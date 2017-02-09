Не в бровь, а в глаз
Фразы из прожитого
Я очень люблю путешествовать - только что посетил кухню, столицу нашей квартиры.
***
Всё надоело... Пойду брошусь под... одеяло.
***
Мужчина, который считает, что место женщины на кухне, просто не знает, что с ней делать в спальне.
***
Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу убийцы, но Донцову уже было не остановить.
***
Хочешь быть счастливым человеком - не ройся в своей памяти.
***
- Иди ешь кашу!
- Ты же, вроде, суп варила?
- Мало ли что я варила.
***
- Почему ты опоздал?
- Ударился головой об угол подушки и потерял сознание на два часа.
***
- Дорогой, ты скоро станешь папой!
- Ха, ты-то откуда знаешь?
***
В одном портовом городке жила девушка Надя, которая не могла отказать ни одному матросу. Этот городок так и назывался: Мыс Доброй Надежды.
***
Живёшь, живёшь, что-то делаешь, а потом раз - и приуныл.
***
На первом свидании она поразила умом и дальновидностью. Она на него не пришла.
***
Пока Валера стоял в пробке, он успел продать свой автомобиль и купить новый - поближе к светофору.
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Учительница - женщина, которая когда-то считала, что любит детей.
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Ужасно осознавать, что Пушкин не читал Достоевского.
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Криминал :сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ф. Листа два часа играл ничего не подозревающей публике Шуберта!
***
- Ты как женился?
- Благодаря интернету.
- Сайт знакомств
- Нет, в таатр сходил, когда модем сломался.
***
Считаете, что вы никому не нужны? Тогда попробуйте лечь спать днём.
Вам позвонят все. Даже те, с кем вы не знакомы...
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Бесит, когда ты младший лейтенант, и с тобой все хотят потанцевать, а потом становишься полковником - и тебе никто не пишет.
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Буддийская примета: родился- к смерти. Умер - к рождению.
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Уже скоро выйдет моя книга. Хотя, конечно, зря я её съел...
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Студентка ПТУ так быстро щёлкала семечки, что захлебнулась подсолнечным маслом.
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Подрались два учителя математики! Говорят, что-то не поделили.
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Если чёрный кот перешёл дорогу туда и обратно - он удвоил наказание или отменил своё решение?
***
- Ещё не женился?
- Всё никак не могу найти себе пару.
- А ты женись на одной.
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Оля помыла посуду, выгуляла собаку, сделала уроки, но мама всё равно заметила, что она
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- Я завтра женюсь.
- По любви?
- Её папа сказал: ,, По- любому!,,.
***
Вчера из Франции выслан российский логопед, тайно отучавший местных детей картавить.
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Как на Руси образуются новые слова - известно: дуб- дубина, скот- скотина... Теперь понятно, откуда появилась эта машина: КАЛИНА
***
Полицейский заметил преступника, но тот был старше по званию.
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Самая неподкупная очередь - в туалет.
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- Девушка, кем это вы себя мните?
- Не ваше это дело, кем я себя мну.
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Пьяной дракой закончилась начавшаяся пьяной дракой драка.
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На День рождения кто-то принёс семечки. Пить так и не начали.