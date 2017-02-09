"Герой" и героизация

БОЛЬ ДНЯ

Иди, куда влечет тебя свободный ум,

Усовершенствуя плоды любимых дум,

Не требуя наград за подвиг благородный.

/А. Пушкин/

Удивляющее меньшинство,

сколько раз тебя брали на вилы !

Подавляющее большинство,

сколько гениев ты раздавило !

/Е. Евтушенко/

Воля должна быть подчинена закону, при этом она же является его творцом

/Категорический императив И. Канта/

С большой неохотой я принялся за написание этих заметок, от которых, на первый взгляд, не получу ничего, кроме оскорблений. С другой стороны, бывают моменты, когда просто для самого себя необходимо высказаться, даже вопреки ходячему общему мнению.

1.

Нелегко противоречить не только реальному большинству, но даже его имитации, просто обладающей громким голосом. Нелегко отстаивать свои убеждения, пусть и тщательнейшим образом продуманные и взвешенные, даже если за их высказывание тебе не грозит не только казнь, тюрьма или ссылка, но и просто увольнение с работы. Но даже когда всего этого нет, есть известная трудность плавания против течения, она же - писанья против ветра.

Есть страх, весьма неприятный, подрастерять вчерашних приятелей, ещё недавно сторонников, лишиться визитов в ставшие привычными дома. Мы с женой испытали всё это сравнительно давно, когда пригласившие меня на работу профессора Еврейского университета, придерживающиеся "левой" веры, вдруг осознали, что я "гадкий утёнок". Перед нами закрылись двери домов. Было неприятно, но, как показало время, не так страшно. Куда неприятнее, стоя перед мысленным зеркалом ощущать острую потребность плюнуть себе в лицо. В конце концов, прав был автор отличной формулы: "Иди своей дорогой, и пусть люди думают, что им угодно".

Помню, как приехав в Гарвардский университет (США) в 1990, я почти сразу получил приглашение на пост директора института теоретической атомной и молекулярной физики этого университета, и одновременно его профессора. Приглашение исходило от моего доброго знакомого, ныне покойного профессора А. Далгарно, который намеревался уйти в отставку. Не скрою, я был польщён и принял приглашение. Шутка ли - Гарвард, с его созвездием Нобелевских лауреатов" Я тогда не знал, что такое скопление приводит к непростой психологической обстановке и сложнейшим отношенческим перипетиям.

Помимо научных вопросов, я тогда был обуреваем проблемами перестройки в СССР, о чём решил сделать доклад на университетском семинаре. О планах вообще и тезисах доклада в частности рассказал своему другу, который уже был старожилом в США и профессором в Лаборатории реактивного движения при Калифорнийском технологическом институте. От плана моего ненаучного доклада он пришёл в ужас, сказав, что этого тамошние леваки, т.е. все ведущие специалисты, тебя не простят и "такого, как ты" никогда не примут. "Немедленно отменяй доклад", - подытожил он. Я возразил, рассказав ему про преимущества свободного мира, про то, что нам всем стоило бы устать бояться и т.п.

Доклад прошёл хорошо, газета Гарварда его подрасписала. Было много вопросов. Но через несколько дней Далгарно сказал мне, что возникла неожиданная для него трудность - я перешёл предельный возраст, допустимый традициями и уставом университета при принятии человека на работу профессора. Мне 56, а максимум, оказывается, 53 года. Так Гарвард обошёлся без меня, ну а я - без Гарварда. Мысленно возвращаясь в 1990 - вижу, этим вовсе не на муки обрёк меня Бог. А плеваться самому на себя оказалось и не нужно.

2.

Приехав в Израиль в 1998, я оказался в совершенно непривычной для меня среде. Я имею в виду не террористические атаки, а весьма сильную политизацию окружающих и поразившее меня их доверие СМИ, которого я был нацело лишён. Израильская пресса и общественность давно живёт от скандала до скандала, которые происходят с частотой, невыносимой для нервов нормального человека.

Конечно, без прессы не обойтись, нет никакой возможности самому уследить за множеством событий, происходящих в стране и мире - интересных и важных. Однако уже давно СМИ непосредственно, либо с помощью техники "22го кадра" приводят не только факт, но и тут же дают свою оценку любому событию, формируя общественное мнение на свой вкус, чтобы на следующем витке обсуждения стать жертвой этого самого общественного мнения, потакая и подыгрывая ему. Что ж делать, диалектика оказалась за работой.

3.

