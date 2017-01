Главная страница → январь '17 ЭКСПЕРТ Дональд Трамп: три составляющие его победы Алексей Наксен 7 декабря журнал Time назвал Дональда Трампа "человеком 2016 года". Вполне справедливо. В отличие от прошлых лет, реальной альтернативы победителю американских президентских выборов не было. Причем, не просто победителю, а политику, изменившему очень многое в американской политической традиции. Главный редактор Time Нэнси Гиббс даже назвала Трампа "творцом политической революции". "На памяти живущих поколений, - по словам Гиббс, - нет человека, который бы единолично опроверг все прогнозы экспертов и победил, нарушив, казалось бы, незыблемые правила ведения избирательной кампании и просто элементарные нормы приличия". Кто противостоял Дональду Трампу? Основатель Facebook Марк Закерберг; певица Бейонсе; российский президент Владимир Путин; группа активистов в городе Флинт, штат Мичиган, разоблачившая преступную халатность властей, закрывавших глаза на опасное загрязнение системы водоснабжения; лидер британских националистов Найджел Фарадж; индийский премьер Нарендра Моди; ученые, работающие над лечением наследственных заболеваний с помощью системы CRISPR, направленного редактирования генома. Каждый из этих кандидатов внес свой весомый вклад в события уходящего 2016 года. Но... все они в анкете читателей Time набрали не более одного процента голосов. Трамп затмил всех. Почему? Да потому, что именно он сумел почувствовать и наиболее полно выразить те чувства и мысли американского народа, которые наша элита старалась не замечать. Причем, уже долгое время, не менее двадцати пяти - тридцати лет. Что же это за время такое особенное? Ответ лежит на поверхности - это время глобализации. Назвать точно день и час начала этого процесса не возьмется никто. А вот с этим термином все обстоит проще. Впервые слово "глобализация" употребил один бородатый экономист по имени Карл Маркс. В конце 1850-х гг. он писал Энгельсу: "Теперь мировой рынок существует на самом деле. С выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок глобализация свершилась". Или, с учетом нынешних тенденций, первый этап глобализации. Этот первый этап (в форме интенсивной международной торговли) завершился в самом начале 1930-х годов, когда в результате Великой Депрессии все развитые страны перешли к политике жёсткого протекционизма, что вызвало резкое свёртывание международной торговли. Взгляды на истоки следующего этапа глобализации, наступившего после завершения Второй мировой войны, являются до сих пор дискуссионным. Историки рассматривают этот процесс как один из этапов развития капитализма. Экономисты ведут отсчёт от транснационализации финансовых рынков. Политологи делают упор на распространение демократических организаций. Культурологи связывают проявление глобализации с вестернизацией мировой культуры. Наряду с этим, имеются информационно-технологические подходы к объяснению процессов глобализации. Но все сходятся в том, что глобализация в ее нынешнем виде, - это процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. Среди них наиболее важны политическая и экономическая глобализация. В политике глобализация заключается в ослаблении национальных государств и способствует изменению и сокращению их суверинитета. Наблюдается процесс трансформации национальных государств, сложившихся в ХIX - XX веках, в так называемые постмодернистские. С одной стороны, это происходит из-за того, что современные государства делегируют всё больше полномочий влиятельным международным организациям, таким как Организация Объединённых Наций, Всемирная торговая организация, Европейский союз, НАТО, МВФ и Мировой Банк. С другой стороны, за счёт сокращения государственного вмешательства в экономику и снижения налогов увеличивается политическое влияние бизнеса в целом, и ведущих транснациональных корпораций, в частности. Из-за более лёгкой миграции людей и свободного перемещения капиталов за границу также уменьшается власть государств по отношению к своим гражданам. В экономике глобализация это процесс формирования единого всемирного экономического пространства, где отраслевые структуры, обмен информацией и технологиями, география размещения производительных сил определяются мировой конъюнктурой, а не национальными интересами тех или иных стран. В эпоху глобализации экономические подъёмы и спады