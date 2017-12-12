"Покуда не кончились страх и ложь"

ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА

100 ЛЕТ ПОЗОРА

О, как легко без опасенья,

Когда иных берут на крюк,

Во имя личного спасенья

Махнуть рукой на всё вокруг.

С абсурдом свыкнуться. Смириться.

Включить ТВ и побрюзжать.

И день за днем привычно бриться.

И у хозяина лизать.

Пусть пастернак повыжжен с грядок.

Пускай сурок - из края в край -

Вам гарантирован порядок

И каждому обещан рай.

Отменены отныне буйства.

На этот раз - без дураков.

Рецепт покорного холуйства

Известен испокон веков.

Над подозрительными бдите.

Не разгребайте лом и хлам.

Грядет с добычей победитель

И режет землю пополам.

Горят костры и реют флаги.

В фаворе - армия и флот.

Но мертвые архипелаги

Зависли посреди болот.



Весь материк сковали льдины.

Последний жар остыл в печи,

Как толпы призраков в ночи…

5.11.

БАЛЬМОНТ, БЕЛАЯ ВОШЬ И БЕЛЕСЫЙ ВОЖДЬ

Чекисты - люди по-своему сентиментальные. Им свойственно, в частности, по разным торжественным поводам цитировать стихи поэтов , многие из которых ими же и были успешно ликвидированы.

Нынешний президент РФ - тоже большой любитель поэзии. Еще будучи главой ФСБ, он к месту и не к месту цитировал Высоцкого. На камеру.

Однажды на предвыборном митинге Путин упоенно зачитывал из Лермонтова, а мальчики из толпы умоляли добавить... Есенина и "на бис".

Вождь, конечно, отозвался. Четко продекламировал. Про рай и святую Русь. Маршево отчеканил. Программно.

Сегодня Путину на зуб попался изысканный Бальмонт. Который не виноват. Но пришелся по вкусу. И женщины России уже с утра поплыли и расцвели:

"Женщина - с нами, когда мы рождаемся...

Женщина - знамя, когда мы сражаемся", -

Со слезой в голосе звенело из уст. Просто и кратко: "Женщина -знамя".

Но, мне кажется, я знаю, как называется дама их боев, их сражений ради мира во всем мире за последние 70 лет. Сражений в Венгрии, Чехословакии, Польше, Афганистане, Грузии, Чечне, Украине. Да где только "ни"… И эту даму воспел не Бальмонт, но другой - до сих пор неугодный властям на Руси поэт. Александр Галич.

"И покуда не кончились страх и ложь...

Ты ведешь нас и властвуешь, БЕЛАЯ ВОШЬ,

КОРОЛЕВА МАТЕРИКА".

Да-да, на их знамени - белая вошь и белесый вождь, который, как мы помним, любит поэтов странною любовью, обожает Высоцкого, но , конечно, никогда не процитирует его строки о сути этого знамени, где "нет звезды тусклее, чем у них" :

"Целуя знамя в пропыленный шелк

И выкинув в отчаяньи протезы...

...Ах, славный полк... Да был ли славный полк,

В котором сплошь одни головорезы...

***

…Ощущение безнадежности от происходящего в РФ. И ведь никто не кричал на этих митингах: "Остановите войну. Бандиты- вон из Кремля". И вcе равно - жестокое подавление.

Массовые задержания - это обычная практика, - так заявил американским журналистам Песков.

Да-да,мы все это помним. Массовые задержания, массовые убийства, массовый террор… Обыкновенная практика обыкновенных фашистов.

А еще - бедный честный Сокуров. Вынужденный звать бандюгу и палача президентом: "Я поговорил с президентом. Президент обещал подумать…"Тяжелое впечатление.

Интересно, эти нынешние сослали бы Сахарова, как те, при ком эти в топтунах ходили? Или просто угостили бы чайком?..

ВОРОНЕЖ, МАНДЕЛЬШТАМ, СЕРЕБРЯННИКОВ…

Выплыло новостное окно в компьютере: "Путин посетил Воронеж".

Наверное, подумал я, заинтересовался: по-прежнему ли там крепки местные органы, как во времена Мандельштама - и можно ли туда сослать, к примеру, того же Серебрянникова, чтобы он, значит, местным следователям крутил свои фильмы. И чтобы траектория преемственности поколений не прерывалась.

УЗНИКИ И ОХРАННИКИ

Однажды, зимой 2014-го, довелось мне пообщаться в Доме престарелых с двумя стариками.

