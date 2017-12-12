У НАС В ГОСТЯХ - ЖУРНАЛ "ЧАЙКА"

Мы друзья, а не соперники "Кругозору" - процветания и привет!

Дорогие читатели "Кругозора"!

Поздравляю вас и авторов журнала с тем, что он снова "на ходу".

Его основатель и главный редактор Александр Болясный после многомесячной остановки опять у руля - на своей круглосуточной вахте.

Знаю, что и все эти месяцы вынужденного простоя Саша "кругозорил" в своих мечтах. Мысль о журнале придавала ему силы в борьбе с целой сворой недугов. Дай Бог, чтобы они, эти злые псы, от него навсегда отступились.

Знаю Сашу Болясного с первого номера "Кругозора". Начало у этого журнала, как и у нашей "Чайки", было бумажное. Только Геннадий Крочик начал издавать "Чайку" в 2001 году, а "Кругозор" начался в 2006-м. Был это тоненький журнал с великолепными обложками каждого номера. Помню, как бостонская аптекарь Фаина, приехавшая в Америку из Киева, при виде одного из первых номеров журнала просто растаяла от цветной фотографии Владимира Кличко на обложке.

Все этапы жизни "Кругозора" прошли у меня на глазах.

Сегодня, когда я редактирую американский интернет-журнал "Чайка", я не чувствую, что мы с "Кругозором" соперники. У "Чайки" и у "Круозора" - свой путь, свои подходы, свои авторы - нам нечего делить. Читатель сам разберется, какой из журналов ему больше подходит. А может - оба.

Мы с Сашей Болясным дружим, дружат и наши журналы, о чем свидетельствует и этот совместный номер.

Желаю "Кругозору" процветания, а Саше - здоровья, чтобы его хватило на многотрудную, нервную, изматывающую работу редактора. И ещё - чтобы эта работа была для него одновременно радостной, творческой, полной свершений и счастья!

Привет "Кругозору" от "Чайки"!

Ирина Чайковская,

главный редактор "Чайки".