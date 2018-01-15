Сексуальные притязания

ИРОНИЗМЫ

В Штатах развернулась целая эпидемия судов сексуально обиженных десятки лет назад женщин (sexual abused), их начальниками - но лишь теперь, в пожилом возрасте, они вспомнили о своих обидах и требуют возмездия. По этому поводу ответим на вопрос одной наивной секретарши:

Is it a sexual abuse,

Когда с директором е...усь?

Е..ись, не торопись,

Лет этак через двадцать, действуя теперешним манером,

Смотри - не проворонь, не упусти момента.

Он к тому часу станет мультимильонером,

сенатором, а может даже Президентом.

И пусть уже спадет эта волна -

Не беспокойся, милая, возьмем с него сполна!..