Заложники собственной глупости

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЭМОЦИИ ВМЕСТО РАЗУМА

Если бы люди делали всегда рациональный выбор, то жизнь на планете была куда более гармоничной и сносной. Однако этого не происходит в силу того, что в большинстве случаев человек поступает не разумно, а эмоционально, необдуманно, ошибочно. Это касается не только личного выбора, но и государственной политики. Пример сегодняшней официальной России - лучшее тому подтверждение.

Рассмотрим некоторые ментальные ошибки и их влияние на внешнюю и внутреннюю политику, применительно к вопросам федерализма, регионализма, а также возврата аннексированных территорий - таких как Карелия, Курилы, Крым. Систематические ошибки - следствие склонности фокусироваться на победителях в какой-либо отдельной области и учиться у них, совершенно забывая при этом о проигравших - использовавших ту же стратегию.

В мировой политике господствует принцип "победитель-проигравший". Этот же принцип господствует и в бизнесе. Большие компании пожирают конкурентов, становясь монополистами, и процветают. Насколько эта стратегия применима к агрессивной внешней политике, сопровождающейся захватом территорий соседних государств?

На примере Крыма видно, что никакой финансовой выгоды от наличия этой территории в составе России нет. Российский бюджет несёт расходы , связанные с Крымом; международные санкции, возникшие в ответ на аннексию полуострова, ослабили российскую экономику. Словом, российская власть повела себя невыгодным для неё образом.

Благодаря приобретению территории Аляски, США выиграли, а вот Россия, захватив Крым, - проиграла. То же самое относится и к жителям этих двух территорий.

ПОЛУЧИТЬ - ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ОТДАТЬ…

Получая 10 долларов, человек испытает удовлетворенность, но лишаясь 10 долларов - испытывает значительно более высокую потерю удовлетворнности. Слепое стремление избегнуть потерь - лишь бы сохранить имеющееся, чрезмерно переоценивая его ценность, толает на глупость. Получить - легче, чем отдать.

Эйфория от аннексии Крыма была недолгой. Сейчас он тяжёлым грузом висит на шее российского налогоплательщика, но вернуть Крым - так же, как вернуть Карелию и Курилы, оказывается очень проблематичным именно в силу склонности избегать потерь. Словом, руководство государства оказалось заложником собственных глупых решений, недальновидности, храня то, чем с успехом и выгодой распорядиться не может.

ЭВРИСТИКА ДОСТУПНОСТИ

Мы живём в мире, где информация о какой-либо катастрофе или преступлении, является широкодоступной, как никогда прежде. Общий процент опасных событий уменьшается, однако вероятность того, что вы услышите о них, возрастает. И поскольку информация об этих событиях всегда доступна, наш мозг считает, что они происходят с большей частотой, чем есть на самом деле. Мы переоцениваем влияние того, о чём помним, и недооцениваем превалирование событий, о которых ничего не слышали. В сегодняшней российской реальностии подобная эвристика доступности играет злую шутку.

Объективно живя в более безопасном мире, многие россияне, инфицированные официальной пропагандой, благодаря развитию информационных технологий, по давней советской привычке полагают, что мир нисколько не изменился и их по-прежнему окружают враги. С такими установками, с таким катастрофическим сознанием, далеко не уйдёшь.

Стоит одному высокопоставленному дураку сказать агрессивное и слово - как оно тут же, подхваченное масс-медиа, оседает в умах миллионов, заставляя их чувствовать угрозу своей безопасности. Трудно в такой ситуации выстраивать добрососедские отношения.

Сегодня часто слышно из российских пропагандистских СМИ о том, что кто-то враг, однако граждане разных стран уживаются друг с другом, путешествуют, общаются.

Неадекватная реакция властей видна и на примерах преследования людей, которые делают эмоциональные заявления в интернете. Эвристика доступности заставляет недалёких служак в погонах считать, эти высказывания угрожающими национальной безопасности, забывая о том, что эти выражения составляют микроскопическую долю того, что на самом деле происходит в стране и в мире, и ни на что не влияют.

Ясно же, что главное - не государственная принадлежность территории, а эффективность управления ею, высокие стандарты жизни людей, живущих на ней. Имперское сознание лишь препятствует развитию самоуправления, мешает становлению независимости людей и территорий. Но процесс федерализации или даже распада России, скорее всего, не станет травматичным для людей, поскольку, например, тот же Северный Кавказ мало кто воспринимает как часть России; это же касается и многих других регионов, где среднестатистический россиянин мало что знает об оржающем из-за своей низкой мобильности.

