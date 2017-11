Kill a Dragon. Appeal to America

ГОЛАЯ ПРАВДА

Every week across America innocent people are killed by guns. The body count keeps rising. It seems like the weapons are firing on their own, consuming more and more lives like that dragon who needs a constant supply of human victims.

It was in Southernland Springs (Texas) in small Baptists Сherch turn last week.



The great Russian playwright Anton Chekhov said if in the first act there's a rifle hanging on the wall then by the end it should be fired. With more and more high-powered rifles hanging on Americans' walls the more carnage is inevitable.



I am not a pacifist but I wonder if it's time we follow Ernest Hemingway words and say "Farewell to Arms"? Yes, some would object, his novel was about the war. But doesn't it feel sometimes as if we are living in war times? With our own military-style weapons waging a war on us and defeating us again and again.



Yakov Lotovski, fiction writer

Philadelphia (Pennsylvania) USA

November 15,2017



УБИТЬ ДРАКОНА

Обращение к Америке

Не проходит месяца, даже недели, чтобы в стране там и сям не прозвучали безмотивные выстрелы, приносящие людские жертвы. И вот пишел черед массовому побоище в баптистской церкви небольшого городка Саузерленд-Спрингс на юге Техаса!

Такое впечатление, что стреляет само оружие по своей нужде, как тот дракон, нуждающийся в постоянных человеческих жертвах. Русский драматург-классик Антон Чехов говорил: если в первом акте на стене висит ружье, во втором или в третьем оно обязано выстрелить.

Дорогая Америка! Печальный опыт последних лет говорит, что нам не так страшны иноземные террористы всех сортов, сколько собственное оружие в наших собственных руках. Я не пацифист, но говорю: не пора ли задуматься и последовать словам другого, американского классика, Эрнеста Хемингуэя, Ernest Hemingway которыми он назвал свой знаменитый роман, и сказать "Farewell to Arms"? (Прощай, оружие!)Я понимаю, что речь там идет о боевом оружии. Так и я о нем же, когда оно оказывается в частных руках. Оно и становится тем кровожадным драконом, о котором идет речь.