приобретают планетарные масштабы - как мы это увидели, а точнее, пережили во время Великой Рецессии 2008 - 2009 гг. Растущая глобализация экономики выражается в резком увеличении масштабов и темпов перемещения капиталов, опережающем росте международной торговли по сравнению с ростом ВВП, возникновением круглосуточно работающих в реальном масштабе времени мировых финансовых рынков. Созданные за последние десятилетия информационные системы неизмеримо усилили способность финансового капитала к быстрому перемещению, что содержит в себе способность к разрушению устойчивых экономических систем. ВТО констатирует, что последние десятилетия объём мировой торговли растёт значительно быстрее, чем всё мировое производство. Так, за 1950-2000 гг. мировая торговля выросла в 20 раз, а производство - в 6 раз. В 1999 г. общий объём экспорта составил 26,4 % от мирового производства по сравнению с 8 % в 1950 г. Глобализация для Соединенных Штатов выразилась, во многом, в так называемом аутсорсинге, т.е. переводе промышленного производства за пределы нашей страны. Вначале переносилось наиболее экологически "грязное" производство, например, химзаводы. Этот процесс стартовал в 1970-е годы в связи с введением в нашей стране новых требований к чистоте воды и воздуха. А в конце 1980-х очередь дошла и до самых разнообразных предприятий с высокой долей живого труда в добавочной стоимости. К настоящему времени нашу страну покинуло, как утверждает Дональд Трамп, порядка 70 тыс. заводов и фабрик. Только с начала 2000-х годов мы потеряли 5 миллионов рабочих мест в промышленности. В результате этих процессов доходы корпораций многократно выросли, а миллионы американцев лишились хорошо оплачиваемой работы, медицинских страховок и других бенефитов. Статистически, в настоящее время у нас очень небольшая безработица: 4,6%. Практически, это должно означать, что каждый, кто ищет работу, в итоге ее находит. Но работа работе рознь. Представим себе, американца средних лет, однажды уволенного с промышленного предприятия и нашедшего новую работу в сети магазинов Walmart. На заводе он зарабатывал 35 долларов в час, имел медицинскую страховку для семьи, оплачиваемый отпуск, больничные дни и т.п. В магазине он получает $7.25 в час и никаких бенефитов. Голые $7.25... А у него семья, дом за который надо еще платить и платить, новая машина. Дети скоро заканчивают школу и собираются в колледж. Еще совсем недавно он все это мог себе позволить... А теперь - нет. Что чувствует этот человек, о чем он размышляет, что он говорит своим родным и близким, когда они собираются за обеденным столом? Вот именно к этим людям и обратился Дональд Трамп. Впервые за многие годы американский рабочий класс увидел политика, разделяющего их мысли чувства. Этих людей не замечала наша политическая элита, о них не писали газеты и журналы, их не было на телеэкранах. Они были... но вроде бы, их и не было. Столь густа была информационная тень, в которой их находились... А Трамп пообещал им вернуть утраченные рабочие места, а с ними - и нормальную жизнь. И белый рабочий класс ему поверил. А это дорогого стоит... Но это не все. Далеко не все. При внимательном рассмотрении можно увидеть три основных составляющих успеха Трампа. 1.Трамп как антиглобалист Как показал опыт уходящего года, естественной альтернативой глобализму оказался... национализм. Да, старый, хорошо забытый национализм. Летом победил британский национализм, когда англичане, вопреки всем прогнозам, проголосовали за выход из Европейского Содружества. Осенью - наш, домашнего разлива. Дональд Трамп изначально позиционировал себя как националист: "Америка превышего всего". Неважно, что он вытащил из сундука истории этот пронафталининый лозунг. Важно, что он пришелся как нельзя кстати именно сейчас, когда антиглобалистские настроения в рабочей среде достигли точки кипения. Судя по всему, история, даже своя американская, не была любимым школьным предметом многих "синих воротничков". В противном случае, они могли бы вспомнить, что политическое движение America First Committee или "Америка прежде всего" возникло в 1940-м году и было направлено против американского участия в уже начавшейся Второй мировой войне. "Америка прежде всего" сплотила националистов, изоляционистов, пацифистов, социалистов и... откровенно пронацистские группы, такие как Американо-германский бунд или Христианский фронт отца Каглина. Чтобы понять суть деятельности этих изоляционистов, их