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КругозорИРОНИЗМЫ
январь '18
ИРОНИЗМЫ

Сексуальные притязания

Ответ наивной секретарше

В Штатах развернулась целая эпидемия судов сексуально обиженных десятки лет назад женщин (sexual abused), их начальниками - но лишь теперь, в пожилом возрасте, они вспомнили о своих обидах и требуют возмездия. По этому поводу ответим на вопрос одной наивной секретарши:

Is it a sexual abuse,
Когда с директором е...усь?
Е..ись, не торопись,
Лет этак через двадцать, действуя теперешним манером,
Смотри - не проворонь, не упусти момента.
Он к тому часу станет мультимильонером,
сенатором, а может даже Президентом.
И пусть уже спадет эта волна -
Не беспокойся, милая, возьмем с него сполна!..

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