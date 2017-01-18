Дашина жизнь не сложилась ещё раз. Она вернулась в свой город, в свою квартиру. Новый год Даша встретила со своими родителями. О старом Новом годе ей напомнило только то, что по телевизору показывали "С лёгким паром", и она с удовольствием, в который уже раз, смотрела этот фильм.

Зазвонил телефон, Даша взяла трубку:

- Дашка, привет! Со старым Новым годом! Ты что сейчас делаешь?

- А кто это? Голос знакомый.

- Не узнала? А были когда-то друзьями.

- Страшно знакомый голос, причём даже какой-то совсем не чужой. Кто это?

В трубке раздался смех: - Ну давай, вспоминай, не думал, что не узнаешь.

А мы тут хотим пригласить тебя встречать Старый Новый год, на столе горячие блины.

- Ой, ну кто ты? Конечно, я тебя знаю, даже очень близко. Ну дай какой-нибудь сигнал, чтобы вспомнить.

- Слушай, чувиха, даю тебе полчаса, встречу тебя на твоём углу и заберу тебя,

лучше без сопровождающих. Есть информация, что ты вернулась одна.

Думай быстро, а то я положу трубку, и ты так и не узнаешь, кто звонил. Ну давай, до встречи через полчаса на твоём углу.

Конечно, увидев Кима, она его узнала сразу. Были в одной компании со старших классов и дальше. Он блестяще учился. Когда она никак не могла понять объяснение физички, что такое электрический ток, он на переменке так взял её руку, что ей стало многое понятно. Но она почему-то убегала от этого тока, ожидая, что её будут догонять, но не все любят длинные дистанции.

Её же подружка Люся побежала навстречу высокому напряжению, и они с Кимом замкнулись друг на друге.

- Ким, это ты, ну и новогодний подарок! Сижу дома, ничего не жду, оказывается, Дед Мороз вспомнил и меня. Они обнялись.

- А куда ты меня ведёшь? Люся там будет? Вы уже не разбегаетесь больше?

А дочка как? Господи, ей уже, наверное, лет десять. Сколько лет прошло!

- Подожди, Дашка, всё по порядку. С Люсей стараемся жить нормально, ради дочки, - не всегда получается. Светусю тоже увидишь, она в том же доме, у подружки, - заскочит к нам.

- А кто ещё будет?

- Ещё один человек, ты его знаешь тоже, но пусть это будет сюрпризом. Его жена, между прочим, врач, на переквалификации в Одессе, поленилась прилететь на один день. Сидим втроём, вспомнили тебя. Узнали, что ты вернулась в город, вот и решили тебя вытащить.

Дверь открыл Дашин бывший начальник Вадим, друг Кима и Люси. Столько сюрпризов за один вечер! Тут же навстречу подруге выбежала и Люся.

- Ким таки уговорил тебя. Они с Вадимом стали обсыпать Дашу конфетти и зажигать бенгальские огни. Чувствовалось, что они уже хорошо проводили старый год.

Даше вспомнилось прошлое. Ким и Люся поженились раньше всех. У них долго не было детей, к большому огорчению Кима. Люся как-то легче к этому относилась. И вот, через годы, Бог дал дочку. И когда, наконец, появилось это создание, Ким вскорости уходит от Люси, никто не мог понять, почему они разошлись. Ушёл он к какой-то бабе, о которой говорили, что она может спать, даже на потолке. Даша старалась представить эту бабу на потолке, наверное, может прилипиться, куда угодно.

Но, оказывается, что хоть это и звучит здорово, долго этого выдержать нельзя, живому человеку хочется спать на просторной кровати с чистым бельём, и Ким убежал от неё. Но такие бабы не сдаются, и она, вместе с её мамашей, разыграли соблазнение невинной и Кима выгнали с работы.

Вадим, к тому времени, уже начальник строительного треста, взял его к себе на работу и поставил условие, чтобы он вернулся к Люсе и стал нормальным мужем и отцом. Ким вернулся , но работу нашёл себе другую.

И тут появилась их девочка, Светик. Даша видела её, когда ей было 2 года. Сейчас это была уже маленькая женщина. Ей нравилось, что ею любуются. Но когда Вадим подарил ей подарок, она запрыгала от радости, как ребёнок.

Вадим был бездетным. Часто полушутя, полусерьёзно он обвинял свою жену, потерявшую в родах ребёнка, что она не смогла выполнить главную свою обязанность - родить ему ребёнка.

В семье Кима и Люси он был, как богатый дядя. Вадим попросил Светочку потанцевать, она заулыбалась и смущённо протянув руку, сказала, как говорят цыганки: "позолоти ручку". Вадим тут же смеясь вынул из кошелька крупную купюру и положил в её руку. Она рассмотрела бумажку и протянула её маме, сказав: "на хранение, это мои".

Девочка добросовестно отработала на всю крупную денюжку. Как она плясала! Как естественно двигались маленькие плечики! Как платьице летало вокруг тоненьких ножек! Все любовались ею и больше всех Вадим.

Девочка не была похожа ни на маму, ни на папу. Что-то мимолётное, едва заметное в ней, напоминало никогда не виданного ни кем из них, маленького Вадима. Даша поразилась своей догадке.

Девочка ушла к своей подружке на другой этаж, где она оставалась на ночь.

А старые друзья пили, закусывали и безумолку болтали, вспоминая юные годы. Люся и Ким, как, обычно, бывало с ними, когда они выпивали, обменивались шутками, скорей похожими на колкие остроты. Люся вдруг сникла, стала жаловаться, что у неё заболела спина, и Вадим стал ей делать массаж в спальне с открытой дверью.

- Слушай, Ким, отведи меня домой, - сказала Даша.

- Хорошо, пойдём. Сейчас ты увидела то, что я вижу давно. Я долго сомневался.

Но не обошлось ещё без одного сюрприза. Открылась ключом дверь, и в комнату вошла жена Вадима, Мила. Она решила сделать сюрприз мужу и, всё-таки, прилетела. Мила широко заулыбалась гостям, но тут же, почувствовав неладное, прошагала в спальню, где Вадим снимал с Люси боль в её спине. Был такой скандал, что Даша не могла понять, происходит ли это на самом деле, или она в кино. Вадим с применением силы вывел свою жену из спальни, где лежала полураздетая Люся, в свой кабинет. В его кабинете не утихали крики. Очевидно, его жена тоже о чём-то догадывалась.

Даша помогла Люсе заправить одежду, и они, все вместе, не прощаясь,

по-английски ушли. По дороге молчаливые Ким и Люся проводили Дашу домой.

Дома Даша включила телевизор, опять показывали "С лёгким паром". Не успела она досмотреть кино, как снова раздался телефонный звонок:

- Только не говори, что ты не узнаёшь мой голос. Через пять минут я буду у твоей двери. Я хочу встретить с тобой старый Новый год.

Даша счастливо рассмеялась. Сама себе удивляясь, она сказала:

- Одну минутку, я сейчас оденусь.

Когда она отворила ему дверь, на ней была меховая шубка, под которой не было больше ничего. Она улыбнулась и сказала: - Предупреждаю, я не сплю на потолке.