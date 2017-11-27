Биньямин Нетаньяху и его семья: некоторые замечания по поводу их травли

ГОЛАЯ ПРАВДА

"А из зала мне кричат: "Давай подробности!"

Все, как есть,

Ну, прямо - все, как есть!"

/А. Галич, "Красный треугольник"/

"Жизни у тебя не будет!

Я тебя по судам затаскаю!"

/Угроза сутяги/

В этом году я отмечаю своеобразный юбилей - уже двадцать лет являюсь свидетелем того, как пресса и противники-политики травят Б. Нетаньяху и его жену Сару, а теперь к ним добавили и двух их сыновей. Травля в течение этого времени ослабевала, но вовсе не исчезала даже тогда, когда Нетаньяху не был главой правительства. Всего этот пост он занимает почти двенадцать лет, включая около девяти последних - приближаясь по продолжительности пребывания на посту, да и по успешности - к казавшемуся недосягаемым великому Д. Бен-Гуриону.

С самого начала я обратил внимание на то, что обвинения в адрес Нетаньяху носили чаще всего общелозунговый характер, типа: "Ограбил народ!", "Обрёк нас, пенсионеров, на нищету!", "Отнял последний кусок хлеба!", что вопиюще противоречило очевидному - явно сытым и нормально одетым людям на улицах, базарах, в магазинах. Но были и более конкретные обвинения. Среди них фигурировали главным образом всевозможные злоупотребления служебным положением (что само по себе нередко встречается среди начальников) и захват женой Сарой подарков, полученных вовсе не мужем - Беней, а главой правительства Израиля Нетаньяху.

Чем о большем числе мелочей, в первую очередь, грузовиков с подарками, говорилось, тем более твёрдым была моя уверенность - материала для существенных обвинений нет, а неприязнь - есть. Причины её могут быть у разных людей разные, но думал тогда, и по-прежнему считаю сейчас - в основе этой неприязни лежит зависть к преуспевающему человеку, его жене, его интереснейшей и полезнейшей для страны жизни. Определённой причиной также является явная и упорная правая политическая ориентация Нетаньяху. Впрочем, с такой оценкой едва ли согласятся Железные Феликсы правого толка, в их диванной версии.

Что касается "незаконных подарков", т.е. чего-то, даримого не лично данному человеку, а его должности, то к ним у меня уже давно было своё отношение. Множество лет сему назад, когда даже Амальрик ещё не задумывался о сроке жизни СССР, нам в институте зачитали документ, где говорилось, что брать от иностранцев подарки, не считая мелочей-сувениров, нельзя. Т.е. их взять следует, но потом положено отнести в первый отдел, т.е. в представительство КГБ в учреждении. Даже читать эту муру было стыдно, и я ничего подобного не мог вообразить существующим в развитых, демократических странах. Но не зная броду, не суйся в воду. Прочитал инструкцию, перекипел, и решил, что своего подарка никому отдавать не буду. Пусть подавятся сами, без моего подарка. И тут приезжает отец моего коллеги из Югославии и приносит сувенир в дом - кусок мыла весом в 1 кг. Его-то я понёс сдавать, и надо было видеть их рожи, когда мыло принималось и записывалось...

А вчера по радио РЭКА передали, что юридический советник А. Мандельблит взвешивает возможность передать дело о рассмотрении дворницко-домработницких сообщений в суд, обвиняя Сару, если я не ослышался, в "обмане общественного доверия". Коль это правда - ему надо к психиатру. Его в моих глазах не извиняет ни давление прессы, этих цепных псов демократии, ни крики торчащих под окнами его дома леваков - хулиганов и бездельников. Его служебная обязанность всему этому противостоять, следуя духу и букве закона. А если шалят нервы - поставь тройные звукоизолирующие рамы и/или прикажи полиции гнать хулиганов прочь. Не можешь устоять - уходи в отставку.

Сара - лицо не общественное, а частное, не "жена всего Израиля", а жена своего мужа, ставшего волей избирателей главой правительства, и мать его детей. Она может сколько хочет не обращать внимания на Мандельблита и на всю израильскую "общественность", норовящую залезть к ней под кровать, в шкаф, или даже проверить чистоту исподнего. А вот он, юридический советник правительства, обязан делать всё от него зависящее, чтобы обеспечить нормальную работу премьера. Нетаньяху вовсе не нужно ограждать от критики, но необходимо, как и любого другого, ограждать от очевидного вранья и клеветы.

Не знаю, как другим, но мне стыдно даже слушать и читать домработницкие иски, где мелькают затёртые от неправильного употребления "обманы доверия", "мошенничество" и т.п. Все обвинения - о присвоении выручки от сданных бутылок из под вина, об избыточно съеденном и слишком дорогом мороженом, о злополучной двуспальной кровати в самолёте на дальних рейсах премьера, о вызовах то водопроводчика, то электрика в неурочное время - разят пошлостью.

