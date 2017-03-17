ПРОЗА

В углу раздался стон. Ксюха сидела на полу, поджав колени, и ее била дрожь. У нее началась ломка, и через пару часов, с опозданием, как всегда, прихватит и его. Нужно срочно что-то придумать, иначе они могут уже

И как назло, никого не несет из знакомых, но времени в обрез, приготовление не быстрое… Он обвел взглядом комнату- продать уже нечего, все, что можно было пристроить, ушло еще месяца три назад. Последним продали Ксюхин мобильный, это было где-то на той неделе. Денег нужно совсем немного, основные ингредиенты для приготовления "крокодила" у них есть: спички, бензин, серная кислота, йод и растворитель, все очень "полезное" для здоровья. Дело за малым - в аптеке купить несколько упаковок средства от кашля, и как можно быстрее все приготовить, уколоться и забыться.

Кайфа они давно уже не испытывали, кололись, засыпали, и так по кругу. Из квартиры, пропитавшейся насквозь запахом йода и гноя, старались не выходить, бодяжили, кололись, приход, ломка, и все сначала. Окна от постоянных ядовитых испарений стали бурыми, как тонированные, и солнечные лучи с трудом сквозь них пробивались и освещали убогую обстановку. Слава богу, соседи его хорошо знали, сочувствовали, и до сих пор не сдали, но это вопрос времени, и менты должны скоро нагрянуть, стукануть всегда есть кому, мир не без добрых людей.

Хорошо было, когда Ксюху не покрывали эти страшные язвы и гнойники, она девка была интересная, могла по-быстрому смотаться на трассу, срубить цифру у дальнобойщиков, и им всегда хватало и на дозу, и на кой-какую еду. Но теперь Ксюха никому не нужна и даром, от нее шарахаются, зубы посыпались, на лице гнойные язвы, и кожа покрыта струпьями как чешуей. Вот такой он "крокодил". Страшный зверь. Любит жрать жертву не пережевывая, если получается проглотить- целиком. На него Ксюха подсадила его чуть более года назад, и вот теперь он их дожирает.

Ильюша вернулся с войны полтора года назад, пробыв на ней около двух месяцев. Закончилась она для него адом Иловайска. Когда они выходили из котла под гарантированный российским командованием зеленый коридор, он уже был ранен, и ехал в грузовике с красными крестами на бортах. Колонна шла по дороге, а с двух сторон их уже долго ждали. Они были легкими мишенями, как в тире. То, что началось, никто и никогда описать не сможет. Их расстреливали глумясь, несмотря на красные кресты на бортах, ведь везли много раненых. До сих пор его преследует запах горелого мяса. Человеческие тела разбрасывало взрывами как мешки с песком, и это картина часто вставала перед ним, когда он закрывал глаза. Все, кто вышел из того ада, считали, что родились в рубашках, и им повезло, но сейчас он думает, что лучше бы он остался где-то там.

Выписавшись из госпиталя и вернувшись домой, как многие страшно забухал. В одной компании познакомился с Ксюхой, она была мила и покладиста, и почти сразу перебралась к нему жить. Она сидела на "крокодиле" уже месяц, попробовал и он. Понравилось. Недорого, не нужно искать барыг, ни от кого не зависишь, все делаешь сам, и кайф сначала был классный. После двух инъекций появилась тяга…

"Крокодил" был тогда новым и модным трендом. Кайф от него был, конечно, не столь веселый, как от "винта", но все равно сначала давал сил, энергию, казалось, что ты можешь перевернуть Землю, а потом уже давал ему возможность забыться, вырубиться, уйти от этих воспоминаний. Кто ж знал, что сжирает эта сволочь человека за год-полтора. Вот и им с Ксюхой осталось совсем немного, повезет, если копыта откинут во время прихода, а не мучаясь, во время ломки. Да. Рубль вход, а выход два. Но от "крокодила" уже не уйдешь. Свое название он получил за то, что очень быстро вызывал некроз тканей и воспаление вен, становившихся твердыми как проволока, а кожа превращалась похожей на кожу крокодила. Тело гниет не только снаружи, но и изнутри, и от человека начинает исходить трупно-лекарственный запах. Это вызвано еще и тем, что при приготовлении используются высокотоксичные вещества, получается убийственная смесь. В большинстве случаев после шести месяцев употребления лечение уже бесполезно. Он не знал никого, кто смог бы выйти из системы.

Закрыв за собой дверь квартиры, спустился вниз и вышел на улицу. Во дворе цвели каштаны. А они и не заметили, как пришла весна. Идти ему было недалеко - спуститься с Печерска на Бессарабку, раньше этот путь занимал десять минут, сегодня он шел почти час, останавливаясь, несколько раз присаживаясь на не выдержать. Она простонала: "Ильюша…Помоги!..".

Он с трудом поднялся и начал рыться в карманах, сначала своих, потом в ее. Он так и знал - галима шугурова, денег не было. бульваре. Наконец, вот он, нужный дом, и надо подняться на третий этаж. Это оказалось самым трудным, и вот он у двери, и жмет кнопку звонка. Дверь открыла старушка, глянула на Ильюшу, пошатнулась, и прислонилась к косяку двери, чтоб не упасть. По лицу у нее побежали слезы:

"Сыночек, что с тобой?"

Хотя она знала ответ на свой вопрос.

"Ксюхе сильно плохо. У тебя есть деньги?"

Она, держась рукой за стену, нетвердой походкой скрылась в квартире. Эти минуты, что ее не было, казались ему вечностью, ему становилось все хуже и хуже. Наконец, она появилась в дверях, держа в руках купюру:,

"Хватит?" Ильюша дрожащими руками взял деньги: "Угу", и повернулся, чтобы уходить, но мать позвала его: "Сына…". Он развернулся, и она обняла его, поцеловав. Ему нужно было срочно домой к Ксюхе, некогда здесь рассусоливать, и он, держась за перила, медленно стал спускаться. Мать стояла в дверях, смотрела ему вслед, и чувствовала, что видит сына в последний раз.