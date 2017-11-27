Священные войны патриарха

Кто есть кто

ТРИ В ОДНОМ

Вторая половина декабря прошлого года. Нападение на мусульманский центр в Цюрихе; дюжина невинных жертв в Берлине; гибель сотен сирийцев, зажатых российко-ирано-асадовскими силами в последнем свободном районе Алеппо… Из этого трагического списка - самым медиатизированным остаётся расстрел российского посла в Анкаре.

Обыватель, привыкший за последнее десятилетие к всевозможным жестокостям в прямом эфире, тронут убийством дипломата особо, ибо казнь парламентариев всегда означает конец диалога и, следовательно, надежды на мирное разрешение конфликта интересов.

Однако обсуждающие это громкое убийство разделились на два лагеря. Одни говорят о недопустимости поднимать руку на дипломатов - неприкосновенных по определению, даже если речь о представителе страны-агрессора; другие парируют: напоминают о ценности жизни вообще, нпоминая о тысячах мирных сирийских жителях, погибших и продолжающих гибнуть под российскими бомбами...

Прежде всего надо осознать, что сегодняшняя война на Ближнем Востоке соединила в себе, по крайней мере, три войны:

- тысячелетний гражданский антагонизм мусульман в борьбе за "правильную" идеологию;

- сопротивление иракцев американской оккупации;

- войну Асада с народом Сирии за сохранение своей тиранической власти.

Поэтому решение проблемы может быть только комплексным и многоэтапным - крайне осторожно снимая, словно зараженную радиацией почву - слой за слоем...

В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ

В традиционных обществах, где религия ещё присутствует в повседневной жизни, она легко выходит на первый план по мере того, как общество сталкивается с какой-нибудь большой и страшной бедой. Поэтому постепенная религизация борьбы иракцев и сирийцев за свои права была делом времени (даже несмотря на то, что ещё 30 лет назад, являясь идеологическими клиентами коммунистического Кремля, эти два общества были самыми атеистическими в регионе).

И вот через годы неравной борьбы в суннитских обществах Ирака и Сирии (некогда единой страны), потерявших около миллиона человек убитыми, наступил момент полного отчаяния, вылившийся в радикализацию. Жителям этого треугольника, уничтожаемым сначала США, затем шиитами, а теперь Россией, просто не оставили никаких иллюзий на то, что они найдут понимание. И им остаются только… Небеса.

А на другой стороне земного шара Патриарх Кирилл - главный российский христианин - объявляет бомбардировки очень заморских сирийских городов русской авиацией - "Священной Войной" во имя борьбы со "Злом". Ранее этот же "гуманист" неоднократно уличал Запад в подрыве "морально-этических устоев Христианства".

Каково!?.

ПИРУЭТЫ ОДНОГО АГЕНТА

Кто же он - этот человек, олицетворяющий Веру русского народа и посягающий на роль "главного хранителя христианской этики" в мире?

Биография Кирилла являет из себя интересное зрелище - даже её полностью ретушированная версия. Опытный и ловкий царедворец, недавно награждённый Путиным орденом "За заслуги перед Отечеством", Владыка Кирилл смог вылезти из постоянных скандалов, связанных со стяжательством, только в последние "позднепутинские" годы.

При всем покровитекльстве ФСБ, пытающейся обеспечить полную непрозрачность его делишек для общественности, Кирилл скандально прославился любовью к деньгам и роскоши, получив кличку "табачный". Например, между 1994 и 1996 годами организовывал через структуры РПЦ массовый ввоз в страну сигарет и спиртного в обход таможни (под видом "гуманитарной помощи"), захватив 10 процентов сигаретного рынка России. Также добился концессий для церкви в сферах нефти и алмазов - при полном освобождении от налогов...

