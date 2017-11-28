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независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
Александр БолясныйСЛОВО РЕДАКТОРА
ноябрь '17
СЛОВО РЕДАКТОРА

Мы снова вместе

"Кругозор" продолжается

Александр Болясный
Александр Болясный

…Да, после восьмимесячного перерыва мы снова вместе, дорогие друзья - читатели, авторы, рекламодатели! Я сдержал своё обещание, данное вам весной в своём обращении о вынужденной временной приостановке "Кругозора" в связи со свалившейся на меня внезапной тяжёлой болезнью.

Глубочайшая благодарность всем, откликнувшимся на мою беду, выразившим сопереживание и добрые пожелания. Обрадовало даже письмо читателя, уже годы присылающего свои проклятия, а теперь возликовавшего потому, что "русофобский пиндосский Кругозор наконец-то загнулся". Не дождётесь! Долгое время проклинаете - значит, усердно читаете. Спасибо вам за это и за бесплатную рекламу.

Дорогие друзья, очень сожалею, что физически не смогу ответить каждому, ибо в моём электронном почтовом ящике уже скопилось непрочитанных более 1100 писем - и это лишь от читателей и авторов "Кругозора". Однако обещаю, что ни одно из ваших посланий не будет обойдено моим вниманием.

Призываю авторов  - и молодых, начинающих, и опытных, умудрённых жизнью - снова засучить рукава и продолжить наше сотрудничество.

Заверяю: независимый международный популярный публицистический и литературно-художественный журнал "Кругозор" будет, как и прежде, зубастым, честным, готовым гласностью поддержать незаслуженно обиженных, угнетённых, репрессированных. Продолжит предоставлять страницы как известным, так и молодым публицистам, прозаикам, поэтам, просто пишущим людям.

Уважаемые рекламодатели, перед вами опять открыта возможность популяризировать себя как в ваших регионах, так и по всей планете.

Словом, я приложу все силы, чтобы "Кругозор" стал многограннее, интереснее и ещё больше расширил свою всеконтинентальную аудиторию.

Рождённый и делающийся энтузиастами, "Кругозор" продолжается! Вот уже 12-й год.

Итак, с вами вместе, друзья, - за работу!

Ваш Александр Болясный,
Главный редактор "Кругозора".
Бостон, США.

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Victoria poupko (USA)   28.11.2017 21:35

Дорогой наш редактор, дорогой Саша,
Каждый день просматриваю открываю Журнал в надежде снова встретиться с вами. И вот дождалась! Благходарю судьбу, что она смилостивилась над вами (и нами) и вернула вас нам. Счастливого полного выздоровления!
П.С. А новости печатались каждый день. Спасибо тем, кто вел и ведет журнал
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