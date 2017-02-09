Разрушительная деятельность левых

ГОЛАЯ ПРАВДА

Началась эта деятельность сразу после того, как левые лишились единоличной власти, поскольку борьба за власть всегда была для левых важнее всего остального (http://cdialog.org/?p=2101&lang=ru ). Фактически ради сохранения власти в своих руках был "изгнан" из Палестины после окончания ПМВ Еврейский легион. Чуть позднее - его основатель Жаботинский. И вскоре там начались погромы.

В 1935 году, так называемых, ревизионистов - сподвижников Жаботинского левые обвинили в убийстве Арлозорова, что представляло собой не что иное, как кровавый навет, только теперь уже - евреев на своих соплеменников. А в 1948 году в разгар войны за независимость расстрелом Альталены левые поставили страну на грань гражданской войны.

В 1982 году, когда Шарон одержал победу в Ливане, левые создали под руководством Шимона Переса организацию "Шалом Ахшав", с помощью которой превратили победу правых в их поражение, чтобы попытаться вернуть себе власть. Вторая попытка началась с тайной подготовки ословских соглашений, в рамках которых на территории Израиля был создан бандитский анклав под предводительством Арафата. Затем бегство из южного Ливана в 2000 году по приказу Эхуда Барака создало с каждым годом возрастающую угрозу с Севера в лице ХЕЗБОЛЛЫ. Следующим шагом стал вывод под давлением левых в 2005 году ЦАХАЛа из сектора Газы, который вскоре оказался под полным контролем террористов ХАМАСа.

Таким образом, благодаря преступному попустительству левых, Израиль оказался с севера и юга под прицелом десятков тысяч ракет ХЕЗБОЛЛЫ и ХАМАСа. Кроме того, ХЕЗБОЛЛА за время своего участия в гражданской войне в Сирии превратилась в регулярную армию, оснащенную современным оружием, включая бронетехнику. ХАМАС в своих подземных мастерских наладил сборку современных управляемых ракет. Абу Мазен в совершенстве освоил методы дипломатической борьбы против Израиля, успешно совмещая её с подстрекательством к террористической деятельности.

Итак, все предпосылки для уничтожения страны, отвергнувшей власть левых, ими уже созданы. Теперь осталось только разрушить армию, которая считалась народной, да и была именно такой. Но сегодняшнее руководство АОИ, выросло в период после заключения ословских соглашений на фоне беспрерывных разговоров о двух государствах для двух народов. Главным для них стало сохранить репутацию ЦАХАЛа как наиболее моральной армии мира, ради чего генералитет готов принести в жертву своих солдат. Генералы перестали видеть жизнь солдат священной и более ценной, чем жизнь вражеского общества. Из-за предательства МО и Генштаба армия может утратить доверие общества, что станет самой опасной угрозой для Израиля. Родители уже пишут о том, что не отдадут сыновей и дочерей в такую армию, резервисты - что откажутся явиться на сборы.

Обвинительный вердикт суда по делу Эльора Азарии даст дополнительный стимул для всех видов борьбы арабов против Израиля. Не все террористы хотят погибнуть: теперь, совершив акт терроризма, можно поднять руки, и тебя не уничтожат, а только задержат. Практически тут же после вынесения обвинительного вердикта семья террориста, застреленного Эльором Азарией, заявила, что подаст в международный суд на государство Израиль. Правильно, коль скоро Израиль не судит эту семью за соучастие, то семья подает иск против Израиля!

Кроме того, устроенное левыми судилище, на котором фактически судили Израиль, а не только солдата, поможет осудить еврейское государство на Парижской конференции, назначенной на середину января. Вслед за приговором Азарии можно ожидать теперь осуждения Израиля за продолжение оккупации. В Париже еврейское государство могут обвинить в "непредумышленном" срыве "мирного процесса".

Вскоре после оглашения Вердикта в центре Тель-Авива, напротив военной базы, где проходило заседание суда, состоялся стихийный митинг. Между возмущенными участниками митинга и полицией произошли столкновения, вызванные чувством собственного бессилия. По некоторым оценкам более 80% израильтян считают, что солдат невиновен, но они не могут ни на что повлиять. Суд показал, что кого бы народ ни избирал, всё предопределено решением левацкой элиты. Чтобы не впасть в полное уныние, остаётся уповать на Всевышнего и выбранный им инструмент - Дональда Трампа.

