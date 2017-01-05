Художественный фильм "Цена жизни"

Илья Шагин по первому образованию - врач, преподававший патологическую физиологию будущим медикам. Похоронив жену, которую не удалось спасти во время родов, Ш агин решает установить причину трагедии. Однако справедливости не добивается. Напротив, он теряет работу и попадает в тюрьму по сфабрикованному обвинению. В тюрьме Шагин получает второе, юридическое образование. Освободившись досрочно, он решает сменить сферу деятельности и начинает защищать права тех, кто пострадал от халатности, получил трудовые увечья или некачествен ную помощь.