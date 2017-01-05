Удар в спину

Забивали в стену клин…

Треснула стена и вдруг

Заявила: "В том один -

Клин виновен... подлый друг!"



"Не хочу я быть один

Со стеной в накладе!

А вина, что я -- лишь клин,

Бьют-то меня - сзади!"

/ Татьяна С. /



АХ, ЭТИ НОЖКИ



- Я прибыла для проверки условий быта,- представилась со вкусом одетая дамочка, - и добавила:

- Меня зовут Натали.



От этого страстного взгляда красивой молодой женщины ни один мужчина не смог бы остаться верным своей жене. Это простая истина. Так и случилось с начальником данного секретного объекта. Он был одним из мужчин-бабников, романтиков по натуре, которые - как настоящие охотники. Им интересно добиваться женщин, их распалять, когда они недоступны.



- Полковник Константинов, - представился офицер. - Это очень важный вопрос. Я вам подсоблю. Где вы остановились?



- Пока нигде,- ответила она и смущенно опустила свои красивые глаза.- Надеюсь, что на улице не останусь.

- Так что же мы стоим? Идемте в гостиницу... Тут только одна. Удобный номер, считайте, у вас есть, - и старший офицер галантным жестом руки пригласил ее пройти вперед.



Ах, какая фигура! Обратил он внимание и на это... Да, и ножки прямо вылитые!



Ах, эти ножки, ножки, ножки,

Как вам не стыдно возбуждать!?.

Ещё повыше чуть, немножко,

И я готов вам всё отдать.

Tomiks



- Ваши документы ? Кто послал? - эти вопросы тут же улетели с сильным ветром, который начался минут десять назад, с того момента, как завязался роман.



Это была прямо настоящая медовая или, как ее еще можно назвать, неделька. Все было чудесно. Даже близко не сравнить с пожилой супругой. Все было сказочно.

Из женщин собираешь ты коллекцию,

Блондинка иль брюнетка - всё равно,

К чему тут слушать о морали лекцию,

Ведь нужно от подруг тебе одно.

Tomiks

Известная аксиома гласит, что у всего есть начало и у всего есть конец. Буквально через семь дней к любителю женских ножек подошел офицер, который работал на соседнем объекте, и невзначай разбил ему весь так удачно начавшийся роман:



- Я знаком с личным делом этой гражданки. Она дважды была судима за мошенничество. Это настоящая аферистка.



КАНДИДАТЫ ДЛЯ ПОДСТАВЫ

Дело происходило, если можно так сказать, на краю земли. На мысе Тахиаташ, что на Амударье, одной из самых бурных рек Узбекистана. Здесь началась Сталинская стройка века - Главный Туркменский канал. В связи с этим создавали секретные объекты. Полковник и возглавил один из них. Он считал, что здесь, вдали от всех, за ним нет контроля. Хозяин -барин. Что хочу-то и творю. Но офицер с соседнего объекта своей информацией словно окатил его ушатом холодной воды. Он стал понимать, что страстные ночи,красивая фигурка и точенные ножки могут его погубить и положить конец его военной карьере, а кто знает- может быть и семейной жизни.

Одной из характерных черт того времени была тотальная и где-то даже истеричная шпиономания. Огромное количество иностранцев тайком проникали через границу с единственной целью - подсыпать яду в колодец, поджечь детский сад, сфотографировать завод детских игрушек.. У всех на устах - шпионы. Везде враждебные элементы, готовые Родину продать. И Константинов был пропитан этим же чувством. На минуточку он подумал: а кто знает, вдруг под личиной аферистки скрывается американская шпионка? Да, на нашем объекте -это уже смертельно.



Надо было хорошенько продумать и начать срочно искать в этой истории крайнего, кого можно было бы подставить за себя .



Он стал перебирать фамилии офицеров. И вдруг полковника озарила идея остановиться на капитане Гольдине. Чем не отличный кандидат на эту подставу? На него возложена ответственность за безопасность объекта. Вот пусть и отвечает. Почему не проверил документы? Почему не поднял тревогу? Видел же на объекте постороннего человека. Хотя и со мной. Это не имеет никакого значения. Работать надо! Проявлять бдительность! Документы проверять.



Тут, правда, подумал он, есть одно "но". Вместе с с женой он часто приходил к капитану в гости и хорошо знал жизнь его семьи. Естественно, он не мог не видеть, что в семье ожидается прибавление.



"Но что делать? Своя рубашка ближе к телу. Тут выбирать не приходится.". - решил он.



Вскоре все, как кинофильме с шапкой "Подстава" , закрутилось, завертелось: подал рапорт, где четко расписал все свои грехи, извините ..." грехи" капитана Гольдина. У отца тут же отобрали табельное оружие, сняли погоны и быстренько, чтобы не сбежал, препроводили в следственный изолятор. Начались ежедневные допросы. Любительницу романов тоже задержали, и все подтвердилось: аферистка и мошенница. .Отбывала свой срок в колонии строгого режима. К счастью,что не была еще и иностранной шпионкой!



ВОЗМЕЗДИЕ ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ?

Время было для нашей семьи очень тяжелое. Одна за другой на нас сыпались какие-то неприятности. Незадолго до той истории чуть не случилась трагедия. С одной части города Тахиаташа на другую надо было переплавляться на пантонах. В зимний холодный вечер все старались попасть побыстрее домой, и поэтому на понтоне оказалось больше людей, чем положено. Там был и я с маленькой сестренкой Машенькой.



Понтон чуть отошел от берега и стал крениться на бок. Нас сбросило в ледяную воду. Я старался Машеньку выталкивать наверх. У меня это плохо получалось. Одной рукой надо было как-то держаться за пантон. На другом берегу в это время находился отец. Он все видел и,наверное, бросился бы в воду, но он, как и мы, не умел плавать. Тут чьи-то крепкие руки вытащили Машеньку и меня .