Постоянно отбиваясь от нападок со стороны левых, Биньямин Нетаниягу набирает дополнительные голоса на выборах. Одновременно это позволяет ему не принимать никаких смелых решений. Но ссылки на эти обстоятельства вряд ли найдут понимание у Трампа, и Нетаниягу, возможно, всё-таки примет решение: "либо крестик снять, либо трусики надеть". Ведь нельзя же бесконечно говорить о "двух государствах", да ещё и Трампа призывать присоединиться. Это же абсурдная ситуация. Если земля предназначена для арабского государства, то почему на ней разрешили строить еврейские поселения? А если эта земля по всем статьям принадлежит еврейскому народу, зачем её обещать другому народу?

Если само еврейское государство не может определиться с принадлежностью Иудеи и Самарии, то чего ждать от ненавистников Израиля? Нерешительность и бездействие руководства Израиля только распаляет его противников. "В ООН куда больше осуждения, когда Израиль строит дома, чем когда Иран строит ядерный реактор", - сказал бывший губернатор Арканзаса Хакаби, выступая в Кнессете. Антисемитский мир смакует судилище над израильским солдатом, как и попытки израильского правительства противостоять израильскому Верховному суду, требующему выселить жителей Амоны.

Словосочетание "оккупированные палестинские территории" появилось задолго до того, как заговорили о такой стране, как Палестина. Стремление ничего не делать и сохранять статус-кво привело к признанию Палестинского государства более сотней стран - членов ООН. То есть, на самом-то деле, без малого 50 лет еврейское государство служило прорабом на строительстве еще одного арабского государства в самом центре Эрец-Исраэль.

Теперь же гораздо труднее доказывать мировому сообществу, что невозможно оккупировать то, чего нет. Но с приходом в Белый дом Дональда Трампа открывается окно возможностей для решительного распространения еврейского суверенитета в Иудее, Самарии и Иерусалиме. При поддержке США Израиль сможет преодолеть ошибочные взгляды мирового сообщества о незаконности селиться евреям там, и отстаивать предоставленное Лигой Наций в 1920 году и Библией право евреев на всю Землю Израиля. А вот документа, в котором бы говорилось о том, что эта территория должна стать национальным домом арабского народа, не было и нет.

Что касается арабского населения на территории Иудеи и Самарии, то наличие любой политической структуры будет подвергать риску безопасность страны и израильских граждан. А еврейские поселения в Иудее и Самарии служат доказательством того, что Земля Израиля принадлежит еврейскому народу. Только решительные действия по распространению израильского суверенитета в Иудее и Самарии могли бы обеспечить защиту Израиля от риска агрессии.

Но израильские левые защищают права террористов и убийц, которые должны быть ликвидированы по законам военного времени. При этом они прекрасно понимают, что их деятельность может привести к уничтожению государства Израиля. Однако, если того требуют соображения справедливости и прав человека, то они готовы принести в жертву еврейское государство. Пока же Израиль, который карает своих солдат, выглядит посмешищем перед миром и Международным судом. А главное, это совершенно бесполезно за пределами Израиля, а внутри - раскалывает общество и ослабляет армию,то есть, ведет к самоликвидации еврейского государства.

Цель: лишить армию боеспособности

Помимо создания внешних предпосылок для уничтожения страны, левые не забывают и о предпосылках внутренних. Главная из них - наверняка армия. Ни для кого не секрет, что основатели еврейского государства исповедовали левые идеалы. Но люди с левыми взглядами, теряя всё бОльшую часть электората, тем не менее, сохраняют действенную власть над СМИ, судебной системой, спецслужбами и армией.

Из перечисленных структур лишь армия пользовалась всенародной любовью и поддержкой. Армия наиболее восприимчива к общественному мнению, которое в последние годы сильно поправело и, скорее всего, будет и дальше праветь. В то же время армейская верхушка остаётся левой. В качестве доказательства данного утверждения можно привести хотя бы обращение пятерых бывших начальников Генштаба - Бени Ганца, Габи Ашкенази, Дана Халуца, Моше Яалона и Шауля Мофаза - в поддержку действующего начальника Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота и военной правовой системы, которые подверглись массовому остракизму.