Кстати, в стремление молодёжи уехать в крупные города и реализоваться в них, найти себе достойное место под солнцем, также выражается в первую очередь желание экономического преуспевания, благополучия и интересной жизни. Именно эти критерии в конце концов и определят размер российского государства.

Распад СССР, к слову сказать, был трагедией не географической, не территориальной, а в большей степени экономической. Очевидно, что возможность иметь недвижимость в европейских и экзотических странах, путешествовать, пользоваться благами цивилизации, работать там - намного заманчивее, важнее и ценнее, чем территориальная целостность страны, которая никак не облегчает твоё существование, и где отношения между людьми строятся на принципах социального дарвинизма. К слову сказать, идейное родство гораздо важнее, географического. Мировые религии давно создали человеческие братства, для которых территориальное деление не имеет никакого значения.

ЭФФЕКТ ПРИВЯЗКИ

Если Вы увидите на часах в магазине ценник - 500 долларов, то посчитаете их слишком дорогими для своего бюджета. Однако если зайдя в магазин, вы сначала увидите часы за 5000 долларов, а потом - за 500, то цена на последние покажется вам вполне разумной. В своё время США приросли Аляской, которая стала настоящим клондайком. Сегодня этот штат очень развит. Увы, не всякое государство может столь эффективно развивать территорию. Кажется, что низкая цена (человеческие жизни, как всегда в России не в счёт) приобретения территории даст выигрыш в будущем и вполне себе является выгодным. Но нет - не каждое государство способно извлечь выгоду и прибыль, а кроме того, остаются и моральные издержки, которым, впрочем, лишь немногие придают значение.

В современном мире территориальные вопросы по-прежнему остаются очень болезненными. Иногда, кажется, что что-то можно "взять" довольно-таки дёшево и по выгодной "цене". Однако, как мы видим зачастую приобретения оказываются лишь бременем.

Например, дотационные, депрессивные регионы, которых в России немало. Или Чечня, которой Россия платит "дань" в виде непропорционально высоких отчислений из бюджета в ущерб остальным субъектам федерации. По-видимому, только иррациональным мышлением можно объяснить тот факт, что дотационные регионы не могут получить даже шанс на самостоятельность, самоуправление и вести свою независимую от центра политику.

Лозунг "Хватит кормить Кавказ" очень актуальный. Удерживание такой огромной территории единой и неделимой в подчинённом центру положении экономически нецелесообразно. Сегодня не размер территории, но технологии, инновации и услуги имеют значение для благополучия, престижа и процветания. Гражданство маленькой Швейцарии является самым престижным в мире. Экономики маленького Израиля или Японии стабильные и мощные. Капитализация всей России меньше, чем капитализация корпорации "Apple". Поэтому российским регионам должен быть дан шанс на самостоятельное развитие.

ИМПЕРСКИЙ КОМПЛЕКС

Склонность к подтверждению своей точки зрения - это тенденция искать или отдавать предпочтение информации, которая подтверждает наши убеждения, и вместе с тем игнорировать или обесценивать то, что им противоречит. Изменить свою точку зрения не так просто, как кажется. Чем дольше вы верите во что-либо, тем больше игнорируете и фильтруете всю противоположную информацию". Имперское сознание настолько укоренилось, что вообразить себе другое государственное устройство крайне сложно. Вот почему себя воспроизводит один и тот же комплекс, и вот почему людям крайне тяжело меняться, даже если они переезжают в другую страну. То есть если мы верим в то, что мы великие и могучие, то мы будем постоянно искать этому подтверждение и вести себя так, чтобы наша доминантность была видна всем.

Если существует модель централизованной власти, то мы будем в наших оценках исходить из исключительности и пользы именно такой модели. Например, руководители некоторых бывших советских республик, получивших независимость и самостоятельность, через 26 лет своей независимости заявляют о том, что стремление к самостоятельности некоторых регионов ЕС они признать не могут, называя волеизъявление 90 процентов населения сепаратизмом.

Мы видим, насколько силён имперский комплекс даже в умах лидеров вроде бы демократических обществ. Что уж тогда говорить о тех, кто варится в собственном исконно-посконном соку и закрыт для дискуссий на любые темы, связанные с территориальным делением, регионализмом, федерализмом, независимостью и т.п.?

Максим Ефимов,

писатель, социальный критик.