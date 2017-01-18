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январь '17
ПАМФЛЕТ

Про попугаев

Под слова о национальной идее

Леонид Анцелович
Леонид Анцелович

На последней пресс-конференции  президент России Владимир Путин заявил,  что российским чиновникам и руководителям госпредприятий надо быть "скромнее и не раздражать людей".

Давайте вспомним о скромности некоторых самых известных чиновников  и руководителей госпредприятий:

 Игорь Шувалов, вице-премьер правительства. В  Австрии дом (1480 кв. м) и квартира в Лондоне (483 кв. м), дом в ОАЭ (753,3 кв. м),  дом в районе "Сколково", кое-какая  французская недвижимость и т.д.

***

 Ольга Голодец, вице-премьер правительства  приобрела дома в наиболее комфортных для отдыха европейских странах - Швейцарии (220 кв. м)  и Италии (250 кв. м).

***

 Александр Хлопонин, вице-премьер правительства:  дом с постройками площадью 818 кв. м на 82 сотках земли в солнечной Италии.  Он облюбовал Версилию, которую итальянцы называют Тосканской ривьерой.  Здесь все свои -  Олег Дерипаска, Роман Абрамович. Борис Громов,  семья  Ельцина,  Алексей Кудрин. Как говорят итальянцы, русские даже задумали приобрести аэропорт для приема частных самолетов, чтобы было удобнее добираться до "итальянских дач".

***

Лев Кузнецов, министр по делам Северного Кавказа. Предпочитает отдыхать во  Франции, где наиболее дорогая в Европе недвижимость. Во французских пенатах у семьи кавказского министра дом площадью 180 кв. м на 34 сотках земли и ещё один дом во Франции площадью 210 кв. м.

***

 Дмитрий Ливанов, экс-министр образования и науки.   Дома площадью 197 кв. м в Испании. Дом находится рядом с водой, имеется  место стоянки водного транспорта площадью 48 кв. метров для яхты  "Жано Престиж 36" класса люкс длиной 10,8 метра

Максим Ликсутов, глава департамента транспорта Москвы, имеет дом площадью 353 кв. м и 22 сотки земли в Италии.

***

Максим Топилин, министр труда и соцзащиты -  квартира в Болгарии площадью 115 кв. м и гараж 19 кв. м.

***

Михаил Абызов, министр по связям с "Открытым правительством" - квартира (341 кв. м) и гараж (42 кв. м) в Великобритании, помещение в загородном доме в Италии площадью 180 кв. м.  и т.д.

***

После громких обысков, проведенных у бывшего  глава ФТС Андрея Бельянинова   дома и на работе,  следствие  планировало выяснить законность происхождения изъятых  денег и ценностей.  Но вскоре выяснилось, что у подозреваемого в тяжком преступлении имеется непромокаемая крыша и вскоре вместо уголовного дела  бывшему главе Федеральной таможенной службы   вернули ценности и  заработанные  потом и кровью деньги 100 миллионов рублей,  а заодно  предложили несколько высоких должностей, так же как и еще одному бывшему подследственному  Анатолию Сердюкову.

 Без последствий оказались деяния г-на Бастрыкина, вошедшим в историю криминалистики фразой к пострадавшему: "Тебе голову отрежут, а ноги будут в другом месте. Тебя никто не найдет, а если найдут, то я же и расследовать буду".   (ст119 УКРФ угроза убийством. До 5 лет заключения). Заказавшего убийство другого журналиста - губернатора  Андрея Турчака, даже не посмели  побеспокоить по данному пводу. 

 Сами высокопоставленные чиновники с высоких трибун регулярно заявляют, что масштабы преступности и коррупции  таковы, что они  представляет реальную угрозу безопасности государства.   И президент неоднократно   говорил,  что  борьба с этим злом  будет вестись  на самом высоком уровне, невзирая на чины, ранги, статусы и должности.

Здесь вспоминается Шендерович с его предложением о национальной идее, озвученном футбольным защитником  Евсеевым, который "идя в раздевалку после матча,  обнаружил перед своим разгорячённым лицом несколько телекамер - и громко, по очереди, сказал в каждую их них:

"Х… вам!". Это обращение можно  отнести  и к тем кто  надеялся,  что слова президента об ответственности перед законом "невзирая на чины, ранги, статусы и должности", осуществятся на практике. Увы, на деле обернулось выше указанной "национальной идеей" и  отеческим советом  "быть скромнее".

У  Жванецкого была юмореска про попугая. Вот как она звучит в моей   интерпретации:

Один чиновник проворовался.  Полиция завела уголовное дело, стала искать улики и нашла  полные  коробки из-под обуви с деньгами,  недвижимость за границей,  яхты, самолеты и т.д. А что чиновник? Он раскаялся?  Доказал  свою невиновность?  Сотрудничал со следствием?

-  Нет, он  выражался.  Называл имена таких своих покровителей, что полиция его… Застрелила?

- Нет.

-  Отправила в следственный изолятор?

- Нет.

- Под домашний арест?

- Нет. Она его… отпустила.

Жалобы пострадавших от его преступлений  в прокуратуру  вернулись ни с чем.  И теперь сверху над страной, время от времени с неба несется мат…  На  все население,  прокуратуру, Следственный комитет, Государственную Думу:   "Посылаю… к матери,  и на…". Ну и, конечно,  слова о национальной идее.

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