По какому-то другому делу Сару тащат в суд, и судья уже отказалась сделать судопроизводство закрытым. Как интересно будет интеллектуальному сброду следить, кто кого переговорит в системе "ты сказал - нет, я сказал", и как Сара будет пытаться доказать, что она просто указывала, где и как надо убирать, что надо делать по дому, а не наносила раз за разом смертельные оскорбления и унижения невинной домработницкой душе. Душе, которая примирится с обидами лишь за четверть, а то и полмиллиона шекелей. Ранимые, вольнолюбивые, но и весьма дорогие души обслуживают резиденцию премьера, однако. И неплохие адвокаты помогают лечить эти души.

Клеветники работают не только явно за деньги. Их определённо прельщает свет рампы, то внимание, которое им оказывается как "свидетелям", т.е. известность и кусочек славы. Они - герои СМИ. Так, 9-ый канал ТВ 14.ноября с. г. помещает статью "СМИ привели подробности допроса главной свидетельницы по делу 1000: пили, курили, кричали". Согласно допросу некой А. Кляйн, личной помощницы бизнесменов А. Милчена и Д. Пакера, "Сара Нетаниягу заказывала ящики шампанского, по 6-12 бутылок в каждом. Биньямин Нетаниягу заказывал сигары". И что, за шампанское и сигары они продали страну, пили и курили не достойно их хорошее, или этот товар перепродавали на рынке?

Эта Кляйн утверждает также, что "супруга премьер-министра Израиля разговаривала с ней на повышенных тонах. СМИ приводят эпизод, когда Сара Нетаниягу якобы эмоционально требовала прибытия в резиденцию эксперта по утечке воды, работавшего с Милченым и Пакером". Господи, у неё течёт бачок унитаза, дом заливает, а она не смеет говорить с приятелями мужа нервно?! И это раскапывают полицейские следователи, коих при правдивости подобной информации следовало бы гнать с работы как бездельников?

Или вот читаю сообщение "Посол Израиля в США - на допросе в полиции". Размах сразу чувствуется: "Полиция подозревает, что не только Милчен, но и австралийский миллиардер Джеймс Пакер делал супругам дорогие подарки. В прошлом 10-й телеканал сообщал, что Пакер оплачивал сыну главы правительства Яиру Нетаниягу проживание в роскошной гостинице во время генеральной ассамблеи ООН. Согласно тому же источнику, Пакер подарил Саре Нетаниягу десять билетов на концерт своей тогдашней партнерши Мэрайи Кэри. Полиция пока не допрашивала Пакера по этому делу. Когда минувшим летом яхта Пакера бросила якорь у израильских берегов, полиция не вызвала его на допрос, и с тех пор миллиардер не возвращался в Израиль".

Полиция явно не теряла времени зря - одного миллиардера от Израиля отвадила. А то ведь ему, Пакеру, решили указывать, куда приятеля, да и сына приятеля, приглашать. Надо было в хостель, а он - в свою, натурально, гостиницу де люкс. А уж с билетами на концерт "партнёрши" - ну это явный подкуп. Надо было как максимум два билета на рыло, а он - целых десять. Ведь смешивающих премьера с пищей воробьёв "друзьям"-газетчикам билетов на халяву не дали.

Или вот результат допроса А. Милчена в Лондоне (не дёшево, однако, работают стражи порядка). "Его допросили, - пишет газета israelinfo, - с предупреждением, так как у полицейских есть подозрения, что он хотел получить от Нетаниягу помощь в продвижении своих деловых интересов в Израиле и за рубежом. Если это подтвердится, дорогие подарки главе правительства можно будет расценивать как взятки". Всё с "если", а вот если не подтвердится и не оправдается? Что тогда? Кто ответит за ущерб репутации, за испорченные нервы, за разрушенные межчеловеческие отношения? Кто ответит, наконец, за прямой ущерб государству, который наносится отвлечением премьера от его прямых обязанностей, связанных с руководством правительства? Ведь это куда важнее сариного ожерелья за 1800 долларов - подарка от Милчена. Фактически деятельность полиции приобретает из-за мелкости обвинений и их стремительных сливов в СМИ просто антигосударственный характер.

На днях по 9му каналу ТВ "эксперты" под руководством ведущего Лернера обсуждали так называемое "дело 3000", где обвинения строятся вроде бы не на показаниях домработниц. Мелькало множество имён людей с высокими должностями, но "домработницкий" дух витал над передачей - не было упомянуто ни одного предосудительного факта. А то, что дело это вредно для Израиля - очевидно. Сделка по продаже Германией подводных лодок Израилю не очень популярна среди немцев. Слухи о злоупотреблениях при заключении сделки могут привести к её срыву и нанести вред обороноспособности Израиля. Но ведь эта обороноспособность - не забота "домработниц".

Возвратимся к Милчену. Он - семидесятидвухлетний миллиардер, бывший двадцать лет разведчиком Израиля (см. Википедию). Его унижают прилюдно, на весь мир, объявляя подозрения во взяточничестве, допрашивают за границей. Идя на приём к премьеру или на день рождения жены премьера, он что, должен был приносить подарки за двадцать - тридцать шекелей? Советую тем, кто негодует по поводу чужих дорогих подарков прикинуть, что эти 1800 долларов для Милчена меньше, чем 80 центов для тех, на банковском счету которых миллион долларов.

