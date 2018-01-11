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независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорСЛОВО РЕДАКТОРА
январь '18
СЛОВО РЕДАКТОРА

Признание

Что со мной случилось. Краткий ответ на множество писем

С начавшимся годом, друзья, с продолжением "Кругозора"; здоровыми будьте и во всех отношениях благополучными!

Свой день я начинаю с чтения писем, на что сейчас уходит, обычно, до двух часов - с учётом корреспонденции, скопившейся за время многомесячного молчания "Кругозора". В предновогодние же и последующие дни двух часов не хватало.

И дело не только в большом количестве поздравлений с тёплыми пожеланиями, подарков "Кругозору", за что нижайший поклон от всех читателей и от меня лично. Практически в каждом письме -  прямой или деликатно прикрытый вопрос о моём здоровье: что же такое со мной в действительности приключилось, из-за чего  "Кругозор" надолго замолчал?  Неоднократные объявления о внезапном тяжёлом заболевании только подлили масло в огонь подозрительности: а может, болезнь - отговорка, в действительности же причина другая, например, козни недругов "Кругозора": допустим, с "русским следом" - Роскомнадзор ведь сейчас то и делает, что ограничивает возможность россиян посещать "нежелательные" интернет-ресурсы.

Словом, что со мной произошло и кто в этом виноват?

Отвечаю как на духу: русских, чеченских, аль-каидовских и прочих следов нет. Моё внезапное тяжёлое заболевание - не отговорка. Был в коме, откуда удрал, увидев, что там совершенно нечего делать - "Кругозор" интереснее. Однако журналом заниматься не смог, поскольку обнаружил обе свои руки парализованными.

Виновник произошедшего? По моему мнению, я стал жертвой кощунственной медицинской халатности, а то и медицинской ошибки. Вывод сделан после ознакомления с документами, авторами которых являются медики, в чьей компетенции я не сомневаюсь, и  воспринимаю их как экспертов. Оказалось, драмы вовсе не произошло бы, сделав мне накануне случившегося рутинный тест, положенный проводить таким пациентам, как я, регулярно.

Вывод ошарашивающий для меня, и тем более удручающий, что развеивает многолетний миф, на котором зиждилось безграничное доверие к тому, кто меня лечил.

…После случившегося некоторые функции организма утрачены безвозвратно, другие требуют длительного восстановления.

Подробнее поведать о произошедшем, по понятным причинам, пока не могу. Я -  не медик, не юрист, а в данном случае только совместное мнение этих профессионалов - в судебном порядке - является компетентным и законным.

Однако  подробности данной истории я обнародую - обещаю. И читатели "Кругозора" будут первыми, кто об этом узнает. Всему своё время.

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