24 марта 2016 произошло событие, с виду для израильской жизни обыденное - Двое террористов напали на израильских солдат, и один из них был убит, а другой серьёзно ранен в боестолкновении. Ранен был и израильский солдат. Сержант и ротный фельдшер Эльор Азария, появившийся на этом месте через несколько минут, застрелил раненого террориста. С оценкой поступка Азарии почти сразу выступили не только обыватели, но и известные политические деятели, включая генералов, министров, и даже премьер-министра. Причина энергичной реакции столь многих людей состояла в том, что почти сразу после выстрела Азария был арестован военной полицией, поскольку стрелял в лежащего, раненого, и, по мнению командиров на месте происшествия, на момент выстрела уже обезвреженного террориста, опасности не представлявшего.

Конечно, это печально, что высказывающиеся не дали возможности следствию хоть как-то разобраться в деле, и заняли обвинительную или оправдательную позицию ранее, чем поработали военные следователи. Очевидно, что, поскольку дело касается военных и их действий, расследование должны были вести и повели работники именно военной юстиции. Да и сам вопрос, который они собирались осветить, был понятен - оправдан ли был конкретными соображениями безопасности солдат и окружающих в момент происшествия выстрел Азарии, или он стрелял в арестованного и раненного террориста, опасности сиюминутной не представляющего. С показаниями самого Азарии и ходом суда можно ознакомиться, например, по статье в NEWSru от 24.07.16 .

4го января 2017 Азария был признан виновным в "непредумышленном убийстве и недостойном поведении", и в настоящий момент ждёт объявления решения о присуждаемом ему сроке наказания. Подробное описание мотивов приговора можно найти в сообщении ISRAELINFO от 04.01.17 .

4.

Я читал всё, что смог на эту тему найти, исключая, разумеется, чисто эмоциональные крики, которыми всё время был заполнен интернет. Очевидно, что суд проделал большую и тщательную работу, и его обвинительный приговор имеет очень серьёзную фактическую базу. Суд заключил, что "Эльор Азария действовал не из "чувства опасности", а из убеждения, что "террорист должен умереть", и тем самым нарушил правила применения оружия, содержащиеся в уставе ЦАХАЛа".

По сути, именно об этом и шёл спор в обществе с самого начала ареста Азарии, поскольку даже из его первых показаний было очевидно, что застреленный террорист прямой угрозы не представлял. Обращу внимание в этой связи на интервью с человеком религиозным, генералом Я. Амидрором (15.01.17) , где его спросили, изменился ли этический код Армии обороны Израиля с ходом времени, или нет. Он ответил:

- Правила предельно ясны, и они не изменились - в нейтрализованного противника не стреляют. В этом и состоит разница между армией и бандой".

Считаю такую позицию правильной, позволяющей неизменно следовать давней традиции Армии и народа Израиля - побеждать, не теряя человеческого лица.

Не знаю, к чему в итоге приговорят Э. Азарию. Надеюсь, что будут учтены и смягчающие обстоятельства, и ранение его товарища. Даже в его непоследовательности и манёврах в ходе следствия и суда вижу много больше вины адвокатов и защитников - всё-таки восемнадцатилетний молодой человек действовал в крайне напряжённой ситуации, в отличие от его многочисленных неуёмных сторонников. Есть среди них люди просто заблуждающиеся, но есть и политики, и работники пера, которые просто используют это дело для очередных нападок на правительство, командование армии, суд.

5.

Почти сразу после ареста начали говорить об Э. Азарии как о Герое Израиля. Так, в статье Ш. Бримана, с полностью дезинформирующим заголовком "Убил террориста и попал по арест ", сообщается о собравшей десятки тысяч подписей в интернете петиции офицера запаса Р. Леви, которая призывает наградить Азарию и объявить его героем Израиля. Были и другие подобные выступления. Очевидно любому непредвзятому, что Азария никакой не герой. Он, скорее, жертва своего окружения, под влиянием которого, вместо признания в нарушении устава АОИ и раскаянии в проступке, он стал упорствовать в заблуждениях, лишь усиливая жёсткость приговора.

На фронте пропаганды много и влиятельных людей. Вот что писал М. Фейглин 01.06.16 :

- Нельзя отрицать, что сразу после стрельбы в Хевроне …интифада ножей исчезла, как не бывала.

Это, как и очевидно было сразу, оказалось чисто пропагандистской неправдой. Уже через пару дней новый теракт в Иерусалиме перечеркнул написанное. Видно, здесь политиканства много больше, чем анализа, и М. Фейглин истинных причин "интифады ножей" и не знает, и не понимает. Но продолжает и 01.01.17 идёт много дальше:

"Те, кто идет уничтожать евреев только за то, что они евреи, не имеют право на судебное разбирательство. Отправляясь на убийство они теряют собственное право на существование, и любой, кто устраняет их и гарантирует, что они мертвы, выполняет самое справедливое и возвышенное действи…"

"Справедливый поступок Азарии стал противоядием к яду делегитимации еврейского существования, яду, против которого оказался беспомощным весь аппарат безопасности Израиля. Нравственный поступок Азарии сбил вал ножевого террора (и факты это подтверждают). Осуждение Азарии скорее всего, приведет к подъему новой волны арабского террора".