Я понимаю, что угроза превращения свидетеля в обвиняемого и взяткодателя, направленная в адрес известного немолодого человека провоцирует его заговорить, а точнее - оговорить. Он понимает, что дело важное, что полиция будет биться за честь мундира. "Дела 1000", 2000, 3000 (может, есть уже и 4000?) самими цифрами намекают на серийность преступника, и так просто не утихнут без огромного ущерба для авторитета полиции. А потому допрашиваемому надо иметь железные нервы, чтобы стоять на своём. Проще следовать бытующей мудрости, советующей не перечить полиции и взять небольшую часть вины на себя.

Что касается домработниц в чуть обобщённом смысле этого слова - для них происходящее лафа, джокер, счастье вдруг увидеть себя на ТВ, свой портрет в газете. Понять, что впервые в жизни вместо привычных и не очень приятных "Слушаюсь, сэр/мадам, Будет сделано, сэр/мадам" от тебя ждут "показаний", в ходе которых твой голос звучит даже громче голоса главы правительства, не то, что его жены. А потому на правду от домработниц рассчитывать не приходиться, увы.

Кстати, что касается просьб принести шампанское, невольно вспоминается нечто знакомое, я думаю, многим. Гости иногда спрашивают перед приходом на Новый год, например, что принести, и нередко слышат в ответ почти небрежное "Захватите бутылку шампанского" как синоним чего-то небольшого, гостя не затрудняющего. Каждый из моих потенциальных читателей может сосчитать, сравнивая доход и счёт в банке свой и Милчена, чему для него соответствует одна наша бутылка. Сосчитать, и успокоиться, наконец, признав, что разные люди в этом мире, к чьему-то счастью, а к чьему-то сожалению, живут по-разному. И это, само по себе, пока и неизменно, и не противозаконно.

Кстати, как не вспомнить, что много лет назад некая Глат-Берковиц тоже "путешествовала по миру" за казённый счёт, в безуспешных поисках компромата против премьера А. Шарона, Убедительных доказательств для суда не нашлось, а материалы следствия в прессу мадам слила. Даже некоторые правые ей поверили и повторяли как заклинание "Ах, греческий остров, греческий остров!". Результатом того преследования стала де-евреизация Газы в 2005. Следовало бы об этой истории помнить.

Прискорбно, однако, что совсем немало людей ведётся на измышления, распространяя истории про несносный характер Сары, вместо того, чтобы просто отвернуться от дезинформации, и протестовать против брани, идущей от СМИ и через СМИ.

Следствие толкует в основном о мелочах, поскольку не удаётся найти, сколько ни "роют", никаких серьёзных, подсудных упущений в деятельности премьера. А следствие, бесчисленные допросы множества людей, наверное, и командировки бизнес классом - всё стоит денег. В своём сегодняшнем виде соответствующий отдел полиции (отдел №433) явно убыточное предприятие, позорящее своей "деятельностью" работу честных полицейских, которые, рискуя жизнью, защищают граждан от террористов и прочих бандитов. Очевидно, справедливо недавно прозвучавшее предложение урезать зарплату главному полицейскому страны, которая сейчас вдвое больше, чем у премьера, если его сотрудники расследуют чепуху, вроде поцелуя министра и солдатки или вызов водопроводчика в дом премьера в нерабочее время.

Это большая удача страны, что главой правительства Израиля оказался человек, подобный Б. Нетаньяху - по образованию, характеру, т.е. способности следовать своему курсу, определяемому право-ориентированными политическими взглядами. С его именем накрепко связаны огромные экономические и политические (главным образом, на международной арене) достижения Израиля. Однако всякой шпаной создаётся впечатление, будто он слабый лидер, с нетвёрдыми убеждениями, эдакий подкаблучный флюгер, покорный капризам жены, которого нужно и можно прямо сейчас отстранить от занимаемого поста. Организованная против него травля как раз говорит об обратном: свергнуть премьера, вопреки мнению избирателей почти невозможно, а испортить ему жизнь - сравнительно легко.

Смешно читать, будто премьер держится за место из-за высокой оплаты. Думаю, что согласись он возглавить крупную частную компанию, его заработок вырос бы раз в десять. Иногда, читая очередную порцию сочинений в адрес премьера и его семьи, описание их очередного допроса, я думаю, сколь надо любить страну, чтобы вытерпеть всю эту мерзость, и продолжать неустанно работать на её благо.

Любой человек, если он не только хороший, но и просто нормальный семьянин, очень уязвим, когда атакуются его близкие. Задача порядочных людей - осложнить сколь возможно такую атаку, не допустить торжества домработниц по уровню мышления и духу, какой бы пост они ни занимали.

Фото http://cursorinfo.co.il/netaniyagu-vmesto-igil-pridet-iran/