛАДИМИРУ ЖИРИНОВСКОМУ



Ветеран Госдумы Владимир Жириновский предложил россиянам как можно меньше заниматься любовью. Такое заявление он сделал в прямом эфире одного из телеканалов Российской Федерации. Жириновский призвал россиян не отставать от мира и уменьшить "близость" до ЧЕТЫРЁХ раз в год.

Почти юрист, почти из Польши,

Напел почти из "Ямщика":

"Четыре раза - и не больше!

Любить нам некуда пока".

Зато мы делаем ракеты -

За актом акт, за пультом пульт.

Прошла зима. Настало лето.

Плюс минаретный прежний культ.

На все четыре ты поставлен,

Но ясно видишь цели, б**дь.

Заприте дверь. Закройте ставни.

Даёшь россейский целебат!

Партейный выполнить изволь клич,

По-русски любят вас иметь

Вован-царевич, серый Вольфыч,

Медовый сотовый Медведь.

Они матёрые аскеты,

Герои спорта и труда.

Ушла зима. Уходит лето.

А паразиты - никогда.

Проходит общество проверку

Передовую, видит Бог.

Вас каждый день имеют сверху,

А также слева, справа, вбок

Пребудьте стойки, как Чайковский,

Атлантам бабы нахрена?

Ни-ни, ни с кем, ни по-каковски

В любые года времена.

Чурайтесь актов, россияне !

Я чую, солнцем осиян:

Настанет день. И рай настанет

Для всех безгрешных россиян.



ДМИТРИЮ КИСЕЛЁВУ (РТР)

Дмитрий Киселёв заявил в "Вестях Недели" на госканале ТВ РТР:

"Война окончательно рассос алась…" и "Нравится это или нет, Пятая Колонна отныне легализована в нашем политическом лексиконе… Ничего плохого в этом не вижу..."

С экрана брошенная шалость...

Клюют неплохо. Классный клёв...

Война, увы, не рассосалась,

Но рассосался Киселёв.

Сосёт бездарно и нелепо.

Через плечо, с плеча рубя

И у Кремля, и у Гос.Депа...

Ах, не пора ли у себя?

При смене курса или галса

Промывка надобна умам.

Жлоб на экране рассосался

И разошёлся... По домам.

Вплывает в форме изысканья

Певец кисельных берегов,

Канал для мочеиспусканья,

Канал для поиска врагов.

Всё это, братцы, чрезвычайно.

Ах, господа, кричите "SOS",

Когда включаете случайно

ТВ-конвейерный отсо



ВЛАДИСЛАВУ СУРКОВУ

"...Советник президента РФ Владислав Сурков от санкций США преисполнился гордостью и заявил, что они для него как "политический "Оскар", - передаёт "Интерфакс". "Я считаю, что это очень комфорт ные санкции, и никаких проблем по этому поводу я не испытываю. Это меня не беспокоит, наоборот, я этим горжусь, я считаю, что это своего рода политический "Оскар" от Америки в номинации "лучшая мужская роль второго плана", - заявил политик..."

( Из информационной ленты)

В Голливуд стремятся даже мыши.

Там полно колбасок и сырков.

Люди мира: на минуту тише! -

Преисполнен гордости Сурков.

Господа, откуда ветер дует?

Почему вот так встает вопрос:

На вторые роли претендует

Первый после ПУ великоросс !?

Где же гордость? - спросим мы сурово,

Где же честь России, вашу мать?

Как теперь поверить нам в Суркова?

Как умом Суркова понимать?

Что поделать - полюбил комфорт man -

Голливуд, Лас-Вегас, Белый Дом.

"Призраки Суркова". Милош Форман.

Как всегда. В пролёте. Над гнездом

ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

Достали проклятые янки,

Неметчины лай али брёх:

Любитель лубка и Лубянки

Отходит средь русских матрёх.

Он куколок красит любовно,

Простой умиляя народ:

"Уймитесь, масонские говны -

России душа не умрёт!

Пускай либералы б убрались,

Чтоб воздух почистить в Москве..."

Россия давно - uber alles!

И вождь, как всегда, во главе.

Бессмертны как Ленин чекисты,

К чему восклицанья и брань-то:

Портреты В.Путина кисти

Ван Эйка, Ван Гога , Рембрандта -

В Европе, в Америке даже...

(А кто не рисует - тот левый),

Но, видимо, скоро размажет

Вождя по квадрату Малевич.



ПУТИН - ХАЗАНОВУ: КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Взгляните на сына-то сукина:

Придворный еврей-лицедей...

Дожди над деревней Гадюкино,

Устала она от вождей...

Виват комиссарам и Берии!

И слава Аллаху в веках!

Корона российской империи

Отныне в надежных руках...

Построить империю заново?

Катить на слонах по Тверской?

Корона от Гены Хазанова -

Колпак палача шутовской.



ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ, КРЕЙСЕР "АВРОРА"

Владимир Путин - на крейсере "Аврора" в Питере. Данная контрреволюционнной песня грядущему 100 летнему юбилею Октябрьского переворота 1917 года посвещается.

Снова на стреме северный город.

Все на подъеме - встали с колен,

Чмо тебе снится, крейсер " Аврора",

Прям на тебя поднимавшийся член

Партии новой, партии сильной,

Гумманитарный груз и конвой.

Видишь - стадами прут по России

Волки ночные с тамбовской братвой.

Парни крутые. Горы златые.

Доля большая - виолончель.

Все подставные, все нанятые.

В Сколково катят, и в Куршавель.

Может быть, Вова с тучей магнатов

Быстро нам скажет здесь и сейчас,

Кто засылает чёрных бурятов

Жёвто-блокитных мочить на Донбасс.

Что тебе снится, крейсер "Аврора":

Степь Украины или "нашКрым"?

Видишь - как прежде, марш мародеров,

Грозный шагает, и Сталин за ним...

Что тебе снится? Может быть, Прага?

Может - иные части Земли?

Слышишь, как прежде, в дебрях ГУЛАГа

Топают громко твои патрули.

Топот смолкает. Песня стихает.

Поздно ложатся спать топтуны.

В час, когда утро, прут вертухаи

По площадям и дорогам страны.

Катит столетье тьмы и позора,

Батюшки крестят мрак чумовой...

Что тебе снится, крейсер "Аврора",

В час, когда утро встаёт над Невой?