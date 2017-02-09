Бостон, Татьяна Дудочкина, 26 марта - премьера из ежегодного цикла композиторских концертов

ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА

"Ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Бегут и будят сонный брег, бегут и плещут и гласят"…Хрестоматийный Тютчев подарил нам эти бессмертные строки, а завершил их космически-наполненным, торжествующим звучанием Рахманинов - забота), а тут еще и погода - она всегда держит автора в напряжении - вдруг снегопад!

"Может быть на этот раз - обойдется, все-таки март ! " - смеется Таня. Но - все решает музыка: наверное, это процесс ее бытия. Она с детства, собственно с рождения - в музыке. С музыкой. Спасибо папе- у него абсолютный слух и он нигде не учился музыке, зато популярные песни времен Отечественной войны, звучащие тогда из всех динамиков, и симфонии Чайковского играл по слуху в своей интерпретации. А мама пела с Таней на два голоса такие родные песни. Так что музыка - это просто образ жизни Татьяны Дудочкиной.

Теперь - о предстоящем концерте. Таня рассказывает. Я слушаю о том, как непросто реализуются творческие идеи. Начать с того, что в Джордан-Холле на сцене должны стоять четыре рояля и ударные установки. Не представляю, как это будет выглядеть: привычно и понятно два, а каково звучание четырех роялей?! А что, если эта совместность даст реминисценцию, напоминающую фольклорное звучание, и именно сегодня - не покажется ли оно более современным?

Ясно одно - нам предстоит новый виток чувствования, то-есть снова - открытие. Прежде всего - себя. Поскольку все новое дает толчок к размышлениям, эмоциональным выплескам, тем более, что материал представляется необыкновенный - многозвучное, живописное, хороводное действо с заклинаниями и причитаниями, что свойственно языческим верованиям. Весна священная, светлое воскресение природы, которая возрождается к новой жизни, стихийное зачатие всемирного.

Тут и Рерих с его иконописным кубизмом, и Нижинский, у которого в этом балете главное движение не па, а жест. Жест многоречивый, порой скованный, позы застывшие. Для нас этого на сцене не будет - мы это почувствуем в музыке, в непрерывности музыкального течения. Тут мы услышим, как свирель заливается и рожок зазывает, "увидим", почувствуем древнеславянское празднество, а может быть сегодняшнее.

Помогут рояльные изыски. Для их исполнения нужны изумительные, скажем больше - сногсшибательные пианисты. И начался процесс поиска. Татьяна Дудочкина хорошо знает, какими сокровищами обладает исполнительское искусство Европы и Америки, она умеет находить созвучных ее замыслу музыкантов, умеет убеждать их, предлагая то или иное произведение и вот имена: Народный артист Российской федерации, профессор Московской консерватории и Бостонского университета Павел Нерсесян, коллега Татьяны по консерватории - победитель конкурса имени Артура Рубинштейна - Александр Корсантия, нью-йоркский пианист Максим Могилевский - призер конкурса пианистов в Токио и других странах, и знаменитый китайский пианист Миень Чен Лю.

Итак, первое отделение - Весна Священная. Но вы говорили, что там должны быть ударные - что-то совершенно неожиданное - кто же исполнители?

Т.ДУДОЧКИНА: Среди ударных - приглашенный из Израиля, музыкант - Хен Цимбалист и мой коллега Луис Херрера, а с ними множество ударных установок - вообразить трудно, как они со всем этим справляются. Творчество Хена, его ритмическая способность - явление уникальное. Хен - наш гость, ему предоставляется возможность сыграть еще и сольное произведение - весенний танец, написанный специально для известной израильской балерины израильским композитором Менахемом Вайзенбергом. Это произведение будет исполнено в Бостоне впервые. Представляю впечатление, во всяком случае, ритмически это будет, пожалуй, самое необыкновенно-зажигательное. Это первое отделение. Второе мы начинаем с Вивальди - "Весна" из его "Времён года" Исполнители : самый высший класс, что у нас есть - струнный квартет "Барромео". Известнейший и интереснейший коллектив. Солировать будет знаменитая флейтистка Паула Робисон. Действительно, золотая флейта. Паула не первый раз выступает в наших концертах, я играла с ней раньше. Очень запомнился квинтет композитора Шаминад. В предстоящей программе прозвучит пьеса Куперена "Соловей". Редко исполняемое произведение. Тут же "Весенние воды" Рахманинова. Я предложила спеть этот романс моей дочери - Елене Дудочкиной. Мы много работали, репетировали, искали новые голосовые краски. Что получилось, судить вам.

