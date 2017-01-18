Украина болит…

В этой подборке несколько стихотворений и песен Марка Эпельзафта о не объявленной, но фактической войне РФ против независимой Украины, написанных за три года этого кровпролития. Большинство эти произведений звучало с экрана украинского телевиденья и в радиоэфире, публиковалось на наших страницах.

...И пропою, от слёз не вытирая щёк,

Легенды и стихи из рода в роды

О тех мальчишках, жизнь свою теряющих,

Чоб свет найти победы и свбоды...

***

Не знаю, брат, чужого горя я,

Твой взгляд так строг и так наивен...

Ещё звенят Карпат предгория

И над Полтавой - первый ливень.

А ночь, нагла, зияет в раме нам

Незанавешенной оконной...

Кому убитым быть и раненным

В той подлой бойне незаконной?

Вас искушают полуправдами,

Но искушенным тем не верьте:

Идут с востока грузы с "Градами",

А рядом пляшут тени смерти.

Трещат знамена обветшалые ,

Стреляют снайперши -Катюши.

Латают лекаря усталые

Войной исколотые души...

Гремят раскатами орудия,

Рыдает мать над похоронкой...

А смерть лопатою орудует,

А смерть - она поет негромко...

Лишенья выпали такие вам ,

Майдана новое арбатство.

Но ангелы парят над Киевом:

Свобода, Мужество и Братство...

****

Еще на баранов взирает тиран сквозь экран,

Кивком одобряя в едином порыве слиянье,

Но время на стрёме: в садах кровоточащих ран

людских прорастают Отечество, правда, сиянье.

О, если бы только победы - но сразу же, вмиг.

Давно уж та ночь не тиха - до рассвета грохочет -

Огромна,страшна,что Господь, сокрывающий лик.

И люди -убийцы вкрапленьем во тьму этой ночи

Наощупь, на шепот прорвемся - где свет вековой,

Сверхтвердым безмолвьем по горло насытившись в хоре...

Но капельки крови на куртке видны меховой,

И шубы вороньи, как прежде, висят в коридоре

2014

РЕКВИЕМ ПАВШИМ, НО ЖИВЫМ ГЕРОЯМ

Матерям, жёнам и сёстрам Украины

Златые, белокурые и чёрные,

Под Украины блещущими звездами,

Седеют матерей солдатских головы

По городам и весям всей страны.

Белеют, что твои вершины горные,

И ветрами, и ливнями исхлестаны,

А души и сердца войной исколоты,

И молнией войны обожжены.

Тупая боль. Болят сердца разбитые.

Сколь бесконечны ночь и горе зримое.

И не приходит сон во тьме мучительной,

Но вместо сна является палач.

Приходят на рассвете все убитые,

Все братья, сыновья, друзья, любимые,

И душу разрывает крик пронзительный,

Как будто позабытый детский плач.

Сошедшие с гранитных пъедесталов тех,

Что в центре площадей больших поставлены,

Идут из тьмы солдаты - парни, женщины...

Все - праздничны и живы, как и мы.

На сапогах - цветов пыльца. Усталость. Смех.

Сердца открыты Солнцу, миру явлены...

Они не помнят годы безвременщины,

Но всё идут, воскресшие, из тьмы.

Они живут средь нас. И, непокорные,

Переполняют память нашу гордую

О днях войны, которые в веках

Останутся звенеть живой историей.

Героев подвиг пал на почву твёрдую,

Мы повторяем: "Это те, которые..."

На них глядим, как на вершины горные,

Сокрытые в высоких облаках.

2016

СОЛДАТАМ АРМИИ УКРАИНЫ

Как оракул писахъ -

оглянувшись, мы видим руины-

и не в Данта лесах,

но в земле золотой Украины,

там , где вместо соседа -

идея победы державной....

в злую ночь до рассвета

в земле той лежа и дрожа в ней,

ощущает солдат

руки смерти на шее по пуду,

черви - пальцы дрожат,

проникая под кожу, повсюду...

где-то филин кричит

одиноко, зловеще и громко

и травинка горчит,

и грань смерти, что жизни той кромка

и соломка ее, но уже затаилась засада,

и безмолвие сада - скорее безмолвие ада...