идеологию, достаточно, по-моему, всего одной цитаты из выступления знаменитого летчика Чарльза Линдберга, наиболее яркой и заметной фигуры в этом движении. На ралли в городе Де-Мойн 11 сентября 1941 года он заявил: "Тремя основными силами, толкающими нашу страну к войне, являются англичане, евреи и правительство Рузвельта". Но затем пришло 7 декабря 1941 года. В этот воскресный день, точнее, утро, японцы атаковали Пёрл Харбор. На следующий день Соединенные Штаты объвили войну императорской Японии. Еще через три дня, 11 декабря, Гитлер, выступая в Рейхстаге, объявил войну нашей стране... За эти судьбоносные четыре дня произошло резкое изменение настроений в американском обществе. Еще совсем недавно столь популярный изоляционизм стал выглядеть в глазах простого американца предательством - и ничем иначе. В условиях бурного роста патриотических настроений комитет "Америка прежде всего" самораспустился.. С каждым днем сражений на море и на суше Америка ощущала все более свою растущую ответственность за судьбы мира... Трудно представить этот мир, если бы Соединенные Штаты самоустранились после Второй мировой войны, как это произошло четвертью века ранее. К счастью, произошло то, что произошло. Национализм, еще недавно столь популярный, ушел куда-то на политические задворки. Наша страна, понимаю свою уникальную роль в мире, смогла успешно противостоять натиску Советского Союза и, в итоге, победить в Холодной войне. Но затем времена изменились... В то время как США и мир становились все более и более экономически интегрированными, доходы американских домохозяйств не росли, к тому же резко увеличилось экономическое неравенство. Самую высокую плату за глобализацию и свободную торговлю заплатили промышленные центры Среднего Запада страны, так как не смогли конкурировать с дешевым китайским импортом. Серия последних исследований показывает, что наиболее пострадавшие рынки труда пережили длительные периоды нулевых темпов роста зарплаты, низкой доли рабочей силы в общей численности взрослого населения и высокой безработицы. Эти тренды и создали благоприятную почву для появления таких политиков, как Трамп. Как подметил старший советник президента-электа Стив Бэннон: "Глобалисты распотрошили американский рабочий класс и создали средний класс в Азии. Теперь задача для американцев - не попасть впросак, чтобы ими не воспользовались". Кстати, отвечая на упреки в том, что он белый националист, Бэннон сказал: "Я не белый националист, я националист, я экономический националист". Очень точное определение. Если мы говорим об экономической составляющей глобализма, то его антитезой является именно экономический национализм. Экономический национализм - термин, используемый для описания государственной политики, подчёркивающей внутренний контроль над формированием экономики, даже если это требует введения таможенных пошлин и других ограничений на передвижение рабочей силы, товаров и капитала. Экономический национализм ставит под вопрос достоинства свободной торговли и самым естественным образом включает в себя такие доктрины как протекционизм, импортозамещение и тому подобные. Идеи Трампа о пересмотре договора НАФТА, отказе от Тихоокеанского партнерства, введении 35%-ной пошлины на продукцию американских компаний, произведенную за рубежом, проистекают как раз из концепции экономического национализма. Насколько это все сможет помочь американскому среднему классу, сейчас сказать сложно. Но то, что в случае осуществления, это изменит сложившийся порядок вещей, несомненно. 2.Трамп как "Великая белая надежда" В 1980-м году, когда Америка избирала Рональда Рейгана, более 83% ее населения могли причислить себя к выходцам из Европы. В 2010 году - 72,4 %. Эти серьезные демографические изменения совпали с эпохой глобализации. И не просто совпали, а были ее составной частью... Если бы этот процесс ограничился только демографией, то он бы не вызвал особых эмоций среди белого рабочего класса. Да и не только рабочего класса. Вместе с изменяющимся составом населения пришли и перемены во многих областях жизни. Эти перемены, зачастую происходившие под флагом политкорректности, во многом противоречили сложившимся культурным традициям. Например, Рождество, один из самых любимых праздников. В такие дни американцы приветствовали друг друга, говоря: "Merry Christmas!" что означает: "Веселого Рождества!" Вы видите в этом какие-то проблемы? Я - нет. Замечательное приветствие. Но с политкорректной точки зрения, это неправильно: ведь не все американцы отмечают Рождество. Кто-то - Хануку, некоторые - Кванзу, ну и т.