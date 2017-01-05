обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал 		  Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
Главная страница →
январь '17
КИНОЗАЛ

Художественный фильм "Цена жизни"

Мелодрама, детектив, острый сюжет

Илья Шагин по первому образованию - врач, преподававший патологическую физиологию будущим медикам. Похоронив жену, которую не удалось спасти во время родов, Ш агин решает установить причину трагедии. Однако справедливости не добивается. Напротив, он теряет работу и попадает в тюрьму по сфабрикованному обвинению. В тюрьме Шагин получает второе, юридическое образование. Освободившись досрочно, он решает сменить сферу деятельности и начинает защищать права тех, кто пострадал от халатности, получил трудовые увечья или некачествен ную помощь.

Читайте также

Художественный фильм "Отрыв"

Художественный фильм "Жизненный поворот"

Три минуты прошлого

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7 реклама #8

Реклама в «Кругозоре»: +1 (617) 264-04-51

Опрос месяца КАКИМ ДЛЯ ВАС БУДЕТ 2017 ГОД ПО СРАВНЕНИЮ С МИНУВШИМ?
Очень надеюсь, что будет лучше
Боюсь, что окажется хуже
Затруднились ответить
Самые обсуждаемые публикации
в последнее время
31
Дональд Трамп, "странный аттрактор"
14
По паспорту, но не по роже
6
Владимир Высоцкий. Правда о смерти
3
Нет, это не гестапо...
2
Лицо периода дожития
 
События в мире
 
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA
Интересное в мире
 
Строительство домов

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.