И ещё одна премьера молодого, но уже выдающегося композитора из Лондона, приглашенного ныне в Бостонский симфонический оркестр в качестве художественного руководителя, Томаса Адеса. Елена Дудочкина исполнит песню из его вокального цикла "Пять пейзажей". Сложнейшее по своей вокальной и фортепианной технике произведение. Но очень интересное.

Мы репетируем ... Надеюсь, что вы услышите и оцените. Это опять премьера в Бостоне. Я со своими коллегами Сэм Оу, виолончель и Джи Вон Сонг, скрипка - исполним трио Астора Пьяццоллы,-" Весна" из его "Времён Года". Завершит концерт - блестящий, торжествующий вальс Штрауса - "Весенние голоса". Ну, а как же вальс - без танцев? У нас уже есть опыт: выступавшая в прошлой программе танцевальная студия "Тодос". Тогда они представили танго Пьяццолы - программа была посвящена творчеству композиторов рожденных в марте. Тодос по-испански - все вместе. Да, мы все вместе.

КОРР: Честно сказать, меня очень заинтересовала возможность услышать "Весну Священную". Стравинского. Почувствуем ли балет без зрелища? Скорее всего - случится еще одно откровение. Поскольку это - иная инструментовка и новая самостоятельная композиция на старую, но всегда молодую тему - ВЕСНА. Вообще вся программа концерта - премьерная, впервые в Бостоне! Интересна не только музыкальными идеями, но и выдающимися исполнителями, как я понимаю. Как вы живете, Таня? Каждая вещь, которая прозвучит в концерте, была вами найдена, просмотрены ноты, прослушаны записи в различных исполнениях. Вы "слышите" музыку, еще просматривая ноты… Потом вы думаете - кто исполнит? Работает знание, но еще и интуиция . Каждый концерт цикла - как испытание на прочность - ведь какие уловки судьбы за эти десятилетия вам приходилось преодолевать и всегда удачно разрешать. При этом продолжается процесс накопления , понимания себя, совершенствования. При этом вы занимаетесь любимым делом - уроки со своими студентами. А вот на днях мне пришло приглашение на VII Международный конкурс камерных ансамблей, с удивлением узнала, что его организатор - Президент Chamber Music Foundation of New England

Т. ДУДОЧКИНА: - Этот конкурс рожден её инициативой в 2005 году. Если учесть что есть еще дом и маленький солнечный лучик - внученька, как удается все это совмещать! Чем подпитывается творческая энергия? Зная вас, понимаю: состоялся концерт, есть оценка, может быть, она подталкивает сразу думать - что взять в следующем году - что дальше? А жизнь проходит…

Т. ДУДОЧИНА (смеется): - Ну, что вы! Она полнится. Ведь работая над программой, изучая творчество композитора, читая биографии, критику, я открываю многое для себя, новый поворот музыкального видения композитора, да ведь и мы с годами меняемся, находим интересный аспект, некогда незамеченный, пропущенный. Помните программу, посвященную композитору Лядову? Его не так уж хорошо знают. Многие вещи для меня явились совершенно неожиданными. Или Эльгар, Шаминад, сэр Волтон … не для всех известные имена. А какая красивая музыка. И не только красивая, многожды загадочна, вызывающая радостный трепет. Это и есть моя жизнь. Готовя концерт, я стараюсь прикоснуться не только к творчеству композитора , пытаюсь побывать в атмосфере, где он творил - так, помните, взяв Вилла-Лобоса, я побывала в Рио-де-Жанейро... Дебюсси - в Париже, Пучини - в Италии, Родриго - в Испании... Да еще и выучиваю к каждому концерту новые произведения, никогда ранее не игравшиеся, и приходится сразу их выносить на сцену большого зала консерватории без всякого "обыгрывания", как принято у музыкантов делать. Сразу - на суд нашей взыскательной публике. Мои друзья меня поддерживают, конечно, еще больше мои слушатели, их оценка. Рядом всегда есть мои коллеги, единомышленники, вы услышите их в концерте - Джон Гиббонс - клавесин, Ханк Моу, контрабас. Все - музыканты высокого класса.

Да, вы правы - администрация консерватории, планируя 2018-ый, спрашивает - что в будущей программе. Есть очень интересные задумки, но пока это еще секрет, но думаю, возможно - Бернстайн, у которого 100-летний юбилей, Гуно- ему 200 лет, Чайковский - 125… Интересно?

КОРР: - Что можно добавить к этому интервью? Происходит жизнь! Сегодня мир в состоянии умопомрачения - много насилия, разрушения, ненависти. Заметна девальвация культуры. Тем значительней каждый новый сдвиг в сторону любви - а ведь музыка -это мир любви, мир чувств, взывающий к глубинным пониманиям сущего, где торжествует опять таки любовь. Успехов 27-му! Таня, так держать!