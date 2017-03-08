Восьмая держава

БОЛЬ ДНЯ

Другим странам по сто

История - пастью гроба,

А моя страна подросток

- твори, выдумывай, пробуй.

Радость прёт! Не для вас уделить ли нам?

Жизнь прекрасна и удивительна.

Лет до ста расти нам без старости.

Год от года расти нашей бодрости.

Славьте молот и стих землю молодости.

/В. Маяковский,"Октябрь"/



Совсем недавно известный американский журнал The American Interest опубликовал рейтинг самых могущественных государств мира. Список этот включает в первую очередь США, Китай и Японию. За ними следует Россия и Германия. Потом идут Индия и Иран. Закрывает эту большую восьмёрку Израиль. Как это ни удивительно, но первая моя реакция была - как сюда попал Иран?!

Однако я тут же одёрнул себя: Удивляться надо не Ирану перед нами, а тому, что в эту компанию угодил крошечный по территории и весьма небольшой по населению Израиль. Конечно, для меня совсем не новость те или иные израильские достижения мирового класса. Но такой рейтинг для страны, делами которой норовит заниматься, постоянно её уча и порицая и ближневосточный "квартет", и ЮНЕСКО, и, к ночи не будь помянут, Совет Безопасности ООН, и Евросоюз. И пальчиками машут, и тычут ими то из Брюсселя, то из Москвы. А тут вдруг такое место!

Конечно, рейтинг - это людская оценка, а люди могут быть пристрастны в ту или иную сторону. Но журнал ведь не просто публикует рейтинг - он даёт своему выбору обоснование, указывая, по каким, собственно, критериям проводилась оценка и отбраковка. Статью в журнале нетрудно найти и прочитать. Тогда становится ясно, что нас оценивали строго и придирчиво.

Во внимание при оценке был принят тот факт, что на сегодняшний день на Ближнем Востоке лишь Израилю удалось сохранить политическую стабильность, избежать конфронтации с соседями, и не допустить разного размера бандитские формирования, типа ИГИЛа и тех банд, что много меньше, в Израиль. Если посмотреть сухой остаток происшедшего за последние годы для некогда угрожавших самому существованию Израиля стран, то вспоминаешь слова поэта "Мне руку поднял рефери, которой я не бил". Это - исторически важное достижение, поскольку без руки и головы, хоть и не бившей, дело это явно не обошлось.

Эксперты не пропустили мимо своего внимания впечатляющий своей скоростью и стабильностью рост экономики Израиля. Здесь чуть подробнее остановлюсь на данных, приведенных пользующимся среди специалистов огромным авторитетом английским журналом "Экономист".

Важнейшей характеристикой экономического уровня страны вкупе с благосостоянием её населения является внутренний валовый продукт (ВВП), приходящийся на душу населения и выражаемый обычно в долларах США. Полезно посмотреть, как эта цифра меняется в течение последних десяти лет. Соответствующие данные можно найти в русском переводе статьи известного израильского политолога и востоковеда Гая Бехора "Пещера чудес 2017: экономические данные за год. Хотите снова удивиться?". Статья, по сути, целиком посвящена сравнению ВВП/душу для разных стран Европы, Ближнего Востока и некоторых других в течение последних пятнадцати лет.

Не могу удержаться, и привожу рисунок из этой статьи. Он сравнивает Израиль с европейской "большой тройкой" - Германией, Францией Великобританией. Виден постоянный рост ВВП/душу у Израиля, достигшего по оценкам за 2016 г 38127 долларов, и оказавшегося впереди Франции. По итогам 2016 (перед началом 2017) Израиль обошёл и Британию, опустившуюся до 37317. Совсем близко недавно казавшаяся недосягаемой Германия. А ведь из всей этой группы стран - "большой тройки" Европы и Израиля только у него заметный прирост населения, что снижает цифру ВВП/душу. Пожалуй, цифра 40-50 тысяч - это своего рода предел для технологически развитых, но не имеющих природной ренты стран. Замечу для полноты картины, что США имеют эдак 57000, а Россия чуть более 10000.

Основное природное богатство страны в 21ом веке - это мозги и руки её граждан, коими Израиль вполне может гордиться. Но совсем неплохо то, что он, в дополнение к этому имеет и большие запасы природного газа, а также нефти.

Сейчас нередко ВВП приводится не только по полному объёму произведённых товаров, выраженных в мировых ценах с помощью единой мировой валюты - долларах США, но и по так называемому паритету покупательной способности (ППС). В этом варианте счёта для каждой страны, товара или услуги учитывается, сколько потратил бы житель этой страны на приобретение данного товара или услуги у себя дома. Разница для развитых стран незначительна. А для тех, чья промышленность, да и всё хозяйство находится на низком уровне, счёт по ППС даёт значительно более высокие цифры. Но если есть намерение определить место страны в мире, тогда счёт по ППС не подходит.

