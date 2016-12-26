В дебрях рифмы

В пространстве Гейне и Онегина,

укрытом Дантовым плащом,

ютится странная энергия,

не воплощённая ещё.

Ни - угловатости, ни - грации,

не - джентельмен и не - мадам,

и протекает между пальцами,

поскольку - не по проводам.

Флюидов - видимо-невидимо,

не помещённых в "Ундервуд",

уж такова судьба флюидина,

витать - пока не призовут.

Всё остальное лишь коллизия,

где проступает алфавит.

Стихописанье - метафизика,

легализация флюид.

***

Раз я на ямбе настоён,

ни за зарплату, ни за нимбы,

я не люблю плодить верлибры,

в них поиска недостаёт.

Пегас, подставивший плечо,

со мной не очень дружен, ибо

я - не заточен для верлибра,

я в дебри рифмы заточён,

как в чрево у ковчега Ной.

Ревнитель верности Иова

ищу трепещущее слово,

ещё не найденное мной.

***

Пусть спутаются устье и исток,

пусть рыцарь перед дамой - на колени,

а ты представь себе, что одинок,

и наслаждайся этим представленьем.

Пусть нотами твоя бунтует плоть,

но "Травиату" пусть напишет Верди,

а ты представь себе, что ты - Господь,

сиречь Создатель Неба, Света, Тверди.

Пусть плавен в реверансах менуэт -

ретроспектива музы Терпсихоры,

а ты представь себе, что ты - Поэт,

поскольку вплавь пересекаешь горы.



ВИЛЛАНЕЛЛА* - ТРИПТИХ.

Российская вилланелла.

Зародыш в бездне скорлупы,

казалось, свят и непорочен,

как шестикрылый Серафим.

Особый Дух, особый Нимб,

особый облик многоточий -

в пределах той же скорлупы.

Идёт-грядёт Четвёртый Рим,

очередной Особый Кормчий

уже наносит этот грим.

"Особость"не поймут Умы,

поскольку это всё равно, что

разгадывать, вдыхая дым,

кроссворд, составленный слепым.



Американская вилланелла.

Он, раскалённый добела,

пылал, сплавляя "волапюки"

под сенью Гордого Орла.

Несть переплавленным числа,

но Мир - иной, иные звуки

и уровень иной тепла.

Кромсает целое пила,

и, квотами заполнив люки,

закусывают удила

потомки Гордого Орла,

всё - раки, лебеди да щуки.

И нет огня, одна зола

на дне плавильного котла.



Израильская вилланелла.

Извечной ненависти штамп -

пестрят "пейсатые" мишени.

То -инквизитор, то - имам,

намедни - газ, теперь - "касам,"

от "окончательных решений"

рубцуется за шрамом шрам.

Не уменьшаясь ни на гран,

застыла память в ЯД-ВАШЕМе,

и не проходит боль от ран

в том месте, где когда - то Храм…

_________________________

*Вилланелла -особая стихотворная форма терцины.

ФЛАНДРИЙСКИЕ СТАНСЫ.

Памяти С.И.

I

С.И., сражённый наповал

на мельнице, поцеловал

неосязаемо галантно,

как совершенное клише

с холста от Рембрандта сошед,

прекраснощёкую голландку.

II

Так торжествует естество

довлеющего Н 2 О,

простой водой канал обласкан,

которой - ничего опричь,

как украшением - кирпич,

и только, в Храме Протестантском.

III

Что Дельфт вам? Прошлого кивок?

Тем, что Вермеер, де Хоох?

Тем, что к кирпичику - кирпичик?

Тем что, как двери сняв с петель,

обезВермеерили Дельфт,

его тем самым возвеличив?

IV

Брюссель свободою пропах,

аэропорты - нараспах,

" Добро пожаловать "- их врат створ,

запрудил Роттердам и Гент

инакогенный контингент,

обминаретивший пространство.

V

Брюссельский истинный солист -

неиссякаем. Мальчик - пис,

струящийся истоком статуй,

всего-то лишь туристский сюр,

но счастлив маленький писюн,

не обречённый на простату.

VI

К эпохе Мемлинга уже

Евангелический сюжет

наезжанной казался трассой.

Вас не волнуют, господа,

персоны "Страшного Суда",

нам адрессованные Хансом ?



VII

Там, где кабинок красных сеть,

народ толпится. Поглазеть !

Зрачки, подобно стеклорезам,

вскрывают куртуазность грёз.

Не то, что бы - огромен спрос...

но феминизму - антитеза.



VIII

На снимке, словно наяву,

каналы лакомо плывут.

Поскольку ныне Дон-Кихотов

уже не видно, горизонт

заполнен мельницами, от

которых оживает фото.

IX

На Амстердамовом лице -

вязь визуальных мизансцен,

что при каналах - сплошь и рядом,

достоин фото и пера -

приют велосипедных рам,

навек прикованных к оградам.

X

Опять С.И. ! Как старожил,

по Брюгге с Брейгелем бродил,

обоймой лиц в одном каркасе.

От жизни ныне - отрешён,

не то, что б навсегда ушёл,

а славной Фландрией остался.