Говорят же:идет беда-открывай ворота, а тут мама должна была вот-вот рожать. Из-за сильных переживаний возникла угроза преждевременных родов, и ее срочно отвезли в больницу. В город Ходжейли. Это было далеко, более тридцати километров. Я с Машенькой остался дома. В школу на время перестал ходить.



Прошла неделя. Никакой связи с мамой не было. Вдруг нам сообщил, что у нас родилась сестренка. Отец из следственного изолятора написал маме теплое письмо и попросил назвать дочку в честь деда Герша - Галочкой. Я помню, что на огромном грузовом автомобиле американской марки "Студебекер", до кабины которого почти невозможно было добраться, поехал за мамой и за младшей сестричкой в родильный дом.

Кто-то из знакомых сказал нам, что было бы хорошо отнести в следственный изолятор матрац для папы. Там нет нормальных. Начальник изолятора- старший лейтенант Комаров жил рядом с нами. Он хорошо знал отца,и мы часто в нашем канале ловили с ним рыбу. Правда, это было одно название. Рыбешки были с ладошку. Когда я его спросил, можно ли отнести отцу матрац, то он стал очень важным и ответил, что нужно на это разрешение. Изолятор находился в 3 километрах от дома. Дорог не было, и машины туда не ходили. Но это надо было папе, и матрац для меня просто не имел веса. Да и с отцом была возможность увидеться. Правда, разрешили на короткое время. Но я был и этому рад.



Вскоре в срочном порядке состоялось закрытое партийное собрание. Все дружно, как один, проголосовали за исключение отца из членов КПСС. Сейчас я хорошо понимаю: кто в той ситуации мог проголосовать против этого предложения?. До сих пор не могу себе ответить на вопросы:

- Почему после партсобрания, когда ночью развозили военных по домам, в один прекрасный момент автобус перевернулся?

- Как так получилось,что многие офицеры- коммунисты, те, кто голосовали за исключение отца из партии, травмировали именно правую руку: у кого-то перелом лучевой кисти, у кого-то проблема с локтем?



Апелляцию о незаслуженном исключении из партии, направленную отцом в Партийную комиссию при ЦК КПСС, рассмотрели и прислали решение: восстановить в члены КПСС.

Военный трибунал заседал в школе, где я учился в седьмом классе. Занятия отменили, но все пришли. Как - никак было любопытно. Многие учителя меня спрашивали: это твой отец? К нашему счастью решение приняли быстро: гражданин Яков Григорьевич Гольдин невиновен. Отец в тот же день вернулся домой. Сколько было радости, когда впервые взял на руки малюсенькую Галочку и поцеловал маму.

Ждали решение командования. И оно скоро пришло : капитана Гольдина досрочно уволить.. Нашли причину: служебное несоответствие Напрочь забыли фронтовые заслуги и правительственные награды. . Вот так получилось,что полковник вдоволь накутился, а подчиненный офицера за это расплатился.

Вечная тема знакома - подстава,

Подстава-трагедия,сердца отрава!

Тем в душу плюет,за спиною хохочет!

А этим - удачу и славу пророчит.

Особенно горбит она от друзей.

Чем ближе друзья-от подставы больней!

В.Шабзухов



НОЛЬ БЕЗ ПАЛОЧКИ

Почему наша семья оказались на мысе Тахиаташ? Разве нам было плохо в столице Узбекистана?

Наш отец всегда был большим патриотом, очень идейным. Старался всегда быть впереди. После Победы над фашистской Германией его откомандировали в распоряжение Министерства МВД Узбекской ССР. В начале 50- х годов вдруг пригласили к министру Бабаджанову.



- Товарищ капитан, мы вас очень ценим и вашу кандидатуру рассматриваем в первую очередь. Мы склонны вас направить на один из объектов Сталинской стройки века -сооружение Главного Туркменского канала. Подумайте. Посоветуйтесь с семьей.



Дело было в том, что в начале 30-х годов прошлого столетия в СССР строились судоходные каналы. Первым был Беломорско-Балтийский, вторым - Волга-Москва, третьим - Волго-Донской канал. Все они возводились силами заключенных.В планах правительства был очередной четвертый канал-Главный Туркменский канал в Узбекистане.



- Три дня папа был сам не свой,- рассказывала мама.-Было,о чем подумать. Жили хорошо. Трехкомнатная квартира в центре Ташкента. У меня была отличная работа. А тут- все начинай сначала, да плюс-кочевой образ жизни по трассе строительства канала. Папа ответил,как положено в таком случае: есть.На свете еще не родился такой офицер, который мог бы ответить министру коротко:нет.



И мы стали "военными". За год сменили немало гарнизонов. Жили в узбекском городе Ургенче, в туркменском Чарджоу, в каракалпакской столице Нукусе, и остановились в молодом городе Тахиаташе, что у мыса Тахиаташ на Амударье,где уже началось строительство Главного Туркменского канала.



Отец - офицер, участник Великой Отечественной войны, кавалер многих правительственных наград, в армии был на высоте, на своем месте. Армия для него была всем. Теперь его волновал один вопрос: кем он будет на "гражданке"? И сам отвечал: ноль без палочки. Но это уже никого не интересовало.



Этот случай изменил папину и, естественно, нашу жизнь. С молодым городом нам пришлось попрощаться. Вскоре с ним попрощалось и Управление строительства Главного Туркменского канала. Тут умер Сталин и тут же похоронили его детище. Как потом оказалось, никому оно было и не нужно.



Я так и не знаю, куда канул этот подлый Константинов, который так и остался безнаказанным, и с легкой руки которого отца уволили из армии, сломали жизнь целой семьи.