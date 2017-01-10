Снова "мочилово" выходит из берегов

Среди случившихся на самом финише ушедшего года нескольких известных трагических событий, больше всего жертв - более 70-ти - унесло массовое отравление так называемой "настойкой боярышника" (а также, вроде бы, какой-то "полуподпольной" дешёвой водкой) в Иркутской области. В российских СМИ - в частности, по "радио России" - уже начали говорить, что эта трагедия имеет признаки не случайной, а осуществлённой умышленно.

Если трагедия - действительно результат зого умысла - то есть если нормальный этиловый спирт, указанный на этикетках того "боярышника", специально был подменён на ядовитый метиловый - то, естественно, возникает вопрос о мотивах чудовищного преступления: кому эта трагедия может быть выгодна?

На мой взгляд, производителям недорогой алкогольной продукции - вроде "настойки боярышника" - эта трагедия ни в малейшей степени не выгодна. Наоборот, она по понятным причинам может иметь катастрофические последствия для их бизнеса. А выгодна она, по-моему, исключительно российским властям и связанным с ними монополистам, занимающимся производством и продажей весьма дорогой алкогольной продукции, которые заинтересованы в том, чтобы конкурентов у них было как можно меньше.

Кстати, эта выгода начала воплощаться в реальность сразу же после данной трагедии, ибо по российским телеканалам и прочим СМИ уже объявлено, что по всей России власти начали изымать из продажи разнообразный дешёвый алкоголь...

Из сказанного, по-моему, почти со 100-процентной вероятностью следует, что эта иркутская трагедия имеет ту же причину и тех же авторов, что и такие же - но гораздо более масштабные - трагические события десятилетней давности. Почему-то, увы, про них - осени 2006 года, унёсших множество тысяч жизней россиян и имеющих очевидные признаки совершённого властью преступления против человечества или даже геноцида - сегодня уже вроде бы почти никто не помнит. В воронежской самиздатской "Крамоле", в январе 2007 года и в нескольких интернет-СМИ была, опубликована моя заметка о них под разными заголовками: "Мочилово" выходит из берегов", "Как травят россиян" и "Как травят народ". В Интернете она ещё есть на разных сайтах, я нашёл пару её публикаций, прилагаю соответствующие ссылки, а также и сам текст этой небольшой заметки (а здесь текст, чуть-чуть отличающийся от прилагаемого ):

КАК ТРАВЯТ РОССИЯН

Для того, чтобы оказаться "замоченным" в знаменитом путинском "сортире", уже вовсе не обязательно ни являться оппозиционным политиком, ни проживать в Чечне (например, в Шелковском районе, где на сотнях школьников и учителей, очевидно, испытывают какое-то химическое оружие, а затем всех их объявляют сумасшедшими), ни иметь какую-то "неправильную" национальность, ни публиковать "зловредные" разоблачения. Достаточно, например, иметь некоторую симпатию к горячительным напиткам, особенно к тем, что продаются полуподпольно, в несколько раз дешевле официально "лицензированных", "акцизированных" и дважды или трижды "маркированных" бутылок.

В этой заметке я всего лишь очень коротко перескажу содержание нескольких публикаций "Новой газеты", хотя и страдающих избытком туманных намёков, но всё же, в целом, очень убедительно доказывающих, что недавний резкий всплеск алкогольных отравлений, проявившийся одновременно почти по всей России и приведший к тысячам и тысячам смертей, был спущен с самых высоких этажей "вертикали власти".

Очевидно, цель этого заключалась в том, чтобы приучить народ покупать лишь дорогую, приносящую казне и казнокрадам огромный доход алкогольную продукцию, а не "левые" напитки, идущие, так сказать, "мимо кассы". Подробное расследование "Новой газеты" выявило, что в сентябре или начале октября, как минимум, в 15-ти (говорилось и о 22-х) расположенных по всей России регионах появились некие люди, недорого продававшие "подпольным" (но хорошо известным милиции) торговцам 5-литровые ёмкости с высокоградусной жидкостью, снабжённые, как правило, этикетками предназначенного для дезинфекции "Экстрасепта-1", весьма популярного у небогатых потребителей спиртного.

Это средство, насколько известно, не было ранее замечено в сколько-нибудь существенной токсичности (если не пить его литрами, конечно), но в данном случае в нём откуда-то оказались очень ядовитые вещества (вроде бы "четырёххлористый углерод", а иногда вместо него "дихлорэтан"), которые вовсе не применяются при производстве "Экстрасепта-1", т.е. практически никак не могли оказаться в нём случайно.

И при этом крайне странно (очень мягко говоря) повели себя официальные ведомства Роспотребнадзор и Минздрав, пытавшиеся замять эту жуткую историю, направив "экспертов" на "выявление" лишь тех веществ, изначально присутствующих в средствах типа "Экстрасепта-1", которые по токсичности не превышают даже поваренную соль (о чём в "Новой газете" свидетельствовали многие специалисты).

Когда-то "сталинские соколы" обвиняли так называемых "врагов народа" в том, что те якобы "подбрасывали битое стекло в масло трудящимся". Похоже, что нынешние наследники тех деятелей воплотили в жизнь многократно усиленное по своей чудовищности подобие тех бредовых фантазий - действительно подбросили...

Ещё могу добавить одну фразу из "Новой газеты": "На прошлой неделе министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов фактически присоединился к версии "Новой" по поводу того, что массовое отравление граждан может носить характер "спланированного акта", то есть диверсии."

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Всем читателям - всего самого хорошего!

Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.

P.S. Из одного иркутского интернет-форума:

Дм.

"...По-моему, очевидно, что производителям нет никакой выгоды подменять в своей продукции этиловый спирт на ядовитый метиловый (тем более, что их оптовая цена не сильно различается, т.к. себестоимость этилового спирта - тоже весьма небольшая). Если бы они сами совершали такую подмену, то мало того, что тем самым становились бы убийцами (т.к. им прекрасно известно, что их продукцию, как правило, употребляют в качестве спиртных напитков), рискуя на много лет попасть в заключение, - но к тому же ещё и непонятно зачем уничтожали бы свой довольно доходный бизнес, вызывая вполне очевидное недоверие покупателей к своей продукции, а также естественный гнев народа, да ещё и, разумеется, столь же естественные репрессии властей...

Интересно, какая производителям может быть "выгода" от всего этого?...

Всего самого хорошего!

Валерий Сивак

Народ, хочу вам донести абсолютно достоверную инфу с уст моего знакомого . На 6 ч вечера 78 жертв и это не все ещё.

Алкоголь: водка Метелица, коньяк Армянский 5 звёзд и Мартини. Будьте осторожны. Бомжей в списке 78 чел практически нет. Все нормальные люди, семьи и даже студенты. Как то так.