у дороги - авто.

за стеклом - желтолицы, как боги -

не солдаты АТО -

разрушители этой дороги...

азиатская плоть

из-под каски торчит волооко,

не в купине Господь,

но над полем латунное око

вознеслось....блещут звезды

в холодном безжизненном свете..

И победа, как воздух,

нуждается в главном ответе

2015

***

И вновь пестрят на первых полосах

Наймиты, диверсанты и шпионы.

Молчит народ. Молчат на небесах.

Безмолвствуют, как водится, ООНы.

Лишь у вождя под тяжестью короны

Кровавые бандеровцы в глазах.

***

На речном берегу чья-то дИвчина вновь голосит.

И глядит на восток, в бесконечное небо Донбасса.

Наверху, в темноте, беспощадная туча висит.

Похоронная туча расстилается черною массой.

Где-то степь затаилась. И полон опасностей лес.

Но дивчИна глядит, обращая свой взор светлоокий

То к владыке-звезде, то к прозрачной полоске небес,

Что осталась ещё на безжалостном этом востоке.

Много дней и ночей погребений в Украйне не счесть.

И дудят во все трубы лжи и зла мировые полпреды,

Но от края до края благая разносится весть,

Что добро и свобода - бессмертья залог и победы.

Через гнев и утраты победа пробьёт себе путь,

И крылатым коням подкуют золотые копыта.

Сквозь рожденье и жизнь, сквозь отчаянно-девичье "будь"

Все воскреснут опять - и никем ничего не забыто.

И пускай мчится вскачь безвозвратное время-погост,

Исчезает звезда "у свoїй барвінковiй сторонцi" -

Дорогая, не плачь, есть ведь нечто - бессмертнее звёзд,

И бессмертней росы на заветном украинском солнце.

НОЧЬ ВОЖДЯ

Бессоница. Он вызывает

Машину к себе на порог.

И вот уж сирена взвывает,

Расчищены сотни дорог,

И словно пугаясь ареста

Под грузом грехов и злодейств

Он едет в надёжное место,

Чтоб миром оттуда владеть.

Охранник своим габаритом

Его прикрывает как щит,

О чём же весь день говорит он?

О чём среди ночи молчит?

Буряты Донбасс осаждают.

НашКрым запалил факела,

Отныне его ожидают

Великие только дела.

Наследники где-то в Лозанне,

В Ливане - гвардейцы и флот,

И с ширмою перед глазами

Давно населенье живёт.

А хоры церковные мощно

Осанну поют в унисон,

Да молятся денно и нощно

За здравье высоких персон.

Но мысль потаённая бесит,

Пугает и бесит его -

А вдруг он не весит, не весит,

Не весит почти ничего?...

А вдруг чья-то ясная сила

Разбудит перо и топор?..

И грозно сойдутся светила,

И грянет неведомый хор?..

И он, будто слабый мальчишка,

В подушку уткнулся во сне,

И третьего акта ружьишко

Зависло над ним на стене.

БАЛЛАДА-ПРИТЧА О ЖИДОБАНДЕРОВКЕ СОНЕ

Когда рашисты тренируются,

Когда на запад дан приказ,

Рыбачка Соня гримируется,

Причалив к берегу баркас.

И ей в каморке нет спасения,

Под Соней - бедная скамья...

А где-то там на диком севере

Народа братского семья

Все ищет заметелить в глаз кого -

Наш Дом, Наш Сад, Наш Спорт, Наш Крым -

И Соня вдруг встаёт, неласкова,

А на лицо наложен грим....

И спрашивает озабоченно:

"Принесен ли уж барабан?"

Пора, пора сосредоточенно

Палить из пушек по рабам...

...Орудий дальних громыхание.

Рыбацкая большая сеть...

К чему задаром подыхание?

К чему на ниточке висеть? ...

Она идет шагами малыми

(Со страшным скрипом башмаки)

Чтоб показать, как с генералами

Воюют просто рыбаки.

Уймись, несчастная военщина -

Хиляй гулять в московский парк.

Восстала маленькая женщина -

Великий воин. Жанна Д,Арк....

