|ИРОНИЗМЫ
Жар пылких эпельграмм
Эпиграммы-экспромты
НИКИТЕ МИХАЛКОВУ
Звенят фанфары юбилея.
Синематограф был таков.
Толкает речи с мавзолея
Совейский барин Михалков.
Он говорит о русском сплине
И славит царственный лубок.
Он в сладкой жизни не Феллини -
Простой усатый полубог.
Плутая в кадровых вопросах,
Поводыря сжимая посох,
Втирает мелкий бес-огон
Про государство и закон.
И люд внимает. Зритель замер
Пред плодовитым, всеблагим ...
В стране пустых небес и камер
Всё льётся, льётся папин гимн...
В очах березки и ракиты,
Богоявление Никиты,
Плюс дядя Стёпа - старый мент...
Плюс исторический момент...
Он много создал. Жил неслабо.
Про это снял "МефИсто" Сабо...
Он херит Запад кока-кол...
А дом ограблен, пуст и гол.
Всё - пустота... Провал и пропасть...
Талант зарыт... Воспето зло...
Так планер падает на плоскость
И тёмный ангел на крыло.
Расклад ли? Время ли? Судьба ли?
На механическом рояле
Уже озвучен сей распад...
Родня - ушла... Двенадцать - спят.
ВЛАДИМИРУ ЖИРИНОВСКОМУ
Ветеран Госдумы Владимир Жириновский предложил россиянам как можно меньше заниматься любовью. Такое заявление он сделал в прямом эфире одного из телеканалов Российской Федерации. Жириновский призвал россиян не отставать от мира и уменьшить "близость" до ЧЕТЫРЁХ раз в год.
Почти юрист, почти из Польши,
Напел почти из "Ямщика":
"Четыре раза - и не больше!
Любить нам некуда пока".
Зато мы делаем ракеты -
За актом акт, за пультом пульт.
Прошла зима. Настало лето.
Плюс минаретный прежний культ.
На все четыре ты поставлен,
Но ясно видишь цели, б**дь.
Заприте дверь. Закройте ставни.
Даёшь россейский целебат!
Партейный выполнить изволь клич,
По-русски любят вас иметь
Вован-царевич, серый Вольфыч,
Медовый сотовый Медведь.
Они матёрые аскеты,
Герои спорта и труда.
Ушла зима. Уходит лето.
А паразиты - никогда.
Проходит общество проверку
Передовую, видит Бог.
Вас каждый день имеют сверху,
А также слева, справа, вбок
Пребудьте стойки, как Чайковский,
Атлантам бабы нахрена?
Ни-ни, ни с кем, ни по-каковски
В любые года времена.
Чурайтесь актов, россияне !
Я чую, солнцем осиян:
Настанет день. И рай настанет
Для всех безгрешных россиян.
ДМИТРИЮ КИСЕЛЁВУ (РТР)
Дмитрий Киселёв заявил в "Вестях Недели" на госканале ТВ РТР:
"Война окончательно рассос алась…" и "Нравится это или нет, Пятая Колонна отныне легализована в нашем политическом лексиконе… Ничего плохого в этом не вижу..."
С экрана брошенная шалость...
Клюют неплохо. Классный клёв...
Война, увы, не рассосалась,
Но рассосался Киселёв.
Сосёт бездарно и нелепо.
Через плечо, с плеча рубя
И у Кремля, и у Гос.Депа...
Ах, не пора ли у себя?
При смене курса или галса
Промывка надобна умам.
Жлоб на экране рассосался
И разошёлся... По домам.
Вплывает в форме изысканья
Певец кисельных берегов,
Канал для мочеиспусканья,
Канал для поиска врагов.
Всё это, братцы, чрезвычайно.
Ах, господа, кричите "SOS",
Когда включаете случайно
ТВ-конвейерный отсо
ВЛАДИСЛАВУ СУРКОВУ
"...Советник президента РФ Владислав Сурков от санкций США преисполнился гордостью и заявил, что они для него как "политический "Оскар", - передаёт "Интерфакс". "Я считаю, что это очень комфорт ные санкции, и никаких проблем по этому поводу я не испытываю. Это меня не беспокоит, наоборот, я этим горжусь, я считаю, что это своего рода политический "Оскар" от Америки в номинации "лучшая мужская роль второго плана", - заявил политик..."
( Из информационной ленты)
В Голливуд стремятся даже мыши.
Там полно колбасок и сырков.
Люди мира: на минуту тише! -
Преисполнен гордости Сурков.
Господа, откуда ветер дует?
Почему вот так встает вопрос:
На вторые роли претендует
Первый после ПУ великоросс !?
Где же гордость? - спросим мы сурово,
Где же честь России, вашу мать?
Как теперь поверить нам в Суркова?
Как умом Суркова понимать?
Что поделать - полюбил комфорт man -
Голливуд, Лас-Вегас, Белый Дом.
"Призраки Суркова". Милош Форман.
Как всегда. В пролёте. Над гнездом
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ
Достали проклятые янки,
Неметчины лай али брёх:
Любитель лубка и Лубянки
Отходит средь русских матрёх.
Он куколок красит любовно,
Простой умиляя народ:
"Уймитесь, масонские говны -
России душа не умрёт!
Пускай либералы б убрались,
Чтоб воздух почистить в Москве..."
Россия давно - uber alles!
И вождь, как всегда, во главе.
Бессмертны как Ленин чекисты,
К чему восклицанья и брань-то:
Портреты В.Путина кисти
Ван Эйка, Ван Гога , Рембрандта -
В Европе, в Америке даже...
(А кто не рисует - тот левый),
Но, видимо, скоро размажет
Вождя по квадрату Малевич.
ПУТИН - ХАЗАНОВУ: КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Взгляните на сына-то сукина:
Придворный еврей-лицедей...
Дожди над деревней Гадюкино,
Устала она от вождей...
Виват комиссарам и Берии!
И слава Аллаху в веках!
Корона российской империи
Отныне в надежных руках...
Построить империю заново?
Катить на слонах по Тверской?
Корона от Гены Хазанова -
Колпак палача шутовской.
ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ, КРЕЙСЕР "АВРОРА"
Владимир Путин - на крейсере "Аврора" в Питере. Данная контрреволюционнной песня грядущему 100 летнему юбилею Октябрьского переворота 1917 года посвещается.
Снова на стреме северный город.
Все на подъеме - встали с колен,
Чмо тебе снится, крейсер " Аврора",
Прям на тебя поднимавшийся член
Партии новой, партии сильной,
Гумманитарный груз и конвой.
Видишь - стадами прут по России
Волки ночные с тамбовской братвой.
Парни крутые. Горы златые.
Доля большая - виолончель.
Все подставные, все нанятые.
В Сколково катят, и в Куршавель.
Может быть, Вова с тучей магнатов
Быстро нам скажет здесь и сейчас,
Кто засылает чёрных бурятов
Жёвто-блокитных мочить на Донбасс.
Что тебе снится, крейсер "Аврора":
Степь Украины или "нашКрым"?
Видишь - как прежде, марш мародеров,
Грозный шагает, и Сталин за ним...
Что тебе снится? Может быть, Прага?
Может - иные части Земли?
Слышишь, как прежде, в дебрях ГУЛАГа
Топают громко твои патрули.
Топот смолкает. Песня стихает.
Поздно ложатся спать топтуны.
В час, когда утро, прут вертухаи
По площадям и дорогам страны.
Катит столетье тьмы и позора,
Батюшки крестят мрак чумовой...
Что тебе снится, крейсер "Аврора",
В час, когда утро встаёт над Невой?