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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
ИРОНИЗМЫ
февраль '17
ИРОНИЗМЫ

Не в бровь, а в глаз

Фразы из прожитого

Я очень люблю путешествовать - только что посетил кухню, столицу нашей квартиры.

 ***

Всё надоело... Пойду брошусь под... одеяло.

***

Мужчина, который считает, что место женщины на кухне, просто не знает, что с ней делать в спальне.

***

Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу убийцы, но Донцову уже было не остановить.

***

Хочешь быть счастливым человеком - не ройся в своей памяти.

 ***

- Иди ешь кашу!

- Ты же, вроде, суп варила?

- Мало ли что я варила.

***

- Почему ты опоздал?

- Ударился головой об угол подушки и потерял сознание на два часа.

***

- Дорогой, ты скоро станешь папой!

- Ха, ты-то откуда знаешь?

***

В одном портовом городке жила девушка Надя, которая не могла отказать ни одному матросу. Этот городок так и назывался: Мыс Доброй Надежды.

***

Живёшь, живёшь, что-то делаешь, а потом раз - и приуныл.

***

На первом свидании она поразила умом и дальновидностью. Она на него не пришла.

***

Пока Валера стоял в пробке, он успел продать свой автомобиль и купить новый - поближе к светофору.

***

Учительница - женщина, которая когда-то считала, что любит детей.

***

Ужасно осознавать, что Пушкин не читал Достоевского.

***

Криминал :сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ф. Листа два часа играл ничего не подозревающей публике Шуберта!

***

- Ты как женился?

- Благодаря интернету.

- Сайт знакомств

- Нет, в таатр сходил, когда модем сломался.

 ***

Считаете, что вы никому не нужны? Тогда попробуйте лечь спать днём.

Вам позвонят все. Даже те, с кем вы не знакомы...

***

Бесит, когда ты младший лейтенант, и с тобой все хотят потанцевать, а потом становишься полковником - и тебе никто не пишет.

***

Буддийская примета: родился- к смерти. Умер - к рождению.

***

Уже скоро выйдет моя книга. Хотя, конечно, зря я её съел...

***

Студентка ПТУ так быстро щёлкала семечки, что захлебнулась подсолнечным маслом.

***

Подрались два учителя математики! Говорят, что-то не поделили.

***

Если чёрный кот перешёл дорогу туда и обратно - он удвоил наказание или отменил своё решение?

 ***

- Ещё не женился?

- Всё никак не могу найти себе пару.

- А ты женись на одной.

***

Оля помыла посуду, выгуляла собаку, сделала уроки, но мама всё равно заметила, что она

***

- Я завтра женюсь.

- По любви?

- Её папа сказал: ,, По- любому!,,.

***

Вчера из Франции выслан российский логопед, тайно отучавший местных детей картавить.

***

Как на Руси образуются новые слова - известно: дуб- дубина, скот- скотина... Теперь понятно, откуда появилась эта машина: КАЛИНА

 ***

Полицейский заметил преступника, но тот был старше по званию.

***

Самая неподкупная очередь - в туалет.

 ***

- Девушка, кем это вы себя мните?

- Не ваше это дело, кем я себя мну.

 ***

Пьяной дракой закончилась начавшаяся пьяной дракой драка.

***

На День рождения кто-то принёс семечки. Пить так и не начали.

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