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Лора ЗавилянскаяСТРОФЫ
ноябрь '17
СТРОФЫ

На стихи трачу быстрые дни

Лирика

Лора Завилянская
Лора Завилянская

Я словно хрупкая снежинка,
Как искра малая в золе -
Зеленоглазая блондинка
Прошла по горестной земле…
Никто, никто на белом свете
При свете солнечного дня
Не различил и не заметил
Печально шедшую меня.
Я всё ещё бреду куда-то,
Присматриваясь к январю -
Испуганно и виновато
Об этом с грустью говорю…

***

На те же наступаю грабли -
Всегда глупа и неправа…
Стихи как в день дождливый капли
Я стряхиваю с рукава.
Рукав прохладный ветер сушит,
Вся испаряется вода,
Стихи же проникают в душу,
В ней остаются навсегда.

***

Храню воспоминанья и поныне,
Они приходят, в звонкий рог трубя…
Нашла в комиссионном магазине
Нейлоновое платье для себя.
Надела, вышла в свой подъезд нелепый,
Сосед-подросток на меня взглянул,
И замер, и остановился слепо,
И так стоял, ресницы распахнул…

***

Я рано встаю поутру,
Помою небрежно посуду,
Привычную с детства игру
Поверь, прекращать я не буду.
Я тщательно ложки протру,
Верну в холодильник сметану,
Привычную с детства игру
Поверь, забывать я не стану -
Разбился стакан - не беда,
Осколки в совок собираю.
Я в счастье играю всегда,
В любовь и надежду играю…
Себе-то бессмысленно врать,
Своё нарушать обещанье..
Я с детства привыкла играть,
И стану играть до скончанья…

***

Вот музыкальная шкатулка,
На письменном столе стоит.
Размеренно, негромко, гулко
Всегда напев её звучит.
Простой, протяжный и печальный,
Минуты две звучит напев,
В нём скорбный отзвук поминальный,
Смолкает, ранить не успев…

***

На стихи трачу быстрые дни,
В них поглубже старайся вглядеться,
Чтоб запомнились крепче они
Словно мат, вдруг услышанный в детстве…

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