|ЭПИЦЕНТР
Украина болит…
Песни этой войны
В этой подборке несколько стихотворений и песен Марка Эпельзафта о не объявленной, но фактической войне РФ против независимой Украины, написанных за три года этого кровпролития. Большинство эти произведений звучало с экрана украинского телевиденья и в радиоэфире, публиковалось на наших страницах.
...И пропою, от слёз не вытирая щёк,
Легенды и стихи из рода в роды
О тех мальчишках, жизнь свою теряющих,
Чоб свет найти победы и свбоды...
***
Не знаю, брат, чужого горя я,
Твой взгляд так строг и так наивен...
Ещё звенят Карпат предгория
И над Полтавой - первый ливень.
А ночь, нагла, зияет в раме нам
Незанавешенной оконной...
Кому убитым быть и раненным
В той подлой бойне незаконной?
Вас искушают полуправдами,
Но искушенным тем не верьте:
Идут с востока грузы с "Градами",
А рядом пляшут тени смерти.
Трещат знамена обветшалые ,
Стреляют снайперши -Катюши.
Латают лекаря усталые
Войной исколотые души...
Гремят раскатами орудия,
Рыдает мать над похоронкой...
А смерть лопатою орудует,
А смерть - она поет негромко...
Лишенья выпали такие вам ,
Майдана новое арбатство.
Но ангелы парят над Киевом:
Свобода, Мужество и Братство...
****
Еще на баранов взирает тиран сквозь экран,
Кивком одобряя в едином порыве слиянье,
Но время на стрёме: в садах кровоточащих ран
людских прорастают Отечество, правда, сиянье.
О, если бы только победы - но сразу же, вмиг.
Давно уж та ночь не тиха - до рассвета грохочет -
Огромна,страшна,что Господь, сокрывающий лик.
И люди -убийцы вкрапленьем во тьму этой ночи
Наощупь, на шепот прорвемся - где свет вековой,
Сверхтвердым безмолвьем по горло насытившись в хоре...
Но капельки крови на куртке видны меховой,
И шубы вороньи, как прежде, висят в коридоре
2014
РЕКВИЕМ ПАВШИМ, НО ЖИВЫМ ГЕРОЯМ
Матерям, жёнам и сёстрам Украины
Златые, белокурые и чёрные,
Под Украины блещущими звездами,
Седеют матерей солдатских головы
По городам и весям всей страны.
Белеют, что твои вершины горные,
И ветрами, и ливнями исхлестаны,
А души и сердца войной исколоты,
И молнией войны обожжены.
Тупая боль. Болят сердца разбитые.
Сколь бесконечны ночь и горе зримое.
И не приходит сон во тьме мучительной,
Но вместо сна является палач.
Приходят на рассвете все убитые,
Все братья, сыновья, друзья, любимые,
И душу разрывает крик пронзительный,
Как будто позабытый детский плач.
Сошедшие с гранитных пъедесталов тех,
Что в центре площадей больших поставлены,
Идут из тьмы солдаты - парни, женщины...
Все - праздничны и живы, как и мы.
На сапогах - цветов пыльца. Усталость. Смех.
Сердца открыты Солнцу, миру явлены...
Они не помнят годы безвременщины,
Но всё идут, воскресшие, из тьмы.
Они живут средь нас. И, непокорные,
Переполняют память нашу гордую
О днях войны, которые в веках
Останутся звенеть живой историей.
Героев подвиг пал на почву твёрдую,
Мы повторяем: "Это те, которые..."
На них глядим, как на вершины горные,
Сокрытые в высоких облаках.
2016
СОЛДАТАМ АРМИИ УКРАИНЫ
Как оракул писахъ -
оглянувшись, мы видим руины-
и не в Данта лесах,
но в земле золотой Украины,
там , где вместо соседа -
идея победы державной....
в злую ночь до рассвета
в земле той лежа и дрожа в ней,
ощущает солдат
руки смерти на шее по пуду,
черви - пальцы дрожат,
проникая под кожу, повсюду...
где-то филин кричит
одиноко, зловеще и громко
и травинка горчит,
и грань смерти, что жизни той кромка
и соломка ее, но уже затаилась засада,
и безмолвие сада - скорее безмолвие ада...