Для предсказания тенденций развития страны весьма небезразлично то, откуда и за счёт чего создаётся ВВП. Для Израиля это в значительнейшей мере - области высоких технологий - то, чему принадлежит и будущее. Успехи в этой области - гарантия дальнейших достижений. Разумеется, специфическое положение Израиля заставляет его заботиться и о традиционных областях, таких, как сельское хозяйство. Производство пищевой продукции - важный элемент в деле обеспечения национальной безопасности. Однако и здесь всё большую роль играют новые технологии, что не просто позволяет удовлетворять потребности страны в продуктах питания, несмотря на её крайне малую площадь. Достижения Израиля в области сбережения воды, продуктивности скота, выращивании, хотя, наверное, уместнее сказать - производстве, овощей и фруктов есть предмет экспорта в страны с большими площадями, достатком водных ресурсов, но с хроническим неумением распоряжаться своими природными богатствами.

Конечно, восьмое место в списке сильнейших стран мира определяется не в последнюю очередь и силой армии. Известно, что начавшееся в 2014 (а фактически - ещё в 2008) противостояние России с НАТО выявило слабость армий НАТО - явно малое количество самолётов, танков и боевых кораблей. В странах НАТО резко сократили и армию. Конечно, социальные программы проводить в таких условиях гораздо проще, поскольку почти ничего не тратится на оборону. В либеральных грёзах можно видеть мир добрым и населённым почти идеальными, тоже добрыми, людьми. В таком мире у богатого и здорового только и есть дела, что помогать изо всех сил бедному и больному. И рукой, творящей добро для слабых от имени сильных, естественно сделать государство.

Определённые основания для такой розовой картины мира, особенно, если зажмуриваться и слегка затыкать уши, отгораживаясь от реальности, были. Казалось, ужасы Второй мировой войны, страх взаимного ядерного уничтожения, длившийся десятилетиями, должны были переделать человека, внушить ему ясное понимание того, что ничего страшнее войны нет. Кроме того, даже чуть думающему человеку должно было стать ясно, что война не только аморальна, но и не имеет ровно никакого экономического смысла. Поскольку всё, что она может дать, всякое это "жизненное пространство", захват "природных богатств" - никому не нужное и сильно затратное дело.

Оказалось, что современные технологии вполне компенсируют надуманные проблемы "жизненного пространства", за которое в прошлом было пролито столько человеческой крови. Да и "природные богатства" легче купить, чем завоевать, потом неизбежно кормя население оккупированной страны. Весь ход развития мира после ВМВ показал, что экономический успех и престижное место среди стран на планете Земля даёт прежде всего развитие технологии, для чего следует уделять значительное внимание образованию и науке.

Но уже почти полностью ушло поколение людей, которые Вторую мировую войну прочувствовали на себе. А по мере их ухода, да и ослабления памяти, всё громче звучит голос реванша, это проклятием отдающееся в моих ушах словосочетание "Можем повторить", совершенно немыслимое среди нормальных людей ещё лет 20-30 сему назад. Заговорило, при приумолкнувшем "Сверх Я", до сих пор помалкивающее "Оно", сидящее внутри людей от природы. Уже стало не зазорным среди людей власти, не исключая и высший уровень, просто периодически грозить ядерным оружием.

В этих условиях Европе, да и США, по мнению нового президента этой страны, необходимо перевооружение армии, что потребует заметного увеличения расходов на вооружённые силы. Жизнь заставляет развивать не только информационную безопасность, но и информационное оружие - в боях 21 века несколько компьютерных специалистов приобретают силу даже не полка, а, вполне возможно, войсковой дивизии.

Израиль никогда, с момента своего вторичного рождения 15 мая 1948 г. не мог себе позволить расслабиться и благодушествовать - слишком серьёзны были открыто провозглашаемые цели соседей покончить с "сионистским образованием" на "исконно арабской" земле. Важно, к тому же, что соседи арабы были не одиноки в своих усилиях - их десятилетиями снабжал новейшим оружием СССР. Ни секунды передышки не давала и непрестанные атаки террористов, их удары, наносимые по стране изнутри.

Но нет худа без добра. Создана была армия, вполне значительная по величине и хорошо технически оснащённая. Нередко израильтяне негодуют, когда в ответ на атаку с помощью самодельной ракеты военное руководство предпочитает отвечать из гораздо более дорогого оружия по явно несущественным объектам. Но в результате был создан эффективный и определённо передовой щит противоракетной обороны, регулярно проходит тренировка лётчиков буквально в боевых условиях. Не ускользнул от внимания экспертов американского журнала ни "Железный купол", ни "Праща Давида", ни "Стрела". "Железный купол" показал себя очень хорошо в боевых условиях. Он делает то, что до недавнего времени мне казалось просто неосуществимым - защищает от ракет с крайне маленьким подлётным временем (в 10-20 секунд) и даже от миномётных снарядов. Наряду с противоракетами, Израиль имеет и ракеты атакующие, вплоть до несущих ядерные боеголовки на расстояния более 2000 км.

