|ОСТРЫЙ УГОЛ
Ирония судьбы 2016
Не пейте с ним. И за него - не пейте…
Российская ирония судьбы
Над взятым в плен своими же народом:
На фараона пялятся рабы,
А тот их поздравляет с Новым годом.
Есть в мире много очень странных стран,
Чьи нравы и обряды поражают
Но ни в одной из них телеэкран
Никто за стол семейный не сажает.
Замолкнут патриот и либерал,
И будут слушать, став державы частью
Того, кто прошлый год у них украл,
А в новом снова всем желает счастья.
Российская "Ирония судьбы":
Стоят бокалы, оливье и мясо
В домах, куда вчера пришли гробы
Из Сирии, Египта и Донбасса.
Нелепый, как киношный Ипполит,
Гарант, глазами бегая, вещает,
И каждый верит: у него болит
Та тела часть, что сердце замещает.
Как Кашпировский много лет назад
Сводил с ума своим гипнозом залы,
Сегодня злой рептилии глаза
Зарядят ложью пенные бокалы.
Российская "Ирония судьбы"...
Кино, где судьбы рушатся по пьяни,
Бьёт каждый год, как грабли в наши лбы
И от невест ведёт с дружками в бани.
Раз тридцать посмотрев его, любой
Поверит и ничуть не удивится,
Узнав, что мы ведём с фашистом бой,
Проснувшись после бани за границей.
"Ирония судьбы" полна примет
Про верность дружбы и удачу в браке:
Мы знаем: только если друга нет,
Мы с этим другом не устроим драки.
Ну что, готовы выпить, дружно встав?
Где президент, ума и шутки глыба?
Какая гадость! - Ипполит был прав, -
Вся эта ваша заливная рыба!
До будущего пять минут всего.
Друзья, гасить экраны не робейте!
Я вас прошу, не слушайте его!
Не пейте с ним. И за него - не пейте.
Ведь он же, президент, не идиот,
Он вас с экрана все Андрей Орлов (Орлуша :х пересчитает,
И через год опять в ваш дом придёт
И будет делать всё, что пожелает.
Ну, всё! Всех поздравляю, всех люблю!
Вы - как хотите, я пойду посплю!
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В фотоокне: Андрей Орлов (Орлуша).