Сидим на лавочке. Один - бывщий узник Майданека - спрашивает на идиш о событиях на киевском Майдане: "Ну, вус херцог ин Майданек?" (Что слышно на Майданеке? ) Путая названия в силу памяти и возраста.

"Наши, - говорю - побеждают. Наши!"

- Наши - хорошо. Главное-свобода, - произносит первый старик.

- Это какие такие "наши"? - вопрошает второй.- Бандеровцы, что ли?

- Они самые, - говорю. Жидобандеры.

- Да, - кряхтит старик, - вот, помню, в лагере я им кричал :"Хватит петь галичанские плясовые! Мои друзья под эти песни гибли в борьбе с фашистами"

- А вы сидели? - спрашиваю. В каких лагерях? А воевали где?

- Сидел? - фыркает старик. - Я не сидел. Я эту нечисть охранял. А воевал в Карпатах. В спецотрядах НКВД. Против бандер.

Узник Майданека тут же встал с лавочки и ушел в сторону от вертухая. Гулять в парк. Я отправился вслед за ним, вспоминая довлатовские слова: "Мы навсегда останемся узниками фашизма".

"КИЕВ - КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ. МЫ - СПАСИТЕЛИ МИРА"

Читаю излияния письменника Захара Прилепина - и понимаю, что они ничем не отличаются по содержанию от дневников и статей письменников Третьего рейха. Абсолютно ничем.Тот же вектор, тот же накал, тот же градус. Те же мотивы. О смерти, святости и Боге. Впечатление, что передо мной не "Комсомольская правда", но журнал "Дер Штюрмер".

Это - истинная позиция государства РФ. И подоплека действий фашистского государства в Украине.

"Донбасс - это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России.

Если нам здесь удастся чего-то добиться, значит, у нас получится везде, на любых направлениях. У меня есть определенные возможности, и я не вижу причин оставаться в стороне. По моей инициативе уже создано подразделение, и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин.

За нами стоит спецназ русской литературы У нас самозванцы русской словесности стали доказывать, что русский литератор - это такой иисусик на тонких ножках, который вечно говорит о слезинке ребенка и о прочих трогательных вещах.

Бог есть. Старается изо всех сил. Искренне верю, что Россия святая, Бог есть, ты умрешь. Эти вещи простые. Мы - спасители мира. Для этого придется стрелять. Киев - конечная цель. Скрывать не станем".

И этот человек - на свободе и в фаворе .

ПОХУЖЕ МАМАЯ

Помню, в самом начале войны российское телевиденье в лице канала НТВ провертело серию передач на тему "Еврейское иго в Украине". Чекисты разоблачали руководителей Украины, как в лучшие сталинские времена борьбы с космополитами. В ход пошло раскрытие псевдонимов. И другие нацистские штучки в духе Геббельса и НКВД. Так, Кремль оправдывал развернутые против независимого государства военные действия.

…Я ожидал, что нардеп из летчиков подхватит знакомые веселые нотки про иго иудеев. Это было лишь делом времени - она не только подхватила, но, будучи официальным лицом, сообщила, что необходимо действовать.

ДЕЙСТВОВАТЬ!..

"Раз народ говорит - значит ПРАВДА", - заметила депутат в эфире ТВ.



Что ж, вполне себе "Правда" и "Труд" в ритме "Пульса Тушина", прохановского "Завтра", лубянских брошюр и старинного журнальчика "Фолькиш беобахтер"...

Против Украины ведет войну чекистская Москва. И очень удобно отвлечь людей от реальных действий и реального положения вещей поисками козла отпущения. Во все времена виноватыми оказывались евреи. Но известно ведь точно - кто виноват в происходящем. И что делать.

Украина ведет народную освободительную войну против лубянской агрессии. Многоступенчатой, с вывертами, с ложью.

И я бы посоветовал украинскому летчику-нардепу выбросить из головы лубянские мифы, мифы древней разбитой Германии, где нынче за предложения действовать в заданном летчиком направлении дают реальные сроки. Вы хотите действовать? Просвещайтесь. И защищайтесь. От врага реального. На реальной своей земле.

Я НЕ ЛЮБЛЮ

Ксенофобия



Прислали мне передачу- интервью известного украинского бизнесмена и журналиста Дмитрия Гордона с летчицей на 112 канале. Ожидал этого.