д. и т.п. Стало принято говорить: "Happy Holidays!" Слово "Рождество" исчезло. Как стали исчезать елочки в общественных местах, утренние молитвы в школах... список подобных политкорректных благоглупостей велик и обширен. Со временем у многих американцев появилось чувство, что у них отбирают не просто традиции, но их страну, в которой они родились и выросли... Появился неофициальный, но быстро ставший популярным лозунг: "Take our country back", то есть, "Вернем нашу страну"... А тут еще избрание президентом страны просто символа политкорректности - Барака Обамы. И здесь я просто должен сделать небольшой экскурс не просто в историю, а в историю американского профессионального бокса. Почему? Поймете чуть позже... Итак, в начале ХХ века американский спорт был разделен, бокс в частности. Белые профессиональные боксеры сражались в своей лиге, черные - в своей. Но когда в черной лиге появился уникальный по классу Джек Джонсон, нашлись промоутеры, захотевшие свести на ринге двух чемпионов, белого и черного. В мире бокса имя Джека Джонсона упоминается примерно так же часто, как в мире музыки - имя Элвиса Пресли. Джонсон и сейчас считается лучшим тяжеловесом, хотя с того момента, как он выиграл свой высший титул, прошло уже более века. Столь необычно талантлив был этот боксер, столь необычен был его жизненный путь. Его отличали отменное, классически боксерское сложение, великолепные, просто идеальные рефлексы, эффективная защита и в каждой руке по убойному нокауту. Бокс - штука честная, побеждает сильнейший. Джек Джонсон побеждал всех... И тогда взоры белой Америки в едином порыве отчаянной надежды обратились к Джиму Джеффрису, чемпиону мира, покинувшего ринг непобежденным и уединенно жившим на своей ферме. А куда еще было смотреть и на кого еще надеяться? Прекрасный писатель Джек Лондон назвал свою спортивную колонку в газете просто и образно: "Great White Hope" или "Великая белая надежда". Она начиналась такими словами: "Джим Джеффрис должен покинуть свою ферму и стереть эту золотую улыбку с лица Джонсона. Джефф, это зависит от тебе. Белый мужчина должен быть спасен!" 4 июля 1910 года великие чемпионы встретились на специально возведенном ринге в г. Рино, Невада. Этот бой был назван "битвой столетия". Всего должно быть 45 раундов, но в конце 15-го "Гигант из Галвестона" нанес "Великой белой надежде" сокрушительный удар левой. Джеффрис пролетел сквозь канаты. Из его угла тут же вылетело брошенное в ринг полотенце. За эту победу Джек получил $117 000. Ошеломленный Джеффрис после боя откровенно сказал: "Я не смог бы сбить Джонсона с ног и в лучшие мои годы. Я просто не мог толком по нему попасть и нанести акцентированный удар. Нет, я не смог бы достичь его уровня и за тысячу лет". Джек Джонсон оставался чемпионом мира в тяжелой весовой категории в период с 1908-го по 1915-й... Прошли годы... Белый мужчина смирился с тем, что самые лучшие атлеты обладают черным цветом кожи. Более того, это воспринимается совершенно естественно и такими атлетами повсеместно восторгаются. Но в отличие от спорта, смириться с наступлением политкорректности во всех областях жизни не получилось... Только вот лидеров, кто мог бы бросить вызов этой, во многом удушающей тенденции в общественной жизни, не было. Все изменилось 16 июня 2015 года, в тот день, когда Дональд Трамп вступил в борьбу. Его дебютная речь стала сенсацией. Новичек в политике позволил себе целый ряд высказываний, которые, по мнению прессы и его коллег-политиков, лишали его любых шансов на победу. Трамп заявил, например, что мексиканцы оказываются виновными в большинстве преступлений и они насильники и драгдилеры. Не все конечно, но многие. К сюрпризу экспертного сообщества, после этой речи рейтинг Трампа пошел вверх, а не вниз. Почему? Здесь стоит напомнить об относительно недавней трагедии, случившейся в славном городе Сан-Франциско. 