СТРОФЫ

Я словно хрупкая снежинка,

Как искра малая в золе -

Зеленоглазая блондинка

Прошла по горестной земле…

Никто, никто на белом свете

При свете солнечного дня

Не различил и не заметил

Печально шедшую меня.

Я всё ещё бреду куда-то,

Присматриваясь к январю -

Испуганно и виновато

Об этом с грустью говорю…

***

На те же наступаю грабли -

Всегда глупа и неправа…

Стихи как в день дождливый капли

Я стряхиваю с рукава.

Рукав прохладный ветер сушит,

Вся испаряется вода,

Стихи же проникают в душу,

В ней остаются навсегда.

***

Храню воспоминанья и поныне,

Они приходят, в звонкий рог трубя…

Нашла в комиссионном магазине

Нейлоновое платье для себя.

Надела, вышла в свой подъезд нелепый,

Сосед-подросток на меня взглянул,

И замер, и остановился слепо,

И так стоял, ресницы распахнул…

***

Я рано встаю поутру,

Помою небрежно посуду,

Привычную с детства игру

Поверь, прекращать я не буду.

Я тщательно ложки протру,

Верну в холодильник сметану,

Привычную с детства игру

Поверь, забывать я не стану -

Разбился стакан - не беда,

Осколки в совок собираю.

Я в счастье играю всегда,

В любовь и надежду играю…

Себе-то бессмысленно врать,

Своё нарушать обещанье..

Я с детства привыкла играть,

И стану играть до скончанья…

***

Вот музыкальная шкатулка,

На письменном столе стоит.

Размеренно, негромко, гулко

Всегда напев её звучит.

Простой, протяжный и печальный,

Минуты две звучит напев,

В нём скорбный отзвук поминальный,

Смолкает, ранить не успев…

***

На стихи трачу быстрые дни,

В них поглубже старайся вглядеться,

Чтоб запомнились крепче они

Словно мат, вдруг услышанный в детстве…