Факты не подтверждают появление новой волны террора, да и старая волна, увы, не совсем ушла в прошлое. У меня нет намерения вести полемику с Фейглиным. Замечу, однако, с сожалением, сколь далеко он ушёл в печальную сторону от своей же замечательной книги "Там, где нет людей".

6.

Не могу пройти мимо статьи Нобелевского лауреата И. Аумана "Вердикт суда представляет угрозу для Израиля " от 04.01.17: "Убийство террориста я считаю частью войны, приемлемым действием. Это было приемлемо во всех предыдущих случаях, когда террористы были убиты - даже те, кто уже не представлял угрозы". И далее: "Сутью теории игр являются стимулы, которые вы создаете вашими действиями, и когда судьи принимают такого рода решения, они обращены к солдатам и гражданским лицам: "Если вы находитесь там, где происходит нападение, просто бегите - не из-за террористической атаки или угрозы, а из-за нас, тех, кто сидит в суде".

При всём моём огромном уважении к Ауману, отмечу, что судьи должны руководствоваться законом, а не соображениями выгоды, теории игр или политиканства. Вынужден с ним прилюдно не согласиться так же, как это сделал, когда в недавнем интервью российскому сайту "Слон" Ауман, по сути, признал за Россией особую зону интересов, а, следовательно, и прав, вблизи её границ. В эту зону он включил и Украину.

Особо уместно сказать пару слов про "мастеров слова". Процитирую статью А. Тарна "Фарс под названием "суд над солдатом Эльором Азарией": "Так называемые "судьи" - исполнительные отростки мерзостной амебы, которая душит и пачкает все живое и праведное в нашей Стране - сварганили приговор… Почти трехчасовое выблевывание "короткой версии" судейской цидульки превратилось в отдельную трагикомедию. Председатель "суда", занюханная полковница с пыльной задницей последовательно отвергла все. Тыловая чиновница, крапивное семя, нагло поучала поддержавших версию Азарии генералов ЦАХАЛа!… Повторяю для оторопевших: тыловая крыса в судейской мантии разъясняла боевую диспозицию боевым офицерам". И это пишет человек, ещё вчера назвавший боевых офицеров высшего звена АОИ "Генералами песчаных карьер"! Забыл, что ли, что сам писал столь недавно?

А вот реакция другого "душевного инженера", поэта Бориса Камянова: "Трибунал - часть того же преступного истеблишмента, действия и высказывания которого - свидетельство либо фантастической глупости, либо беспримерной подлости, что, с моей точки зрения, более вероятно. Деморализация армии - на их совести, если только совесть у них когда-то была".

Конечно, поэт несколько недобирает по сравнению с прозаиком. Но написанное им тоже на вполне печальном уровне. Трудную обстановку создают подобные взгляды, трудную особенно для самого Азарии, который, как нормальный молодой человек, я уверен, вполне осознаёт, что застрелить лежащего на земле раненого (не твоим выстрелом) и обезоруженного (не тобою) террориста - не есть подвиг, о котором он, вполне допускаю, с детства мечтал.

В перепалке вокруг суда особенно досталось начальнику генерального штаба Г. Айзенкоту, который за день до оглашения приговора Азарии сказал что тот "солдат, а не наш общий сын". Докатилось до того, что какой-то хулиган написал "Айзенкот, Рабин тебя ждёт". А ведь в словах Айзенкота определённо не было отторжения солдата, но лишь оценка его высокой ответственности. Замечу, что проявления этой взрослости, которую явно имел в виду генерал, неоднократно видел и среди своих здешних студентов и аспирантов. Эти качества у меня лично вызывали неизменное восхищение - я понимал, что дело обороны моей страны, да и меня самого - в надёжных и ответственных руках. Но генералу в печати возражать не давали, и ретивые комментаторы превращали его буквально в пищу воробьёв. Считаю, что такое демонстративное неуважение куда более важный источник опасности для израильского общества, чем дело Азарии само по себе.

