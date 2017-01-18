Главная страница → январь '17 КИНОЗАЛ Художественный фильм "Защита свидетелей" Детектив, криминал. Полная версия В очень непростой для себя период жизни оперуполномоченный "карманного" отдела Иоланта Прилепина переводится в подразделение по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Её представления о новой службе как о "казённо-скучной" меняются в первый же день, когда по неосмотрительности новых коллег происходит убийство ключевого свидетеля по делу - лидера преступной группировки Литвина. Пенсионерка, студент, секретарша, судья, бомж - палитра людей, попадающих под опеку оперативной группы, получившей в милицейской среде негласное название "гоблины", пестра и разнообразна. И объединяет их только одно - каждому из них угрожает реальная опасность. Чтобы со всем этим справиться, дюжине "гоблинов" приходится работать и день и ночь. А тут ещё у заместителя начальника по оперативной работе Андрея Мешечко появились небеспочвенные подозрения в том, что в его подразделении завелся "крот". КИНОЗАЛ Читайте также Художественный фильм "Отрыв" Художественный фильм "Жизненный поворот" Три минуты прошлого Марочка шутит Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: Кругозор в Facebook Добавить рекламное обьявление