Позднее в поддержку вердикта армейского трибунала по делу Эльора Азарии высказался генерал-лейтенант Эяль Замир, командующий южным военным округом. Его тут же поддержал Ави Мизрахи, бывший командующий центральным военным округом и бывший командующий сухопутными силами ЦАХАЛа, что, в общем-то, не удивительно. Удивляет, скорее, возмущает то, как при этом генерал-лейтенант запаса Ави Мизрахи охарактеризовал реакцию общественности на обвинительный вердикт военного суда. Он заявил: "Это какой-то сбой на уровне целого народа, безумие всей страны, у меня нет другого определения". Другими словами, армейская верхушка, виновная в поражениях Израиля в последнее время, уже готовая к ликвидации еврейского государства, возмущается упрямством народа, называя это "безумием всей страны".

То, что генерал считает "безумием всей страны", является правильной оценкой народом "прогрессивной" системы западных ценностей, согласно которой израильские солдаты, ликвидируя врага, оказываются под ударом своего командования. Армия перестала быть семьей, которая протягивает руку помощи солдату, а не обвинительный вердикт военного суда. Командиры отказываются принимать на себя даже часть вины в случае, когда солдат, может быть, совершил ошибку. Командование вводит законы, которые разъединяют солдат и офицеров.

Причиной же массового возмущения стала не только несправедливость по отношению к солдату Азария, но и протест против всей внутренней политики последних лет, начиная с соглашений Осло. Людям надоело, что врага называют "партнером по переговорам"; что деньги налогоплательщиков идут на оплату арабских депутатов Кнессета, поддерживающих террор и называющих Израиль "фашистским государством"; что израильская полиция арестовывает евреев на Храмовой горе, отданной под контроль иорданского ВАКФа; что БАГАЦ, не замечая незаконного арабского строительства в центре Израиля, разрушает еврейские поселения в Иудее и Самарии.

Но отреагировали на несправедливость израильского военного суда по отношению к солдату Азария и арабы, осуществив в Иерусалиме автомобильный теракт, жертвами которого стали четверо военнослужащих и ещё 15 получили ранения. Террорист на грузовике на большой скорости врезался в группу вооруженных солдат. Те из них, которые не попали под колеса грузовика, бросились врассыпную вместо того, чтобы начать стрелять.

Заявление ПМ тут же после автомобильного теракта говорит либо о полной оторванности израильских лидеров от реальности, или о преднамеренной лжи с целью ввести народ в заблуждение. Но в данном случае, мне кажется, важнее поведение солдат, не сумевших защитить себя, чем поведение израильского руководства. Вооруженные автоматами солдаты бросились врассыпную, а стрелять начали лишь после того, как гид выпустил по грузовику всю обойму своего пистолета.

Готова ли такая армия защитить народ? Не служит ли данный факт свидетельством целенаправленной деморализации армии, которая на совести названных выше раматкалей, хотя и бывших? Солдаты уклонились от контакта с террористом, чтобы не попасть в тюрьму по обвинению в убийстве врага, зная, что армейское командование в лице министра обороны и начальника Генштаба не встанут на их защиту. Стараниями этих и им подобных генералов армия может превратиться в сборище трусов, готовых при малейшей угрозе бежать с поля боя, чтобы не быть осужденными за убийство врага.

Невольно вспоминается история о том, как ставшую к середине 30-х гг. прошлого века самой мощной в мире Красную армию в течение считанных лет полностью лишили боеспособности. Это не замедлило проявиться в финскую кампанию, а затем ещё более убедительно летом осенью 1941 года. Тогда вся Красная армия образца начала 41 года была разгромлена - 3 млн. попали в плен и 2 млн. были уничтожены. Советский Союз с его неисчерпаемыми ресурсами, прежде всего, людскими, и необъятной территорией сумел выжить и даже одержать победу в той войне. Израиль не может этого допустить, ибо в подобной ситуации его ждет полное уничтожение.