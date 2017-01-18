Ирония судьбы 2016 Не пейте с ним. И за него - не пейте…

Российская ирония судьбы

Над взятым в плен своими же народом:

На фараона пялятся рабы,

А тот их поздравляет с Новым годом .

Есть в мире много очень странных стран,

Чьи нравы и обряды поражают

Но ни в одной из них телеэкран

Никто за стол семейный не сажает.

Замолкнут патриот и либерал,

И будут слушать, став державы частью

Того, кто прошлый год у них украл,

А в новом снова всем желает счастья.

Российская "Ирония судьбы":

Стоят бокалы, оливье и мясо

В домах, куда вчера пришли гробы

Из Сирии, Египта и Донбасса.

Нелепый, как киношный Ипполит,

Гарант, глазами бегая, вещает,

И каждый верит: у него болит

Та тела часть, что сердце замещает.

Как Кашпировский много лет назад

Сводил с ума своим гипнозом залы,

Сегодня злой рептилии глаза

Зарядят ложью пенные бокалы.

Российская "Ирония судьбы"...

Кино, где судьбы рушатся по пьяни,

Бьёт каждый год, как грабли в наши лбы

И от невест ведёт с дружками в бани.

Раз тридцать посмотрев его, любой

Поверит и ничуть не удивится,

Узнав, что мы ведём с фашистом бой,

Проснувшись после бани за границей.

"Ирония судьбы" полна примет

Про верность дружбы и удачу в браке:

Мы знаем: только если друга нет,

Мы с этим другом не устроим драки.

Ну что, готовы выпить, дружно встав?

Где президент, ума и шутки глыба?

Какая гадость! - Ипполит был прав, -

Вся эта ваша заливная рыба!

До будущего пять минут всего.

Друзья, гасить экраны не робейте!

Я вас прошу, не слушайте его!

Не пейте с ним. И за него - не пейте.

Ведь он же, президент, не идиот,

Он вас с экрана все Андрей Орлов (Орлуша :х пересчитает,

И через год опять в ваш дом придёт

И будет делать всё, что пожелает.

Ну, всё! Всех поздравляю, всех люблю!

Вы - как хотите, я пойду посплю!

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В фотоокне: Андрей Орлов (Орлуша).