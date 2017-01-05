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январь '17
ПОЧТА

Спасибо, что "Кругозор" вам нужен!

Слово главного редактора

Александр Болясный
Александр Болясный

Дорогие друзья, нынешняя пред- и новогодняя почта "Кругозора" превысила физические возможности ответить персонально каждому. Поэтому, точно зная, что все авторы этих писем являются постоянными читателями "Кругозора, отвечаю через журнал.

Я очень тронут вашими новогодними поздравлениями. Да как иначе - разве могут не вызывать это чувство искренние слова, например, от находящегося на другом полушарии легендарного учёного, поделившегося своим удовлетворением от обнаруженных как раз в новогоднюю ночь "кругозорских" публикациях. Или тёплые поздравления из Европы от вынужденых эмигрантов из Чечни. Или письма из Российской Федерации - от родных неправедно осуждённых и зверски пытаемых. Или из родной Украины. Или из Африки, Австралии - от путешественников, литераторов. Или с Ближнего Востока от коллег-журналистов...

Всем вам, друзья, огромное спасибо и бессрочные пожелания: пребывая в полном здравии, наслаждаться светом, теплом, добром - с теми, кто дорог.

Спасибо, что "Кругозор" вам нужен!..

Ваш,
Александр Болясный.

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марк эпельзафт (израиль)   05.01.2017 14:33

С НОвым годом. Добра!
  - 0   - 0

 

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