Признаюсь, "вольность стиля" не столько убеждает, сколько огорчает. Кстати, пополз слух, что "казус Азарии" уже разъедает, или почти разъел армию, которая разбежалась 08.01.17 при виде террориста в Иерусалиме. О том, что это обыкновенная неправда, за которой стоит незнание фактов или невнимание к ним, я уже писал. Неправдой оказался и отказ, чуть ли не массовый, солдат АОИ служить в боевых частях. И этот вымысел, рассказанный анонимному блоггеру анонимным же солдатом подтверждения не нашёл.

Неприятно даже упоминать о появляющихся сообщениях, будто командиры Азарии чуть ли не шантажируют его родителей, боясь каких-то мифических разоблачений. Сюда же относятся насаждаемые слухи, будто судьи прошедшего суда как огня боятся апелляции в вышестоящий судебный орган. Полагаю, что все эти слухи идут от неуёмных сторонников. На основе того, что знаю, пришёл к заключению, что наибольший вред Азарии, помимо самого выстрела, нанесли адвокаты с их рекомендациями о чём-то умолчать, что-то подчистить, что молодого человека лишь запутывало.

7.

Особое место в обосновании правоты и героизации Азарии занимают ссылки на хорошо известные высказывания в древних книгах и древних авторитетов. Заголовки статей один жёстче другого: "Пришедшего тебя убить - встань и убей первым", "Око за око, зуб за зуб" и некоторые другие. Примечательно, что цитирующие Тору "эксперты" просто не упоминают Шестой заповеди - "Не убий", как будто её даже не существует. Однако она существует, и было бы невредно современным "экспертам" понять самим и изучить, как всё, сказанное нашими далёкими предками связывается и согласуется друг с другом - без умалчиваний и противоречий. Да и просто обдумывание ситуации прояснило бы, что лозунговые заголовки не стыкуются совершенно с тем, в чём Азарию, собственно, обвиняют, и в чём он признан виновным. Не случайно говорят - "Услужливый дурак опаснее врага".

В сложившейся ситуации, очень хочу, чтобы Азария был, в соответствие с законами Израиля, помилован президентом Ривлиным. Понимаю, что для этого нужно время и, возможно, понимание со стороны Азарии, его друзей и сторонников, что помилование не есть оправдание или признание невиновным, но прощение в совершённом проступке или преступлении. Прощение, основанное на учёте тех или иных сопутствующих обстоятельств - молодости Азарии, остроты боевого столкновения и т.п. Очень не хотелось бы, чтобы молодому ещё человеку коверкали жизнь всевозможные пересуды, и горячие, да и расчётливо-холодные головы зарабатывали бы на нём себе дополнительную известность и политический капитал.

Упомяну, для конкретности и полноты картины по поводу суда над Э. Азарией статьи 2ую, 3ю, и дискуссию по вопросам 4ой, в интернет-журнале "Мы здесь", №539 , где практически никто не согласился с решением военного суда.

***

Я отношусь к тому меньшинству, которое считает, что осуществляющих террористические атаки, массовых убийц или тех, кто убили свою жертву преднамеренно и при отягчающих обстоятельствах, следует наказывать смертной казнью. Уверен, и писал об этом сам и в соавторстве с моим покойным другом М. Перельманом неоднократно - использование смертной казни, отнюдь не запрещённой законами Израиля сейчас и никогда не запрещавшейся прежде, премного способствовало бы успеху в борьбе с террором. Повторяю - здесь не нужно никакого нового закона. Требуется лишь готовность суда использовать имеющиеся законы.

Но этого не происходит, и от пули по приговору суда ушёл не только бандит Кунтар, но и убийцы семьи Фогелей. Я также писал, что смертная казнь террористов снизила бы их мотивацию при похищении израильских граждан и солдат - просто похищенных не на кого было бы выменивать. Я считал и считаю, что смертной казни заслуживают и организаторы, и главари террора, тем более, если они и сами лично убивали израильтян. Не место, например, М. Баргути в тюрьме - он давно должен был бы очистить этот мир от своего присутствия. Тогда и писателю с "больной совестью", А. Озу, некого было бы там навещать и не с кем было бы вести душеспасительные беседы.

Но, говоря о смертной казни, ни я, ни М. Перельман не имели в виду самосуд, при котором всё следствие и делопроизводство осуществлялось бы через прицел винтовки, а обсуждение преступления сводилось бы к личным впечатлениям стреляющего и мнениям совсем уж посторонних. Полагаю, что даже террорист-смертник, который по не зависящей от него причине не погиб в момент теракта, подвергнутый всей процедуре длительного дознания и допросов, а также суда, отнюдь не легко прощался бы с жизнью, даже в предвкушении встречи с гуриями или фуриями. Что касается армии Израиля, то она и её институты заслуживают, в целом, доверия общества.

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На фото: Эльор Азария.