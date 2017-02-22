О Трампе, американской политике, теориях, предсказаниях…

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Совсем ещё недавно г-жа Шифрин сообщала про тайные планы Обамы захватить власть на третий срок, не останавливаясь ни перед чем. Много писалось о том, что Трампа к власти не допустят "любой ценой". Всё имело обильные ссылки на якобы надежнейшие источники, которые на поверку оказались фантазиями или вымыслами. Строго по традиции и по расписанию, в полном соответствии с законами США, к власти пришёл избранный президент, и ему старый, просто исчадье ада, если верить г-же Шифрин и г-ну Гулько, а также незаконный по рождению, власть передал, как положено.

Уместно было бы самим хоть кое-что сказать про свои теории и предсказания. Дескать - погорячились, не проверили". Не тут-то было. Опять новые "исчадья ада" собираются помешать уже реальным делам президента Трампа, беспокоя его своими демонстрациями, несогласиями и т.п. Я в этих демонстрациях, как и многих предыдущих, дотрамповских, вижу проявление той демократии, которая, при всех её минусах, ключ к пониманию успехов США. Демократия вместе с либерализмом помогли приехать в США беженцам из СССР, в том числе и тем, кто сменил свой словарь на "дерьмократов" и "либерастов". Хочу им напомнить, что уже был некий деятель, чья рука от звука слов типа "интеллигент" тянулась к пистолету. Плохо кончил "герой", однако.

Г-же Шифрин под руку попалcя М. Барышников, которому достаётся в этой статье, человек явно не "купленный" (дороговат для этого), не какой-то идиот, и не новичок в США. Тон в его адрес стоило бы как-то успокоить, что ли. Ан, нет. И в этой статье опять ворох "авторитетнейших" ссылок, схожих с упомянутыми выше.

Новый президент начал, как и его предшественники, с определённых изменений. То, что внутри США - могут в полной мере оценить лишь тамошние жители. Не очень меня беспокоят в данный момент и международные дела - там всё требует большого времени. Но удивляет, что в энергичных писаниях трампофилов как-то исчезла смена расписания сдвигов в отношении президента США к Израилю. А изменения были обещаны огромные. И не прошли незамеченными, я бы сказал, произраильские выступления представителя США в ООН, в том числе на заседании СБ.

Естественно, в статье нет комментария к недавнему интервью Президента США газете Израиль ХаЙом, где он говорит "Я хочу, чтобы Израиль был благоразумен в вопросах мира". А я лично и раньше не замечал неблагоразумия с израильской стороны. Далее он отмечает, что "поселения не помогают мирному процессу", что "каждый раз, когда берёшь землю для поселений, остаётся земли меньше". А я уверен, напротив, что ничью землю поселения не забирают. Не мог я не обратить внимание на утверждение, будто перенос посольства США в Иерусалим - "нелёгкое решение". А мне казалось, что, напротив, довольно лёгкое, хотя и не столь лёгкое, как простое упоминание того, что 27 января - это "День памяти Холокоста", а не всем погибшим от нацизма. Евреи не были в связи с данным днём упомянуты президентом США в этом году.

Я, наивный, ждал, что президент страны, в сущности созданной поселенцами, которые первоначально жили в своего рода поселениях, жили сами и защищали себя от набегов аборигенов, найдёт слова со-понимания для поселенцев Израиля, чьё существование в ряде отношений на первых этапах была даже посложнее, чем у американских поселенцев. К сожалению, таких слов не прозвучало.

Надеюсь, что президент США перейдёт к выполнению своих обещаний в адрес Израиля. Хорошо, однако, что изменение своих подходов он зафиксировал до встречи с Нетаньяху, а не после, как ранее обещал. Иначе в этом изменении трампофилы бы увидели следы влияния "трусливого" и "вечно маневрирующего" израильского премьера.

Мне, грешным делом, хотелось, чтобы министр обороны США знал, что столица Израиля Иерусалим, хотя министерство обороны находится и в Тель-Авиве. Оказалось, он имеет другое мнение. Конечно, и это Израиль сможет пережить. Ведь ему не привыкать.