45-летний нелегальный мексиканский иммигрант Франсиско Санчес среди бела дня застрелил 32-летнюю американку Кейт Стайнл. В ходе расследования выяснилось, что Санчес - рецидивист, который много раз задерживался за торговлю наркотиками и другие преступления. Пять раз он оказывался в депортационной тюрьме ICE (Управления по осуществлению таможенных и иммиграционных законов) и пять раз его отправляли в Мексику без права въезда на территорию Соединённых Штатов. Санчес, однако, без особых проблем переходил мексикано-американскую границу и продолжал совершать преступления на американской земле. Кстати, в рамках закона Immigration and Nationality Act незаконное проникновение в нашу страну после депортации наказывается двумя годами тюремного заключения. Если же в США вернулся ранее осужденный нелегал, то, теоретически, его ожидает полновесный 10-летний тюремный срок. Как выяснилось, данный федеральный закон не всегда соблюдался теми ведомствами, кто отвечает за борьбу с нелегалами-преступниками. Тысячи мексиканцев, гватемальцев и прочих сальводорцев возвращались по многу раз. А такие города как Сан-Франциско или Нью-Йорк (города - "убежища") отказываются помогать федеральным властям в борьбе с нелегальной иммиграцией. Так вкратце выглядит неполиткорректная тема, которую затронул Дональд Трамп. Для очень многих американцев он сразу же стал их голосом, прокричавшим на всю страну то, что они думали, но не имели возможности высказать. Вот так и возникла современная "Великая белая надежда", только не в спорте, а в политике. Первый раунд остался за Трампом. Потом были еще и еще... Каждый раз Трамп оказывался победителем. Под одобрение почтеннейшей публики... Последний раунд пришелся на 8 ноября 2016 года. Команде Хиллари Клинтон, пришлось выбросить на ринг белое полотенце. Третий срок Барака Обамы не состоялся. 3. Трамп как "великолепный средний палец" Со временем глобализации совсем не случайно совпало повсеместное разочарование американцев в нашей политический системе, точнее, в ее истэблишменте. Это сравнительно новое явление и для этого есть свои веские причины, прежде всего, экономические. Между 1947-м и 1973-м годами экономический рост был одновременно быстрым и равнораспределенными между между различными группами населения. Беднейшие 20% семей ощущали рост своих доходов ровно в такой же степени, как и богатейшие 20%. Те группы, что были между ними, испытывали такой же прогресс. Глобализация внесла серьезные коррективы и в этот аспект американской жизни. Этот график распределения доходов очень хорошо дает понять, что происходили в последние десятилетия: чем ниже доходы, тем ниже их рост. Дела шли невероятно сложно для многих работающих американцев и многие годы. Не только со времен финансового краха 2008 года, но и значительно ранее. Недавняя статистика в распределении доходов показывает, что половина американцев зарабатывает сейчас меньше чем в 1999 году. Задумайтесь на минутку - 50% страны зарабатывает меньше чем почти двадцать лет назад. У нас было восемь лет президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, восемь лет демократа Барака Обамы, а доходы все равно меньше, чем на старте этого столетия. Не удивительно, что они разгневанны, обозлены и требуют перемен. Не удивительно, что они откликнулись на призывы политического аутсайдера, не связанного с ошибками и неудачами последних 30 - 20 лет. По разным социологическим данным, около 60 процентов американцев накануне выборов считали, что страна движется в неправильном направлении. Чувство наростающей пропасти между элитами нашей страны и теми, кто всегда были движущей силой американской экономики, стало одним из самых главных эмоциональных моментов избирательной компании 2016. Выражалось это чувство по разному, но в любом случае, оно присутствовало в ходе всей избирательной компании. Кто мог лучше выразить эти эмоции - Хиллари Клинтон, олицетворявшая статус-кво, или Дональд Трамп, призывавший к переменам? Совершенно не удивительно, что рабочая Америка была готова простить или не заметить ошибки или проблемы Дональда Трампа как в личной жизни, так и в его рабочей биографии. И все это ради того... чтобы показать гигантский средний палец политической, финансовой и медиа элитам! Хэйли Барбур, бывший губернатор Миссисипи и экс-председатель Республиканского Национального Комитета высказался об этом даже несколько поэтично: "Народ хочет проучить Вашингтон. Они думают, что Дональд Трамп это самый большой, самый великолепный средний палец, который они смогли найти". Коллегия выборщиков, заседавшая 19 декабря, подтвердила результат ноябрьских выборов. Дональд Трамп примет президентскую присягу в полдень 20-го января. С этого момента, он - 45-й президент Соединенных Штатов. Займет ли народный средний палец свое законное место среди остальных четырех? В самом деле, интересно. Но ответ на этот вопрос может дать только время.