Сказочно обогатившись, и контролируя до 2-х миллиардов долларов, Патриарх Кирилл оскандалился мелочной жадностью (знаменитое "пыльное дело"). Попался также на откровенной лжи, когда был вынужден признать наличие у него часов "Брегет" стоимостью 30 000 евро, хоть прежде лгал упорно, отрицая этот факт. Оформил недвижимость и две дюжины коммерческих предприятий на некую Лидию Леонову, которую обозначил журналистам как "сестру", хотя доподленно известно, что у Патриарха есть только одна сестра - Елена Гундяева.

Что касается Леоновой, то выяснилось, что речь - о дочери главного повара бывшего Ленинградского обкома бывшей КПСС, и что дама сия сопровождает Патриарха постоянно и везде на протяжении последних 35-ти лет. И будучи прописанной в квартире Гундяева, расположенной в самом фешенебельном районе Москвы - на Набережной - именно эта "леди" была главным действующим лицов в пыльном деле, когда Патриарх через неё отсудил у затеяв шего ремонт соседа беспрецендентную сумму - почти полмиллиона долларов (стоимость средней квартиры в столице) за "нанопыль", что якобы просочилась в жилище Патриарха, осела на его ценных книгах...

МОНАХ НА СТРАЖЕ АТЕИЗМА

Самым показательным элементом в биографии Гундяева является начальный этап его карьеры - когда он, будучи совсем молодым священником, включался в делегации, выезжающие в Западную Европу, чтобы представлять советских христиан. Священник Кирилл проявлял чрезвычайное проворство и изворотливость, делая при атеистической коммунистической власти головокружительную карьеру клерика в качестве апологета коммунизма. Уже в 70-х годах постоянно представлял интересы безбожной Отчизны за рубежом в должности представителя Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве (здесь - подробно: http://www.compromat.ru/page_10804.htm ) В частности, по заданию КГБ посланец всячески убеждал мировое христианство, что в СССР для верующих - настоящий рай. Например, в ноябре 1975 года на экуменической ассамблее в Найроби осудил письмо отца Глеба Якунина о гонениях на верующих в СССР и отрицал факты нарушения прав верующих...

Я предлагаю - по пунктам - краткое резюме того, что Патриарх Московский и Всея Руси доносит до человечества.

Итак, "как Патриарх я обязан сказать, что:

1. Сирия - наш сосед, в буквальном смысле слова;

2. Там нам объявлена необъявленная война;

3. А раз это война, должна быть тотальная мобилизация: войск, спецслужб и всего населения, ибо

4. Мы знаем - на примере Беслана, Волгограда - что противники хотят уничтожить Россию, что есть великий форпост Православия, не сломив который невозможо завладеть миром;

5. Это значит, что наша война в Сирии оборонительная - защита Отечества, ибо в Сирии - страшное зло, которое мы называем терроризмом;

6. А потому как речь об оборонительной войне во имя защиты человека, общества, государства - это война есть справедливая, то есть Священная;

7. Так как мы воюем в Сирии не только за свою Россию, но и защищием ценности всего человечества, то всё человечество должно сплотиться вокруг России".

Ни один из этих семи пунктов не имеет под собой ни малейшей базы. Налицо наглейшая ложь и перевирание реальности. Однако, вся семёрка идеально ложится в канву новейшей политики белой горячки Путина, бредящего о "Великой России".

Я надеюсь, читатель великодушно избавит меня от подробного опровержения этой очевидной лажи...

ГРЕШНАЯ СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

И всё же, один момент стоит того, чтобы на нём остановиться. В речи, произнесенной 18 октября этого года в Лондоне, обосновывая слова "Священная Война" по отношению к беспорядочным бомбардировкам российской авиацией в Сирии жилых кварталов Алеппо, Патриарх Кирилл сделал сноску, между прочим, на одноимённую военную песню: "Даже в песнях наших мы воспеваем героизм наших солдат Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, употребляя эти слова. У нас замечательная есть песня: "Идёт война народная, священная война".

