Новогоднее чудо

ПАРАДОКС ИСТОРИИ

Это чудо случилось в Петербурге, в ночь перед Новым годом, в 19 веке. В Петербурге жил ремесленник Крейнес, который зарабатывал себе на жизнь тем, что ходил по домам московской знати и менял там старые изношенные сукна на новые. Господа развлекались игрой в карты. На суконный стол высыпали золотые червонцы и передвигали их к счастливцу лопаткой. Золото монет терлось о сукно стола.

Старик собирал старые сукна и складывал сукна в кладовке. Он надеялся их продать как сырье суконным фабрикантам, но в кладовке завелись мыши. Домашние взбунтовались: "Очищай кладовку, вези их за город и сожги их! Хоть перед Новым Годом уберем наш дом"

И повез он свое барахло на свалку, разжег костер, бросил в огонь сукна. Сидит, бедолага и помешивает пепел, а в пепле сверкает "зохав тренен"! Золотая слеза! Это слезы тех, кого разорили карты!

Вот из этих-то слез он по капельке и собрал себе состояние. Случай! Его величество Случай! Так родилась идея использовать отработавшие свой век материалы повторно.

Сначала старик продавал свое золото ювелирам. Потом его сын Я. Н. Крейнес сам стал ювелиром и купил московский прокатный завод. На этом заводе начали прокатку тончайших золотых пластин для церковных куполов.

Когда в Москве вспыхнуло декабрьское вооруженное восстание 1905 года, русский предприниматель, меценат и благотворитель Савва Морозов и семья Крейнесов дали деньги восставшим рабочим на закупку револьверов в Швейцарии. Крейнесы давали деньги и Ленину для осуществления его идей дружбы народов.

Правда, старика Крейнеса удивлял лозунг большевиков: "Грабь награбленное!" Обвинения в грабеже должен выдвигать суд, а не самосуд. После победы большевиков золотопрокатный завод Крейнесов национализировали, т. е. совершили самосуд. Никто даже не вспомнил о помощи Крейнесов делу революции.

Завод стал изготовлять типографские листы из сплавов для газет. Он расположен недалеко от радиобашни на Шаболовке. Потомки хозяев завода работают на этом предприятии в бухгалтерии.

Так прозаически закончилось это новогоднее чудо.