у дороги - авто.
за стеклом - желтолицы, как боги -
не солдаты АТО -
разрушители этой дороги...
азиатская плоть
из-под каски торчит волооко,
не в купине Господь,
но над полем латунное око
вознеслось....блещут звезды
в холодном безжизненном свете..
И победа, как воздух,
нуждается в главном ответе
2015
***
И вновь пестрят на первых полосах
Наймиты, диверсанты и шпионы.
Молчит народ. Молчат на небесах.
Безмолвствуют, как водится, ООНы.
Лишь у вождя под тяжестью короны
Кровавые бандеровцы в глазах.
***
На речном берегу чья-то дИвчина вновь голосит.
И глядит на восток, в бесконечное небо Донбасса.
Наверху, в темноте, беспощадная туча висит.
Похоронная туча расстилается черною массой.
Где-то степь затаилась. И полон опасностей лес.
Но дивчИна глядит, обращая свой взор светлоокий
То к владыке-звезде, то к прозрачной полоске небес,
Что осталась ещё на безжалостном этом востоке.
Много дней и ночей погребений в Украйне не счесть.
И дудят во все трубы лжи и зла мировые полпреды,
Но от края до края благая разносится весть,
Что добро и свобода - бессмертья залог и победы.
Через гнев и утраты победа пробьёт себе путь,
И крылатым коням подкуют золотые копыта.
Сквозь рожденье и жизнь, сквозь отчаянно-девичье "будь"
Все воскреснут опять - и никем ничего не забыто.
И пускай мчится вскачь безвозвратное время-погост,
Исчезает звезда "у свoїй барвінковiй сторонцi" -
Дорогая, не плачь, есть ведь нечто - бессмертнее звёзд,
И бессмертней росы на заветном украинском солнце.
НОЧЬ ВОЖДЯ
Бессоница. Он вызывает
Машину к себе на порог.
И вот уж сирена взвывает,
Расчищены сотни дорог,
И словно пугаясь ареста
Под грузом грехов и злодейств
Он едет в надёжное место,
Чтоб миром оттуда владеть.
Охранник своим габаритом
Его прикрывает как щит,
О чём же весь день говорит он?
О чём среди ночи молчит?
Буряты Донбасс осаждают.
НашКрым запалил факела,
Отныне его ожидают
Великие только дела.
Наследники где-то в Лозанне,
В Ливане - гвардейцы и флот,
И с ширмою перед глазами
Давно населенье живёт.
А хоры церковные мощно
Осанну поют в унисон,
Да молятся денно и нощно
За здравье высоких персон.
Но мысль потаённая бесит,
Пугает и бесит его -
А вдруг он не весит, не весит,
Не весит почти ничего?...
А вдруг чья-то ясная сила
Разбудит перо и топор?..
И грозно сойдутся светила,
И грянет неведомый хор?..
И он, будто слабый мальчишка,
В подушку уткнулся во сне,
И третьего акта ружьишко
Зависло над ним на стене.
БАЛЛАДА-ПРИТЧА О ЖИДОБАНДЕРОВКЕ СОНЕ
Когда рашисты тренируются,
Когда на запад дан приказ,
Рыбачка Соня гримируется,
Причалив к берегу баркас.
И ей в каморке нет спасения,
Под Соней - бедная скамья...
А где-то там на диком севере
Народа братского семья
Все ищет заметелить в глаз кого -
Наш Дом, Наш Сад, Наш Спорт, Наш Крым -
И Соня вдруг встаёт, неласкова,
А на лицо наложен грим....
И спрашивает озабоченно:
"Принесен ли уж барабан?"
Пора, пора сосредоточенно
Палить из пушек по рабам...
...Орудий дальних громыхание.
Рыбацкая большая сеть...
К чему задаром подыхание?
К чему на ниточке висеть? ...
Она идет шагами малыми
(Со страшным скрипом башмаки)
Чтоб показать, как с генералами
Воюют просто рыбаки.
Уймись, несчастная военщина -
Хиляй гулять в московский парк.
Восстала маленькая женщина -
Великий воин. Жанна Д,Арк....
