СЛОВО РЕДАКТОРА

…Да, после восьмимесячного перерыва мы снова вместе, дорогие друзья - читатели, авторы, рекламодатели! Я сдержал своё обещание, данное вам весной в своём обращении о вынужденной временной приостановке "Кругозора" в связи со свалившейся на меня внезапной тяжёлой болезнью.

Глубочайшая благодарность всем, откликнувшимся на мою беду, выразившим сопереживание и добрые пожелания. Обрадовало даже письмо читателя, уже годы присылающего свои проклятия, а теперь возликовавшего потому, что "русофобский пиндосский Кругозор наконец-то загнулся". Не дождётесь! Долгое время проклинаете - значит, усердно читаете. Спасибо вам за это и за бесплатную рекламу.

Дорогие друзья, очень сожалею, что физически не смогу ответить каждому, ибо в моём электронном почтовом ящике уже скопилось непрочитанных более 1100 писем - и это лишь от читателей и авторов "Кругозора". Однако обещаю, что ни одно из ваших посланий не будет обойдено моим вниманием.

Призываю авторов - и молодых, начинающих, и опытных, умудрённых жизнью - снова засучить рукава и продолжить наше сотрудничество.

Заверяю: независимый международный популярный публицистический и литературно-художественный журнал "Кругозор" будет, как и прежде, зубастым, честным, готовым гласностью поддержать незаслуженно обиженных, угнетённых, репрессированных. Продолжит предоставлять страницы как известным, так и молодым публицистам, прозаикам, поэтам, просто пишущим людям.

Уважаемые рекламодатели, перед вами опять открыта возможность популяризировать себя как в ваших регионах, так и по всей планете.

Словом, я приложу все силы, чтобы "Кругозор" стал многограннее, интереснее и ещё больше расширил свою всеконтинентальную аудиторию.

Рождённый и делающийся энтузиастами, "Кругозор" продолжается! Вот уже 12-й год.

Итак, с вами вместе, друзья, - за работу!

Ваш Александр Болясный,

Главный редактор "Кругозора".

Бостон, США.