Краткий конспект ответа на еврейский вопрос:

"Я не против евреев. Я не люблю жидов. Я не антисемитка. Украина - не антисемитская страна. Здесь у власти 80 процентов евреев. Порошенко,Тимошенко, Береза... Хотя сами евреи эти 80 процентов зовут жидами... Я не антисемитка. Люблю людей"

Я подумал, что сей поток сознания мог бы заинтересовать поэта Херсонского в другой его ипостаси (Борис Григорьевич Херсонский - украинский поэт, публицист и переводчик, пишущий преимущественно на русском языке, а также клинический психолог и психиатр. Кандидат медицинских наук - РЕД.). Но не знаю, займется ли когда-нибудь этим поэт Херсонский. Я же, как лицо, уже писавшее год назад по просьбе переживавшей общественности стихи незнакомой мне тогда летчице решил отреагировать.

Эпельграммой. Поэтически Как жид в христианнейшем из миров. 1 апреля. Да простит меня Высоцкий

Я НЕ ЛЮБЛЮ

Смотрел тут передачу на ночь глядя -

Как будто не уехал за кордон.

"Я не люблю жидов" - сказала Надя.

Ей улыбнулся вежливо Гордон.

"Я от сохи и я не пораженка.

Все говорю вам прямо. Не юлю.

Я не люблю еврея Порошенко.

И Юлю Тимошенко не люблю.

Я не люблю жида наполовину.

И это - пятый пункт в "моей борьбе"

Они гуртом распяли Украину.

При чем тут Кремль, Москва и ФСБ?

Я ненавижу заговор масонский,

Я всех спасу - на самолет и в рейд.

Пусть полтора жида поэт Херсонский

Плюет мне в душу, будто Зигмунд Фрейд.

Верховной Рады ненавижу стиль я -

И там горит Давидова звезда.

Я не люблю еврейского засилья.

И мне не жаль распятого жида.

Я не люблю читать газету "Завтра".

Их голос слаб. И все-таки дрожит.

Я не люблю поэта Эпельзафта.

Поэт - он, как известно, тоже жид.

Антисемиты - древний пережиток.

Погром. Нагайка. Свист и "У-лю-лю"...

Мне пишет оды Быков - полужидок.

Я это никогда не полюблю.

ИВАНОВ: ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ ИЛИ "РУСОФОБ" НОМЕР ОДИН

Читаю исследование Антона Ореха на "Эхо Москвы". Еврейство Высоцкого - тема.

"Жили в Риме евреи Высоцкие", - цитирует автор ранние строки поэта. И тут же замечает - "но ведь никогда в Риме Высоцкие не жили."

Я всегда воспринимал эту строку как образ. Метафору-сравнение. Высоцкий уподоблял российскую и советскую империю - римской. С доминантом силы, подавления, с тотальным рабством. Он не мог просто так ради красного словца написать "жили в Риме"...

Заглядываю в черновик стихотворения. И моя догадка подтверждается решительным образом. Рядом со строфой о Риме - замечание на полях. В стороне.

"ИВАНОВ - ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ИСТРЕБИЛ". Такой полушуточный комментарий 20-летнего Высоцкого, выразивший суть "империи зла".

Нынче за такое замечание записали бы в русофобы "номер раз"

А за строки:

"Испокону мы

В зле да шепоте

Под иконами

В черной копоти..."

и вовсе предали бы анафеме. Все институты РПЦ и мимикрировавшего КГБ. Потому что нынче правдолюб - синоним выдуманного понятия "русофоб".

Напишешь глобально и честно -

Своротят скулу:

Гость непрошенный.

Образа в углу -

И те перекошены,

И окажешься чертом и ненавистником всего святого и светлого.

Лики святых, перекошенные в тех местах от злобы - это правда правд. Это у Тарковского, можно увидеть, было в "Андрее Рублеве".

Это у Бродского присутствует в стихах:

"...и на одном мосту чугунный лик Горгоны

казался в тех краях мне самым честным ликом..."

Нет никаких противоборствующих сторон, двуполярного многоцветного мира. Но есть страшная, практически иррациональная сила, сила терзающая очень долго и Россию, а теперь и Украину нынешнюю, и весь мир. Есть война этой самой темной силы, увиденной многими - Лермонтовым, Достоевским, в частности, - с законами здравого смысла. Эта сила бунтует против законов добра. Давних. Данных людям.

И замечание поэта на полях черновика - ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ИСТРЕБИЛ - более, чем актуально, до сей поры.

И смириться с этим невозможно. И молчание, в котором "много доброты" - породит новые ГУЛАГи и Аушвицы.

Каждому даны чувства и маленький колокол.