Исчезли времена убогие.
И время правды без прикрас....
И за неё восстанут многие,
Причалив к берегу баркас.
январь 2015
ЗВЕЗДА НАДЕЖДЫ
Надежде Савченко
Когда во мраке ночи,
На грани бытия
Душа - заветный летчик -
Без хлеба и питья
Взмывает аж до неба,
Стремится за предел,
Тогда тюрьма - нелепа,
Сатрапы - не у дел,
И песенка не спета,
И ждет на воле дом...
Грядет твоя победа!
Свидетельствуй о том,
Что люди прозревают,
Что им - не трын-трава,
Что в горле застревают
Нелепые слова.
Что взяли в обороты,
Свинтили в темный лес....
И вновь идет охота,
Опять пошёл процесс.
Но ложью злой и грубой
Души не побороть.
Твои сухие губы
Целует сам Господь,
Одной улыбкой мудрой
Поправший смертью смерть...
Пускай приходит утро,
Где все должны не сметь!
Но подняла мятеж там -
Смятение в душе.
Так выдюжи, Надежда!
Ведь надо же уже
Сорвать петлю застенка,
Сломать засов тюрьмы...
Там Украина-ненька,
И там на свете мы.
Там воля и просторы.
Сердца обнажены.
И все на свете взоры
К тебе обращены...
Военщина уймётся.
Уйдет в московский парк.
И женщина - вернётся.
Пройдет, как Жанна Д,Арк
Сквозь сомкнутые вежды,
Сердца и города...
Стоят врата Надежды.
Сияет свет Надежды.
Горит звезда Надежды -
Пресветлая звезда!
***
В Украине гроза, по Одессе не ходят трамваи
И с билетиком, мокрым от первой же капли дождя
Я иду по Земле и на что-то еще уповаю,
От чего я бегу и к чему прихожу, уходя?
И лакая, плывёт вся Европа огромным матрасом.
То ли пьянство свободы, то ли где-то расставлен капкан.
И в домах пьют вино. И в садах наслаждаются мясом
С белых яблонь да в дым, как сказал возлюбивший Дункан.
Цирк уехал давно. Но абсурдны на стенах афиши.
Буквы. Буквы. Футбол. В местном оперном сотый спектакль
Мир заставлен киосками. Дождь барабанит по крыше.
То ли небо "кап-кап", то ли сердце и время "тик-так"
Я иду далеко вглубь здоровой страны по дорогам.
И не алчное солнце меня иссушает до дна,
Но гнилые базары, но сраженье меж злом и меж Богом,
Где победа одна и цена за победу - одна.
В Украине гроза, по Одессе не ходят трамваи
И с билетиком, мокрым от первой же капли дождя
Я иду по Земле и на что-то еще уповаю
От чего я бегу и к чему прихожу, уходя?
АЭРОПОРТ В ДОЕЦКЕ
Все высказать - да не с кем.
Такая , брат, тоска.
"Аэропорт в Донецке "-
Бьёт пульсом у виска....
"Аэропорт в Донецке"
"Энтеббе" и "Кабул."
Палит форпост советский -
А в сердце снова гул
ГУЛАГА , Польш, Эстоний,
Поруганных надежд.
Ты слышишь - Прага стонет,
И стонет Будапешт.
И кровь, и плач в Берлине.
Берлинская стена.
А нынче Украине
Объявлена война
Словес высоких мнимость.
Всей чаши не испить.
Но есть неотменимость,
Чтоб живу быть. Чтоб быть.
И нужно помнить - кто ты.
И нужно страх иметь...
Бойцы небесной роты
Уже идут на смерть
Чтоб свет - без перерыва.
Чтоб родина. Душа.
По ним свиные рыла
Палят из калаша...
И все - разъять, прикончить.
В личинах - кровь и шерсть.
Но снова колокольчик
Звенит под утро. В шесть....
Вот взгляд, разъятый криком,
Но Дух всегда один...
Хранимый вышним ликом
Народ непобедим...
Все высказать - да не с кем.
Такая , брат, тоска.
"Аэропорт в Донецке "-
Бьёт пульсом у виска....
2015