Исчезли времена убогие.

И время правды без прикрас....

И за неё восстанут многие,

Причалив к берегу баркас.

январь 2015

ЗВЕЗДА НАДЕЖДЫ

Надежде Савченко



Когда во мраке ночи,

На грани бытия

Душа - заветный летчик -

Без хлеба и питья

Взмывает аж до неба,

Стремится за предел,

Тогда тюрьма - нелепа,

Сатрапы - не у дел,

И песенка не спета,

И ждет на воле дом...

Грядет твоя победа!

Свидетельствуй о том,

Что люди прозревают,

Что им - не трын-трава,

Что в горле застревают

Нелепые слова.

Что взяли в обороты,

Свинтили в темный лес....

И вновь идет охота,

Опять пошёл процесс.

Но ложью злой и грубой

Души не побороть.

Твои сухие губы

Целует сам Господь,

Одной улыбкой мудрой

Поправший смертью смерть...

Пускай приходит утро,

Где все должны не сметь!

Но подняла мятеж там -

Смятение в душе.

Так выдюжи, Надежда!

Ведь надо же уже

Сорвать петлю застенка,

Сломать засов тюрьмы...

Там Украина-ненька,

И там на свете мы.

Там воля и просторы.

Сердца обнажены.

И все на свете взоры

К тебе обращены...

Военщина уймётся.

Уйдет в московский парк.

И женщина - вернётся.

Пройдет, как Жанна Д,Арк

Сквозь сомкнутые вежды,

Сердца и города...

Стоят врата Надежды.

Сияет свет Надежды.

Горит звезда Надежды -

Пресветлая звезда!

***

В Украине гроза, по Одессе не ходят трамваи

И с билетиком, мокрым от первой же капли дождя

Я иду по Земле и на что-то еще уповаю,

От чего я бегу и к чему прихожу, уходя?

И лакая, плывёт вся Европа огромным матрасом.

То ли пьянство свободы, то ли где-то расставлен капкан.

И в домах пьют вино. И в садах наслаждаются мясом

С белых яблонь да в дым, как сказал возлюбивший Дункан.

Цирк уехал давно. Но абсурдны на стенах афиши.

Буквы. Буквы. Футбол. В местном оперном сотый спектакль

Мир заставлен киосками. Дождь барабанит по крыше.

То ли небо "кап-кап", то ли сердце и время "тик-так"

Я иду далеко вглубь здоровой страны по дорогам.

И не алчное солнце меня иссушает до дна,

Но гнилые базары, но сраженье меж злом и меж Богом,

Где победа одна и цена за победу - одна.

В Украине гроза, по Одессе не ходят трамваи

И с билетиком, мокрым от первой же капли дождя

Я иду по Земле и на что-то еще уповаю

От чего я бегу и к чему прихожу, уходя?

АЭРОПОРТ В ДОЕЦКЕ

Все высказать - да не с кем.

Такая , брат, тоска.

"Аэропорт в Донецке "-

Бьёт пульсом у виска....

"Аэропорт в Донецке"

"Энтеббе" и "Кабул."

Палит форпост советский -

А в сердце снова гул

ГУЛАГА , Польш, Эстоний,

Поруганных надежд.

Ты слышишь - Прага стонет,

И стонет Будапешт.

И кровь, и плач в Берлине.

Берлинская стена.

А нынче Украине

Объявлена война

Словес высоких мнимость.

Всей чаши не испить.

Но есть неотменимость,

Чтоб живу быть. Чтоб быть.

И нужно помнить - кто ты.

И нужно страх иметь...

Бойцы небесной роты

Уже идут на смерть

Чтоб свет - без перерыва.

Чтоб родина. Душа.

По ним свиные рыла

Палят из калаша...

И все - разъять, прикончить.

В личинах - кровь и шерсть.

Но снова колокольчик

Звенит под утро. В шесть....

Вот взгляд, разъятый криком,

Но Дух всегда один...

Хранимый вышним ликом

Народ непобедим...

Все высказать - да не с кем.

Такая , брат, тоска.

"Аэропорт в Донецке "-

Бьёт пульсом у виска....

2015