Увы, Патриарх обнаружил и здесь свою суть царедворца, начинавшего мелкой сошкой на побегушках, посвящённого только в официальную "правильную" версию истории. Иначе Гундяев знал бы, что песня эта была написана ещё в царской России этническим немцем Александром Боде со звучным отчеством - Адольфович; песня, слова которой украл в 1941-ом советский поэт Лебедев-Кумач, а музыку присвоил советский композитор Александров.

В общем, в дуэте "Путин-Патриарх", где первый изображает брутальную силу, самая нелёгкая роль взвалена на "агента Михайлова" - создавать имидж "духовности" российскому обществу, зияющему пустотой на месте вырванных еще 100 лет назад "с мясом" Веры и Морали. И глубоко метафоричен вот этот самый ляпсус Патриарха про песню, нагло украденную его сумасшедшей империей у иной страны и у иной эпохи.

"Все потуги путинской России обосновать свои претензии на роль "Пастыря" человечества россыпаются в труху при малейшем их исследовании. А Европа делает вид сегодня, что верит дуэту "Путин-Гундяев" не по глупости, а из-за банального расчёта - ей необходим тупой таран в новом, разворачивающемся на наших глазах Крестовом Походе на мусульман".

КРАСНОРЕЧИЕ СИЛУЭТОВ

Проблема Европы началась не вчера; поток мусульманских беженцев на континент стал всего лишь результатом неосторожных конвульсий НАТО под руководством Америки, возомнившей себя "вершительницей судеб человечества". Однако Америка удаляется решать собственные проблемы, а Европа, зажатая в тиски между кризисом духовным и экономическим, переживает крупнейший идентификационный провал. И леваки не смогли придумать ничего лучшего, чем классическое "маленькая победоносная война", в попытках вернуть безвозвратно утраченное.

Можно поздравить Путина с Гундяевым с тактическим успехом; вдвоем они вынудили Европу и пожать руку России, и даже рассматривать её в качестве "защитницы" от "Исламистской Угрозы" - тога, в которую Путин стал рядится с 1999-го года, начиная агрессию в Ичкерию... Наводнив Ближний Восток своими агентами, и, в результате соперничества с Турками, получив все рычаги давления на ИГИЛ, путем шантажа и террора руками "made in Russia" исламистов, Путину удалось, наконец, искомое - он стал "важнейшим партнером и союзником Европы" против "варваров".

Но, можно ли, также, поздравлять Европу с новым защитником? Сомневаюсь, ибо выбранная Европой для заклания жертва - не совсем принимает отведенную ей судьбу.

А самое главное - отравленная имперским реваншизмом исступленная толпа, легко убивающая помеченную фюрером жертву, может быть очень непредсказуемой.

Поэтому - "христианнейшие" пируэты византийствующего Патриарха всея Руси отбрасывают в разгорающемся пожаре большой войны силуэты если и креста, то с загнутыми концами.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ К ЭТОЙ ПУБЛИКАЦИИ

1. Экспертное заключение (истинное авторство песни "Священная Война") доктора искуствоведения, члена-корреспондента Международной Академии Творчества, профессора истории русской музыки Московской Государственной Консерватории Левашова Евгения Михайловича http://avmalgin.livejournal.com/565435.html

http://avmalgin.livejournal.com/562635.html и журналиста, литературоведа, писателя - Мальгина Андрея Викторовича http://lj.rossia.org/users/amalgin/491718.html

2. Ссылки на наиболее значимые моменты пропаганды Патриархом Кириллом своей программы Священной Мировой Войны.

https://www.youtube.com/watch?v=bko2IrDMnKw

http://www.patriarchia.ru/db/text/4461534.html

http://tass.ru/obschestvo/3714937

3. Осуждение Патриархом Гундяевым гуманистической основы современной цивилизации как "глобальной ереси человекопоклонничества" http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=119564

Карикатура http://www.vitki.info/