Души-птицы
Лирика
Мелькают в спичах рты и лица,
Свой речевой творят обряд.
А наши души схожи с птицей,
Когда друг с другом говорят.
Где сонмы слов грядут несметно,
Где лексиконы рвутся в бой,
Там птицы-души незаметно
Беседуют между собой.
Им звуков нескольких хватает,
Но силой, облаченной в твердь,
Они бессмертье обретают
И в жизнь переплавляют смерть.
Рожденье просто: взял - и ожил.
И стал собой. И жизнь - навзлёт
Но мир зеркален - и возможен
Привычный сбой. Обратный ход.
Иной узор в пространстве вышит:
Из смерти вышел ты одной -
Гляди, как пламя златом пишет
Оконных рам квадрат сквозной.
Откуда наблюдаешь сцены -
В каком витке не окажись,
Как шаг за шагом постепенно
Тебя уничтожает жизнь.
Но ты молчишь, не отвечаешь
На шумном празднестве большом.
Лишь постепенно различаешь
Вдруг сам себя в лице чужом.
11.10.2017.
Душа разбивается в кровь ли,
Над пропастью ль жизнь не во лжи -
Весь вечер над ветхою кровлей
Заката дрожат витражи.
И что в них за тайна хранится?
Какую подводят черту?
Пора, раздвигая границы,
Изгнать из себя пустоту.
Откликнуться словом на горе.
Поднять донкихотство на щит...
Но стынет пространство нагое.
Пространство бесстрастно молчит.
А время, стекая из Праны,
Подвластное только богам,
Спешит сквозь века и туманы
Прибиться к твоим берегам
Сквозь версты, вдоль улицы вёрткой,
Из сил выбиваясь почти...
И набраны новою вёрсткой
Все знаки на этом пути.
25.10.2017