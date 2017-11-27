Души-птицы

СТРОФЫ

Мелькают в спичах рты и лица,

Свой речевой творят обряд.

А наши души схожи с птицей,

Когда друг с другом говорят.

Где сонмы слов грядут несметно,

Где лексиконы рвутся в бой,

Там птицы-души незаметно

Беседуют между собой.

Им звуков нескольких хватает,

Но силой, облаченной в твердь,

Они бессмертье обретают

И в жизнь переплавляют смерть.

Рожденье просто: взял - и ожил.

И стал собой. И жизнь - навзлёт

Но мир зеркален - и возможен

Привычный сбой. Обратный ход.

Иной узор в пространстве вышит:

Из смерти вышел ты одной -

Гляди, как пламя златом пишет

Оконных рам квадрат сквозной.

Откуда наблюдаешь сцены -

В каком витке не окажись,

Как шаг за шагом постепенно

Тебя уничтожает жизнь.

Но ты молчишь, не отвечаешь

На шумном празднестве большом.

Лишь постепенно различаешь

Вдруг сам себя в лице чужом.

11.10.2017.



Душа разбивается в кровь ли,

Над пропастью ль жизнь не во лжи -

Весь вечер над ветхою кровлей

Заката дрожат витражи.

И что в них за тайна хранится?

Какую подводят черту?

Пора, раздвигая границы,

Изгнать из себя пустоту.

Откликнуться словом на горе.

Поднять донкихотство на щит...

Но стынет пространство нагое.

Пространство бесстрастно молчит.

А время, стекая из Праны,

Подвластное только богам,

Спешит сквозь века и туманы

Прибиться к твоим берегам

Сквозь версты, вдоль улицы вёрткой,

Из сил выбиваясь почти...

И набраны новою вёрсткой

Все знаки на этом пути.

25.10.2017