ВВС Израиля включают почти 500 боевых самолётов - F-15, F-16 и даже пару F-35. Замечу, что страны европейской "большой тройки" имеют меньше 200 боевых самолётов.

Важным элементом обеспечения безопасности Израиля являются её три подводные лодки, причём заказаны ещё три. Вместе с самолётами, ракетами и необходимыми ядерными зарядами, которых по разным оценкам у Израиля штук 200, они образуют так называемую "ядерную триаду". Думаю, что именно эта триада - эффективнейшая сила в нейтрализации угроз в адрес Израиля со стороны Ирана.

Говоря о техническом вооружении АОИ, стоит помнить и о беспилотниках, и об уже появившихся "безлюдных" катерах, и определённой возможности появления "безлюдных" танков.

Израиль вошёл в восьмёрку сильнейших стран мира в том числе, по мнению экспертов журнала The American Interest, и благодаря своей дипломатической находчивости и определённой энергии, несмотря на то, что не смог предотвратить принятие 23.12.16 антиизраильской резолюции СБ ООН. Эксперты в полной мере оценили ту энергию, с которой Израиль дипломатическим путём расширяет своё присутствие в мире, в первую очередь за счёт укрепления экономических и научно-технических связей с другими странами.

Но есть один важный источник силы нашей страны, о котором не упомянули журнальные эксперты. Эта сила - отношение к своему человеку - его жизни, здоровью, памяти о нём. Невольно вспоминаешь слова поэта "Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?/ Не войском, нет, не польскою подмогой,/ А мнением; да, мнением народным".

Израиль - очень сложная страна, полная острых внутренних противоречий. Её граждане нередко конфликтуют друг с другом, да и с избранной самими собой властью. Дело доходит до жёстких столкновений, за примерами которых не надо далеко ходить. На памяти ещё вполне живые картины столкновений между "молодёжью холмов" и полицией при выселении жителей Амоны из их домов.

Но ни один израильский солдат не забыт в плену, буквально ни одно тело погибшего не брошено и не оставлено просто так, без должного к нему внимания. Солдата, даже если он отнюдь не герой, а, скорее, наоборот, всё равно обменивают, выпуская из тюрьмы, если требуется, и тысячу бандитов-арабов. Свято оберегается память погибших, не только солдат и офицеров, но и гражданских жертв терактов. Буквально на днях я был свидетелем, как на остановке автобуса, с которой мы ездим в центр города, разбили крошечный скверик. Эта остановка находится около самого въезда в арабскую деревню "Джабаль Аль-Мукаббер", печально знаменитую обилием бандитов, которые вышли из неё, чтобы совершать теракты. В последний раз из неё выехал бандит, убивший 08.01.17 четверых солдат АОИ около другого въезда в эту деревню.

Так вот, скверик, с белыми камешками у единственного дерева и несколькими скамейками, на зелёной искусственной травке, чтоб не выгорала, вероятно, без громких слов и пересудов, появился тут не просто из-за тяги к благоустройству. Он стал, вместе с мемориальной доской, памятником трём израильтянам, убитым террористами на этой остановке автобуса.

Я читал надпись на доске и не мог сдержать слёз: "Помнить! Алон Говберг, Хавив Хаим, Ричард Лейкин были убиты на этом месте в террористическом акте 13.10.15. Иерусалим".

Убитые не были известные или знаменитые деятели. Они жили себе вполне неприметно, и имели несчастье попасть под злую руку и волю бандита - террориста. Но они здесь погибли и, тем самым, приобрели право на эту память.

Я вспомнил, как в прошлом году шёл по Большому Москворецкому мосту, мимо примерно стометрового ряда живых цветов в память о Б. Немцове, убитом на этом месте 27.02.15 бандитами, которых сейчас судят в Москве. В апогее своей официальной карьеры он был первым заместителем председателя Совета министров РФ. Вне зависимости от оценки его деятельности как на государственных постах, так и в оппозиции, оценки, которая у разных людей может быть разной, он был человеком, притом очень известным в стране и мире. Его убили бандиты - этот факт не ставится под сомнение самим фактом суда над подозреваемыми в убийстве. И вот власти Москвы упорно не разрешают установить на месте его гибели мемориальную доску, отказывая в этом уже два года! Больше того, какая-то шпана, вместе с городской конторой очистки, регулярно собирает и выбрасывает как мусор живые цветы.

Особенность Израиля - не скрывать своих убитых, не засекречивать своих потерь, не хоронить своих солдат без достойной их памяти церемонии, стараться каждому из них воздать должное. И это источник силы этой страны, важный элемент того успеха, коим несомненно является включение такого маленького государства в список восьми могущественных стран мира.

Иерусалим.